Leipzig Bochum 30. Aus heiterem Himmel die Riesenchance zum 0:1!

Hoffenheim Kiel 28. Der Aufsteiger wird mutiger und setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest! Holtby findet mit seiner guten Flanke Pichler auf Höhe des Elfmeterpunkts. Baumann partiert den Kopfball indem er seine Hand schnell genug oben hat.

Augsburg Werder 27. Bei gut 30 Grad und praller Sonne gibt es die erste Trinkpause.

Mainz Union Berlin 28. Spielerisch ist das mit ein paar Ausnahmen bei Mainzer Kombinationen noch nicht die höchste Güteklasse. Eine hochkarätige Chance hat es auf beiden Seiten noch nicht gegeben.

Augsburg Werder 25. Topp legt den Ball mit dem Rücken zum Tor an der Strafraumkante zu Stage ab, der nicht lange fackelt und volley aus 23 Metern zentraler Position einfach mal draufhält. Labrović fliegt und pariert den halbhohen Schuss in seine rechte Ecke sicher zur Seite weg.

Hoffenheim Kiel 25. Becker scheitert an Baumann! Plötzlich macht es Kiel schnell über die rechte Seite, Becker entwischt seinem Gegner Prass im Rücken und läuft halbrechts frei auf das Tor zu. TSG-Keeper Baumann macht sich groß und verhindert den Ausgleich.

Mainz Union Berlin 25. Im Mittelfeld ist es weiterhin ein sehr umkämpftes Duell mit vielen engen Zweikämpfen. Nach einem Foul von Trimmel ist nun Burkardt der Leidtragende, die Heimfans hätten für das Vergehen gerne eine Gelbe Karte gesehen.

Freiburg Stuttgart 27. Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Lukas Kübler

Ein Distanzschuss sorgt für den Ausgleich! Über die linke Seite geht es bei der Heimelf nach vorne. Von dort wandert der Ball über mehrere Stationen flach nach innen zu Kübler. Der Rechtsverteidiger fasst sich aus rund 25 Metern ein Herz und jagt den Ball perfekt links unten in das Eck. Nübel ist da komplett machtlos.

Freiburg Stuttgart 25. Der Ball rollt wieder. Ist es Julian Schuster gelungen seinem Team noch ein paar Kniffe mit an die Hand zu geben?

Leipzig Bochum 27. Wegen der hochsommerlichen Temperaturen schickt Schiedsrichter Benjamin Brand die 22 Hauptdarsteller für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

Augsburg Werder 22. Seit dem Rexhbeçaj-Hammer ist nicht viel passiert. Bremen hat mehr Ballbesitz und lässt die Kugel laufen, kommt aber kaum mal zu ordentlichem Kombinationsspiel. Augsburg lauert auf Konter und hohe Ballgewinne.

Leipzig Bochum 25. Da war mehr drin für den RBL! Nach einem langen Schlag enteilt Openda in Rücken Mašovićs Rücken und treibt den Ball über halbrechts in den Sechzehner. Er legt quer für den unbewachten Simons. Der schießt nicht direkt und leistet sich einen unsauberen ersten Kontakt. Er muss deshalb wieder zu Openda passen, der nur einen harmlosen Abschluss produziert.

Hoffenheim Kiel 23. Bei sommerlichen Temperaturen in Sinsheim gibt es eine Trinkpause. Rapp hat seinem Team scheinbar viel zu sagen, gestikuliert sehr engagiert in Richtung seiner Spieler und gibt Anweisungen.

Mainz Union Berlin 23. Die Hälfte des ersten Durchgangs ist gespielt, bei den hochsommerlichen Temperaturen ist es also Zeit für die Trinkpause.

Freiburg Stuttgart 23. Tobias Welz schickt die 22 Spieler zur Trinkpause an die Seitenlinie. Beide Trainer werden die Möglichkeit sicherlich nutzen, um nochmal ein paar Veränderungen vorzunehmen.

Mainz Union Berlin 22. Mit einer Faust boxt Zentner Trimmels Eckballflanke aus dem Strafraum. Schäfer trifft die Kugel beim Volley-Nachschuss nicht richtig und schießt so weit rechts vorbei.

Hoffenheim Kiel 21. Die Gäste aus dem Norden wollen alles spielerisch lösen und das wird fast zum Problem: Nach Ballverlust in der eigenen Hälfte macht Grillitsch das Spiel schnell und über Umwege landet das Spielgerät bei Prass. Mit seinem schwächeren, rechten Fuß bringt er seinen Schuss jedoch nicht auf das Tor von Weiner.

