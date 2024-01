46. Bence Bánhidi Ungarn Tor für Ungarn, 17:17 durch Bence Bánhidi



46. Das ist weiter ein sehr ungewöhnlicher Rhythmus den dieses Match hat. Erst treffen beide Teams minutenlang nicht, dann geht es auf einmal schnell. Noch verteidigen die Slowenen ihre knappe Führung, vor allem Dank ihres Torhüters.

45. Borut Mačkovšek Slowenien Tor für Slowenien, 16:17 durch Borut Mačkovšek



45. Máté Lékai Ungarn Tor für Ungarn, 16:16 durch Máté Lékai



43. Bence Imre Ungarn 7-Meter verworfen von Bence Imre (Ungarn) Sie kommen einfach nicht vorbei an Klemen Ferlin! Auch der Rechtsaußen kriegt die Kugel nicht in die Maschen. Es ist die zehnte Parade des Schlussmanns und schon der fünfte Siebenmeter, der nicht über die Linie geht.

41. Bence Bánhidi Ungarn Tor für Ungarn, 15:16 durch Bence Bánhidi



40. Adrián Sipos Ungarn 2 Minuten für Adrián Sipos (Ungarn)

Die zweite Hinausstellung ist wohl verdient! Das war eher Ringen griechisch-römisch, von hinten reißt er Jure Dolenec um.

39. Miklós Rosta Ungarn 7-Meter verworfen von Miklós Rosta (Ungarn) Wieder ist Klemen Ferlin zur Stelle! Auch der Kreisläufer vergibt von der Linie, unglaublich.

38. Blaž Blagotinšek Slowenien Tor für Slowenien, 14:16 durch Blaž Blagotinšek

Jure Dolenec bindet im Eins gegen Eins den zweiten Mann und beweist dann seine Spielmacherqualitäten. Das Ablegen auf den Kreis ist wirklich oberste Schublade!

38. Bence Imre Ungarn Tor für Ungarn, 14:15 durch Bence Imre

Kein guter Winkel, doch der Youngster zimmert die Kugel wuchtig hoch in die kurze Ecke. Das ist endlich der zweite Treffer nach dem Wiederanpfiff.

37. Dean Bombač Slowenien Tor für Slowenien, 13:15 durch Dean Bombač

Lässig! Erst mit Glück, dass Rechtsaußen Imre am Ball vorbeifliegt, dann legt er das Spielgerät abgezockt über den Kopf von Ferlin hinweg.

36. Patrik Ligetvári Ungarn 2 Minuten für Patrik Ligetvári (Ungarn)

Stoßen in der Luft! Der Innenblocker kommt einen Schritt zu spät gegen Jure Dolenec, geht heftig mit dem linken Arm gegen den Körper. Da ist die Beruhigungspause von 120 Sekunden durchaus angemessen.

34. Borut Mačkovšek Slowenien Tor für Slowenien, 13:14 durch Borut Mačkovšek

Mit Tempo und ganz feinem Händchen! Mit breiter Spielanlage kommt der Halblinke neben dem Außen zum Durchbruch, wickelt die Kugel eng mit einem Dreher an Klemen Ferlin vorbei.

34. Danach lassen Mačkovšek und Bánhidi wieder beste Abschlüsse aus, mittlerweile fällt das hier in die Kategorie Chancenwucher...

33. Máté Lékai Ungarn Tor für Ungarn, 13:13 durch Máté Lékai

Und weiter gehts! Mit schnellen Beinen tankt sich der Routinier auf der rechten Seite im Eins gegen Eins durch.

33. Es ist ein verhaltener Start in den zweiten Durchgang. Mačkovšek handelt sich aus der zweiten Reihe eine weitere Fahrkarte ein. Dann gibts auch noch Probleme mit der Hallenuhr, dementsprechend gerade eine kleine Pause.

31. Máté Lékai Ungarn 7-Meter verworfen von Máté Lékai (Ungarn) Erneut lassen die Ungarn einen Siebenmeter aus, dieses Mal scheitert der Kapitän an der linken Hand von Klemen Ferlin.

