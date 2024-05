Köln Union Berlin 21. Wie reagiert der 1. FC Köln auf diesen Doppelschlag der Gäste? Zudem musste mit Waldschmidt ein Offensivspieler das Feld verlassen und Maina kommt neu rein - offenbar macht ihm sein Fuß nach dem frühen Foul von Khedira doch schwerer zu schaffen.

Freiburg Heidenheim 20. Nachdem Pieringer einen langen Ball von der linken Seite vor den Strafraum bringt, kann der mitgelaufene Benedikt Gimber per Dropkick von der Strafraumgrenze für Akzente sorgen! Er bringt nach der Brustannahme das Leder wuchtig vors Tor, stellt damit aber Noah Atubolu nicht vor größere Probleme.

Leipzig Werder 22. Openda bleibt nach einem Zweikampf mit Friedl liegen. Bremen spielt den Ball ins Aus und der Belgier kann nach kurzer Unterbrechung weitermachen.

Leipzig Werder 21. Nach fast 20 Minuten übernimmt so langsam Bremen das Spielgeschehen. Leipzig lässt die Gäste gewähren und steht hinten bisher sicher.

Köln Union Berlin 20. Einwechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

Köln Union Berlin 20. Auswechslung bei 1. FC Köln: Luca Waldschmidt

M'gladbach E. Frankfurt 21. Ekitike fehlen Zentimeter zum Ausgleich! Gegen ausnahmsweise aufgerückte Fohlen tanzt der Ex-Pariser Elvedi auf der rechten Strafraumseite auf. Er will Omlin aus spitzem Winkel per Lupfer überwinden. Dies gelingt ihm, aber der Ball fliegt an das nahe Außennetz.

Köln Union Berlin 19. Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:2 durch Kevin Volland

Volland tritt an und verwandelt mit links flach in der Mitte - Schwäbe hatte sich früh in die rechte, untere Ecke bewegt.

Köln Union Berlin 18. Elfmeter für Union Berlin!

Leipzig Werder 18. Bremen nun mal mit längerem Ballbesitz. Ducksch bietet sich an der Strafraumgrenze an, doch seine Mitspieler sehen ihn zu spät. Woltemade versucht es dann mit einem Lupfer zu ihm, doch Klostermann fängt die Hereingabe sicher ab.

Freiburg Heidenheim 18. Gelbe Karte für Kevin Sessa (1. FC Heidenheim 1846)

Taktisches Foul von Sessa am Mittelkreis gegen Sallai. Gelb.

M'gladbach E. Frankfurt 19. Dina-Ebimbe mit der nächsten Gelegenheit! Marmoushs Eckstoßausführung von der linken Fahne segelt quer durch den Fünfmeterraum; Omlin klebt auf der Linie. Am langen Pfosten muss Dina-Ebimbe eigentlich nur noch die Stirn hinhalten. Er befördert den Ball aus vier Metern aber hauchdünn am Kasten vorbei.

Köln Union Berlin 17. Union fordert Handelfmeter und Aytekin schaut sich die Aktion an!Trimmel tritt eine weitere Ecke ins Zentrum und Khedira köpft den Ball aufs Tor, die Hände von Alidou sind dabei viel zu weit oben und blocken das Spielgerät. Den Elfmeter kann man durchaus geben!

Freiburg Heidenheim 16. Ausrufezeichen Nummer zwei! Zuerst kann Eren Dinkçi Grifo trotz aller Mühe und Not links nicht abdrängen. Der Italiener zieht nach innen und spielt dann kurz zu Gregoritsch, der gegen Gimber einen Haken schlägt und mit seinem gekonnt angeschnittenen Schuss aus vielleicht 17 Metern leicht links oben am Pfosten vorbeizielt.

M'gladbach E. Frankfurt 17. Koch mit der ersten Gästechance! Der aufgerückte Abwehrmann hat nach Marmoushs Flanke von der linken Außenbahn das bessere Timing als Bewacher Elvedi. Er nickt aus mittigen zehn Metern gegen Omlins Laufrichtung auf die obere linke Ecke. Die verfehlt er nur knapp.

Leipzig Werder 15. Lynen bleibt nach einem Zweikampf mit Baumgartner liegen und muss kurz behandelt werden. Es scheint für den Bremer aber weiter zu gehen.

