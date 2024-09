Schalke Darmstadt 48. Gelbe Karte für Mehmet-Can Aydın (FC Schalke 04)

Wenig später erwischt es Aydın, der Marseiler auf der rechten Abwehrseite zu Boden gerissen hat.

Schalke Darmstadt 47. Weder Karel Geraerts noch Florian Kohfeldt haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Schalke Darmstadt 46. Gelbe Karte für Marcin Kamiński (FC Schalke 04)

Kamiński erwischt Klefisch unweit der Mittellinie im Kampf um einen halbhohen Ball mit dem linken Fuß am Kopf. Als erster Schalker sieht er die Gelbe Karte.

Schalke Darmstadt 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Veltins-Arena! Nach dem blutleeren Auftritt in Karlsruhe hat sich Schalke von Beginn an als engagiert, aber keineswegs als fehlerfrei präsentiert. Der zwischenzeitliche 3:0-Vorteil fiel deshalb etwas zu hoch aus, war der hohen Effizienz im Abschluss geschuldet. Darmstadt hofft nach dem unerwarteten Treffer wieder, ist mit dem Defensivniveau der letzten 15 Minuten aber weit von einer erfolgreichen Aufholjagd entfernt.

Paderborn Hannover 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Schalke Darmstadt 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Schalke Darmstadt 45. +5 Halbzeitfazit:

Der FC Schalke 04 führt zur Pause der Zweitligafreitagspartie gegen den SV Darmstadt 98 mit 3:1. Die Königsblauen erarbeiteten sich durch Sylla eine frühe Gelegenheit (3.). In der 14. Minute durften sie dann jubeln; Mohr verwandelte einen Freistoß auch dank gegnerischer Mithilfe direkt. Das Geraerts-Team hatte den Gast in den Folgeminuten über weite Strecken im Griff, verpasste aber zunächst weitere klare Abschlüsse, während sich die Lilien durch Corredor aus heiterem Himmel dem Ausgleich annäherten (25.). Die Gelsenkirchener verzeichneten auch in der jüngsten Viertelstunde Ballbesitz- und Feldvorteile, für die sie sich belohnten: Erst verdoppelte Sylla den Vorsprung mit einem Billardtreffer (34.), in Minute 39 legte Schallenberg sogar noch Treffer Nummer nach. Tief in der Nachspielzeit verkürzte Darmstadt nach einem Handspiel Syllas per Strafstoß, den Hornby verwandelte (45.+5). Bis gleich!

Paderborn Hannover 45. +4 Halbzeitfazit:

In der Paderborn geht es mit einem 1:1 in die Halbzeit! Der SC Paderborn und Hannover 96 sorgen bislang für beste Zweitliga-Unterhaltung und lieferten sich vor allem zu Beginn eine unterhaltsame Anfangsphase mit jeweils einem Tor auf beiden Seiten: Paderborn legte zunächst vor und jubelte bereits nach neun Minuten über das 1:0 von Kostons. Hannover ließ sich davon aber nicht schocken und erzielte nur zehn Minuten später den 1:1-Ausgleich durch ein unglückliches Eigentor von Kostons, der nach dem Führungstor auch nochmal ins eigene Netz traf. Danach steigerte sich 96 und übernahm mit viel Ballbesitz und weiteren Standards die Spielkontrolle. Der SCP konnte den Rückstand aber erstmal verhindern und konnte kurz vor der Halbzeit auch wieder eigene Angriffe setzen.

Schalke Darmstadt 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Schalke Darmstadt 45. +5 Tooor für SV Darmstadt 98, 3:1 durch Fraser Hornby

Darmstadt verkürzt tief in der Nachspielzeit! Der Schotte feuert den Ball mit dem rechten Innenrist in die obere rechte Ecke. Heekeren, der sich für die falsche Seite entschieden hat, ist machtlos.

Schalke Darmstadt 45. +4 ... der Unparteiische entscheidet nach Hinweis des VAR sehr schnell: Sylla hat den Ball bei einer Ecke klar mit der sehr hohen rechten Hand gespielt.

Schalke Darmstadt 45. +4 Mit Verdacht auf einen Strafstoß für Darmstadt wird Schiedsrichter Florian Heft in die Review-Area gerufen...

Paderborn Hannover 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Schalke Darmstadt 45. +2 Lidberg gegen Heekeren! Der Schwede behauptet den Ball auf halbrechts gegen Kamiński und schießt aus 18 Metern auf die halbhohe rechte Ecke. Heekeren macht sich lang und verhindert den Einschlag mit der linken Hand.