31. Rein in die zweite Hälfte! Ungarn beginnt im Ballbesitz.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Slowenien führt zur Pause im Spiel um den fünften Platz mit 13:12 gegen Ungarn. Den besseren Start im achten Spiel in 16 Tagen erwischten die Slowenen, mit erstaunlich hohem Tempo und einer sehr strukturierten zweiten Welle setzten sich die Mannen von Trainer Uroš Zorman auf 5:2 ab. Nach mehreren technischen Fehlern und Fehwürfen kämpften sich dann aber auch die Ungarn in das Match, kamen auf Tuchfühlung und gingen nach einer knappen Viertelstunde selbst in Führung. Fortan machten beide Kontrahenten viele einfache Fehler, ließen zum Teil hochkarätigste Chancen aus. László Bartucz für Ungarn und Klemen Ferlin für Slowenien machten bis hierhin einen guten Job zwischen den Pfosten, vor allem Letzterer mit zwei gehaltenen Siebenmetern. Doch es blieb ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, der sich vor allem auf das Positionsspiel beschränkte. Auch mehrere Übrzahlsituationen brachten keinen entscheidenden Vorteil, so bleiben noch 30 letzte Turnierminuten, um die EM versöhnlich auf Platz fünf abzuschließen. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Zoran Ilić Ungarn Tor für Ungarn, 12:13 durch Zoran Ilić

Und so kommt es auch! Der Linkshänder beendet den ersten Durchgang mit einem tollen Hüftwurf aus halbrechter Position.

30. 15 Sekunden vor dem Pausentee nimmt der ungarische Übungsleiter Chema Rodriguez sein erstes Team-Timeout! Möglichst soll der Rückstand noch um ein Tor verkürzt werden.

30. Matic Suholežnik Slowenien Tor für Slowenien, 11:13 durch Matic Suholežnik

Maßarbeit! Die Schiedsrichter geben nach Videobeweis den Treffer vom Kreisläufer, der Ball war knapp hinter der Linie.

29. Und vor dem Kabinengang lassen beide Mannschaften nochmal beste Chancen aus. Bánhidi und Sipos auf der einen Seite für Ungarn und Zarabec und Vlah lassen jeweils richtig gute Gelegenheiten aus.

28. Aleks Vlah Slowenien Tor für Slowenien, 11:12 durch Aleks Vlah

Und erneut wechselt die Führung! Längst ist nicht mehr die hohe Intensität vom Anfang drin, beide Seiten ackern sich im Positionsspiel ab.

27. Miklós Rosta Ungarn 7-Meter verworfen von Miklós Rosta (Ungarn) Seinen fünften Turniersiebenmeter vergibt der Kreisläufer, scheitert am hochschnellenden Bein von Ferlin. Gute Aktion des Erlanger Keepers.

26. Aleks Vlah Slowenien Tor für Slowenien, 11:11 durch Aleks Vlah

Der Mann, der seine Brötchen in Aalborg verdient, spielt eine schnelle Kreuzung mit Zarabec und kommt nach einer guten Finte frei aus sechs Metern zum Wurf.

25. Miklós Rosta Ungarn Tor für Ungarn, 11:10 durch Miklós Rosta

Dieses Mal ahnt Ferlin zwar die Ecke, doch der Kreisläufer donnert den Siebenmeter unten links in die Ecke.

24. Es ist bisher nicht der Tag von Sloweniens bestem Scorer in diesem Turnier, Alex Vlah. Mit 40 Toren im Wettbewerb ist er eine tragende Säule, steht aber heute nur bei null Treffern aus drei Versuchen.

23. Máté Lékai Ungarn 7-Meter verworfen von Máté Lékai (Ungarn) Sauber rausgeguckt von Klemen Ferlin. Der entscheidet sich früh für die linke Seite, doch der ungarische Regisseur trifft von der Linie nur den rechten Pfosten.

23. Staš Jovičić Slowenien 2 Minuten für Staš Jovičić (Slowenien)

Der Griff in den Arm sah wirklich über aus, da bleibt den Unparteiischen nichts anderes übrig.