Leipzig Bochum 23. Gelbe Karte für Maximilian Wittek (VfL Bochum)

Auch Bochums zweite Verwarnung beruht auf einem taktischen Foul: Wittek kommt gegen Openda an der Seitenlinie zu spät und stoppt damit einen aussichtsreichen Gegenstoß.

Freiburg Stuttgart 21. Den SC-Offensivbemühungen fehlt noch die Durchschlagskraft. Eine der gefährlicheren Aktionen war noch eine Freistoßflanke von Vincenzo Grifo, die jedoch an allen vorbei in das Toraus segelte.

Freiburg Stuttgart 19. Aktuell gönnen sich die Akteure auf dem Rasen eine aktive Verschnaufpause und haben in Sachen Aktivität nach vorne einen Gang raus genommen. Bei den heißen Temperaturen ist das nach dem flotten Beginn durchaus nachvollziehbar. Das 1:0 von Ermedin Demirović ist dabei weiterhin der einzige Schuss, der den Weg auf eines der beiden Tore gefunden hat.

Mainz Union Berlin 20. Lee köpft über das Tor. Nun geht es bei den Rheinhessen mal schnell, mit einer One-Touch-Kombination setzen sie Onisiwo an der rechten Strafraumkante in Szene. Der Österreicher flankt auf den zweiten Pfosten, dort kommt Lee nicht genug hinter den Kopfball und setzt diesen so in hohem Bogen über den Kasten. Keine Großchance, aber die bisher beste Gelegenheit dieser Partie.

Hoffenheim Kiel 19. Hoffenheim bespielt die Lücken zwischen Kiels Linien nun besser und findet Hložek. Der Neuzugang dreht halbrechts auf und zieht mal flach aus rund 18 Metern ab - die Kugel rauscht weit am zweiten Pfosten vorbei.

Augsburg Werder 17. Die beiden frühen Tore passen eigentlich nicht ins Bild einer sonst eher zähen Angelegenheit.

Leipzig Bochum 21. Das Zeidler-Team bringt immer wieder flüssige Kombinationen auf den Rasen, zeigt spielerisch einen starken Auftritt. Es mangelt aber noch an der Einbindung des Angriffs; Hofmann ist bisher im heimischen Sechzehner kein Faktor.

Mainz Union Berlin 18. Hollerbachs Schuss aus etwa 14 Metern wird von Leitsch entscheidend abgefälscht und hoppelt so nur langsam und harmlos in Richtung des Mainzer Tors. Die Mainzer Absicherung lässt aber tils zu wünschen übrig.

Freiburg Stuttgart 16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Stuttgart erwischte einen Blitzstart und kann sich mit der Führung im Rücken jetzt auch mal zurückziehen und auf Konter lauern. Freiburg probiert viel, aber findet noch keinen Weg sich gefährlich in den gegnerischen Sechzehner zu kombinieren.

Leipzig Bochum 18. Simakan findet Openda! Leipzigs Rechtsverteidiger flankt mit viel Effet auf den Elfmeterpunkt. Openda hat sich von Mašović gelöst, bringt mit der Stirn aber nur eine Bogenlampe zustande, die sich hinter Drewes' Gehäuse senkt.

Hoffenheim Kiel 16. Die erste Viertelstunde ist rum und Hoffenheim unterstreicht die eigene Führung mit rund 63% Ballbesitz. Kiel ist bemüht, offensiv läuft noch nicht viel zusammen.

Mainz Union Berlin 16. Einen hohen Pass nimmt Jordan stark herunter und kann sich die Kugel gefährlich in den Strafraum legen, beim zweiten Ballkontakt springt das Leder jedoch zu weit nach vorne und ist damit Beute für Zentner.

Augsburg Werder 16. Tooor für FC Augsburg, 1:1 durch Elvis Rexhbeçaj

Der Ausgleich - und was für einer! Rexhbeçaj kommt zentral weit vor dem Tor an den Ball und hat etwas Platz. Aus 27 Metern schweißt der FCA-Akteur die Kugel genauso ansatzlos wie unhaltbar ins rechte Kreuzeck.

Freiburg Stuttgart 14. Die improvisierte VfB-Innenverteidigung aus Jeff Chabot und Angelo Stiller macht einen sicheren Eindruck. In der Abwehrarbeit sind sie hellwach und gerade Stiller treibt im Spielaufbau von hinten immer wieder aktiv mit an.

Augsburg Werder 15. Topp wird von Weiser von der rechten Strafraumkante geschickt, verpasst den Ball aber knapp, Labrović nimmt diesen bei seinem Bundesliga-Debüt sicher auf.

Augsburg Werder 14. Ausgburg bemüht sich um eine Reaktion, spielt aber etwas zu wild nach vorne. Dabei funktioniert die Abstimmung nicht, die Gäste können problemlos verteidigen.

