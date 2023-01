49. Pablo Simonet ist nach seinem erfolgreichen Wurf unsanft mit dem rechten Knie auf Ernst gelandet. Er muss auf der Platte behandelt werden.

49. Pablo Simonet Argentinien Tor für Argentinien, 31:15 durch Pablo Simonet



49. Seit fast neun Minuten hat Birlehm kein Gegentor mehr zugelassen.

49. Luca Witzke Deutschland Tor für Deutschland, 31:14 durch Luca Witzke



49. Pablo Simonets Schlagwurf aus zentralen neun Metern stoppt Birlehm mit dem linken Arm.

46. Vainstein findet einen Weg an den halbrechten Kreis, wirft aber weit an der langen Ecke vorbei.

45. Luca Witzke Deutschland Tor für Deutschland, 30:14 durch Luca Witzke

30 für Deutschland! Witzke bricht auf halblinks durch und ist per Aufsetzer in die linke Ecke erfolgreich.

42. Birlehm ballt die Faust! Der Leipziger Torhüter stoppt den Wurf des Linksaußen Lomardi in der kurzen Ecke mit dem rechten Knie.

42. Paul Drux Deutschland 2 Minuten für Paul Drux (Deutschland)

Drux erwischt Vainstein mit dem rechten Arm am Hals und verabschiedet sich für zwei Minuten auf die Bank.

42. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 29:14 durch Rune Dahmke

Nachdem Martínez Camí mit seinem Sprungwurf im Mittelblock hängen geblieben ist, rennt der Kieler durch und lässt Maciel aus vollem Lauf keine Abwehrchance.

41. Guillermo Milano nimmt seine dritte und letzte Auszeit.

40. Lucas Moscariello Argentinien Tor für Argentinien, 28:14 durch Lucas Moscariello

Der Frankreich-Legionär trifft vom halbrechten Kreis mit der rechten Hand in den linken Winkel.

39. Francisco Lombardi Argentinien 2 Minuten für Francisco Lombardi (Argentinien)

Erneut wegen eines Wechselfehlers muss der Außenspieler für 120 Sekunden zusehen.

37. Facundo Cangiani Argentinien 2 Minuten für Facundo Cangiani (Argentinien)

... sondern zieht auch noch eine Zeitstrafe gegen Cangiani.

37. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 28:13 durch Rune Dahmke

Dahmke erzielt am Ende eines Gegenstoßes nicht nur das 28. deutsche Tor...

36. Djibril M'Bengue Deutschland Tor für Deutschland, 27:13 durch Djibril M'Bengue

Der Akteur vom Bergischen HC netzt per Sprungwurf aus halbrechten acht Metern in die flache linke Ecke.

35. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 26:13 durch Julian Köster

Der Gummersbacher wuselt sich auf halblinks durch, zieht nach innen und vollendet in die flache linke Ecke.

34. Kohlbacher findet vom zentralen Kreis seinen Meister in Torhüter Maciel.

34. Francisco Lombardi Argentinien 2 Minuten für Francisco Lombardi (Argentinien)

Wohl wegen eines Wechselfehlers kassiert Lombardi die erste Zeitstrafe nach der Pause.

34. Ignacio Pizarro Argentinien 7-Meter verworfen von Ignacio Pizarro (Argentinien)

... Birlehm ist sofort zur Stelle! Er wehrt Ignacio Pizarros unplaztierte Ausführung mit der Brust.

34. Nach Kösters Foul an Martínez Camí gibt es auch Strafwurf für Argentinien...

33. Christoph Steinert Deutschland Tor für Deutschland, 25:13 durch Christoph Steinert

... Steinert lässt Maciel mit einem Wurf in den rechten Winkel keine Abwehrchance.

