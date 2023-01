Tor für Spanien, 19:20 durch Ferran Solé Nach einem Ballgewinn schalten die Iberer schnell um, ehe Ferran Solé in den leeren gegnerischen Kasten wirft.

Tor für Spanien, 19:19 durch Kauldi Odriozola Kauldi Odriozola ist diesmal an der Linie zu sehen und schmeißt die Kugel sicher ins rechte Eck.

Tor für Slowenien, 19:18 durch Blaž Blagotinšek Blaž Blagotinšek nimmt am Kreis ein Zuspiel von Rok Ovniček entgegen und netzt ein.

Tor für Spanien, 17:17 durch Gedeón Guardiola Gedeón Guardiola reißt am mittigen Kreis eine Lücke, wird sofort bedient und trifft per Aufsetzer.

Tor für Spanien, 16:16 durch Alex Dujshebaev Alex Dujshebaev tankt sich auf der halbrechten Position durch und vollendet in die kurze Ecke.

7-Meter verworfen von Ferran Solé (Spanien) Urban Lesjak ist sofort wieder da und lenkt einen Siebenmeter von Ferran Solé an den Pfosten!

Weiter geht’s in der Tauron-Arena! In diesem Alles-oder-nichts-Spiel würde Slowenien das Remis eigentlich nicht genügen.

Tor für Spanien, 14:15 durch Daniel Dujshebaev Führungswechsel! Daniel Dujshebaev hämmert einen Schlagwurf in die rechte untere Ecke.

7-Meter verworfen von Dean Bombač (Slowenien) Ein Siebenmeter von Dean Bombač klatscht an die Unterkante der Latte und prallt deutlich vor der Linie auf.

Alles in allem läuft das Angriffsspiel auf beiden Seiten mittlerweile sehr flüssig. Fehlwürfe werden gerade zu einer Seltenheit.

Tor für Slowenien, 14:13 durch Borut Mačkovšek Klasse! Per Tempa-Trick über Blaž Janc und Borut Mačkovšek geht das Team von Uroš Zorman in Führung.

Tor für Slowenien, 13:13 durch Dean Bombač Nun darf Dean Bombač an die Siebenmeterlinie schreiten und den erneuten Ausgleich markieren.

Tor für Spanien, 12:13 durch Joan Cañellas Joan Cañellas schraubt sich im Rückraum hoch und feuert den Ball in die rechte halbhohe Ecke.

Tor für Spanien, 10:12 durch Adrià Figueras Adrià Figueras schnappt sich am Kreis einen Abpraller und vollstreckt im Anschluss.

Tor für Slowenien, 9:9 durch Rok Ovniček Aleks Vlah bedient Rok Ovniček, der am linken Kreis keine Mühe mehr hat und sicher einnetzt.

Tor für Slowenien, 8:9 durch Tilen Kodrin Tilen Kodrin macht einen weiten Satz von Linksaußen in den Kreis und vollendet mit einem präzisen Abschluss ins rechte Eck.

Pech für die Iberer! Agustín Casado zimmert die Kugel aus neun Metern an den Querbalken.

Tor für Slowenien, 5:7 durch Borut Mačkovšek Im linken Rückraum findet Borut Mačkovšek die Lücke und hält seine Mannschaft in Schlagdistanz.

Tor für Slowenien, 4:7 durch Dean Bombač Dean Bombač flitzt mit hohem Tempo durch die gegnerische Abwehr und haut das Ding in die linke Ecke.

Tor für Spanien, 2:6 durch Ferran Solé Auch Ferran Solé meistert seinen ersten Auftritt an der Siebenmeterlinie und überwindet Urban Lesjak.

Tor für Spanien, 2:5 durch Alex Dujshebaev Jure Dolenec kann Alex Dujshebaev nicht halten, der aus sieben Meter in die linke untere Ecke trifft.

Tor für Slowenien, 2:3 durch Aleks Vlah Den ersten Siebenmeter des Tages wirft Aleks Vlah humorlos in den linken Giebel.

Tor für Slowenien, 1:2 durch Tilen Kodrin Von Linksaußen fliegt Tilen Kodrin in den Kreis und bringt sein Team auf die Anzeigetafel.

Nächste Fahrkarte der Slowenen! Borut Mačkovšek scheitert nach einem Durchbruch auf halblinks am Pfosten.

Los geht’s in der Tauron-Arena – als Schiedsrichtergespann sind Mirza Kurtagic und Mattias Wetterwik aus Schweden dabei!

Für die Slowenen zählt aller Voraussicht nach nur ein Sieg, wenn die Chance auf das Erreichen des Viertelfinale in Takt bleiben sollen. "Für uns ist jedes Spiel ein Finale, und in jedem wollen wir unser Bestes auf dem Platz geben. Das macht mich als Kapitän der Nationalmannschaft sehr glücklich, und jetzt haben wir ein neues 'Endspiel' gegen Spanien", erklärte Jure Dolenec deswegen vor dem Match.

Trotz dieses Sieges gegen Polen gab die spanische Auswahl aber kein längst stabiles Bild ab. "Wir wissen, dass alle Spiele, die kommen, sehr schwer werden und dass wir uns weiter steigern müssen. Unser erstes Ziel bleibt, das Viertelfinale zu erreichen", sagte Rückraumspieler Alex Dujshebaev im Anschluss gegenüber den Medien. Sollten die Südwesteuropäer am Ende einen der ersten beiden Plätze belegen, wären sie zudem ein potenzieller Gegner der deutschen Nationalmannschaft.

Beide Nationen sind vor zwei Tagen erfolgreich in die Hauptrunde gestartet. Slowenien gab sich gegen den Iran (38:21) keine Blöße und Spanien besiegte den Gastgeber Polen (27:23). Aufgrund der optimalen Vorrunde sind die Iberer allerdings in einer besseren Ausgangslage. Mit der Maximalausbeute von sechs Zähler für die Mannschaft von Jordi Ribera die Gruppe an. Die pünktlichen Franzosen haben ebenso gute Karten für den Einzug ins Viertelfinale. Dahinter lauern die Slowenen mit vier Zählern auf Rang drei.