23. Miha Zarabec Slowenien Tor für Slowenien, 10:10 durch Miha Zarabec

Mit viel Geduld findet Zarabec im Fünf gegen Fünf die Lücke. Der große Mačkovšek wartete an der Mittellinie, schafft so Platz für seine Mitspieler.

21. Adrián Sipos Ungarn 2 Minuten für Adrián Sipos (Ungarn)

Es gibt einen leichten Kontakt von hinten, doch abräumen tut eigentlich Zoran Ilić den heranstürmenden Borut Mačkovšek. Aber sei's drum, die Zeitstrafe ist durchaus gerechtfertigt.

21. Blaž Blagotinšek Slowenien Tor für Slowenien, 10:9 durch Blaž Blagotinšek



20. Bence Bánhidi Ungarn Tor für Ungarn, 10:8 durch Bence Bánhidi

Da ist die erste Zwei-Tore-Führung! Die Auswahl Ungarns findet erneut ihren großbewachsenen Kreisläufer, der sich von Bewacher Nejc Cehte lösen kann und die Kugel gekonnt über die Linie drückt.

18. Gergő Fazekas Ungarn Tor für Ungarn, 9:8 durch Gergő Fazekas

Was für eine Aktion! Mit einer Körpertäuschung schickt er gleich drei Mann Pommes holen und marschiert mühelos bis zum Sechser durch. Dann ist Schlussmann Ferlin machtlos, kommt nicht zu seiner fünften Parade.

18. Miha Zarabec Slowenien Tor für Slowenien, 8:8 durch Miha Zarabec

Der ehemalige Kieler besorgt den wiederholten Ausgleich. Nach sechs torlosen Minuten tankt sich der quirlige Spielmacher auf der linken Seite zwischen Außen und Halb durch.

17. Es gibt erstmals heute den Videobeweis! Schulze/Tönnies schauen sich den Wurf von Gábor Ancsin nochmal in der Wiederholung an, ob der Ball komplett über die Linie gegangen ist. Die Entscheidung lautet Nein - das dürfte genau so passen.

17. Slowenien-Coach Uroš Zorman nimmt die erste Auszeit! Nach dem guten Start haben seine Mannen an Durchschlagskraft eingebüßt, machen zu viele leichte Fehler. Und auch, wenn es heute nicht mehr um so vieles geht, nichtsdestotrotz soll für seine Farben ein guter Auftritt her.

16. Doch seit dem haben die Teams ihren Rhythmus eingebüßt, zwei technische Fehler und vier Fehlwürfe sind es an der Zahl auf beiden Seiten...

15. Die letzten Minuten haben deutlich an Schwung verloren. Auch aufgrund einer kurzen Verletzungspause, ohne Fremdeinwirkung ist der Hamburger Zoran Ilić umgeknickt, an der Stelle gute Besserung.

13. Bendegúz Bóka Ungarn Tor für Ungarn, 8:7 durch Bendegúz Bóka

Nach einem leichten Ballverlust von Jure Dolenec, dem die Schritte ausgegangen sind, bestraft der Linksaußen dies mit einem Gegenstoß. So sichert er seinen Farben die erste Führung heute.

12. Einmal geht es wuchtig über den Kreisläufer Suholežnik, auf der anderen Seite behauptet sich Routinier Lékai im Zweikampf, lässt Mačkovšek da im Regen stehen.

12. Máté Lékai Ungarn Tor für Ungarn, 7:7 durch Máté Lékai



12. Matic Suholežnik Slowenien Tor für Slowenien, 6:7 durch Matic Suholežnik



11. Bence Imre Ungarn Tor für Ungarn, 6:6 durch Bence Imre

Ganz sicher ausgespielt! Mit Ball wird das Spiel nach links verlagert, dann folgt der Expresspass nach Rechtsaußen. Der Youngster nimmt sich den guten Winkel und zieht den Aufsetzer durch die Beine von Klemen Ferlin.

11. Nejc Cehte Slowenien 2 Minuten für Nejc Cehte (Slowenien)

Die deutschen Unparteiischen schicken den Linkshänder auf die Bank. Beim Versuch den Arm zu treffen rutscht er ins Gesicht ab, das ist nicht anzuzweifeln.