33. Kohlbacher holt einen Siebenmeter heraus...

32. Köster, Witzke und M'Bengue bilden den DHB-Rückraum.

32. Pablo Simonet Argentinien Tor für Argentinien, 24:13 durch Pablo Simonet



32. Birlehm hütet nun den deutschen Kasten.

32. Pedro Martínez Camí Argentinien Tor für Argentinien, 24:12 durch Pedro Martínez Camí



31. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in Katowice! Zwei Tage nach dem bestandenen Charaktertest gegen Algerien gibt es an der Leistung der DHB-Auswahl fast nichts auszusetzen. Völlig überforderten Argentinier, die abgesehen von wenigen Einzelaktionen der Rückraumakteure nur ganz wenig zu bieten haben, zeigt sie in allen Belangen die Grenzen auf und ist so klar vorne, dass nach dem Seitenwechsel bedenkenlos ordentlich rotiert werden kann, um Kräfte zu sparen.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Die deutsche Nationalmannschaft führt zur Pause ihres Hauptrundenauftakts gegen das Team Argentiniens überraschend komfortabel mit 24:11 Trotz eines nervösen Beginns des Positionsangriffs verzeichnete die DHB-Auswahl dank eines konsequenten Tempogegenstoßspiels bereits in der 8. Minute einen Vier-Tore-Vorteil. Sie hielt die Konzentration in der Deckungsarbeit hoch und kam auch in der Folge zu vielen „einfachen“ Erfolgserlebenissen per Konter. So betrug ihre Führung nach einer Viertelstunde schon sieben Tore. Die Südamerikaner steigerten sich auch nach zwei Auszeiten von Trainer Guillermo Milano (8., 15.) und die Umstellung auf einen Sieben-Mann-Angriff kaum und lagen mangels eines zielstrebigen Rückraums in Minute 24 satte zehn Treffer hinten. Eine entfesselte deutsche Mannschaft schraubte den Zwischenstand sogar noch weiter in die Höhe, so dass keine Zweifel mehr am vierten Sieg im vierten WM-Spiel bestehen. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 24:11 durch Johannes Golla

Mit der Pausensirene gelingt dem Flensburger aus ähnlicher Lage sogar noch das 24. Tor seines Teams.

30. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 23:11 durch Johannes Golla

Augenblicke nach Wolffs Parade gegen Martínez Camí netzt Golla auf der Gegenseite aus zentralen sechs Metern.

29. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 22:11 durch Lukas Mertens

Mertens düpiert Bar von der linken Außenbahn per Dreher durch die Hosenträger.

28. Federico Pizarros Sprungwurf aus dem zentralen Rückraum ist viel zu hoch angesetzt.

28. Philipp Weber Deutschland Tor für Deutschland, 21:11 durch Philipp Weber



27. Francisco Lombardi Argentinien Tor für Argentinien, 20:11 durch Francisco Lombardi

Der Spanien-Legionär bestraft einen Fehlwurf Knorrs am Ende des Konters.

26. Alfreð Gíslason macht von seiner T1-Karte Gebrauch.

26. Pablo Simonet Argentinien Tor für Argentinien, 20:10 durch Pablo Simonet

Das war schön gespielt! Pablo Simonet verwertet ein tolles Kempa-Anspiel von Rechtsaußen Ramiro Martínez.

25. Argentinien wird in seine Einzelteile zerlegt und hat noch harte 35 Minuten vor sich.

25. Patrick Groetzki Deutschland Tor für Deutschland, 20:9 durch Patrick Groetzki



24. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 19:9 durch Lukas Mertens

Und dann sind's zehn! Mertens vollendet von der linken Außenbahn sicher in die lange Ecke.

23. Christoph Steinert Deutschland Tor für Deutschland, 18:9 durch Christoph Steinert

Neun vor für Deutschland! Der Erlanger jagt auch den zweiten Wurf aus dem zentralen Rückraum in die Maschen.

22. Wolff lässt die deutsche Bank jubeln! Der Torhüter wehrt nicht nur Diego Simonets Sprungwurf aus dem Rückraum ab, sondern auch dessen zweiten Versuch aus kurzer Distanz.

21. Christoph Steinert Deutschland Tor für Deutschland, 17:9 durch Christoph Steinert



21. Bar gelingt gegen den durchgebrochenen Weber die erste Parade eines freien Wurfs.

21. Francisco Lombardi Argentinien Tor für Argentinien, 16:9 durch Francisco Lombardi



20. Simon Ernst Deutschland 2 Minuten für Simon Ernst (Deutschland)

Auf Seiten des DHB-Teams muss als erster Spieler Ernst zwei Minuten zusehen.

20. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 16:8 durch Jannik Kohlbacher

Der frische Kohlbacher wird prompt am zentralen Kreis bedient und bringt den Ball per Aufsetzer in der rechten Ecke unter.

19. Pablo Simonet Argentinien 2 Minuten für Pablo Simonet (Argentinien)

Pablo Simonet hängt zu lange an Knorrs Trikot und bekommt die erste Zeitstrafe aufgebrummt.

19. Ramiro Martínez Argentinien Tor für Argentinien, 15:8 durch Ramiro Martínez



19. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 15:7 durch Johannes Golla

Golla gelingt das nächste "Empty-Net-Goal".

18. Pablo Simonet Argentinien Tor für Argentinien, 14:7 durch Pablo Simonet



18. Hier deutet sehr früh alles auf einen klaren Erfolg der Gíslason-Truppe hin.

17. Patrick Groetzki Deutschland Tor für Deutschland, 14:6 durch Patrick Groetzki

Die nächste Abwehr Wolffs vergoldet Groetzki, indem er aus gut 35 Metern in den verwaisten Kasten der Südamerikaner wirft.

16. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 13:6 durch Johannes Golla



16. Pedro Martínez Camí Argentinien Tor für Argentinien, 12:6 durch Pedro Martínez Camí

Den flinken Martínez Camí bekommt die DHB-Deckung noch nicht in den Griff.

15. Guillermo Milano nimmt schon nach einer Viertelstunde sein zweites Team-Timeout.

15. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 12:5 durch Juri Knorr



15. Argentinien hat sich bereits sechs Ballverluste erlaubt.

14. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 11:5 durch Lukas Mertens



13. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 10:5 durch Lukas Mertens

Nach feiner Verlagerung Häfners versenkt Mertens den Ball gegen Maciel vom linken Flügel in die kurze Ecke.

13. Pedro Martínez Camí Argentinien Tor für Argentinien, 9:5 durch Pedro Martínez Camí



12. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 9:4 durch Juri Knorr

Knorr dreht sich im offensiven Zentrum und feuert den Ball dann in die flache linke Ecke.

12. Pedro Martínez Camí Argentinien Tor für Argentinien, 8:4 durch Pedro Martínez Camí



11. Wolff pariert erneut! Ramiro Martínez' Wurf vom rechten Flügel prallt gegen die Brust des deutschen Torhüters.

11. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 8:3 durch Johannes Golla

Der Kapitän verwertet ein feines Kreisanspiel Groetzkis aus halbrechten sechs Metern.

9. Patrick Groetzki Deutschland Tor für Deutschland, 7:3 durch Patrick Groetzki

Groetzki schafft von seiner Stammposition den ersten "echten" Außentreffer.

8. Ignacio Pizarro Argentinien Tor für Argentinien, 6:3 durch Ignacio Pizarro

... Ignacio Pizarro überwindet Wolff mit einem hohen und harten Wurf in die rechte Ecke.

8. Federico Pizarro erzwingt den ersten Siebenmeter...

8. Guillermo Milano nimmt nach drei Gegentoren in Serie die erste Auszeit.

8. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 6:2 durch Lukas Mertens

Der Magdeburger steuert nach Knorrs Ballgewinn ein weiteres Tempogegenstoßtor bei.

7. Patrick Groetzki Deutschland Tor für Deutschland, 5:2 durch Patrick Groetzki

Der Routinier ist nach einer Eroberung Häfners schnell alleine vorne und wieder per Konter erfolgreich.

6. Kai Häfner Deutschland Tor für Deutschland, 4:2 durch Kai Häfner

Der Melsunger wuselt sich an den halbrechten Kreis und trifft per Aufsetzer in die kurze Ecke.

6. Die Deutschen bekommen früh die Starken des flinken Diego Simonets aufgezeigt.

5. Diego Simonet Argentinien Tor für Argentinien, 3:2 durch Diego Simonet



5. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 3:1 durch Juri Knorr



4. Diego Simonet Argentinien Tor für Argentinien, 2:1 durch Diego Simonet

Der argentinische Superstar schafft auf halblinks den Durchbruch und donnert den Ball in die lange Ecke.