Mainz Union Berlin 15. Schäfer schießt den eigenen Mann Tousart an, Diogo Leite kurz darauf einen Mainzer Verteidiger.

Mainz Union Berlin 14. Nach Amiris Ballverlust spielt Schäfer zu ungenau in Jordans Lauf, eine vielversprechende Kontersituation verpufft so.

Leipzig Bochum 15. Gelbe Karte für Matúš Bero (VfL Bochum)

Bero steigt Haïdara tief in der gegnerischen Hälfte von hinten in die Beine, um einen Heimkonter im Kein zu ersticken. Dieses taktische Vergehen wird durch Schiedsrichter Benjamin Brand mit der ersten Gelben Karte geahndet.

Hoffenheim Kiel 14. Gelbe Karte für Adam Hložek (1899 Hoffenheim)

Nezugang Hložek geht im gegnerischen Strafraum mit einem gestreckten Bein gegen Komenda zu Werke und trifft dabei auf keinen Fall den Ball. Zurecht sieht er die Gelbe Karte.

Hoffenheim Kiel 13. Auch die Kraichgauer suchen ihr Glück über die Außenbahn und prompt wird es gefährlich: Bülter tänzelt sich auf links an Becker vorbei, seine flache Hereingabe wird von Kiel auf Höhe des ersten Pfostens abgefangen.

Mainz Union Berlin 13. Zentner kommt bei Tousarts zu steilen Pass auf Hollerbach aus dem Tor und klärt den Ball links ins Seitenaus. Sekunden später wird wieder Hollerbach gesucht, Leites hoher Pass fliegt jedoch zu weit ins Toraus.

Freiburg Stuttgart 11. Der Sport-Club hat sich von dem Schock des frühen Rückstands mittlerweile erholt und gestaltet das Geschehen jetzt komplett offen. Es geht hier wirklich hin und her. Auf eine anfängliche Abtastphase oder ähnliches verzichten die Teams hier wirklich komplett.

Augsburg Werder 12. Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Felix Agu

Aus dem Nichts führt Werder! Weiser schlägt eine Flanke von der rechten Seite in Richtung Ducksch, der den Ball am Elfmeterpunkt aber verpasst. Dabei wird er von Pedersen leicht gehalten und fällt. Während die Bremer Elfmeter fordern, rauscht Agu von halblinks an und setzt die Kugel aus sechs Metern flach an Gouweleeuw und Labrović vorbei in die Maschen.

Leipzig Bochum 13. Šeško lässt das Netz des Gästekastens nach einer Flanke Haïdara vom rechten Flügel mit einem Kopfball in die rechte Ecke zappeln. Die Fahne des Assistenten geht aber direkt hoch; der Slowene hat deutlich im Abseits gestanden.

Augsburg Werder 9. Engels vergibt das 1:0! Plötzlich kommt der FCA zu einer Riesenchance - und das natürlich nach einem Standard. Maier schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld an den Fünfer, wo Essende extrem hoch steigt, den Kopfball aber nicht kontrollieren kann. Der Ball durchquert den Fünfer und landet beim freistehenden Engels, der aus fünf Metern halbrechter Position direkt abschließt, an Zetterer scheitert und den Nachschuss aus spitzem Winkel ans Außennetz befördert.

Mainz Union Berlin 11. Kurz darauf wird nach einer guten Kombination Sano halbrechts im Strafraum bedient. Diogo Leite wirft sich in seinen Schuss und lenkt den Ball so ins Außennetz. Beim fälligen Eckstoß wird ein Offensivfoul der Nullfünfer abgepfiffen.

Hoffenheim Kiel 11. Holstein Kiel versteckt sich nicht und versucht über die Außenbahnen durchzubrechen. Prass und Kadeřábek auf Seiten der TSG machen das bis dato aber sehr souverän und lassen keine Angriffe zu.

Freiburg Stuttgart 8. Stuttgart macht von Beginn an einen richtig guten Eindruck. Die Freiburger, die mit ihrer ungeschlagenen Vorbereitung eigentlich absolut bereit schienen, tun sich in den ersten Minuten noch schwer.

Leipzig Bochum 11. Der durch Haïdara am linken Strafraumeck bediente Simons will Šeško in der Mitte per Außenristflanke Die geht aber völlig schief, segelt im hohen Bogen direkt in die Hände des Bochumer Schlussmanns Drewes.

Mainz Union Berlin 10. Caci flankt zu nah an das Tor, Rønnow faustet den Ball aus dem Sechzehner. Mwenes Nachschuss wird von Tousart geblockt.

