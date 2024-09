Karlsruhe Schalke 45. +5 Halbzeitfazit:

Der KSC jubelt über ein spätes Tor von "Wühlmaus" Zivzivadze und führt gegen Schalke zur Halbzeit mit 1:0. Die Badener belohnen sich damit für eine gute erste Hälfte, in der die Badener vor allem zu Beginn deutlich überlegen waren. Schalke arbeitete sich erst nach rund 25 Minuten über Zweikämpfe in die Partie, konnte aber bis auf ein paar Kontermomente kaum für Torgefahr sorgen. Das späte 1:0 von Zivzivadze (45 + 3) folgte daraufhin in einer Schlussoffensive der Hausherren.

Pr. Münster Paderborn 45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem 1:1-Unentschieden geht es im Derby zwischen Münster und Paderborn in die Kabinen. Die Ostwestfalen hatten die Begegnungen über weite Strecken komplett im Griff. Allerdings waren sie bei einem Einwurf des Aufsteigers nicht auf der Höhe. Dadurch gingen die Adlerträger erstmals in dieser Saison in Führung. Die konnten sie jedoch nicht halten, da die Gäste geduldig blieben und sich durch einen Abstauber von Filip Bilbija mit dem verdienten Ausgleich belohnten. Łukasz Kwasniok und sein Team werden in der zweiten Hälfte sicherlich alles daran setzen ihrer Favoritenrolle weiter gerecht zu werden und das Spiel sogar noch komplett zu drehen. Lorenz und Co. werden ihrerseits aber natürlich weiter alles reinhauen, um mit ein bisschen Glück vielleicht sogar endlich den ersten Dreier einzufahren.

Karlsruhe Schalke 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Schalke 45. +3 Tooor für Karlsruher SC, 1:0 durch Budu Zivzivadze

Der KSC geht kurz vor der Pause doch noch mit 1:0 in Führung! Zivzivadze nimmt einen hohen Ball aus der Luft runter und wühlt sich dann irgendwie durch. Der Georgier schirmt das Leder mit dem Körper ab, setzt gegen mehrere Schalker entschlossen nach und schiebt schlussendlich unten links ein.

Karlsruhe Schalke 45. +2 Gelbe Karte für Nicolai Rapp (Karlsruher SC)

Erstmal fängt sich Rapp den nächsten Gelben Karton ein. Der Karlsruher schlägt den Ball unsportlich weg.

Karlsruhe Schalke 45. +1 Bereits in der 1. Halbzeit gibt es vier Minuten Nachspielzeit. Grund dafür ist vor allem die kleine Rudelbildung eben, rund um die Gelbe Karte für Zivzivadze. Erspielt der KSC nochmal eine Gelegenheit?

Pr. Münster Paderborn 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Pr. Münster Paderborn 45. 60 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf. Da es kaum Unterbrechungen gab, ist das absolut ausreichend.

Karlsruhe Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Pr. Münster Paderborn 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Pr. Münster Paderborn 45. Paderborn hat die Kontrolle wieder komplett übernommen und sammelt wieder ganz viel Ballbesitz. Den offensiven Druck, den sie vor dem Ausgleich aufgebaut hatte, können sie im Moment allerdings nicht mehr hochhalten.

Karlsruhe Schalke 43. Gelbe Karte für Tobias Mohr (FC Schalke 04)

Kurz vor der Pause verkürzt Schalke bei den Gelben Karten auf 1:2. Mohr reißt Burnić im Mittelfeld um und wird dafür ebenfalls verwarnt.

Karlsruhe Schalke 41. Badische Drangphase! Die Karlsruher spielen sich nach zwei Ecken am S04-Strafraum fest und versuchen es aus der Distanz. Schleusener und Wanitzek kommen mit ihren Fernschüssen aber nicht durch.

Pr. Münster Paderborn 42. Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)

Sven Michel kommt knapp innerhalb der gegnerischen Hälfte gegen Torge Paetow einen Schritt zu spät und erwischt den Innenverteidiger dadurch unglücklich mit der offenen Sohle. Max Burda erkennt die Situation genau richtig und zückt die Gelbe.

Karlsruhe Schalke 40. Alu-Pech für Karlsruhe! Wanitzek schiebt einen Freistoß von links auf Verdacht in die Mitte, der immer länger wird und am Ende sogar gegen den rechten Pfosten prallt! Beste Chance für den KSC.