Leipzig Werder 14. Gute Aktion von Leipzig. Baumgartner setzt sich im Zentrum des Mittelfeldes gegen zwei Gegenspieler durch und sieht dann auf der linken Seite Openda. Er flankt die Kugel, fast von der Grundlinie, an den zweiten Pfosten. Poulsen läuft sich am Fünfer frei, verpasst die hohe Hereingabe aber klar.

Köln Union Berlin 15. Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Robin Knoche

Union nutzt den ersten eigenen Eckball! Trimmel bringt den Ball von rechts hoch in die Mitte und zentral an der Kante zum Fünfmeterraum steigt Knoche, unter Bjelica noch außen vor, am höchsten und wuchtet die Kugel per Kopf unter die Latte.

Freiburg Heidenheim 13. Das erste Ausrufezeichen in einer bisher ereignisarmen Partie, bei der dafür auf den Rängen viel geboten ist: Zum 120. Vereinsgeburtstag haben die Fanclubs des SC Freiburg keine Kosten und Mühen gescheut und eine große Choreographie vor dem Anpfiff organisiert.

M'gladbach E. Frankfurt 15. Dina-Ebimbe erzwingt über rechts gegen Scally die zweite Frankfurter Ecke. Marmoushs Ausführung mit dem rechten Innenrist ist für den Elfmeterpunkt bestimmt. Dort klären die Hausherren durch Pléa im zweiten Anlauf.

Freiburg Heidenheim 13. Die erste Torchance des Spiels! Rechts im Halbfeld der Heidenheimer Hälfte unterbindet Jan-Niklas Beste einen Flügelangriff von Vincenzo Grifo. Das hat einen Freistoß zur Folge, bei dem Günter antäuscht, dann aber doch dem Italiener die Ausführung überlässt. Das weit getretene Leder landet bei Keitel, dem aus zehn Metern die Kugel aber leicht über den Scheitel rutscht und letztlich übers rechte obere Kreuzeck geht.

Köln Union Berlin 12. Doekhi probiert es mal mit einem langen Ball aus der Berliner Hintermannschaft, seine Mitspieler teilen seine Idee jedoch nicht und damit gibt es Abstoß für die Gastgeber.

Leipzig Werder 12. Openda sieht nun auf der rechten Seite des Sechzehners Poulsen lauert und spitzelt die Kugel zu ihm. Doch Poulsen läuft sich im Zweikampf mit Jung fest und Bremen ist wieder im Ballbesitz.

M'gladbach E. Frankfurt 12. In der Live-Tabelle baut die Elf vom Niederrhein ihren Vorsprung auf den 16. Tabellenplatz auf sieben Punkte aus. Mit einem Sieg wäre sie nicht auf Schützenhilfe angewiesen und könnte heute den Klassenerhalt feiern.

Köln Union Berlin 10. Kampfbetont, aber ohne nennenswerte Chancen und spielerische Elemente plätschert die erste Viertelstunde vor sich hin. Immer wieder wird der Spielfluss durch Fouls unterbrochen.

Leipzig Werder 10. Wenig los bisher. Beide Mannschaften neutralisieren sich im Mittelfeld und laufen sich an den Reihen fest. Ein langer und hoher Ball auf Schmid ist dann zu spitz für den Bremer Stürmer.

Freiburg Heidenheim 8. Die Gäste von der Brenz haben in den ersten Minuten die Taktik des Gegners abgewartet, werden in dieser Phase aber bissiger und trauen sich mehr nach vorne. Bisher ist da aber auf beiden Seiten noch nicht genug Durchschlagskraft dahinter.

M'gladbach E. Frankfurt 9. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Robin Hack

Mit seinem zehnten Tor im Kalenderjahr 2024 bringt Hack die Fohlen nach vorne! Nach einem weiten Schlag auf die linke Außenbahn enteilt Scally auch dank einer perfekten Brustannahme Dina-Ebimbe. Er treibt den Ball bis zur Grundlinie und spielt flach zurück auf die nahe Sechzehnerseite. Hack schiebt aus vollem Lauf und 13 Metern mit dem rechten Innenrist in die flache linke Ecke ein.

Köln Union Berlin 7. Die Anfangsphase ist geprägt durch viele Berliner Fouls und Kölner Abschlüsse, die weit am gegnerischen Tor vorbeifliegen. Dennoch ist der FC die spielbestimmende Mannschaft, die Gäste schieben erst ab der Mittellinie aktiv drauf.