Paderborn Hannover 45. +2 Gelbe Karte für Enzo Leopold (Hannover 96)

Kurz vor der Halbzeit holt sich Leopold für ein Foul im Mittelfeld noch Gelb ab. Gleich geht's in die Kabinen.

Paderborn Hannover 45. +1 Im ersten Durchgang gibt es drei Minuten Nachschlag.

Paderborn Hannover 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Schalke Darmstadt 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Veltins-Arena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Paderborn Hannover 43. Die Gastgeber steigern sich wieder! Auch Michel sorgt kurz vor der Pause nochmal für mehr Torgefahr und marschiert im Alleingang durch das Zentrum. Beim Abschluss aus elf Metern funkt Muroya dazwischen und stellt sich in die Schussbahn.

Schalke Darmstadt 44. Gelbe Karte für Kilian Corredor (SV Darmstadt 98)

Wohl wegen Meckerns handelt sich der Franzose als dritter Darmstädter eine Verwarnung ein.

Schalke Darmstadt 43. ... Lidbergs effetreiche Ausführung mit dem rechten Innenrist pflückt S04-Schlussmann Heekeren an der Fünferkante sicher aus der Luft.

Paderborn Hannover 40. Mal wieder ein Torschuss von Paderborn! Filip Bilbija geht auf der rechten Außenbahn selbstbewusst ins Solo und visiert aus der Drehung die kurze Ecke an. Der Ball klatscht neben Zieler ans Außennetz.

Schalke Darmstadt 42. Nachdem Aydın auf der rechten Abwehrseite gegen Bueno zu spät gekommen ist, bekommen die Lilien einen Freistoß in guter Flankenlage zugesprochen...

Paderborn Hannover 39. Nach einigen Minuten voller 96-Momente gibt es durch eine Ecke auch mal wieder Entlastung für die Hausherren.

Paderborn Hannover 38. Boevink erhält keine Verschnaufpause! Hannover-Abwehrboss Halstenberg legt sich den Ball im Rückraum zurecht und hält einfach mit Gewalt drauf. Boevink hat kaum Sicht, kann aber auch diesen uangenehmen Ball parieren.

Schalke Darmstadt 39. Tooor für FC Schalke 04, 3:0 durch Ron Schallenberg

Schalke schafft die Vorentscheidung vor dem Kabinengang! Mohrs Freistoß aus mittiger Lage findet den Weg zu Schallenberg, der den Ball vom rechten Fünfereck an Torhüter Schuhen vorbei in die kurze Ecke befördert. Kurios: Der Treffer ist während eines Stromausfalls in der Veltins-Arena gefallen; bisher gibt es keine Fernsehbilder.

Paderborn Hannover 36. Tresoldi bindet auf der linken Seite gleich drei Paderborner und wird schlussendlich von Bilbija. Diese Fouls gibt es aus SCP-Sicht zu oft. 96 erhält so immer wieder neue Standards.

Schalke Darmstadt 37. Die Lilien stehen nun bereits bei 13 Gegentore, ziehen in dieser Kategorie mit Aufsteiger SSV Jahn Regensburg gleich. Nur Eintracht Braunschweig hat noch mehr Treffer kassiert (16.).

Paderborn Hannover 34. In der Anfangsphase ging es hin und her und auf beiden Seiten mutig nach vorn. Jetzt flacht die Partie erstmals etwas ab. Wir warten auf die nächste, heiße Torchance.

Paderborn Hannover 31. Auf der anderen Seite sammelt 96 den nächsten Abschluss ein. Wieder köpft Tresoldi aus der Mitte, aber erneut fehlt die Präzision. Boevink sichert die Kugel problemlos am Boden.

Schalke Darmstadt 34. Tooor für FC Schalke 04, 2:0 durch Moussa Sylla

Die Königsblauen legen durch Sylla nach! Am Ende einer flachen Kombination durch das offensive Zentrum passt Antwi-Adjei von der rechten Strafraumseite an die mittige Fünferkante. Dort scheitert Sylla zunächst an Schuhen und dem Pfosten, dann nur am Torhüter, um den Ball im dritten Anlauf aus kurzer Distanz in die rechte Ecke zu spitzeln.

Schalke Darmstadt 33. Bei den Hessen wandeln die verwarnten Spieler Bueno und Vukotić auf einem sehr schmalen Grat, leisteten sich beide nach ihren Gelben Karten doch schon jeweils ein weiteres Foul.

Paderborn Hannover 30. Verunglückter Abschluss: Paderborn-Verteidiger Brackelmann taucht vor de gegnerischen Strafraum auf und ballert einen Fernschuss deutlich am linken Pfosten vorbei.