Pr. Münster Paderborn 39. Das 1:1 hat sich in den letzten Minuten ein wenig angedeutet. Die Gäste wurden immer zielstrebiger und konnten den Druck immer weiter erhöhen. Für Filip Bilbija ist es derweil bereits das dritte Saisontor.

Karlsruhe Schalke 37. Statt neuer Torchancen gibt es im Wildpark nun mehr Fouls und auf die Knochen. So langsam wird der Freitagabend hier zum Fight und Abnutzungskampf im Mittelfeld. Wer sorgt für den nächsten schönen Moment?

Pr. Münster Paderborn 37. Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Filip Bilbija

Paderborn kommt zum verdienten Ausgleich! Nach einer Flanke von der linken Seite kommt Michel in der Box erneut zum Kopfball. Der 34-Jährige scheitert mit seinem Versuch aus zentraler Position zunächst noch am glänzend reagierenden Schenk. Der Keeper kann den Ball jedoch nur zur Seite klatschen lassen. Bilbija wartet links am Fünfer genau darauf und nickt den Ball aus kurzer Distanz problemlos in das kurze Eck.

Pr. Münster Paderborn 36. Kostons wird auf dem rechten Flügel in Szene gesetzt. Der 24-Jährige bringt den Ball halbhoch an den ersten Pfosten. Dort kommt Michel angeflogen. Der Kopfball des SCP-Rückkehrers wird jedoch von Frenkert geblockt.

Karlsruhe Schalke 35. Gelbe Karte für Budu Zivzivadze (Karlsruher SC)

Wieder eine klare Gelbe! Zivzidavze will zwar den Ball spielen, trifft aber nur Schallenberg mit gestrecktem Bin. Nach der Aktion gibt es an der Seitenlinie viele Proteste seitens der Hausherren. KSC-Co-Trainer Bajramović wird dabei ebenfalls verwarnt.

Pr. Münster Paderborn 33. Aus dem Spiel heraus strahlen beide Teams keine besonders große Gefahr aus. Die in Führung liegenden Münsteraner finden auf die Art und Weise sogar noch gar nicht richtig den Weg in den gegnerischen Sechzehner. Dementsprechend ist der Zwischenstand durchaus ein wenig glücklich. Paderborn strahlt allerdings auch keine große Gefahr aus.

Karlsruhe Schalke 32. Auch Schalke mit einer guten Aktion! Eine Flanke von links geht im Fünfer unmittelbar vor Karaman runter, der frei köpfen kann. Beifus wirft sich dazwischen und kann den Schalker noch kurz vor Keeper Weiß abblocken.

Karlsruhe Schalke 31. Jetzt wird es mal wieder heiß! Nach einem zu kurzen Rückpass von Sánchez muss Schalke-Torhüter Heekeren alles riskieren und hoch im eigenen Strafraum klären. Der Keeper ist kurz vor Zivzivadze am Ball.

Karlsruhe Schalke 29. Wenn's so weiter geht, wird die 1. Halbzeit wohl torlos bleiben. Nach einer halben Stunde erinnert das Spiel vielmehr an die letzten Sekunden vor dem Abpfiff, wenn es Querpässe en masse gibt.

Pr. Münster Paderborn 30. Eine Zehnter-Ecke von der rechten Fahne können die Grün-Weißen am ersten Pfosten aus der Box befördern. Die Gäste bleiben aber dran und bringen den Ball umgehend wieder hoch vorne rein. Die Heimelf hat aber auch im eigenen Strafraum die Lufthoheit und steht bei den gegnerischen Schussversuchen gleich mehrfach im Weg. Dadurch kriegen sie die Situation am Ende entschärft.

Karlsruhe Schalke 26. Derzeit flacht das Geschehen im Wildpark etwas ab. Schalke ist nun deutlich häufiger mit dem Ball unterwegs, kann aber bis auf die Kontermomente noch keine Akzente setzen. Der KSC nimmt sich derweil eine Schaffenspause.

Pr. Münster Paderborn 27. Gelbe Karte für Torge Paetow (Preußen Münster)

Nach einem Preußen-Ballverlust im Mittelfeld versuchen die Gäste schnell umzuschalten. Filip Bilbija umkurvt dabei in der linken Halbspur Torge Paetow, der sich nur mit einem taktischen Foul zu helfen weiß. Folgerichtig sieht der Innenverteidiger dafür die erste Gelbe der Partie.

