Düsseldorf Hannover 90. +6 Fazit:

Fortuna Düsseldorf gewinnt das Spitzenspiel gegen Hannover 96 mit 1:0, verfügt nach vier Partien über zehn Punkte und übernimmt mindestens für eine Nacht die Tabellenspitze. Nachdem sich die Rheinländer vor dem Seitenwechsel trotz einer zurückhaltenden Spielweise zwei Großchancen erarbeitet hatten, präsentierten sie sich im zweiten Durchgang als spielbestimmend und brachten einige schnelle Angriffe auf den Rasen, von denen die aussichtsreichsten zunächst nicht über geblockte Schüsse hinauskamen. Dies änderte sich in der 59. Minute, als Schmidt nach einer Parade Zielers gegen Kownacki erfolgreich abstaubte. Die Thioune-Auswahl blieb in der Folge am Drücker und schrammte durch einen Pfostenschuss Gavorys nur knapp am Ausbau der Führung vorbei (65.). In der verbleibenden Spielzeit brachte sie den knappen Vorsprung gegen harmlose Niedersachsen souverän über die Ziellinie. Fortuna Düsseldorf tritt nach der Länderspielpause bei Hertha BSC an. Hannover 96 empfängt dann den 1. FC Kaiserslautern. Einen schönen Abend noch!

Düsseldorf Hannover 90. +6 Spielende

Düsseldorf Hannover 90. +5 Kastenmeier bewahrt einen harmlosen Distanzversuch Tresoldis vor dem linken Toraus. So richtig unter Druck scheint Düsseldorf nicht mehr zu geraten.

Regensburg Fürth 90. +5 Spielende

Düsseldorf Hannover 90. +4 Wegen Muroyas Verletzungspause dürften noch einmal gut anderthalb Minuten zur Nachspielzeit addiert werden.

Düsseldorf Hannover 90. +4 Einwechslung bei Hannover 96: Jannik Dehm

Düsseldorf Hannover 90. +4 Auswechslung bei Hannover 96: Sei Muroya

Regensburg Fürth 90. +2 Die Nachspielzeit verläuft ohne nennenswerte Szenen. Fürth verteidigt kompakt und der Aufsteiger lässt den Ball laufen. Dabei erzielen sie jedoch keinerlei Raumgewinn.

Düsseldorf Hannover 90. +4 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Noah Mbamba

Düsseldorf Hannover 90. +4 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Tim Rossmann

Düsseldorf Hannover 90. +2 Gelbe Karte für Dženan Pejčinović (Fortuna Düsseldorf)

Pejčinović und Muroya sind grätschend kollidiert. Letzterer kam viel zu spät und hat den Japaner am linken Knie erwischt.

Regensburg Fürth 90. Vier Minuten trennen Greuther Fürth noch vom mittlerweile sicheren zweiten Saisonsieg. Für Regensburg geht es nur noch darum eine noch höhere Pleite zu verhindern.

Düsseldorf Hannover 90. +1 Die Hausherren können das Spiel wieder beruhigen und ihre Abwehrspieler durch eine längere Ballbesitzphase entlasten. Schafft es Hannover noch einmal zwingend vor Kastenmeiers Gehäuse?

Regensburg Fürth 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Düsseldorf Hannover 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Vier zusätzliche Minuten trennen Düsseldorf vom dritten Sieg im vierten Ligaspiel.

Regensburg Fürth 88. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:4 durch Julian Green

Green setzt mit einem Traumtor den Schlusspunkt! Nach einem Abschlag von Noll geht es für die Gäste zunächst links zur Eckfahne. Dort lösen sie sich jedoch aus der Bedrängnis und das wird eiskalt bestraft. Mustapha legt in den Rückraum zu Green, der den Ball aus halblinken 20 Metern sensationell rechts oben in den Knick schlenzt. Gebhardt macht sich ganz lang, aber streckt sich vergeblich.

Regensburg Fürth 88. Der Kapitän verlässt unter Applaus das Feld. Dafür ist Jomaine Consbruch jetzt mit dabei.

Regensburg Fürth 88. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Jomaine Consbruch

Regensburg Fürth 88. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Branimir Hrgota

Düsseldorf Hannover 88. Der potentielle Matchwinner Schmidt lässt sich feiern. Er macht Platz für Sobottka, der hinten mithelfen soll, die vielen Flanken zu verteidigen.

Düsseldorf Hannover 87. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

Düsseldorf Hannover 87. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Danny Schmidt

Düsseldorf Hannover 86. Mit etlichen scharfen hohen Hereingaben sorgt Hannover doch noch einmal für größeres Zittern in der Düsseldorfer Defensivabteilung.

Regensburg Fürth 86. Gelbe Karte für Sacha Bansé (SpVgg Greuther Fürth)

Sacha Bansé, der die Defensive der Fürther nach seiner Einwechselung absolut stabilisiert hat, bekommt bei seinem Debüt auch direkt seine erste Gelbe. Die sieht der 23-Jährige jedoch nicht für ein Foul, sondern für das Ballwegschießen.

Regensburg Fürth 84. Beide Trainer tauschen noch ein letztes Mal das Personal. An dem Geschehen auf dem Rasen ändert das jedoch nichts mehr. Fürth spielt sich jetzt ein bisschen in einen Rausch. Futkeu und Green lassen das 4:0 allerdings liegen, da Gebhardt zweimal überragend pariert.

