Die 28. Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Polen und Schweden biegt auf die Zielgerade ein, wird doch schon am Sonntag in Stockholm der globale Titelträger gekürt. Zwei der sieben bereits feststehenden Viertelfinalisten sind Deutschland und Norwegen. Sie ermitteln in der letzten Turnierpartie in Katowice, wer am Mittwoch in Gdańsk zum Start in die K.o.-Phase auf Frankreich, Sieger, der Hauptrundengruppe I, und wer auf Spanien trifft.