Pr. Münster Paderborn 26. Paderborn ist um eine schnelle Antwort bemüht. Allerdings fehlt ihnen auf dem Weg nach vorne die Durchschlagskraft.

Pr. Münster Paderborn 24. Sebastian Klaas zieht nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte einfach mal aus der zweiten Reihe ab. Der 26-Jährige visiert mit dem rechten Spann das linke obere Eck an. Johannes Schenk macht sich ganz lang und lenkt den Distanzhammer elegant mit einer Hand über den Querbalken.

Karlsruhe Schalke 23. Nicht ungefährlich! Mohr ist ebenfalls nach einem Konter in aussichtsreicher Position und feuert den Ball aus spitzen Winkel von links aufs Tor. Bevor es richtig heiß wird, wirft sich KSC-Torhüter Weiß noch dazwischen.

Pr. Münster Paderborn 21. Direkt mit dem ersten Schuss auf das Tor sind die Münsteraner in Führung gegangen. Damit lässt sich die Chancenverwertung, die im bisherigen Saisonverlauf noch das große Problem war, heute absolut sehen. Zudem ist es die erste Führung seit dem Aufstieg für den Neuling.

Karlsruhe Schalke 21. So langsam finden die Schalker besser in die Partie. Gegen den hohen Ballbesitz der Badener setzt S04 derzeit auf Konter.

Karlsruhe Schalke 19. Schalke-Stürmer Sylla ist nach einem langen Ball von Karaman alleine unterwegs und muss sich auf dem rechten Flügel gegen gleich drei Karlsruher behaupten. Der Schalker findet sogar einen Weg, bekommt aber den eigentlich herausgeholten Eckball nicht. Der Schiri übersieht, dass Franke als Letzter am Ball ist und gibt nur Abstoß.

Karlsruhe Schalke 17. Kurz danach ist Karaman wieder im Mittelfeld zugegen und treibt den Ball mit Tempo durch den Rückraum. Burnić wird dabei vom Schalker übelaufen, kämpft sich aber noch rechtzeitig vor dem Strafraum zurück.

Pr. Münster Paderborn 19. Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Joshua Mees

Ein Einwurf sorgt für das erste Preußen-Heimtor! Paetow schleudert den Ball von links neben dem Sechzehner an den ersten Pfosten. Dort macht Frenkert die Situation erst richtig scharf indem er den Ball von der Grundlinie in die Mitte an die Fünferkante ablegt. Dort setzt sich Mees ebenfalls in der Luft durch und nickt den Ball gekonnt in die Maschen.

Pr. Münster Paderborn 18. In den letzten Minuten gelingt es Münster vermehrt selbst Ballbesitz zu sammeln.

Karlsruhe Schalke 14. Schalke will das Duell mit dem KSC jetzt zuminedst schon mal in den Zweikämpfen annehmen und geht dabei teilweise über die Grenze. Karaman trifft Rapp bei einem Laufduell und wird für ein Tritt gegen das Standbein zu Recht zurückgepfiffen.

Pr. Münster Paderborn 16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Paderborn wird der Favoritenrolle durchaus gerecht. Die Hausherren stehen in der Defensive aber gut und sorgen dadurch dafür, dass die Ostwestfalen nur selten den Weg in die Box finden. Eingreifen musste Johannes Schenk sogar noch gar nicht.

Pr. Münster Paderborn 14. Mit einem einfach langen Ball in die Tiefe wird Joel Grodowski erstmals am gegnerischen Strafraum aktiv. Links an der Sechzehnerlinie kriegt er den Ball im Zweikampf mit Calvin Brackelmann jedoch nicht richtig kontrolliert, sodass der Ball bei Pelle Boevink landet, der sicher zupackt.

Karlsruhe Schalke 12. Der KSC nimmt einen neuen Anlauf und ratet mal, welcher Spieler wieder Vollgas gibt? Richtig: Lasse Günther! Diesmal legt Günther steil für Zivzivadze, der auch bis vor S04-Keeper Heekeren durchbricht. Allerdings weht dabei bereits die Abseitsfahne im Wind.

Pr. Münster Paderborn 11. Paderborn hat das Geschehen im Preußenstadion in den ersten Minuten komplett im Griff. Mit fast 80 Prozent Ballbesitz haben sie die absolute Kontrolle. Allerdings gehen sie bei ihrem kontrollierten Kurzpassspiel kein großes Risiko ein. Dadurch kriegt die Heimelf wegverteidigt.

Karlsruhe Schalke 11. Von Schalke 04 ist im Wildpark noch nicht viel zu sehen. Die Knappen werden vorm KSC tief in die eigene Hälfte gedrückt und kommen bislang noch gar nicht zu eigenen Ballbesitzphasen.

Pr. Münster Paderborn 8. Die Fans von Preußen Münster warten nicht nur auf den ersten Dreier der Saison, sondern auch noch auf den ersten Treffer vor heimischer Kulisse. In der Offensive sind die Adler bislang aber noch komplett blass.

Karlsruhe Schalke 8. Günther is on fire. Der Linksverteidiger der Badener ist in den ersten Minuten sehr auffällig und bricht nun schon zum dritten Mal auf der linken Seite durch. Wieder landet der Ball rechts vor dem Pfosten, aber auch Wanitzek scheitert an einem brauchbaren Abschluss.

Karlsruhe Schalke 6. Erste Schusschance für Karlsruhe! Günther reißt auf der linken Seite mit seinem Antritt ein Loch auf und legt den Ball danach quer nach rechts auf. Schleusener läuft ein, trifft den leicht springenden Ball aber nicht richtig und verzieht.

Pr. Münster Paderborn 5. Direkt beim ersten Vorstoß in den gegnerischen Strafraum werden die Paderborner brandgefährlich. Nach einem Diagonalball geht es über die linke Seite nach vorne. Zehnter sucht mit einem scharfen Flachpass vor das Tor den am ersten Pfosten lauernden Michel. Der Routinier versucht es direkt, aber wird noch abgeblockt. Dadurch rutscht der Ball in die Mitte durch. Vor dem einschussbereiten Bilbija klärt ein SCP-Verteidiger jedoch noch in höchster Not.

Karlsruhe Schalke 5. Die Stimmung auf den Rängen ist mitreißend, aber leider auch feurig. Die KSC-Fans zündeln hinter ihrem Tor viel Pyrotechnik. Die Rechnung vom DFB ist damit sicher.

Pr. Münster Paderborn 3. Bei strahlendem Sonnenschein und fantastischer Stimmung legen die Paderborner einen kontrollierten Start hin und lassen sich auch vom hohen Pressing der Münsteraner nicht aus der Ruhe bringen.

Karlsruhe Schalke 3. Gelbe Karte für Fabian Schleusener (Karlsruher SC)

Schleusener trifft Sánchez mit einem Ausfallschritt und sieht danach eine sehr frühe Gelbe Karte. Sánchez muss kurz behandelt werden, kann aber erstmal weiterspielen.

Karlsruhe Schalke 2. Das Spiel beginnt erstmal mit Ballbesitz-Fussball der Badener. Der KSC übernimmt die Kugel und baut seine ersten Angriffsversuche auf.

Karlsruhe Schalke 1. Blau-Weiß gegen Königsblau läuft! Schiri Tobias Welz pfeift das Traditionsduell an und der KSC stößt an.

Pr. Münster Paderborn 1. Los geht's! Die Gastgeber stoßen an und spielen im gewohnten Grün-Weiß. Direkt vom Anstoß weg probieren sie es mit einem Schuss von der Mittellinie. Der Ball hoppelt allerdings völlig ungefährlich in die Arme von Pelle Boevink.

Karlsruhe Schalke 1. Spielbeginn

Pr. Münster Paderborn 1. Spielbeginn

Pr. Münster Paderborn Der letzte direkte Vergleich in einem Pflichtspiel liegt bereits ein paar Jahre zurück. In der 3. Liga trennten sich die beiden Mannschaften im März 2018 in Münster mit 1:1. Adriano Grimaldi traf damals noch für die Preußen. Das Hinspiel konnten damals die Paderborner jedoch mit 2:1 für sich entscheiden und generell treffen sie gerne auf den anderen SCP. Schließlich blieben sie gegen die Münsterländer in den letzten sieben Duellen in der Liga ungeschlagen und konnten sogar viermal gewinnen.

Karlsruhe Schalke KSC-Trainer Eichner hat derweil keinen Wechselbedarf und vertraut der gleichen Mannschaft, die zuletzt in Braunschweig einen 2:1-Auswärtssieg holte.