4. Patrick Groetzki Deutschland Tor für Deutschland, 2:0 durch Patrick Groetzki

Der Rechtsaußen netzt nach einem Offensivfoul Pizarros per Tempogegenstoß vom halbrechten Kreis in die lange Ecke.

3. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 1:0 durch Juri Knorr

Der Mannheimer eröffnet den Torreigen per Sprungwurf aus dem zentralen Rückraum.

2. Auf der Gegenseite wirft Diego Simonet aus zentralen neun Metern rechts daneben.

2. Knorr leistet sich einen Preffehler und schenkt den Ball her.

1. Wolff ist gleich zur Stelle! Er pariert den freien Wurf Martínez Camís aus mittigen sechs Metern.

1. Der erste deutsche Angriff endet mit einem Schrittfehler Webers.

1. Alfreð Gíslason setzt im Angriff zu Beginn auf Mertens, Weber, Knorr, Häfner, Groetzki und Golla. Wolff hütet den deutschen Kasten.

1. Das DHB-Team gegen Argentinien – Halbzeit eins im Spodek ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Die Nationalhymnen ertönen.

Seit wenigen Momenten werden die 32 Spieler auf die Platte gerufen.

Das Schiedsrichtergespann kommt aus Tschechien und besteht aus Václav Horáček und Jiří Novotný.

Im Nachmittagsspiel in Katowice haben sich die Niederlande unerwartet knapp mit mit 32:30 gegen Katar durchgesetzt und punktemäßig mit Deutschland gleichgezogen.

Wichtigster Mann im Aufgebot von Trainer Guillermo Milano ist der 33-jährige Spielmacher Diego Simonet, der seit fast zehn Jahren beim Montpellier HB unter Vertrag steht und mit dem französischen Klub 2018 sensationell die EHF Champions League gewann. Der Großteil der argentinischen Nationalspieler ist bei Klubs in der spanischen Eliteklasse angestellt – es fehlen zwar weitere Akteure von internationalem Topniveau, aber es ist durchaus Potential vorhanden, um die großen Handballnationen zumindest zeitweise zu ärgern.

Das Team Argentiniens, das sich durch den zweiten Platz bei den Süd- und Zentralamerikameisterschaften vor einem Jahr zum 14. Mal für das Globalturnier qualifiziert hat, rettete sich erst vorgestern in die Hauptrunde. Nachdem die Gladiadores sowohl den Niederlanden (19:29) als auch Norwegen (21:32) deutlich unterlegen gewesen waren, konnten sie Nordmazedonien deutlich mit 35:26 distanzieren.

In der Hauptrundengruppe III, für die die deutsche Nationalmannschaft in Katowice bleiben konnte, trifft sie nach Argentinien auf die Niederlande (Samstag) und Norwegen (Montag, jeweils 20:30 Uhr) und muss für den Viertelfinaleinzug in der Endabrechnung einen der beiden ersten Plätze belegen. Durch die erfreuliche Ausbeute aus der Vorrunde sollten dazu zwei Siege in drei Partien ausreichen, so dass heute bereits ein großer Schritt geschafft werden kann.

Mit einigen personellen Änderungen der Startsieben tat sich das Gíslason-Team in den ersten Minuten etwas schwer, wurde seiner Favoritenrolle gegen überforderte Algerier aber schnell gerecht und brachte letztlich einen standesgemäßen Endstand auf die Anzeigetafel. Neben den beiden Torhütern Wolff und Birlehm, die gemeinsam durch 13 Paraden auf eine Abwehrquote von 38 % kamen, konnte Kohlbacher mit zehn Treffern bei zehn Würfen besonders überzeugen.

Die DHB-Truppe hat in der Vorrunde die Grundlage für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft gelegt, indem sie die Vergleiche mit Katar (31:27), Serbien (34:33) und Algerien (37:21) allesamt für sich entschied. Infolge des wackeligen, aber erfolgreichen Auftritts gegen den Asienmeister konnte sie gegen ihren europäischen Rivalen in offensiver Hinsicht glänzen, bevor sie am Dienstag gegen die Nordafrikaner einen echten Charaktertest bestand, denn das Weiterkommen mit dem Maximum von vier Punkte hatte bereits vor Anwurf festgestanden.