Freiburg Stuttgart 6. Während viele Spieler heute ihre Bundesligapremiere für ihre neue Mannschaft feiern, gibt es auch ein ganz besonderes Jubiläum. Christian Günter bestreitet heute sein 400. Pflichtspiel im Trikot der Breisgauer. Mehr Vereinstreue ist kaum möglich.

Mainz Union Berlin 8. Trimmel tritt den Halbfeldfreistoß zu kurz, der Gastgeber klärt recht mühelos.

Hoffenheim Kiel 8. Den frühen Rückstand als Kieler Fehlstart zu deklarieren, wäre zu früh. Aber Fakt ist, dass sich Trainer Marcel Rapp und sein Team die Anfangsphase der Partie nicht so vorgestellt haben.

Augsburg Werder 7. Es ist ein tempoarmer Beginn in der WWK-Arena. Beide Teams tasten sich klassisch ab und gehen noch wenig bis gar kein Risiko ein.

Leipzig Bochum 9. Der Favorit ist noch nicht richtig im Spiel angekommen, leistet sich viele ungenaue Pässe. Er hat Mühe, auch nur in der Nähe des gegnerischen Sechzehners aufzutauchen.

Mainz Union Berlin 7. Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Die Zweikämpfe werden bislang sehr hart geführt. Nun verdient sich Kohr die erste Gelbe Karte, indem er mit offener Sohle in einen Zweikampf mit Schäfer geht.

Freiburg Stuttgart 4. Für den VfB Stuttgart ist es natürlich der perfekte Start in die neue Saison! Ermedin Demirović zeigt zudem direkt, dass er die Rolle als Nachfolger von Serhou Guirassy durchaus bekleiden kann.

Mainz Union Berlin 6. Die Nullfünfer mit der erste Drangphase. Sowohl ein Dribbling von Burkardt als auch ein Eckstoß von der rechten Seite handeln den Hausherren allerdings keine gute Chance ein.

Augsburg Werder 5. Rexhbeçaj schickt Pedersen auf der rechten Seite stark in die Tiefe, der Außenverteidiger erreicht die Kugel aber nur noch gerade so vor der Torauslinie. Zetterer fängt die Flanke sicher ab.

Hoffenheim Kiel 6. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Andrej Kramarić

Kramarić verzögert kurz, versenkt aber souverän flach im rechten Eck. Weiner war stehen geblieben, hatte sich für keine Ecke entschieden.

Hoffenheim Kiel 5. Der Torhüter muss nach dem Zusammenprall behandelt werden, wird aber gleich zwischen die Pfosten zurückkehren und sich dem Elfmeter stellen.

Augsburg Werder 4. Der FCA kommt zu seiner ersten längeren Ballbesitzphase ohne dabei in die Nähe des Werder-Sechzehners zu gelangen.

Hoffenheim Kiel 5. Gelbe Karte für Timon Weiner (Holstein Kiel)

Die Doppelbestrafung gegen den letzten Mann ist schon länger Geschichte, daher kommt Weiner mit der Gelben Karte davon.

Leipzig Bochum 6. Der unbewachte Openda ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines Flugballs Kampls. Letztlich ist das Anspiel aber zu hoch geraten und landet im Toraus.

Mainz Union Berlin 4. Die Partie beginnt in den Zweikämpfen intensiv, ein ernstzunehmender Vorstoß in Strafraumrichtung fehlt aber noch.

Augsburg Werder 3. Weiser findet erstmals Topp im Strafraum, der sich rechts zur Grundlinie durchtankt, die Hereingabe aber ans Außennetz setzt.

Hoffenheim Kiel 3. Elfmeter für Hoffenheim! Mit einem langen Ball wird die Kieler Hintermannschaft überspielt, Bülter legt sich im Strafraum per Kopf die Kugel vorbei an Weiner und der Keeper räumt den TSG-Stürmer ab. Klare Sache!

Augsburg Werder 1. Der Ball rollt, die Gäste aus Bremen haben angestoßen. Ein erster Steckpass von Lynen trudelt ins Toraus.

Leipzig Bochum 4. Die Gäste untermauern in den ersten Momenten die mutige taktische Herangehensweise des neuen Trainers Peter Zeidler. Sie attackieren den heimischen Aufbau sehr hoch.

Mainz Union Berlin 2. Nach der tödlichen Messerattacke in Solingen spielen beide Mannschaften in Trauerflor, auch der Unparteiische Harm Osmers trägt die schwarte Armbinde.

