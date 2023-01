30. Halbzeitfazit:

Die deutsche Handballnationalmannschaft führt zur Pause ihres Hauptrundenspiels gegen die Auswahl der Niederlande mit 15:12. Durch Anlaufschwierigkeiten im Positionsangriff lag die DHB-Truppe direkt mit zwei Treffern hinten (3.) Es war bei anhaltenden Problemen im Zusammenspiel ihrer konzentrierten Deckungsarbeit zu verdanken, dass sie den Spielstand während einer offensiven Durststrecke Oranjes bereits in Minute zwölf erstmals auf ihre Seite ziehen konnte. Das Olsson-Team stabilisierte sich in der Folge in seinem Positionsangriff und blieb dem Favoriten durch kreative Spielzüge sowie konsequenten Tempohandball dicht auf den Fersen, obwohl sein Torhüter Ravensbergen sieben Paraden weniger verzeichnete als sein herausragendes Gegenüber Wolff. Erst in der Schlussphase wurde der Abstand noch etwas größer, doch vorentscheidend ist der Pausenstand zweifellos nicht. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 12:15 durch Kay Smits



30. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 11:15 durch Juri Knorr

... die Deutschen sind ganz schnell vorne. Knorr baut den Vorsprung aus vollem Lauf auf vier Tore aus.

30. Steins tankt sich auf halblinks durch, donnert den Ball aber gegen Wolffs Brust...

29. Mertens probiert es von der linken Außenbahn erneut mit einem Wurf auf die kurze Ecke. Diesmal pariert der in Nordhorn spielende Ravensbergen mit der rechten Hüfte.

29. 100 Sekunden vor dem Kabinengang macht Bundestrainer Alfreð Gíslason von seiner ersten Auszeit Gebrauch.

29. Auf der Gegenseite landet ten Veldes Aufsetzer vom linken Flügel an der Latte.

29. Golla trifft aus mittigen sechs Metern nur den linken Pfosten.

28. Das DHB-Team kann sich auf Wolff verlassen! Der Ex-Kieler nimmt Rechtsaußen Versteijnen einen weiteren freien Wurf weg.

27. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 11:14 durch Lukas Mertens

Mertens kommt über seine linke Außenbahn mit einem Gegendreher, der in der kurzen Ecke einschlägt, zu seinem ersten Treffer.

27. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 11:13 durch Kay Smits



27. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 10:13 durch Juri Knorr

... drei vor für Deutschland! Auch den dritten Strafwurf befördert Knorr in die untere rechte Ecke.

26. Köster wird siebenmeterwürdig zu Fall gebracht...

26. Bei drohendem Zeitspiel wirft Smits zwar über den Mittelblock, doch in der halbhohen rechten Ecke ist Wolff zur Stelle.

25. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 10:12 durch Julian Köster



24. Wolff ballt die Faust! Der Polen-Legionär pariert Benghamens bedrängten Wurf vom halbrechten Kreis mit der rechten Hand.

23. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 10:11 durch Johannes Golla

Golla wird am zentralen Kreis mit dem Rücken zum Tor stehend durch Köster bedient. Nach schneller Drehung bringt er den Ball in der linken Ecke unter.

23. Luc Steins Niederlande Tor für Niederlande, 10:10 durch Luc Steins

Der PSG-Akteur bringt einen weiteren Tempogegenstoß Oranjes erfolgreich zu Ende.

22. Ivar Stavast Niederlande Tor für Niederlande, 9:10 durch Ivar Stavast

Der in Dresden spielende Stavast stellt aus dem rechten Rückraum den Anschluss her.

22. Staffan Olsson nimmt das erste Team-Timeout der Partie.

21. Patrick Groetzki Deutschland Tor für Deutschland, 8:10 durch Patrick Groetzki

Und dann sind's wieder zwei! Der erfahrene Mannheimer kann vom rechten Flügel weit nach innen springen. Er vollendet in die obere linke Ecke.