Paderborn Hannover 30. Hannover erhält nach einem Foul von Götze den nächsten Standard im Mittelfeld und nähert sich weiter an. Der SCP muss im Ballbesitz wieder sicherer werden, sonst kann 96 zu frei kombinieren.

Schalke Darmstadt 30. Nach längerer Zeit kombiniert Schalke temporeich durch das offensive Zentrum; ein satter Distanzschuss Murkins wird durch Schuhen nach links pariert. Ein erfolgreicher Versuch hätte aber ohnehin nicht gezählt: der Engländer hat in der Entstehung Klefisch gefoult.

Paderborn Hannover 27. So bleiben die Roten aus Hannover weiter in der Offensive an der Eckfahne: Tresoldi kann nach einer Ecke von rechts frei im Fünfer köpften und drückt den Ball etwas zu mittig gegen die Hände von Boevink.

Paderborn Hannover 27. Teilweise schleichen sich beim SCP aktuell mehr Ballverluste im Mittelfeld ein. Scheller legt sich den Ball im Aufbau zu weit vor und wird von Leopold gestoppt.

Schalke Darmstadt 27. Lidberg mit dem nächsten Abschluss der Lilien! Der Schwede wird unweit des linken Sechzehnerecks durch ein halbhohes Anspiel bedient, zieht nach innen und visiert aus 18 Metern die flache linke Ecke an. Heekeren ist schnell unten und hält den Ball diesmal fest.

Paderborn Hannover 24. Seitdem 1:1 sehen wir in Paderborn nun zunehmend 96-Fußball. Die Gäste übernehmen den Ballbesitz und verlagern die Partie mehr in die Hälfe der Hausherren.

Schalke Darmstadt 25. Corredor verlangt Heekeren alles ab! Der Franzose packt aus zentralen 26 Metern einen wuchtigen Rechtsschuss aus, der als Aufsetzer auf die linke Ecke rauscht. Heekeren streckt sich und wehrt nach vorne ab. Hornby will abstauben, doch Schalkes Schlussmann wirft sich gerade noch rechtzeitig auf den Ball.

Paderborn Hannover 22. Für Hannover kommt der Ausgleich zur rechten Zeit. Die Paderborner waren zuvor mit dem 1:0 im Rücken stark unterwegs und schnupperten auch schon am zweiten Treffer.

Schalke Darmstadt 22. Nach dem Gegentor finden die Hessen im Vorwärtsgang nicht mehr statt. Sie kommen kaum an den Ball, werden in dieser Phase klar von den Hausherren dominiert. Der Weg zum ersten Saisonsieg ist zu diesem Zeitpunkt lang.

Schalke Darmstadt 19. Younes aus der zweiten Reihe! Infolge einer von der linken Fahne kurz ausgeführten Ecke treibt der 31-Jährige den Ball in Richtung Zentrum und schießt aus 20 Metern mit rechts in Richtung rechter Ecke. Ein Darmstädter Verteidiger blockt.

Paderborn Hannover 19. Tooor für Hannover 96, 1:1 durch Koen Kostons (Eigentor)

Der SC Paderborn hilft mit: Eigentor durch Kostons! Hannover spielt eine Ecke kurz auf, woraufhin Wdowik von links aus spitzem Winkel zu einer Flanke ansetzt. Der Ball touchiert Kostons am Körper und fällt danach neben dem machtlosen Boevink ins kurze Eck. Ein unglückliches Gegentor für den SCP!

Paderborn Hannover 18. Jetzt erhöht 96 den Druck. Die Leitl-Elf kann sich erstmals länger vorne festsetzen und hält die Paderborner tief in ihrer Abwehrzone. Folgt eine Großchance für Hannover?

Paderborn Hannover 16. Hannover 96 will ausgleichen, kann aber noch nicht für die ganz große Torgefahr sorgen. Nach einer hohen Hereingabe von der rechten Seite köpft Tresoldi ohne Druck in die Arme von Bovink.

Schalke Darmstadt 17. In der Live-Tabelle grenzen sich die Gelsenkirchener durch den Treffer nach unten ab, liegen mit nun sieben Zählern auf Rang zehn und fünf Punkte vor der Abstiegszone.

Paderborn Hannover 13. Ngankam teilt gegen Brackelmann aus und wird vom Schiri für seinen Armeinsatz ermahnt. Der Paderborner fällt unglücklich auf die Schulter und muss länger behandelt werden.

Paderborn Hannover 11. Jetzt wackelt 96! Paderborn geht nach dem Führungstor weiter offensiv drauf und will nachlegen. Auch Ansah hat eine Gelegenheit, kann einen Querpass von rechts aber nicht im Lauf verarbeiten.