Freiburg Stuttgart 2. Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Ermedin Demirović

Die erste VfB-Ecke bringt direkt den ersten Erfolg! Die Stuttgarter führen den Eckstoß auf der rechten Seite kurz aus und bringen ihn dann trotzdem hoch rein. Am zweiten Pfosten missglückt Leweling noch der Abschluss. Allerdings prallt der Ball vom Bein des 23-Jährigen perfekt zu Demirović. Der Neuzugang aus Augsburg macht es im Anschluss traumhaft. Per Seitfallzieher haut er den Ball von halblinks in der Box höchst sehenswert rechts in das Tor.

Hoffenheim Kiel 1. Die Kugel in Sinsheim rollt! Hoffenheim spielt komplett in Blau, Kiel dagegen im weißen Sportdress.

Mainz Union Berlin 1. Los geht's! Mainz stößt in den rot-weißen Heimtrikots an, Union spielt in Schwarz.

Augsburg Werder 1. Spielbeginn

Freiburg Stuttgart 1. Los geht's! Die in den gewohnten weißen Trikots mit rotem Brustring auflaufenden Gäste stoßen an. Freiburg hält komplett in Rot dagegen.

Hoffenheim Kiel 1. Spielbeginn

Mainz Union Berlin 1. Spielbeginn

Mainz Union Berlin Bei mehr als 30 Grad in der Sonne ist die Mainzer Mewa Arena bereit für das erste Ligaspiel.

Leipzig Bochum 1. Leipzig gegen Bochum – der erste Bundesligasamstag der Saison läuft!

Freiburg Stuttgart 1. Spielbeginn

Leipzig Bochum 1. Spielbeginn

Augsburg Werder Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann, der von Christof Günsch und Markus Schüller begleitet wird. Als VAR-Assistent fungiert Pascal Müller. Gleich kann es losgehen in der ausverkaufen WWK-Arena, viel Spaß!

Mainz Union Berlin Bo Henriksen nimmt nur eine Änderung an seiner Startformation vor. Onisiwo beginnt offensiv statt des Fürther Neuzugangs Sieb, der auf der Bank Platz nehmen muss.

Leipzig Bochum Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Hauptdarsteller das grüne Geläuf betreten.

Mainz Union Berlin Im Vergleich zum 1:0-Arbeitssieg beim Greifswalder FC verändert Bo Svensson die Union-Startelf auf drei Positionen. Diogo Leite spielt wohl in der Dreierkette statt Querfeld. Kapitän Trimmel und Tousart bekommen den Vorzug vor Haberer und Bénes.

Freiburg Stuttgart Der direkte Vergleich im Baden-Württemberg-Duell spricht nicht nur im Insgesamt, sondern auch in jüngerer Vergangenheit recht klar für den VfB. In der Vorsaison konnten die Schwaben beide Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Im Hinspiel feierten sie einen 5:0-Kantersieg und in Freiburg konnten sie mit 3:1 gewinnen.

Hoffenheim Kiel In Kiels Startelf haben nur Holtby, Erras, Becker und Puchacz schon Bundesligaerfahrung, alle anderen Spieler der Gäste feiern heute ihre Premiere im Oberhaus. Auch Holstein Formation wird mit einem 3-4-1-2 angegeben - mal schauen, ob Kiel gegen den Ball mit der Fünferkette agieren wird oder doch mutig vorne draufgeht mit den zwei Spitzen Pichler und Bernhardsson. Beide Spieler hatten am Aufstieg einen großen Anteil mit vielen Scorer-Punkten.

Freiburg Stuttgart Das große Fragezeichen bei den Stuttgartern war nach dem Ausfall von Anthony Rouault die Innenverteidigung. Da für den Franzosen Deniz Undav neu in die Anfangsformation rückt, dürfte heute wohl Angelo Stiller eine Position weiter hinten agieren. Darüber hinaus bekommt mit Frans Krätzig ein Neuzugang direkt seine Chance von Beginn an und verdrängt Maximilian Mittelstädt zunächst auf die Bank. Mit Jeff Chabot und Ermedin Demirović sind sogar noch zwei weitere Neue mit dabei.

Augsburg Werder Gästecoach Werner thematisierte auch im Vorfeld die Standardstärken beider Teams und hat trotz der jüngsten guten Ergebnisse gegen die Fuggerstädter Respekt vor dem FCA: "Es wird ein klassisches Spiel gegen Augsburg mit neuem Personal. Ich erwarte eine Mannschaft, die geradlinig den Weg nach vorne sucht und viele Positionswechsel hat. Da wird es um eine gute Kommunikation und Abstände auf unserer Seite gehen."

Mainz Union Berlin Seit dem Bundesliga-Aufstieg der Eisernen 2019 ist der FCU einer der größten Angstgegner der Mainzer. Von den zehn Duellen konnten die Rheinhessen ein einziges gewinnen (3U, 6N). Dieser 1:0-Heimerfolg datiert aus dem Februar 2021.

