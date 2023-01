60.

Fazit:

Die Nationalmannschaft Frankreichs löst ihre Pflichtaufgabe gegen die iranische Auswahl als bereits feststehender Viertelfinalist mit einem 41:29-Erfolg und fährt damit den fünften Sieg im fünften WM-Spiel ein. Nach ihrer 18:14-Pausenführung präsentierte sich der sechsmalige Weltmeister zu Wiederbeginn auch dank des frischen Torhüters Bolzinger als sehr defensivstark und verdoppelte seinen Vorsprung in vier Minuten. Infolge dieser Vorentscheidung seinen Ungunsten stabilisierte der Vierte der Asienemeisterschaft seine Rückraumleistung für einige Minuten und kam wieder auf fünf Treffer heran (37.). Daraufhin erhöhte sich seine Fehlerquote im Zusammenspiel, so dass der Mitfavorit die Führung durch etliche Gegenstöße erstmals zweistellig gestaltete (43.). Die letzte Viertelstunde in der Tauron Arena war dann von vielen schnellen Abschlüssen geprägt und kam wild daher. Der Iran kämpft am Sonntag gegen Polen um den vorletzten Gruppenrang. Für Frankreich geht es gegen die Spanier um den Sieg in der Hauptrundenstaffel I. Einen schönen Abend noch!