M'gladbach E. Frankfurt 8. Die Adlerträger haben sich für eine aktive Herangehensweise entschieden und dominieren diese Anfangsphase. Mönchengladbach hat einige Probleme mit dem sehr hohen Anlaufen der SGE.

Freiburg Heidenheim 6. Nach einer ersten Ecke für die Gäste kann Freiburg im ersten Anlauf nicht für Entlastung sorgen, dann aber setzt Föhrenbach aus 20 Metern einen Torschuss weit über den Balken.

Leipzig Werder 7. Leipzig macht nun das Spiel und setzt sich im Mittelfeld fest. Der letzte Pass in die Spitze kommt bisher aber noch nicht an.

Köln Union Berlin 4. Khedira tritt Waldschmidt von hinten klar in die Füße, mehr als einen Freistoß hinter der Mittellinie gibt es für Köln jedoch nicht. Eine Karte wäre angebracht gewesen, aber Aytekin belässt es bei einer Ermahnung.

M'gladbach E. Frankfurt 5. Koné setzt aus halblinken 20 Metern mit dem rechten Spann einen ersten Schuss ab. Der unplatzierte Versuch des Franzosen ist leichte Beute für Gästeschlussmann Trapp.

Freiburg Heidenheim 4. Ritsu Doan sieht aus der dritten Reihe, dass vorne Gregoritsch und Sallai einlaufen und sich von den ihnen zugeordneten Gimber und Traoré gelöst haben. Die Hereingabe des Japaners aus dem rechten Halbfeld gerät dann aber viel zu hoch, sodass beide unten durchsegeln und schließlich Kevin Müller den Ball sicher aus der Luft pflückt.

M'gladbach E. Frankfurt 4. Nach einem kurzen Rückpass Itakuras ist der herausstürmende Torhüter Omlin erst im letzten Augenblick an der linken Strafraumlinie vor Ekitike zur Stelle. Allerdings hat er den Ball möglicherweise außerhalb des Sechzehners mit der rechten Hand berührt. Zu einer Überprüfung durch den VAR kommt es nicht.

Leipzig Werder 4. Erste Aktion von Openda. Nach einem tiefen Pass auf die rechte Seite des Sechzehner taucht Openda vor Zetterer auf und schießt aus spitzem WInkel aufs Tor - rechts drüber!

Köln Union Berlin 3. Der FC nähert sich mit dem ersten Torschuss: Kainz tanzt auf links zwei Gegenspieler aus und spielt den Ball flach in den Rückraum. Aus rund 18 Metern kommt der vorgerückte Schmitz zum Abschluss, er setzt die Kugel aber deutlich am Tor vorbei.

Freiburg Heidenheim 3. Freiburg befreit sich früh aus dem Gegenpressing der Gäste, wagt dann über Grifo und den mit aufgerückten Keitel nahe der rechten Strafraumkante den Vorstoß. Benedikt Gimber hält bei einer Doppelpasskombination der beiden seine Fuß dazwischen und klärt auf Kosten eines Einwurfs.

Leipzig Werder 3. Die ersten Minuten laufen. Beide Teams versuchen erst einmal über den Ballbesitz Sicherheit ins Spiel zu bekommen und kommen noch nicht gefährlich vors Tor.

M'gladbach E. Frankfurt 3. Honorat gelangt nach einem Anspiel Hacks auf rechts in die Tiefe. Er behauptet den Ball zunächst gegen Pacho und will vor den Kasten flanken. Der Ball rutscht ihm aber über den Schlappen und landet hinter dem Kasten.

Freiburg Heidenheim 2. Schiedsrichter der Partie ist der Berliner Daniel Siebert. Ihm assistieren Jan Seidel und Rafael Foltyn an den Seitenlinien, Michael Bacher in der Coachingzone und Benjamin Cortus im Kölner Videokeller.

Köln Union Berlin 1. Bei bestem Fußballwetter geht es los! Der FC spielt komplett in Weiß, Union tritt im roten Auswärtsdress an.

Köln Union Berlin 1. Spielbeginn

Freiburg Heidenheim 1. Auf geht's! Freiburg spielt vor eindrucksvoller Kulisse in den rot-weißen Heimjerseys und führt den Anstoß aus.

Leipzig Werder 1. Los geht's! Bremen stößt an.

Leipzig Werder 1. Spielbeginn

M'gladbach E. Frankfurt 1. Mönchengladbach gegen Frankfurt – auf geht's in der Hennes-Weisweiler-Allee!