Hoffenheim Kiel Bei der TSG stehen die bereits genannten Neuzugänge Hložek und Press direkt in der Startelf, Tabakovic steht heute noch nicht im Kader der Kraichgauer. Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo wird in einem 3-4-1-2 erwartet mit Kramarić als hängende Spitze. In der Dreierkette sollen Drexler, Stach und Akpoguma vor Baumann abräumen. Insgesamt bringen es die Hoffenheimer Spieler auf 1.682 Bundesligaspiele, bei den Gästen aus Kiel sind es nur 254 Partien in Summe.

Freiburg Stuttgart Bei den Freiburgern gibt es im Vergleich zum Pokalerfolg zwei Änderungen in der Startelf. Lukas Kübler beginnt für den jungen Bruno Ogbus hinten rechts und der widergenesene Merlin Röhl ersetzt Lucas Höler. Zudem feiert Max Rosenfelder sein Bundesliga-Debüt.

Mainz Union Berlin Beim Pflichtspielauftakt lieferten sich beide Teams keinen Ausrutscher und meisterten die erste Runde des DFB-Pokals – wenn auch nicht souverän. Mainz musste im Nachbarschaftsduell beim Drittligisten Wiesbaden in die Verlängerung. Erst in der 113. Minute brachte Burkardt die Nullfünfer auf die Siegerstraße, Amiri machte wenige Momente vor dem Abpfiff mit dem 3:1 den Deckel drauf. Union mühte sich in der regulären Spielzeit nur dank Joker Vertessen zum knappen 1:0-Sieg beim Regionalligisten Greifswalder FC.

Augsburg Werder In der vergangenen Spielzeit tat sich der FCA mit den Bremern schwer und unterlag sowohl in Bremen (0:2) als auch vor heimischer Kulisse (0:3) deutlich. Thorup sprach im Vorfeld von einem besonders physischen Spiel und erinnert sich noch gut an die Duelle der Vorsaison: "Wir müssen uns im Vergleich zu den letzten beiden Aufeinandertreffen steigern. Mit Blick auf unsere Vorbereitungsphase bin ich aber zuversichtlich."

Mainz Union Berlin Die Testspiele der Mainzer waren nach den Ergebnissen erfolgreicher, die Gegner jedoch auch weniger prominent. Auf zwei Kantersiege gegen niederklassige Amateurteams aus der Umgebung (13:0 und 8:0) folgte eine 0:3-Pleite bei Regionalligist Eintracht Trier. Erst im Anschluss folgten Partien gegen Profiteams. Sowohl gegen den Zweitligisten Preußen Münster als auch im letzten Test gegen Montpellier HSC gewannen die Rheinhessen 3:1, Neu-Bundesligist Holstein Kiel besiegte Mainz 2:0.

Augsburg Werder Auch die Bremer starteten erfolgreich in die Saison und gaben sich in der ersten Runde des DfB-Pokals beim 3:1-Sieg bei Energie Cottbus keine Blöße. Überragender Mann war Keke Topp, der nach seinem Dreierpack natürlich auch heute in der Startelf steht. Damit ist der 20-Jährige auch der einzige Neuzugang in der Anfangsformation. Werner vertraut derselben Elf wie in Cottbus: Für defensive Stabilität soll die Dreierkette aus Veljković, Friedl und Stark sorgen, im Mittelfeld ziehen Stage, Lynen und Schmidt die Fäden, während Ducksch und Topp im Zweier-Sturm für Gefahr sorgen sollen. Der einstige Star-Einkauf Keita hat keine Zukunft mehr in Bremen und fehlt daher auch im Kader.

Mainz Union Berlin In der Vorbereitung gewannen die Eisernen die ersten beiden Testspiele gegen Regionalligist BSG Chemie Leipzig (4:0) und Dynamo Kiew (3:2) und spielten gegen die Europa-League-Teilnehmer Glasgow Rangers (4:4) und Real Sociedad (1:1) unentschieden. Unzufrieden war Neu-Coach Bo Svensson mit der 0:4-Testpleite gegen Olympique Lyon.

Leipzig Bochum Beim Ruhrpottklub, der sich durch eine 0:1-Auswärtsniederlage beim SSV Jahn Regensburg als bisher einziger Bundesligist schon zum Auftakt aus dem DFB-Pokal verabschiedete und der in der letzten Spielzeit mit zehn Punkten das schlechteste Team in der Fremde stellte, setzt Coach Peter Zeidler in seiner Startelf mit Drewes (Karlsruher SC), Medić (Ajax AFC, Leihe) und Sissoko (RC Strasbourg) auf drei Neuzugänge.

