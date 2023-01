Die polnische Nationalmannschaft hatte sicherlich ganz andere Vorstellungen von der 28. Weltmeisterschaft der Männer, die zur Hälfte im eigenen Land stattfindet. Nachdem sie sich im Eröffnungsspiel gegen Mitfavorit Frankreich bei der 24:26-Niederlage noch wacker geschlagen hatte, wurde sie von den spielstarken Slowenen am Samstag über weite Strecken vorgeführt (23:32) und mühte sich vorgestern gegen ein handballerisch eigentlich nicht konkurrenzfähiges Saudi-Arabien lange ab, so dass sogar eine riesige Blamage im Rand stand. Erst in den letzten Minuten wurde der 27:24-Sieg perfekt gemacht.