Freiburg Heidenheim 1. Spielbeginn

M'gladbach E. Frankfurt 1. Spielbeginn

M'gladbach E. Frankfurt Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Freiburg Heidenheim Seit September 2007 steht Frank Schmidt an der Seitenlinie der Gäste und ist damit der am längsten bei einem Verein amtierende Trainer in der Geschichte der Bundesliga. Hinter ihm folgen Freiburgs Trainerlegende Volker Finke, die beiden Werder-Dinos Otto Rehhagel und Thomas Schaaf und zuletzt der scheidende Chefcoach der Breisgauer, Christian Streich.

Leipzig Werder Ganz anders macht es Bremens Chefcoach Werner. Er vertraut auf die gleiche Aufstellung wie beim 2:2-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Dabei startet erneut Ducksch in der Spitze und Zetterer hütet das Tor. Jedoch sind einige Spieler bei den Norddeutschen von Sperren bedroht. Unter anderem könnten Bittencourt und Ducksch heute die zehnte Gelbe Karte sehen. Auch Stark hat bereits viermal den gelben Karton in dieser Spielzeit bekommen.

M'gladbach E. Frankfurt Zwei echte Borussen-Urgesteine werden heute von den Heimfans verabschiedet: Tony Jantschke (seit 2006 im Verein, bisher 323 Profispiele) und Patrick Herrmann (seit 2008, bisher 432 Profispiele) beenden im Sommer ihre Karrieren. Beide sitzen zunächst auf der Bank.

Freiburg Heidenheim Nun zum Blick ins Archiv - und so weit und lange müssen wir da auch gar nicht blättern, denn es gab bisher nur drei Pflichtspielduelle dieser beiden Teams, von denen die Hausherren in der Zweitliga-Saison 2015/16 zwei gewinnen konnten. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen des letzten Jahres holte der Aufsteiger im Hinspiel zweimal einen Rückstand auf und drehte dank eines Last-Minute-Eigentors von Matthias Ginter kurz vor dem Abpfiff das Spiel. Der FCH gewann diese Partie mit 3:2 und machte schnell klar, mit dem Abstiegskampf wenig zu tun zu haben. Kann der ultimative Underdog diese Überraschungssaison, in deren Verlauf man sogar die Bayern ärgern konnte, mit der Qualifikation für die Conference League veredeln?

Leipzig Werder Leipzig-Cheftrainer Rose wechselt seine Startelf nach dem Unentschieden gegen Hoffenheim auf fünf Positionen durch. Für Xavi (Gelb-Rot-Sperre), Schlager (Kreuzbandriss), Šeško, Raum (beide Bank) und Dani Olmo (nicht im Kader) beginnen Poulsen, Seiwald, Baumgartner, Klostermann und Simakan.

Köln Union Berlin Folgende Statistik macht den Rheinländern am heutigen Tag keine Hoffnung: Der 1. FC Köln hat gegen Union Berlin in der ersten Liga noch nie gewonnen! Neun Mal trafen die beiden Vereine im deutschen Oberhaus aufeinander, Union konnte sieben Spiele gewinnen und zwei Mal trennte man sich mit einem Remis. Das Hinspiel ging mit 2:0 an die Berliner, Köln ließ damals bis zur 50. Minute viele eigene Chancen liegen und fand nach Treffern von Hollerbach und Fofana nicht mehr zurück in die Spur.

Freiburg Heidenheim Frank Schmidt (Trainer 1. FC Heidenheim) auf der PK vor dem heutigen Spiel: "Uns ist bewusst, dass natürlich auch die Freiburger ihrem Trainer ein gebührendes Abschiedsgeschenk zuhause machen wollen. Da müssen wir bereit sein, wirklich von Anfang an auch voll dagegen zu halten. Wir haben im Hinspiel sehr viel investiert, haben ein gutes Spiel gemacht, haben das Spiel gedreht und bis zum Schluss sehr leidenschaftlich agiert bis zum Schluss. Auf das wird es definitiv morgen wieder ankommen." Im Aufeinandertreffen der beiden auch privat befreundeten Kult-Trainer verzichtet auch Schmidt auf personelle Experimente. Lediglich Tim Kleindienst, der gegen Mainz 05 seine fünfte Gelbe Karte sah, muss ersetzt werden - für ihn beginnt Norman Theuerkauf, der unter der Woche seinen Vertrag bei den Heidenheimern verlängerte.

Köln Union Berlin Der FC hat sich nach dem ärgerlichen 0:2 gegen den SV Darmstadt wieder halbwegs sortiert und gegen Mainz sowie Freiburg zuletzt jeweils einen Zähler geholt. Der direkte Abstieg droht den Kölnern dennoch, an einem Heimsieg führt heute daher kein Weg dran vorbei. Die Gastgeber passen ihre Startelf doppelt an: Thielmann und Maina müssen zu Beginn zuschauen, ihre Positionen übernehmen Kainz und Adamyan. Der neue Stürmer soll neben Waldschmidt für Torgefahr sorgen, Selke steht dem FC wegen eines Mittelfußbruchs nicht zur Verfügung.

Freiburg Heidenheim Vor seinem letzten Heimspiel auf der Trainerbank des SC Freiburg warnt Christian Streich vor dem Gegner: "Wir haben das Hinspiel nicht vergessen, Heidenheim ist richtig zur Sache gegangen. Wir müssen alle Kräfte bündeln. Es wird ein sehr intensives und spannendes Spiel. Aber wir haben ein Heimspiel und wir wollen das Spiel dominieren. [...] Für uns geht's sportlich um extrem viel. Wir können in den letzten beiden Spielen die Saison, in der wir total gekämpft haben, wieder zu etwas total Besonderem machen." Angesprochen auf seinen Abschied vom heimischen Publikum meinte er: "Alles, was Relevanz hat, ist Heidenheim. Alles andere hat keine Relevanz." Das letzte Heimspiel der Bundesligasaison geht er mit einer Veränderung in der Anfangsformation an: Für Lucas Höler kommt Nicolas "Chicco" Höfler nach seiner abgesessenen Gelbsperre zurück.

Leipzig Werder Für Werder Bremen geht es an den letzten Spieltagen noch um etwas. Aktuell sind die Werderaner mit 38 Punkten auf dem elften Platz in der Bundesliga und haben den Klassenerhalt bereits sicher. Doch die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner ist damit nur drei Punkte hinter dem siebten Rang, der für die kommende Saison die Europa Conference League bedeuten würde. Zudem sind die Norddeutschen seit drei Spielen ungeschlagen und holten unter anderem gegen den VfB Stuttgart (2:1) und den FC Augsburg (3:0) einen Sieg. Zuletzt gab es ein torreiches 2:2-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Mit zwei Siegen gegen Leipzig und Bochum könnte man die Chance auf das internationale Geschäft in der kommenden Saison enorm erhöhen.

M'gladbach E. Frankfurt Bei den Hessen, die das Hinspiel durch Tore Butas (90.+2) und Kochs (90.+7) in der Nachspielzeit mit 2:1 für sich entschieden und die keinen der letzten fünf Bundesligavergleiche mit BMG verloren (drei Siege, zwei Unentschieden), stellt Coach Dino Toppmöller nach der 1:5-Heimklatsche gegen Bayer Leverkusen ebenfalls einmal um. Knauff verdrängt Nkounkou auf die Bank.

Köln Union Berlin In der Hauptstadt zogen die Verantwortlichen vorzeitig die Reißleine bei Coach Bjelica - der Übungsleiter hätte Union ohnehin nicht über das Saisonende hinaus trainiert, musste nach dem enttäuschenden 3:4 gegen den VfL Bochum dann aber noch früher seinen Platz räumen. Die Berliner werden heute von U19-Coach Marco Grote eingestellt, der direkt mal vier Veränderungen am Startpersonal vornimmt: Juranović, Tousart und Hollerbach rotieren auf die Bank, Vogt ist zudem angeschlagen nicht im Kader. Neu dabei sind dafür Trimmel, Knoche, Roussillon und Aaronson.

Freiburg Heidenheim In den vergangenen Wochen zeigte die Formkurve bei den Breisgauern, die ihrer scheidenden Trainerikone Christian Streich die erneute Qualifikation fürs internationale Parkett als Abschiedsgeschenk machen wollen, allerdings nach unten. Seit drei Spielen konnte man kein Erfolgserlebnis mehr verbuchen und trennte sich vergangene Woche vom so gut wie abgestiegenen Effzeh mit 0:0. Auch die Gäste gehen mit einer Punkteteilung ins Rennen, denn die Elf von Frank Schmidt spielte 1:1 bei den auf dem Relegationsplatz stehenden Mainzern.