Hoffenheim Kiel Auf beiden Seiten wurde im Sommer die Kaderplanung vorangetrieben, die Gastgeber schlugen sogar gestern noch mal zu und verpflichteten mit Haris Tabakovic von Hertha BSC den letztjährigen Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Mit Hlozek (Bayer Leverkusen) und Press (Sturm Graz) sind zwei weitere Offensivspieler bereits frühzeitig zum Team der TSG gestoßen. Die drei sollen den Abgang von Maximilian Beier zum BVB kompensieren. Auch Kiel hat mit Sander einen wichtigen Spieler an einen Ligakonkurrenten verloren - den Mittelfeldspieler zog es zur Borussia aus Mönchengladbach.

Augsburg Werder Die Gäste aus Bremen mussten vor der Saison die Abgänge der langjährigen Stammspieler Pavlenka (vereinslos) und Groß (Karriereende) sowie von Dinkci (zum SC Freiburg) und Woltemade (zum VfB Stuttgart) verkraften. Außerdem wurde Kownacki an seinen Ex-Klub Fortuna Düsseldorf verliehen. Dafür wurde Alvero nach seiner Leihe fest von Olympique Lyon verpflichtet und Sturmhoffnung Topp an die Weser geholt. Ansonsten kann Cheftrainer Ole Werner auf den Großteil seines Stammpersonals zählen.

Mainz Union Berlin Interimstrainer Jan Siewert konnte Mainz vergangene Spielzeit nicht stabilisieren, so kam im Februar diesen Jahres der nächste Bo auf die Mainzer Trainerbank. Mit neun ungeschlagenen Spielen im Ligaendspurt sorgte Bo Henriksen für den Mainzer Klassenerhalt und trifft nun gleich am ersten Spieltag auf seinen Vorgänger Svensson, der zur neuen Saison Union Berlin übernommen hat. Die Eisernen möchten nach dem letztjährigen Chaos mit Svensson wieder Stabilität auf die Trainerbank bringen, die den FCU mit Urs Fischer so erfolgreich gemacht hatte.

Augsburg Werder Den Saisonauftakt meisterte das Team von Chefcoach Jess Thorup nach Startschwierigkeiten inklusive Rückstand nach vier Minuten letztlich souverän und siegte in der ersten Runde des DfB-Pokals mit 4:1 bei Viktoria Berlin. Der dänische Trainer, mit dem der FCA vergangene Saison die letzten fünf Spiele verloren hatte und trotzdem auf dem ordentlichen Platz elf landete, vertraut derselben Elf wie im Pokal. Mit Labrović im Tor, Giannoulis und Schlotterbeck in der Abwehr und Essende in der Sturmspitze stehen vier Zugänge in der Startelf und feiern ihr FCA-Debüt in der Bundesliga. Neben dem verletzten Stammkeeper Dahmen fehlen auch Framberger, Gumny, Okugawa, Oxford und Jakić, der sich im Abschlusstraining eine Sprunggelenksverletzung zuzog.

Mainz Union Berlin Die beherrschende Geschichte dieses Spiels ist die Rückkehr der Mainzer Klublegende Bo Svensson an seine langjährige Wirkungsstätte. Sieben Jahre spielte der dänische Verteidiger für die Nullfünfer und begann auch seine Trainerkarriere in Mainz. Zuerst coachte er Jugendmannschaften, nach einer kurzen Unterbrechung beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering kehrte Svensson im Januar 2021 dann zur Mission Klassenerhalt zurück – bekanntlich enorm erfolgreich. Im Anschluss stabilisierte Fan-Liebling Svensson das Team im Bundesliga-Mittelfeld, im November 2023 verabschiedete er sich nach einer ersten längeren erfolglosen Phase auf eigenen Wunsch und sehr emotional vom FSV.

Augsburg Werder Der FC Augsburg war in der Sommerpause auf dem Transfermarkt durchaus aktiv und hat für Stürmer Essende (von Vizela), Innenverteidiger Schlotterbeck (vom SC Freiburg) und Keeper Labrović (von HNK Rijeka) auch einiges an Geld in die Hand genommen. Außerdem wurde Jakić nach seiner Leihe im vergangenen Jahr fest von Eintracht Frankfurt verpflichtet, während mit Wolf (von Borussia Dortmund) und Giannoulis (von Norwich City) namhafte Spieler ablösefrei zu den Schwaben kamen. Verschmerzen muss der FCA dafür den Abgang von Top-Scorer Demirovic (zum VfB Stuttgart), Iago (zum EC Bahia) und Mbabu (nach Leihende zurück zum FC Fulham). Auch Innenverteidiger Uduokhai scheint den Verein zu verlassen und steht daher nicht im Kader.