Schalke Darmstadt 14. Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Tobias Mohr

Mohr bringt Schalke in Führung! Der gebürtige Aachener zirkelt den Freistoß aus 17 Metern mit dem linken Innenrist eher tempoarm über die orangefarbene Sechs-Mann-Mauer hinweg. Gästekeeper Schuhen bleibt wie angewurzelt stehen, hat den Ball wohl gar nicht gesehen. Er schlägt halbrechts einen halben Meter unter der Latte ein.

Schalke Darmstadt 12. Gelbe Karte für Aleksandar Vukotić (SV Darmstadt 98)

Nach einer hohen Eroberung dribbelt Younes mittig auf den Strafraum zu und wird kurz vor der Linie regelwidrig durch Vukotić niedergestreckt. Zum Freistoß in aussichtsreicher Position gesellt sich die zweite Verwarnung.

Schalke Darmstadt 11. Nach einem schwungvollen Auftakt hat das Geraerts-Team mittlerweile deutlich mehr Mühe, in das letzte Felddrittel vorzustoßen. Mit einer soliden Arbeit gegen den Ball verhindern die Lilien weitere brenzlige Szenen im Sechzehner.

Paderborn Hannover 9. Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Koen Kostons

Der SC Paderborn trifft als Erstes! Bilbija zieht nach einer Balleroberung von Michel durch die Mitte und scheitert zunächst mit einem Flachschuss an Zieler. Kostons bleibt in der Aktion und drückt den Rebound aus acht Metern ins leere Tor.

Paderborn Hannover 6. Gelbe Karte für Felix Götze (SC Paderborn 07)

Auch nur ein paar Sekunden später führt ein Foul von Götze zur ersten Gelben Karte und zu einer gefährlichen Freistoß-Position für 96. Leopold tritt an und prüft Boevink mit einem gefährlichen Schuss nach halblinks. Der Niederländer setzt zur Flugshow an und pariert mit einer Hand.

Paderborn Hannover 6. Glanztat von Zieler! Direkt danach kombiniere sich Michel und Kostons herrlich durch den 96-Strafraum, scheitern aber an einer starken Parade von Zieler. Der 96-Schlussmann wirft sich enschlossen entgegen und kratzt den Abpraller danach sogar noch von der Linie.

Schalke Darmstadt 9. Gelbe Karte für Guille Bueno (SV Darmstadt 98)

Der Startelfdebütant legt sich den Ball im Mittelfeld zu weit vor. Beim Versuch der Rückeroberung grätscht er Schallenberg in die Beine. Schiedsrichter Florian Heft ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte.

Schalke Darmstadt 8. Corredor treibt den Ball durch den zentralen Offensivraum und erkennt eine Lücke in der heimischen Innenverteidigung. Sein flaches Steilanspiel kann der adressierte Hornby allerdings nicht erreichen; der Ball kullert zu Schlussmann Heekeren.

Paderborn Hannover 5. Glück für Paderborn! Torhüter Pelle Boevink patzt bei einem Pass im eigenen Strafraum und legt am rechten Fünfer-Eck beinahe ungewollt für Lee auf. Der 96er grätscht zum Ball und schiebt das Leder nur knapp links vorbei.

Schalke Darmstadt 7. In ihrer eigenen Hälfte bekommen die bisher sehr engagierten Königsblauen im Aufbau keine Gegenwehr; der Bundesligaabsteiger stellt die Räume erst ab der Mittellinie zu.

Paderborn Hannover 4. Erste Ecke für 96. Nach einer scharfen Hereingabe von Neumann klärt Götze vor dem linken Pfosten sicher ins Toraus. Die nachfolgende Premieren-Ecke von Leopold wird ebenfalls direkt von der SCP-Abwehr entschärft.

Paderborn Hannover 3. Ruhiger Beginn an der Pader. Hannover ist zu Beginn häufige an der Kugel, kann aber noch keinen Raumgwinn in Richtung SCP-Strafraum bewirken.

Schalke Darmstadt 4. Die erste Chance gehört S04! Nach einem Flugball Kamińskis auf den linken Flügel folgt einen flacher Querpass an die mittige Sechzehnerkante. Trotz enger Bewachung schießt Sylla halbhoch auf die halbrechte Ecke. Gästetorhüter Schuhen pariert zur Seite.

Paderborn Hannover 1. Das Spiel läuft! Schiri Tom Bauer übergibt den Ball an die Hannoveraner und pfeift die Partie an. 96 spielt in Ostwestfalen in weißen Trikots, der SCP trägt blau.

Paderborn Hannover 1. Spielbeginn

Schalke Darmstadt 1. Schalke gegen Darmstadt – Durchgang eins in der Veltins-Arena läuft!