M'gladbach E. Frankfurt Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die nur fünf ihrer bisherigen 16 Ligaheimspiele gewann und die den Klassenerhalt heute Nachmittag bei Kölner Schützenhilfe gegen Union selbst im Falle eigener Niederlage sicher haben könnte, hat Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 2:2-Auswärtsremis beim SV Werder Bremen eine personelle Änderung vorgenommen. Den Kasten hütet Omlin anstelle von Nicolas.

M'gladbach E. Frankfurt Die SG Eintracht Frankfurt hat zwar nur eine ihrer letzten sieben Begegnungen gewonnen, befindet sich aber immer noch in der Pole-Position um den sechsten Tabellenplatz, der in die Champions League führen könnte. Infolge der knappen 1:2-Auswärtsniederlage beim FC Bayern München bekamen die Adlerträger am letzten Wochenende von Meister Bayer Leverkusen deutlich ihre Grenzen aufgezeigt, mussten sich mit 1:5 geschlagen geben. Sie liegen daher vor den finalen 180 Saisonminuten "nur" vier Zähler vor Rang sieben.

Leipzig Werder RB Leipzig ist seit neun Spielen in der Bundesliga ungeschlagen. Insgesamt verloren sie von den letzten 13 Spielen nur ein Spiel. Nur gegen den FC Bayern München kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose eine 1:2-Niederlage. Unter anderem gewannen die Sachsen gegen den VfL Bochum (4:1), den SV Darmstadt 98 (2:0), den 1. FC Köln (5:1), den SC Freiburg (4:1), den VfL Wolfsburg (3:0), den 1. FC Heidenheim (2:1) und Borussia Dortmund (4:1). Zuletzt gab es dann nur ein 1:1-Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim. Für die Roten Bullen ist in dieser Saison bereits alles entschieden. Aktuell stehen die Leipziger mit 63 Punkten auf dem vierten Platz in der Bundesliga und haben die Qualifikation für die Champions League für die kommende Saison sicher.

Köln Union Berlin Die Ausgangslage für beide Teams ist klar: Union hat mit einem Remis zumindest den Relegationsplatz sicher, sollten die Köpenicker in Köln gewinnen und zudem Konkurrent Mainz gegen den BVB verlieren, wäre man vorzeitig sicher. Der FC hingegen muss heute im Heimspiel dreifach punkten, um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben - ein Remis oder eine Niederlage würde den Abstieg der Rheinländer endgültig besiegeln.

M'gladbach E. Frankfurt Borussia Mönchengladbach hat zwei Spieltage vor Saisonende keine Planungssicherheit für die nächste Saison, ist bei vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz doch der Absturz in die 2. Bundesliga noch möglich. Eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt haben die Fohlen am vergangenen Samstag durch ein 2:2-Unentschieden beim SV Werder Bremen verpasst, wobei der einfache Punktgewinn sogar schmeichelhaft war: Der Ausgleich gelang ihnen in der Nachspielzeit durch einen von Neuhaus verwandelten Handelfmeter.

Freiburg Heidenheim Zu Beginn dieser Saison hätte wohl so ziemlich niemand gedacht, dass vor dieser Partie für beide Mannschaften noch das internationale Geschäft drin ist! Gerade mal zwei Zähler trennen die siebtplatzierten Breisgauer vom Zweitliga-Meister der letzten Saison und im Endspurt der Spielzeit geht es nicht etwa um den Klassenerhalt, sondern um die Möglichkeit, an der Europa Conference League teilzunehmen. Für die Hausherren ist theoretisch sogar noch die Qualifikation für die Europa League möglich - dafür muss die Elf von Christian Streich aber in den verbleibenden zwei Partien ihre Hausaufgaben machen und auf Patzer der Frankfurter Eintracht hoffen.

Freiburg Heidenheim Hallo und herzlich willkommen zum Spiel SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 1846! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 33. Spieltag der Bundesliga.

Leipzig Werder Hallo und herzlich willkommen zum Spiel RB Leipzig - Werder Bremen! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 33. Spieltag der Bundesliga.

M'gladbach E. Frankfurt Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Mönchengladbach muss vor dem letzten Heimspiel noch die Relegation fürchten. Zu Gast ist die SG Eintracht Frankfurt, die den möglicherweise in die Champions League führenden Platz sechs verteidigen will. Der Anstoß in der Hennes-Weisweiler-Allee soll um 15:30 Uhr erfolgen.