20. Auf der Gegenseite rennt auch Köster mit der Schulter voraus in die Deckung - der Ball ist wieder beim Gegner.

20. Smits begeht gegen Groetzki ein Offensivfoul.

19. Patrick Groetzki Deutschland Tor für Deutschland, 8:9 durch Patrick Groetzki



19. Die Niederlande können nicht nur Tempohandball, sondern präsentieren sich auch im Positionsangriff als sehr variabel.

19. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 8:8 durch Rutger ten Velde



18. Christoph Steinert Deutschland Tor für Deutschland, 7:8 durch Julian Köster

Köster stößt in eine zentrale Lücke und jagt den Ball im Sprung in die halbhohe linke Ecke.

18. Samir Benghamen Niederlande Tor für Niederlande, 7:7 durch Samir Benghamen

Steins steckt zu Benghamen an den halblinken Kreis durch. Aus sechs Metern ist der Ausgleich dann nur noch Formsache.

17. Philipp Weber Deutschland 2 Minuten für Philipp Weber (Deutschland)

Der Magdeburger bremst einen niederländischen Tempogegenstoß aus, indem er Baijens mit der rechten Hand am Kinn trifft.

16. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 6:7 durch Juri Knorr

Knorr lässt auch Versteijnen von der Marke keine Abwehrchance.

16. Tom Jansen Niederlande 2 Minuten für Tom Jansen (Niederlande)

Jansen erwischt Knorr mit dem linken Arm im Gesicht und muss ebenfalls für 120 Sekunden zusehen.

15. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 6:6 durch Niels Versteijnen

Per Wurf in den verlassenen deutschen Kasten erzielt der Rechtsaußen den Ausgleich.

15. Christoph Steinert Deutschland 2 Minuten für Christoph Steinert (Deutschland)

Der Erlanger kann Steins mit einem harten Körpereinsatz nicht am erfolgreichen Wurf hindern. Zudem handelt er sich für das Foul eine Zeitstrafe ein.

15. Luc Steins Niederlande Tor für Niederlande, 5:6 durch Luc Steins



14. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 4:6 durch Johannes Golla

Golla ist am mittigen Kreis Adressat eines Bodenpasses Knorrs. Er verwertet es aus sechs Metern sicher.

13. Bei drohendem Zeitspiel zieht Baijens aus der Distanz ab. Der abgefälsche Versuch ist leichte Beute für Wolff.

12. Julian Köster Deutschland Gelbe Karte für Julian Köster (Deutschland)



12. Das DHB-Team ist erstmals vorne.

12. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 4:5 durch Juri Knorr

... da ist die Führung! Wieder donnert der Mannheimer den Ball in die flache rechte Ecke.

11. Kapitän Golla holt den nächsten Siebenmeter für Deutschland heraus...

11. Kay Smits Niederlande 7-Meter verworfen von Kay Smits (Niederlande)

... Wolff lässt die vielen deutschen Fans jubeln! Der Torhüter wehrt Smits' Ausführung mit dem linken Knie.

10. Smits erzwingt den ersten Strafwurf für die Niederlande...

9. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 4:4 durch Juri Knorr



9. Dani Baijens Niederlande Tor für Niederlande, 4:3 durch Dani Baijens

Baijens lässt Kösters Pfostentreffer ein weiteres Kontertor folgen.

8. Versteijnen trifft von der rechten Außenbahn nur das Außennetz.

7. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 3:3 durch Julian Köster



7. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 3:2 durch Kay Smits



7. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 2:2 durch Juri Knorr

... Youngster Knorr überwindet Ravensbergen per Wurf in die flache rechte Ecke.

6. Golla erzwingt nach dem nächsten Ballgewinn der Deckung den ersten Siebenmeter...

5. Knorr trifft per Schlagwurf aus mittigen zehn Metern nur die Latte.

5. Kösters Sprungwurf aus dem linken Rückraum rauscht über den gegneridchen Kasten.

4. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 2:1 durch Julian Köster

Der Gummersbacher bringt sein Team durch eine feine Einzelaktion endlich auf die Anzeigetafel.

3. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 2:0 durch Kay Smits

Smits bestraft einen Abspielfehler des DHB-Teams mit einem Gegenstoßtor.

2. Durch ein ungenaues Kreisanspiel des Widersachers erobern die Deutschen den Ball schnell zurück.

2. Knorr bricht auf halblinks durch, scheitert aber an Ravensbergen.

1. Alfreð Gíslason schickt offensiv Mertens, Köster, Knorr, Häfner, Groetzki und Golla ins Rennen. Wolff hütet den deutschen Kasten.

1. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 1:0 durch Niels Versteijnen

Der Rechtsaußen eröffnet den Torreigen mit einem flachen Wurf in die kurze Ecke.

1. Die DHB-Auswahl gegen die Niederlande – Hauptrundeneinsatz Nummer zwei ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Es ist Zeit für die Nationalhymnen.

Soeben hat bei bester Stimmung auf den Rängen die Einlaufzeremonie begonnen.

Als Schiedsrichter hat die IHF die Dänen Mads Hansen und Jesper Madsen auf das Nachbarschaftsduell angesetzt. Sie leiteten schon das deutsche Vorrundenmatch gegen Serbien (34:33) und kommen bei dieser WM zum vierten Mal zum Einsatz.

"Wir müssen extrem gut in der Abwehr stehen, weil sie meiner Meinung nach einen überragenden Angriff haben", sieht Bundestrainer Alfreð Gíslason den Schlüssel für einen aus deutscher Sicht erfolgreichen Abend am eigenen Kreis. Die Truppe von Coach Staffan Olsson, ehemaliger schwedischer Weltklassespieler, wird von Luc Steins, Spielmacher beim Paris Saint-Germain HB, angeführt und setzt auf Hochgeschwindigkeitshandball.

Nachdem das TeamNL in der Vorrunde infolge der zweistelligen Siege gegen Argentinien und Nordmazedonien nur knapp an einem Überraschungserfolg gegen Norwegen vorbeigeschrammt war (26:27), gelang ihm vorgestern zum Start in die zweite Wettbewerbsphase gegen Katar eine schwierige Aufholjagd: Hatte es in Halbzeit eins zwischenzeitlich schon mit fünf Toren zurückgelegen, zog es den Spielstand dank einer stark verbesserten Deckung bei Anbruch der Schlussphase auf seine Seite und gewann noch knapp mit 32:30.

Die Niederlande nehmen nach der durch die gegen das Team Portugals verlorenen Playoffs verpassten sportlichen Qualifikation dank einer Wildcard nach 1961 zum zweiten Mal an einer Handball-Weltmeisterschaft der Männer teil und haben dieses Geschenk bereits nach vier Turniereinsätzen bereits gerechtfertigt, indem sie die K.o.-Phase immer noch aus eigener Kraft erreichen können.

Nachdem die Mannschaft von Bundestrainer Alfreð Gíslason in der Vorrunde vor dem bedeutungslosen Match gegen das chancenlose Algerien (37:21) knappe Erfolge gegen Katar (31:27) und Serbien (34:33) eingefahren hatte, verlief der Auftakt der Hauptrunde überraschenderweise äußerst entspannt. Sie deklassierte eine überforderte argentinische Auswahl durch einen sehr fokussierten Auftritt an beiden Enden der Platte mit einem 39:19-Sieg.

Nach einigen enttäuschenden Turnieren in den letzten Jahren wissen die deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft 2023 die Fans vor Ort sowie vor den Bildschrimen zu begeistern und scheinen sich der internationalen Spitze endlich wieder annähern zu können. Sie haben die Tür zum Viertelfinale, für das sie mindestens den zweiten Platz in ihrer Hauptrundengruppe III belegen müssen, durch vier Siege in vier WM-Partien weit aufgestoßen.