Schalke Darmstadt 1. Spielbeginn

Schalke Darmstadt Die Mannschaften haben die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Paderborn Hannover Personell vertrauen beide Trainer heute fast vollständig auf ihr Stammpersonal aus der Vorwoche. Insgesamt gibt es nur eine Änderung: Beim SCP fällt Klaas krankheitsbedingt aus, für ihn läuft Ansah auf. Bei 96 gibt es keine Wechsel.

Schalke Darmstadt Bei den Hessen, deren Offensive mit drei Treffern die geteilt zweitschwächste in der 2. Bundesliga ist und die seit dem 07. Oktober 2023 nur noch eine Ligapartie für sich entschieden, stellt Coach Florian Kohfeldt nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen Eintracht Braunschweig einmal um. Den erkrankten Nürnberger ersetzt Startelfdebütant Bueno.

Paderborn Hannover Auch heute will der SCP wieder 96-Torhüter Zieler überwinden und könnte mit einem Heimdreier sogar an den Hannoveranern vorbeiziehen. Trainer Lukas Kwasniok warnt allerdings vor der besonderen Qualität der Niedersachsen: „Mit Hannover kommt ein absolutes Topteam zu uns“, sagt Kwasniok und sieht in 96 sogar die bisher schwerste Prüfung für seine Elf: „Während unsere bisherigen Gegner auch Schwächen parat hatten, gibt es die bei Hannover gar nicht."

Schalke Darmstadt Auf Seiten der Gelsenkirchener, die durchschnittlich 2,2 Tore pro Ligapartie zulassen und bei denen es zuletzt Spannungen zwischen Cheftrainer Karel Geraerts und Direktor Kaderplanung Ben Manga gegeben haben soll, gibt es im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim Karlsruher SC vier personelle Änderungen. Anstelle von Sánchez, Wasinski (beide auf der Bank), Gantenbein (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Bachmann (krank) beginnen Aydın, Kalas, Kamiński und Antwi-Adjei.

Schalke Darmstadt Der SV Darmstadt 98 wartet auch nach dem Premierenmatch unter Lieberknecht-Nachfolger Florian Kohfeldt auf seinen ersten Dreier. Hatten die Lilien vor dem vereinsfußballfreien Wochenende eine katastrophale sowie folgenreiche 0:4-Auswärtsklatsche bei der SV 07 Elversberg erlitten, befanden sie sich im jüngsten Heimspiel gegen das Schlusslicht Eintracht Braunschweig nach López’ Führungstor lange Zeit auf der Siegerstraße, kassierten in der Schlussphase aber noch den Ausgleich (86.).

Paderborn Hannover Nun geht es für die Leitl-Elf allerdings zum Angstgegner Nummer eins. 96 in Paderborn? Das bedeutete in den letzten Jahren nur Pleiten, Pech und traurige Gesichter im Gästeblock. Hannover verlor alle fünf bisherigen Duelle in Paderborn und kassierte dabei üble 2:11-Gegentore. Ein Tor der Paderborner ist bis heute sogar Historisch: 2014 traf Moritz Stoppelkamp beim 2:0-Sieg des SCP in der Nachspielzeit aus 82 Metern ins leere Tor von Ron-Robert Zieler und stellte damit einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Kein anderer Spieler traf jemals aus so großer Entfernung.

Schalke Darmstadt Der FC Schalke 04 tritt in dieser frühen Saisonphase auf der Stelle. Nachdem die Königsblauen mit einem 5:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig fulminant in ihre zweite aufeinanderfolgende Spielzeit im nationalen Fußball-Unterhaus gestartet waren, zogen sie aus den Spieltagen zwei bis fünf lediglich einen einzigen Zähler. Hatte S04 Anfang des Monats vor eigenem Publikum mit 1:3 gegen den 1. FC Köln verloren, setzte es nach der Länderspielpause eine 0:2-Auswärtsniederlage beim Karlsruher SC.

Schalke Darmstadt Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Der FC Schalke 04 empfängt im Krisenduell des 6. Spieltags den SV Darmstadt 98. Knappen und Lilien stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen der Veltins-Arena gegenüber.

Paderborn Hannover Mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen ist der Saisonauftakt für Hannover 96 geglückt. Die Niedersachsen sind damit schon früh in der Saison oben mit dabei und überzeugen vor allem mit ihrer Heimstärke und stabilen Defensive. Beim kürzlichen 3:1-Sieg gegen Kaiserslautern holte 96 bereits den dritten Heimsieg und kassierte das erst zweite Gegentor der laufenden Saison.