Leipzig Bochum Auf Seiten der Sachsen, die in den 17 Heimspielen der Vorsaison lediglich zwölf Gegentore zuließen und die das DFB-Pokal-Erstrundenmatch bei Rot-Weiss Essen trotz frühem Rückstand souverän mit 4:1 gewannen, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zum 4:1-Auswärtssieg im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen eine personelle Änderung vorgenommen. Lukeba verdrängt Klostermann auf die Bank.

Hoffenheim Kiel Für die Gäste aus dem hohen Norden beginnt im Kraichgau die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte! Noch nie spielten die Störche im deutschen Oberhaus, die Vorfreude bei Spielern und Fans dürfte gewaltig sein! Bei der Generalprobe im DFB-Pokal wackelte der Aufsteiger gegen den Drittligisten aus Aachen, sicherte sich erst durch einen entscheidenden Treffer in der Schlussphase das Ticket für die zweite Runde. Ähnlich holprig war der Pokalauftritt der TSG: Gegen die Würzburger Kickers aus der Regionalliga quälte sich Hoffenheim bis in Elfmeterschießen, behielt dort aber den Fokus und entschied das Spiel vom Punkt aus für sich.

Freiburg Stuttgart Stuttgart war als Vizemeister die Überraschung der letzten Saison. Immerhin formte Sebastian Hoeneß die Schwaben innerhalb von kürzester Zeit einem Kellerkind zu einem der besten Teams der Liga. Diesen Status gilt es für den VfB nun zu bestätigen und die Doppelbelastung mit der Champions League erfolgreich zu meistern. Der erste Schritt dahin ist natürlich ein erfolgreicher Start. Mit der knappen Supercup-Pleite gegen Bayer 04 Leverkusen haben sie aber schon einmal unter Beweis gestellt, dass trotz der namhaften Abgänge mit ihnen zu rechnen ist.

Leipzig Bochum Der VfL Bochum wendete den Abstieg Ende Mai auf dramatische Art und Weise ab, indem er die Relegation gegen die Fortuna aus Düsseldorf nach einer 0:3-Heimniederlage durch ein erfolgreiches Elfmeterschießen gewann. Für die Blau-Weißen, seit 2021 wieder durchgängig Teil der deutschen Eliteklasse, wird es nach den Abgängen Osterhages (SC Freiburg), Stögers (Borussia Mönchengladbach) und Schlotterbecks (FC Augsburg) unter dem neuen Coach Peter Zeidler (FC St. Gallen) erneut wohl "nur" um den Klassenerhalt gehen.

Freiburg Stuttgart Beim SC Freiburg hat in der Vorwoche mit dem Pflichtspielauftakt im Pokal eine neue Zeitrechnung begonnen. Nach über zwölf Jahren mit Christian Streich an der Seitenlinie leitet nun Julian Schuster die Geschicke bei den Breisgauern. Für den 39-Jährigen ging es mit einem 4:0-Sieg in Osnabrück sehr gut los. Heute gibt der SC-Coach sein Heimdebüt und möchte natürlich auch vor den eigenen Fans erfolgreich sein.

Augsburg Werder Herzlich willkommen zum Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen am 1. Spieltag der Saison 2024/2025! Anstoß in der WWK-Arena ist um zur besten Fußballzeit um 15:30 Uhr.

Leipzig Bochum Der RB Leipzig hat seine achte Spielzeit in der Bundesliga auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen und ist daher zum sechsten Mal in Serie in der Champions League vertreten. In der dritten von Marco Rose verantworteten Saison wollen die Roten Bullen, die mit Dani Olmo (FC Barcelona) nur einen Leistungsträger verloren haben, wieder näher an die nationale Spitze rücken und nach Möglichkeit sogar im Meisterschaftsrennen mitmischen – dazu benötigen sie deutlich weniger negative Ausreißer innerhalb der Spiele.

Hoffenheim Kiel Herzlich willkommen zum 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison! Um 15:30 Uhr empfängt die TSG Hoffenheim den Aufsteiger aus Kiel. Schiedsrichter Tobias Stieler wird die Partie in der PreZero-Arena leiten.

Mainz Union Berlin Hallo und herzlich willkommen zum ersten Samstagnachmittag der Bundesliga-Saison 2024/25! Bo Svensson kehrt als neuer Union-Cheftrainer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Um 15:30 Uhr beginnt die Partie zwischen Mainz 05 und Union Berlin.

Freiburg Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zurück zur Bundesliga. Der Vizemeister aus Stuttgart startet in Freiburg in die neue Saison. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion.