Die Ausgangslage der Hauptrundengruppe 4: Der Sieger des heutigen Spiels kann den auftrumpfenden Gastgebern aus Schweden im Viertelfinale aus dem Weg gehen und trifft auf die osteuropäischen Ungarn. Der Zweitplatzierte müsste es dann in der Runde der letzten Acht mit den Schweden aufnehmen. Sofern Dänemark seiner Favoritenrolle gerecht wird, gehen sie als Tabellenerster hervor – Ägypten würde den zweiten Platz belegen. Bei einem siegreichen Abschneiden der Ägypter, würden sie ungeschlagen als Tabellenprimus weiterkommen. Das verbleibende Viertelfinalticket würde dann entweder an Kroatien oder an Dänemark gehen. Da beide Teams in diesem Fall punktgleich wären, würde hier die Tordifferenz entscheiden (Duell gegeneinander ging Unentschieden aus).

Für die Dänen ist es fast wie eine Heim-WM: Ob der Nähe zu Nachbarland Schweden kommen viele skandinavische Fans in die Halle, um ihr Team bei einer historischen Mission zu unterstützen. Denn nach 2019 und 2021 könnten die Spieler um Trainer Nikolaj Jacobsen zum ersten Mal in der Geschichte sich das dritte Mal in Folge die Krone der Handballwelt aufsetzen. Doch die Ausgangslage ist alles andere als komfortabel: Im letzten Spiel geht es um den Gruppensieg gegen die noch verlustpunktfreien Ägypter. Nach einer vermeintlich einfachen Vorrundengruppe standen die ersten vier Punkte zu Buche. Auch die USA waren ein dankbarer Gegner in der Hauptrunde, die mit 33:24 geschlagen werden konnten. Jedoch gab es vorher eine erste Bewährungsprobe für die Nordmänner: Gegen leidenschaftliche Kroaten gab es in einem hochklassigen Duell am Ende ein 32:32-Unentschieden.