Düsseldorf Hannover 85. Tresoldi mit dem Kopf! Wdowiks scharfe Flanke von links erwischt der Joker am Elfmeterpunkt mit der Stirn und lenkt ihn ohne den ganz starken Druck auf die obere rechte Ecke. F95-Keeper Kastenmeier ist rechtzeitig abgehoben und fängt den Ball.

Regensburg Fürth 83. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Jonas Bauer

Regensburg Fürth 83. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Kai Pröger

Regensburg Fürth 83. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Reno Münz

Regensburg Fürth 83. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Roberto Massimo

Düsseldorf Hannover 84. Niemiec zieht auf rechts an Knight vorbei und schießt aus 14 Metern in Richtung Heimkasten. Einmal mehr steht Neumann im Weg, produziert eine Bogenlampe. Niemiec setzt mit einem Kopfball nach, der aus sieben Metern in Zielers Arme fliegt.

Regensburg Fürth 81. Gelbe Karte für Roberto Massimo (SpVgg Greuther Fürth)

Massimo lässt sich mit einem Einwurf auf der linken Offensivseite zu viel Zeit und wird dafür verwarnt.

Düsseldorf Hannover 81. Gelbe Karte für Josh Knight (Hannover 96)

Etwas unglücklich wischt der Engländer Niemiec mit der linken Hand durch das Gesicht.

Düsseldorf Hannover 79. Daniel Thiounes erste beiden Joker heißen Pejčinović, der in der Vorwoche als Joker traf, und Niemiec. Kownacki und Klaus holen sich den verdienten Einzelapplaus ab.

Düsseldorf Hannover 78. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

Regensburg Fürth 78. Das 3:0 ist für Branimir Hrgota das erste Saisontor und das wird von ihm und seinen Mitspielern absolut standesgemäß bejubelt.

Düsseldorf Hannover 78. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

Düsseldorf Hannover 78. Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dženan Pejčinović

Düsseldorf Hannover 78. Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

Düsseldorf Hannover 77. Die Fortuna kontert! Nach zwei direkten Pässen hat sie das Mittelfeld überbrückt. Klaus treibt den Ball über halbrechts in den Sechzehner und schießt aus vollem Lauf und 14 Metern auf die kurze Ecke. Der grätschende Neumann blockt.

Regensburg Fürth 77. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:3 durch Branimir Hrgota

Mit einem absoluten Hammer macht Hrgota den Deckel drauf! Die Gäste kommen schwungvoll bis in den SSV-Strafraum. Dort werden dann gleich mehrere Abschlüsse der Fürther noch abgeblockt. Die SpVgg bleibt aber dran. Massimo legt halblinks im Sechzehner für Meyerhöfer ab und der lässt für Hrgota klatschen. Der Kapitän fackelt anschließend nicht lange und schweißt den Ball aus fünfzehn Metern unter die Latte. Gebhardt ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, aber kriegt den Ball nur an die Unterkante der Latte lenken und von dort springt der Ball dann doch in das Tor.

Regensburg Fürth 75. Alexander Zorniger wechselt mit Niko Gießelmann für Simon Asta und Marlon Mustapha für Dennis Srbeny gleich zweimal positionsgetreu.

Düsseldorf Hannover 76. Nach längerer Zeit streut 96 mal wieder eine längere Ballbesitzphase ein. Die geht allerdings kaum mit Raumgewinn einher; der Heimkasten ist meist mehr als 35 Meter entfernt.

Regensburg Fürth 75. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Marlon Mustapha

Regensburg Fürth 75. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Dennis Srbeny

Regensburg Fürth 75. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Niko Gießelmann

Regensburg Fürth 75. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Simon Asta

Regensburg Fürth 73. Die restlichen Akteure haben die kurze Pause genutzt, um nochmal etwas zu trinken und Kräfte zu sammeln. Zum Glück sind bei der Spielfortsetzung jetzt aber wieder alle dabei.

Düsseldorf Hannover 73. Düsseldorf begeht bisher nicht den Fehler, sich auf dem knappen Vorsprung auszuruhen. Das Heimteam will den zweiten Treffer erzwingen. Dem ist es bisher deutlich näher als die Niedersachsen dem Ausgleich.

Regensburg Fürth 71. Die Begegnung ist derzeit unterbrochen, da Andreas Geipl nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Julian Green behandelt werden muss.

Düsseldorf Hannover 70. Mit dem erst heute vom SC Sporting Braga auf Leihbasis verpflichteten Wdowik und Voglsammer schickt Stefan Leitl zwei weitere frische Kräfte ins Rennen. Ezeh und Ngankam verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

Regensburg Fürth 69. Erneut gibt es einen Doppelwechsel beim Jahn. Mit Eric Hottmann ist ein frischer Neuner auf dem Feld, der jetzt natürlich dabei helfen soll nochmal irgendwie in die Partie zurückzufinden.

Düsseldorf Hannover 69. Einwechslung bei Hannover 96: Andreas Voglsammer

Düsseldorf Hannover 69. Auswechslung bei Hannover 96: Jessic Ngankam

Düsseldorf Hannover 69. Einwechslung bei Hannover 96: Bartłomiej Wdowik

Düsseldorf Hannover 69. Auswechslung bei Hannover 96: Brooklyn Ezeh

Regensburg Fürth 69. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Eric Hottmann

Düsseldorf Hannover 68. Hochzufrieden blieben die Düsseldorfer Anhänger auf die Live-Tabelle. In dieser grüßt die Fortuna nach der Führung von ganz oben. Im Laufe des Wochenende könnte sie noch von Paderborn, Karlsruhe und Kaiserslautern überholt werden.

Regensburg Fürth 69. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Christian Kühlwetter

Regensburg Fürth 68. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Nico Ochojski

Regensburg Fürth 68. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Benedikt Saller

Regensburg Fürth 66. Eine neuerliche Reaktion auf den Gegentreffer bleiben die Regensburger noch schuldig. Im Gegensatz zur ersten Hälfte gelingt es den Fürthern jetzt besser das gegnerische Team weit vom eigenen Tor wegzuhalten und das Ergebnis zu verwalten.

Düsseldorf Hannover 66. Gelbe Karte für Jessic Ngankam (Hannover 96)

Der Leihspieler aus Frankfurt räumt Oberdorf im Mittelfeld unsanft ab, zeigt dabei seinen Frust, dass das Spiel bisher weitgehend an ihm vorbei läuft. Er kassiert seine zweite Gelbe Karte in dieser Saison.

Regensburg Fürth 63. Gebhardt verhindert den nächsten Gegentreffer! Julian Green schließt aus der zweiten Reihe ab. Sein Distanzschuss wird noch abgefälscht und erst dadurch richtig gefährlich. Der Ball würde perfekt unten rechts im Eck einschlagen. Gebhardt ist aber blitzschnell unten und kann den Ball noch gerade eben um den Pfosten lenken.

Düsseldorf Hannover 65. Gavory scheitert am Pfosten! Der Franzose packt vom linken Strafraumeck einen wuchtigen Schuss mit dem linken Spann aus, der für die flache rechte Ecke bestimmt ist. Für den geschlagenen Torhüter Zieler rettet die Stange.

Düsseldorf Hannover 63. Stefan Leitl reagiert auf den Rückstand mit einem Doppelwechsel. Er nimmt Lee und Rochelt vorzeitig vom Feld und ersetzt sie durch Gindorf und Tresoldi.

Düsseldorf Hannover 62. Einwechslung bei Hannover 96: Nicolo Tresoldi

Düsseldorf Hannover 62. Auswechslung bei Hannover 96: Jannik Rochelt

Düsseldorf Hannover 62. Einwechslung bei Hannover 96: Lars Gindorf

Düsseldorf Hannover 62. Auswechslung bei Hannover 96: Hyun-ju Lee

Düsseldorf Hannover 62. Gelbe Karte für Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf)

Auch Klaus begeht einen Verstoß gegen die Kapitänsregel und sieht umgehend die Gelbe Karte.

Düsseldorf Hannover 61. Nach einer guten Stunde ist der Vorteil der Rheinländer zweifellos verdient, verzeichnen sie doch klare Chancenvorteile. Nun sind die Niedersachsen, die soeben das erste Ligator der Saison kassiert haben, gefordert, ihre Angriffe zu Ende zu bringen.

Regensburg Fürth 62. Gelbe Karte für Florian Ballas (Jahn Regensburg)

Branimir Hrgota wird im Mittelkreis vom zu spät anrauschenden Florian Ballas abgeräumt. Der Innenverteidiger wird dafür verwarnt und muss von nun an in den Zweikämpfen aufpassen.

Regensburg Fürth 59. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken ziehen sich die Gäste wieder etwas zurück. Damit scheinen sich die Ereignisse des ersten Durchgangs ein wenig zu wiederholen. Aktuell hält das Kleeblatt hinten aber dicht und lässt gar keine Möglichkeiten zu.

Regensburg Fürth 57. Enochs wechselt sogar direkt doppelt und bringt Rasim Bulić und Noah Ganaus. Dafür verlassen Sebastian Ernst und der eigentlich sehr auffällige Christian Viet das Feld.

Düsseldorf Hannover 59. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Danny Schmidt

Schmidt schießt die Fortuna in Führung! Nachdem Kownacki nach einem einem Stocherpass des späteren Torschützen aus mittigen acht Metern an Zielers hochgerissenem linken Arm gescheitert ist, landet der Abpraller bei Schmidt. Der behauptet ihn gegen zwei Abwehrspieler und versenkt ihn aus zentralen 13 Metern mit dem linken Innenrist in der halbhohen linken Ecke des halbleeren Kastens.

Düsseldorf Hannover 58. Über Rochelt und Ngankam gelangt der Ball im offensiven Zentrum zu Lee, der aus 19 Metern mit dem rechten Innenrist das rechte Kreuzeck anvisiert. Der Ball rutscht ihm leicht vom Schlappen, sodass Kastenmeier nicht eingreifen muss.

Regensburg Fürth 57. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Noah Ganaus

Regensburg Fürth 57. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Sebastian Ernst

Regensburg Fürth 56. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Rasim Bulić

Regensburg Fürth 56. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Christian Viet

Regensburg Fürth 56. Gelbe Karte für Benedikt Saller (Jahn Regensburg)

Die Gäste fangen eine unpräzise Hereingabe ab und starten sofort den Gegenangriff. Benedikt Saller stoppt den mit einem rüden Tritt von hinten in die Hacke von Srbeny und sieht dafür absolut zu Recht die Gelbe Karte.

Regensburg Fürth 54. Bei den Regensburgern ist direkt Bewegung auf der Bank. Anscheinend wird Joe Enochs umgehend auf den zweiten Gegentreffer reagieren.

Düsseldorf Hannover 55. Gelbe Karte für Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf)

Einen weiteren Konter der Niedersachsen bremst Zimmermann aus, indem er Rochelt bei hohem Tempo zu Fall bringt. Dieses taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

Düsseldorf Hannover 54. Gegen weit aufgerückte Rheinländer treibt Rochelt den Ball im Rahmen eines Konters über 40 Meter durch das Zentrum. Vor dem Sechzehner will er den mitgelaufenen Ngankam auf halblinks bedienen, doch Iyoha fängt das Anspiel ab und verhindert damit eine gute Chance.

Regensburg Fürth 51. Grether Fürth erteilt den Regensburgern hier wirklich eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. Direkt mit dem ersten Vorstoß im zweiten Durchgang erhöhen die Gäste, nachdem die Jahnelf in der ersten Hälfte noch zahlreiche Top-Chancen vergab.

Düsseldorf Hannover 53. Ngankam wird am Elfmeterpunkt durch eine scharfe Flanke Muroya vom rechten Flügel bedient. Bei enger Bewachung bringt der Ex-Berliner keinen kontrollierten Kopfball zustande; der Ball segelt im hohen Bogen links am Ziel vorbei.

Düsseldorf Hannover 52. Glück für Nielsen! Der bereits verwarnte Norweger kommt unweit der Mittellinie zu spät gegen Oberdorf, erwischt den Verteidiger am linken Fuß. Er hat Glück, dass Schiedsrichter Florian Heft auf die Gelb-Rote Karte verzichtet.

Düsseldorf Hannover 50. Zimmermann taucht an der halblinken Sechzehnerkante auf. Mit einem ersten Schuss bleibt er noch an Knight hängen. Er bekommt die zweite Chance und setzt den Ball aus halblinken 13 Metern wegen starker Rücklage weit drüber.

Regensburg Fürth 49. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:2 durch Noel Futkeu

Fürth gelingt auch im zweiten Abschnitt der Blitzstart! Massimo erobert den Ball links innerhalb der gegnerischen Hälfte und treibt sofort an. An der Strafraumgrenze zieht der 23-Jährige mit dem Ball am Fuß nach innen und setzt sich mit ein bisschen Glück durch. Bei einem Pressschlag springt ihm der Ball dabei etwas weiter weg als erwünscht. Dennoch scheint er zunächst am Ball zu bleiben. Futkeu steht halblinke 15 Meter vor dem Tor aber im Weg und schnappt sich das Leder einfach. Aus der Drehung haut der Stürmer den Ball humorlos unten links in das Eck und stellt damit aus dem Nichts auf 2:0.

Düsseldorf Hannover 49. Weder Daniel Thioune noch Stefan Leitl haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Regensburg Fürth 47. Sacha Bansé, der Neuzugang von Standard Lüttich, sortiert sich auf der angestammten Position als Sechser ein. Maximilian Dietz agiert dafür jetzt in der Innenverteidigung.

Regensburg Fürth 46. Weiter geht's! Regensburg kehr logischerweise personell unverändert aus der Kabine zurück. Bei den Gästen bringt Alexander Zorniger einen Neuzugang. Sacha Bansé feiert sein Debüt für das Kleeblatt und ist für Gideon Jung neu dabei.

Regensburg Fürth 46. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Sacha Bansé

Düsseldorf Hannover 46. Gelbe Karte für Phil Neumann (Hannover 96)

Bei drohender Unterzahlsituation am Sechzehner ringt Neumann den ballführenden Rossmann zu Boden. Als dritter Gästeakteur wird er verwarnt.

Regensburg Fürth 46. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Gideon Jung

Regensburg Fürth 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Düsseldorf Hannover 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Merkur-Spiel-Arena! Die Sieben-Punkte-Starter aus den Landeshauptstädten Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens sorgen bisher für ein Zweitligaspitzenspiel auf ordentlichem spielerischen Niveau. Während der Gast mit 59 % Ballbesitz nur optisch überlegen ist, kommen die Hausherren mit zwei Großchancen deutlich gefährlicher daher. Wer erklimmt nach der Pause die Zehn-Punkte-Marke?

Düsseldorf Hannover 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Regensburg Fürth 45. +3 Halbzeitfazit:

Greuther Fürth liegt in Regensburg höchst glücklich mit 1:0 in Front. Das Kleeblatt erwischte einen richtig guten Start, ging in der vierten Minute durch das erste Zweitligator von Meyerhöfer in Führung und kam im Anschluss mehrfach aussichtsreich nach vorne. Die Gastgeber ließen sich davon allerdings nicht beirren. Die Jahnelf kämpfte sich Stück für Stück in die Partie und übernahm immer mehr die Kontrolle. Lange Zeit fehlte ihnen dabei jedoch noch die Durchschlagskraft. Vor der Pause drehten die Oberpfälzer dann aber gewaltig auf und kamen gleich zu mehreren Hochkarätern, die sie jedoch allesamt ungenutzt ließen. Wenn der SSV nach dem Wiederanpfiff auch nur annähernd so schwungvoll weitermachen kann, ist der Ausgleich nur noch eine Frage der Zeit. Zorniger und sein Team müssen sich also etwas einfallen lassen, um wieder in das Spiel zurückzufinden.

Regensburg Fürth 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Regensburg Fürth 45. +1 Zwei Minuten müssen die Gäste noch irgendwie überstehen, um sich in die Pause zu retten.

Regensburg Fürth 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Regensburg Fürth 44. Fürth schwimmt! Nach einer Ecke von der rechten Seite kommt Ernst zum Kopfball. Aus knapp über fünf Metern visiert er das rechte untere Eck an. Noll ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, aber erstmals geschlagen. Dahinter steht Asta noch auf der Linie und verhindert damit das 1:1 in letzter Sekunde.

Düsseldorf Hannover 45. +1 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause des Zweitligaspitzenspiels zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96. In einer intensiven und temporeichen Anfangsphase waren die Niedersachsen das aktivere Team, kamen aber kaum in die Tiefe. Die Rheinländer ließen durch einen Konter, der mit einem nachlässigen Querpass Rossmanns und einer Klärungsaktion Christiansens endete, eine hundertprozentige Chance ungenutzt (15.). Dabei blieb es hinsichtlich erwähnenswerter Strafraumszenen für längere Zeit; bei abnehmender Spielgeschwindigkeit wurde der Gast maximal im Ansatz gefährlich. Die Thioune-Auswahl legte spät in Sachen Durchschlagskraft zu und kam durch einen freien, etwas zu hoch angesetzten Kopfball Kownackis zu einer zweiten Gelegenheit der höchsten Güteklasse (39.). Bis gleich!

Düsseldorf Hannover 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Hannover 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der Merkur-Spiel-Arena soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Düsseldorf Hannover 44. Klaus will den fälligen Freistoß aus zentralen 23 Metern in den linken Winkel zirkeln. Seine Ausführung ist aber zu niedrig angesetzt und wird von der weiß-grünen Mauer ins linke Toraus abgefälscht. Die fällige Ecke ist harmlos.

Regensburg Fürth 41. Regensburg betreibt Chancenwucher! Pröger erobert den Ball auf der rechten Offensivseite und macht sofort Dampf. Seine erste Hereingabe von rechts im Sechzehner wird noch geblockt. Der 32-Jährige bekommt aber noch eine zweite Chance und legt dieses Mal überlegt für Viet ab. Fast vom Elfmeterpunkt schließt der Zehner direkt ab. Allerdings erwischt er den Ball mit dem rechten Innenrist nicht optimal. So hoppelt das Leder schlussendlich haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

Düsseldorf Hannover 43. Gelbe Karte für Håvard Nielsen (Hannover 96)

... und führt nach einem Trikotzupfer Nielsens gegen Jóhannesson zu einem Freistoß in zentraler Lage. Nielsen sieht daraufhin wegen Meckerns auch noch Gelb.

Düsseldorf Hannover 43. ... der führt zwar nicht zu einem unmittelbaren Abschluss, setzt aber eine Drangphase fort...

Düsseldorf Hannover 42. Die Flingeraner werden in der Schlussphase mutiger und belohnen sich mit einem Ausbau ihrer Kontakte im letzten Felddrittel. Iyoha erzwingt über rechts gegen Ezeh einen Eckstoß...

Regensburg Fürth 38. Nächste dicke SSV-Möglichkeit! Viet steckt im Strafraum brillant nach rechts zu Kother durch. Der 24-Jährige zieht aus vollem Lauf direkt ab. Noll kommt geistesgegenwärtig direkt raus, kniet sich fast schon hin, um den Tunnel zu verhindern und hält sein Team damit in Führung.

Regensburg Fürth 37. Branimir Hrgota übernimmt einen Freistoß aus leicht rechtsversetzten 25 Metern. Der Routinier jagt den Ball allerdings meilenweit über den Kasten.

Düsseldorf Hannover 39. Kownacki beinahe mit dem 1:0! Der Pole läuft nach einer Eckstoßflanke Klaus' von der rechten Fahne ein und kommt aus mittigen sechs Metern unbewacht zum Kopfball. Er nickt den Ball halbrechts knapp über den Querbalken.

Regensburg Fürth 34. Allmählich ist die Führung der Gäste durchaus glücklich. Regensburg ist schon seit längerer Zeit das deutlich aktivere Team und sammelte zumindest viele Halbchancen. Durch die dicke Möglichkeit vor wenigen Minuten hätten sie sich das 1:1 mittlerweile absolut verdient.

Düsseldorf Hannover 37. Klaus gegen Zieler! Nachdem Kownacki mit einem Mitteldistanzschuss an Neumann hängen geblieben ist, packt der Ex-Hannoveraner aus 18 Metern einen satten Rechtsshuss aus. Den lenkt Zieler in der halbrechten Ecke über seinen Kasten.

Regensburg Fürth 31. Beinahe der Ausgleich! Auch Regensburg kommt nach einem Eckstoß zu einer absoluten Großchance. Der Ball kommt von der linken Seite herein und sorgt für ein ziemliches Hin und Her im Strafraum der SpVgg. Zunächst kommt Ballas zum Kopfball. Der landet aber nur links im Fünfer bei Viet, der den Ball daraufhin einfach wuchtig nach innen bringt. Damit sorgt er für eine richtige Ping-Pong-Situation an deren Ende der Ball von Kother in Richtung Tor springt. Noll ist aber auf dem Posten und kann sich den Ball sichern.

Düsseldorf Hannover 36. Unmittelbar vor dem Spiel hat Düsseldorf übrigens noch die Verpflichtungen zweier neuer Spieler bekanntgegeben. Offensivmann Myron van Brederode (Leihe mit Kaufoption, AZ Alkmaar) und Defensivspieler Giovanni Haag (Rodez AF) stehen Daniel Thioune ab der kommenden Trainingswoche zur Verfügung.

Düsseldorf Hannover 33. Gelbe Karte für Max Christiansen (Hannover 96)

Der Verhinderer der Düsseldorfer Führung kassiert wegen Meckerns die erste Gelbe Karte der Partie.

Düsseldorf Hannover 32. Nach einer Vorarbeit Nielsens, der den Ball am Boden liegend noch zu ihm gebracht hat, schießt Ngankam aus zentralen 18 Metern. Der Versuch mit dem rechten Spann rauscht gut einen halben Meter rechts am Ziel vorbei.

Regensburg Fürth 29. Greuther Fürth hat sich schon seit längerer Zeit nicht mehr vor dem Tor von Felix Gebhardt blicken lassen. In der Defensive machen die Gäste aber ein gutes Spiel und haben nur wenig Probleme die Null zu halten.

Düsseldorf Hannover 30. Klaus ist auf der rechten Strafraumseite Adressat einer hohen Hereingabe Gavorys von der linken Außenbahn. Er nimmt aus 13 Metern mit dem rechten Fuß direkt ab, setzt den Ball aber weit links am Gästegehäuse vorbei.

Düsseldorf Hannover 27. Fünf der letzten sechs Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs endeten übrigens mit Unentschieden. Anfang März verspielte die Fortuna an der Leine einen auf einem Doppelpack Tzolis' beruhende 2:0-Pausenführung.

Regensburg Fürth 26. Der Ball rollt wieder. Mal sehen, ob die Unterbrechung zu einer Veränderung auf dem Rasen führt. In den letzten Minuten hatte Regensburg mehr Ballbesitz und kam auch zu ein paar Schüssen auf das Tor. Richtig gefährlich wurden die Rothosen aber nicht.

Regensburg Fürth 24. Patrick Schwengers schickt die Teams zu einer kurzen Trinkpause. Das gibt den Trainern natürlich auch die Möglichkeit taktisch noch einmal einzugreifen.

Düsseldorf Hannover 24. Ngankam und Nielsen, die Hannovers Doppelspitze bilden, sind bislang keine Faktoren, sind vor allem in Sachsen Laufarbeit gefordert. Sie werden in dieser ersten halben Stunde mit nur ganz wenigen Bällen gefüttert.

Regensburg Fürth 23. Simon Asta möchte den Ball von rechts im Mittelfeld lang diagonal nach vorne schlagen. Der Versuch wird allerdings geblockt und direkt geht es beim SSV nach vorne. Dadurch kommt Kai Pröger von rechts an der Strafraumkante zum Abschluss. Der ist jedoch zu unplatziert und dadurch eine leichte Beute für Nahuel Noll.

Regensburg Fürth 20. Eine SSV-Ecke von der linken Seite kommt mit Schnitt zum Tor scharf nach innen. Im Fünfer ist Nahuel Noll mit einer Faust dazwischen. Der Keeper kriegt den Ball zwar nicht direkt aus der Gefahrenzone befördert, aber den anschließenden Kopfball aus halbrechten zwölf Metern kann der 21-Jährige dann sicher festhalten.

Düsseldorf Hannover 21. Lee aus der zweiten Reihe! Der Ex-Wiesbadener ist unweit der zentralen Strafraumkante Adressat eines Querpasses Ezehs von links. Er visiert mit dem linken Innenrist die obere linke Ecke an; der Ball fliegt nicht weit drüber.

Regensburg Fürth 18. Der Aufsteiger hat im Moment die Kontrolle übernommen. Zeitweise drängen sie die Fürther sogar komplett in die eigene Hälfte. Mit der Führung im Rücken und dem schnellen Noel Futkeu in der Spitze lauert das Kleeblatt allerdings auch ein bisschen auf Konter.

Düsseldorf Hannover 18. Beinahe wäre also die Gegentorlosigkeit der Leitl-Truppe zu Ende gewesen. Sie steht nun bei knapp 290 Spielminuten, in denen Zieler keinen einzigen Ball aus seinem Tor holen musste.

Regensburg Fürth 15. Regensburg wird langsam mutiger. Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld lenkt Christian Viet den Ball von rechts an der Fünferkante nur knapp über den Querbalken und jetzt jagt Benedikt Saller den Ball aus halbrechten 25 Metern gut einen Meter links neben das Tor.

Düsseldorf Hannover 15. Die hundertprozentige Chance für die Fortuna! Rossmann nimmt Neumann den Ball wenige Meter hinter der Linie ab und hat freie Bahn in Richtung Gästekasten. Im Sechzehner angekommen, legt er an Zieler vorbei quer für den mitgelaufenen Schmidt, der aus sieben Metern einschieben will. Mit einer sauberen Grätsche verhindert Christiansen das scheinbar sichere Gegentor.

Regensburg Fürth 13. Gelbe Karte für Sebastian Ernst (Jahn Regensburg)

Sebastian Ernst grätscht knapp innerhalb der eigenen Hälfte den davoneilenden Dennis Srbeny von hinten um. Der Unparteiische lässt zunächst clever den Vorteil laufen. Der bringt den Gästen jedoch nichts ein und bei der Spielunterbrechung gibt es dann auch Gelb für den Übeltäter.

Regensburg Fürth 11. Die heimstarken Regensburgern sind durch den Rückstand mit einer neuen Situation konfrontiert. In den bisherigen zwei Heimspielen konnte die Jahnelf noch die Null halten.

Regensburg Fürth 9. Die favorisierten Fürther machen in der Anfangsphase einen richtig guten Eindruck. Das Team von Alexander Zorniger agiert sehr zielstrebig und drängt bereits auf den zweiten Treffer.

Düsseldorf Hannover 12. Die Thioune-Auswahl bleibt zurückhaltend, setzt in erster Linie auf schnelle Gegenstöße. All ihre vier Ligatore in den ersten drei Partien erzielte sie nach der Pause.

Regensburg Fürth 6. Für Marco Meyerhöfer ist es der erste Treffer der noch jungen Saison und sogar sein erster in der 2. Bundesliga. Aus Sicht der Heimelf ist das Gegentor allerdings besonders bitter, da die Ecke aus einer Situation resultierte, die absolut vermeidbar war. Ballas verlor den Ball leichtfertig im eigenen Sechzehner an Massimo, der nochmal überlegt querlegte. Dadurch kam Srbeny zu einem absoluten Hochkaräter, den Geipl in höchster Not erst auf der Linie klären konnte.

Düsseldorf Hannover 9. Ex-Hannoveraner Klaus bricht im Zentrum durch und probiert sich aus 17 Metern mit einem linken Innenristschuss. Auch er bleibt an einem Abwehrspieler hängen; hier ist es Neumann.

Düsseldorf Hannover 7. Infolge einer Eroberung Zimmermanns taucht Rossmann am linken Sechzehnereck auf und zieht mit dem linken Spann ab. Muroya steht im Weg und erspaart Schlussmann Zieler die Arbeit.

Düsseldorf Hannover 6. Der Gast dominiert das Geschehen in der Anfangsphase mit hohen Ballbesitzwerten, hält den Schwerpunkt in der Hälfte der Hausherren. Düsseldorf steht hinten aber geordnet und gerät noch nicht wirklich unter Druck.

Regensburg Fürth 4. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:1 durch Marco Meyerhöfer

Die Gäste gehen früh in Front! Hrgota bringt einen Eckstoß von der linken Fahne hoch und weit in Richtung langer Pfosten. Gut elf Meter vom Tor entfernt findet der Schwede dort den überraschend freien Meyerhöfer. Der Verteidiger hält einfach den rechten Innenrist rein und vollendet so problemlos halblinks in das Tor unter die Latte.

Regensburg Fürth 2. Der SSV hat die erste Chance! Kühlwetter erhält den Ball mittig in der gegnerischen Hälfte und steckt perfekt für Pröger durch. Der 32-Jährige sucht von rechts in der Box aus spitzem Winkel den Abschluss. Noll steht im kurzen Eck genau richtig und wehrt den strammen Schuss mit dem Fuß ab.

Düsseldorf Hannover 3. Ngankam kommt zu einem frühen Kontakt im heimischen Sechzehner. Bei zugestellter Schussbahn nimmt der Matchwinner der Vorwoche aus halblinken 14 Metern mit dem rechten Innenrist Maß. Hoffmann blockt.

Regensburg Fürth 1. Los geht's! Bei bestem Wetter stoßen die in schwarzen Trikots spielenden Gäste an. Regensburg hält in weißen Jerseys und roten Hosen dagegen.

Düsseldorf Hannover 1. Düsseldorf gegen Hannover – das Spitzenspiel der 2. Bundesliga ist eröffnet!

Regensburg Fürth 1. Spielbeginn

Düsseldorf Hannover 1. Spielbeginn

Düsseldorf Hannover Soeben haben die 22 Hauptdarsteller den Rasen betreten.

Regensburg Fürth Der direkte Vergleich spricht in jüngerer Vergangenheit ganz eindeutig für Fürth. Die Franken verloren keins der letzten acht Aufeinandertreffen und konnten sogar sechs Stück für sich entscheiden.

Regensburg Fürth Die SpVgg ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Weder in der Vorbereitung noch in einem der vier Pflichtspiele gingen die Mittelfranken als Verlierer vom Feld. In der Liga sammelten sie dadurch bereits fünf Punkte und könnten mit einem Dreier vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Dementsprechend motiviert dürften die Kleeblätter die heutige Aufgabe in der Oberpfalz angehen.

Regensburg Fürth Regensburg hat in den ersten Begegnungen seit der Rückkehr in die 2. Liga absolut bewiesen, dass sie mithalten können. Dabei zeichnet sich jedoch bereits früh der Trend ab, dass die Jahnelf daheim erfolgreicher ist als in der Fremde. Beide Auswärtsspiele des SSV gingen mit 2:0 verloren. Daheim konnten sie hingegen zwei 1:0-Siege bejubeln. Gegen Ulm gab es den ersten Dreier der Saison und im Pokal konnte mit dem VfL Bochum sogar ein Bundesligist bezwungen werden. Auch gegen die favorisierten Fürther will die Jahnelf heute wieder Zählbares einfahren und ihren Fans einen Grund zum Jubeln geben.

Düsseldorf Hannover Bei den Niedersachsen, die seit Februar 2021 gegen die Fortuna ungeschlagen sind (seitdem zwei Siege und fünf Unentschieden) und die in der 2. Bundesliga seit dem 24. Februar kein Auswärtsspiel mehr verloren, stellt Coach Stefan Leitl nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den Hamburger SV zweimal um. Knight und Ezeh ersetzen Dehm (Bank) und Halstenberg (krank). Der heute auf Leihbasis mit Kaufoption vom SC Sporting Braga verpflichtete Linksverteidiger Wdowik sitzt bereits auf der Bank.

Regensburg Fürth Greuther Fürth ist nach drei Spieltag noch ungeschlagen. Zuletzt fügten sie dem formstarken SC Paderborn beim 1:1-Remis sogar den ersten Punktverlust zu. Da Nahuel Noll dem SCP den Ausgleich quasi schenkte, wurde es im Nachgang dennoch durchaus brisant. Alexander Zorniger kritisierte seinen Torwart für den Patzer knallhart. Dennoch schenkt er seinem erst 21-jährigen Schlussmann auch heute wieder das Vertrauen. Im Vergleich zum Unentschieden nimmt der Kleeblatt-Trainer ohnehin nur einen Tausch vor. Maximilian Dietz beginnt anstelle von Philipp Müller, der zunächst nur auf der Bank sitzt.

Düsseldorf Hannover Auf Seiten der Rheinländer, die in ihrer Aufstiegssaison 2017/2018 letztmals die heute möglichen zehn Punkte in den ersten vier Spielen einsammelten und die keines ihrer jüngsten 17 regulären Ligapartien verloren, hat Trainer Daniel Thioune im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim SSV Ulm 1846 drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle des heute zum Leeds United FC gewechselten Tanaka, Sobottka und Niemiec (beide auf der Bank) und beginnen Gavory, Schmidt und Rossmann.

Regensburg Fürth Der Aufsteiger aus Regensburg hielt in der Vorwoche bei der Hertha aus Berlin lange Zeit richtig gut mit und hatte sogar die besseren Möglichkeiten. Am Ende mussten sie sich in Unterzahl dann aber doch noch ganz spät durch zwei Treffer ab der 90. Minute geschlagen geben. Bei den beiden Gegentoren sah Felix Gebhardt allerdings gar nicht gut aus. Der SSV-Keeper steht heute dennoch wieder zwischen den Pfosten. Generell setzt Joe Enochs auf Konstanz und schickt zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf auf den Rasen.

Düsseldorf Hannover Auch Hannover 96 gehört zum Quintett der ungeschlagenen Teams der 2. Bundesliga, das sieben Zähler vorweisen kann. Der gelungene Auftakt der Roten beruht in erster Linie auf der im Ligabetrieb noch unüberwundenen Defensive: Das torlose Unentschieden beim SC Preußen Münster wird durch Heimsiege gegen den SSV Jahn Regensburg (2:0) und gegen den Hamburger SV (1:0) eingerahmt. Wie sein heutiger Gastgeber schied 96 im DFB-Pokal direkt aus, unterlag mit 0:2 beim DSC Arminia Bielefeld.

Düsseldorf Hannover Nach der auf dramatische Art und Weise gegen den VfL Bochum verlorenen Relegation scheint Fortuna Düsseldorf auch in dieser Saison ein Kandidat für den Aufstieg zu sein. Nachdem die Rot-Weißen infolge des Vier-Punkte-Start durch eine 0:2-Auswärtsniederlage bei der SG Dynamo Dresden bereits in der 1. Runde aus dem DFB-Pokal geflogen waren, setzten sie sich bei Aufsteiger SSV Ulm 1846 mit 2:1 durch. Bei den Spatzen lag Düsseldorf bis in die Schlussphase hinein hinten, drehte den Spielstand dank der Treffer der Joker Pejčinović (81.) und Schmidt (82.) per Doppelschlag.

Düsseldorf Hannover Ein herzliches Willkommen zum Spitzenspiel der 2. Bundesliga! Fortuna Düsseldorf empfängt am 4. Spieltag Hannover 96. Rheinländer und Niedersachsen stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen der Merkur-Spiel-Arena gegenüber.