Karlsruhe Schalke Bei der Wahl der Starelf hofft S04-Trainer Geraets heute auf die Hilfe von Neulingen und bringt Zweiliga-Debütant Wasinski und Sánchez zwei neue Innenverteidiger. Außerdem darf auch Ex-Nationalspieler Younes erstmals von Anfang an ran.

Pr. Münster Paderborn Paderborn erwischte mit Siegen gegen die Hertha, Darmstadt (Liga) und den Bremer SV (Pokal) einen Start nach Maß. Darauf folgten zuletzt allerdings zwei Unentschieden nacheinander. Dadurch sind die Ostwestfalen zwar weiterhin ungeschlagen, doch an der Chancenverwertung haperte es in beiden Matches. Im SCP-Derby wollen sie genau das nun wieder besser machen, um mit einem Dreier womöglich sogar vorübergehend die Tabellenspitze zu übernehmen.

Pr. Münster Paderborn Preußen Münster hat es als Neuling erwartbar schwer. Nach vier Begegnungen haben die Adlerträger erst einen Zähler auf dem Konto und in den letzten zwei Pflichtspielen mussten sie ordentlich Lehrgeld zahlen. Im Pokal gab es eine 5:0-Packung und in der Liga sahen die Münsterländer gegen Hamburg keinen Stich. Der einzige kleine Lichtblick an der Pleite gegen den HSV ist noch, dass es der Hildmann-Truppe zumindest erstmals seit dem ersten Spieltag wieder gelungen ist einen Treffer zu erzielen. Darauf konnten die Münsterländer in der Pause nun sogar aufbauen und einen Test gegen Werder Bremen mit 3:2 für sich entscheiden. Damit haben sie bewiesen, dass sie grundsätzlich auch vermeintlich bessere Gegner besiegen können. Mit diesem neu gewonnen Selbstvertrauen soll es heute endlich auch mit dem lang ersehnten Dreier in der Liga klappen.

Karlsruhe Schalke Bei den Blau-Weißen aus Gelsenkirchen verlief der Saisonstart hingegen enttäuschend. Die Knappen holten nur zu Beginn einen Dreier gegen Eintracht Braunschweig und sind seitdem seitdem sieglos. Vor der Länderspielpause gab es zuletzt eine klare 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln, die den Druck auf Trainer Karel Geraerts bereits deutlich erhöhte. Folgt heute beim formstarken KSC die nächste Pleite, droht auf Schalke schon eine Trainerdiskussion.

Karlsruhe Schalke Die Badener schließen damit an ihre fulminante Rückserie aus der vergangenen Spielzeit an, in der die Eichner-Elf bereits mit einem starken Finish zum zweitbesten Rückrunden-Team avancierte und am Ende sogar noch auf Platz fünf einlief. Besonders stark ist beim KSC auch die Heimbilanz: Die Badener sind im umgebauten Wildpark eine Macht geworden und gewannen sechs der letzten sieben Heimspiele.

Pr. Münster Paderborn Łukasz Kwasniok und sein Team blieben bei der Nullnummer gegen den SSV Ulm erstmals in dieser Saison torlos. Gegenüber dem Remis gegen den Aufsteiger gibt es zwei Wechsel beim SCP. Calvin Brackelmann verteidigt anstatt Laurin Curda und Koen Kostons verdrängt mit Adriano Grimaldi einen ehemaligen Münsteraner auf die Bank.

Pr. Münster Paderborn Münster verabschiedete sich mit einer herben 4:1-Klatsche beim Hamburger SV in die Länderspielpause. Im Vergleich dazu nimmt Sascha Hildmann dennoch nur eine personelle Veränderung vor. Daniel Kyerewaa darf erstmals in der 2. Liga von Beginn an ran und ersetzt Etienne Amenyido.

Karlsruhe Schalke Wie gut der Kader des KSC in dieser Saison wirklich ist, wurde nach dem Umbruch der Badener im Sommer viel diskutiert. Bislang spricht die Tabelle für sich: Der KSC ist nach vier Spieltagen noch ungeschlagen und könnte heute mit einem Sieg sogar am punkgleichen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf vorbeiziehen.

Pr. Münster Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum fünften Spieltag der 2. Bundesliga. Der SC Preußen Münster empfängt den SC Paderborn zum Derby. Anstoß ist um 18:30 Uhr im Preußenstadion.