9. Gašper Marguč Slowenien Tor für Slowenien, 5:6 durch Gašper Marguč

Der rechtsaußen trifft den ersten Siebenmeter. Einmal nach links angetäuscht, zieht er die Kugel trocken unten rechts in die Ecke. Auch wenn Keeper László Bartucz schnell runter in den Hürdensitz kommt, so reicht es nicht mehr für die Parade.

9. Bence Bánhidi Ungarn Tor für Ungarn, 5:5 durch Bence Bánhidi

Ausgleich! Der wuchtige Kreisläufer setzt sich nach einem Einläufer des Außen nach links ab und vollendet vom Sechser, hat dabei etwas Glück, dass Ferlin sein Bein nicht rechtzeitig hoch bekommt.

8. Zoran Ilić Ungarn Tor für Ungarn, 4:5 durch Zoran Ilić

Erstmals kann sich Torhüter Zoran Ilić auszeichnen, in der Folge bekommt der Hamburger die Möglichkeit für den einfachen Treffer per Gegenstoß.

6. Dafür, dass es die achte Partie in 16 Tagen ist, gehen beide Seiten hier ein enorm hohes Tempo in den ersten Minuten. Mit ganz klaren Vorträgen aus dem Positionsspiel und einer strukturierten zweiten Welle geben die Slowenen hier den Ton an.

6. Máté Lékai Ungarn Tor für Ungarn, 3:5 durch Máté Lékai



5. Jure Dolenec Slowenien Tor für Slowenien, 2:5 durch Jure Dolenec



5. Blaž Blagotinšek Slowenien Tor für Slowenien, 2:4 durch Blaž Blagotinšek



4. Jetzt sind auch die Ungarn präsent! Doch sie machen es über die Brechstange, während die Slowenen die Kabinettstücke auspacken, so zum Beispiel der Kempa auf Mačkovšek.

4. Máté Lékai Ungarn Tor für Ungarn, 2:3 durch Máté Lékai



4. Borut Mačkovšek Slowenien Tor für Slowenien, 1:3 durch Borut Mačkovšek



3. Bence Bánhidi Ungarn Tor für Ungarn, 1:2 durch Bence Bánhidi



3. Guter Start für die Slowenen! Zwei Mal finden sie im Tempospiel gute Lösungen. Ungarn ist noch nicht angekommen auf dem Parkett, über den Kreis und aus dem Rückraum kracht es in die Maschen.

3. Jure Dolenec Slowenien Tor für Slowenien, 0:2 durch Jure Dolenec



2. Blaž Blagotinšek Slowenien Tor für Slowenien, 0:1 durch Blaž Blagotinšek



1. Los geht’s, das Duell um Platz fünf zwischen Slowenien und Ungarn ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das Duell um Platz fünf leiten die beiden Unparteiischen Robert Schulze und Tobias Tönnies aus Deutschland. Die EHF schickt als Supervisor Jan Kampman aus Dänemark. Die Lanxess-Arena ist bereits gut besucht, die Mannschaften sind bereit. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

In Vorbereitung auf die WM 2023 testeten beide Mannschaften gegeneinander. Den ersten Vergleich gewann Ungarn 28:27, im zweiten Anlauf setzte sich Slowenien mit 32:29 durch. Damit dürften hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinandertreffen. Auch die ähnliche Spielanlage – Tempospiel, Wurfgewalt aus dem Rückraum und spielstarken Mittelleuten – dürfte für Spannung sorgen. Dazu kommen noch zwei gut aufgelegte Torhüter in diesem Wettbewerb, auch das Duell zwischen den Schlussleuten könnte durchaus ein Faktor werden.

Noch knapper ging es in der ersten Hauptrunde zugange. Hinter Gastgeber Deutschland, der sich mit fünf Punkten ebenfalls das Halbfinalticket sicherte, rangieren gleich drei Mannschaften mit vier Punkten. Nicht nur Ungarn, sondern auch Island und Österreich hätten sich einen weiteren Auftritt auf Europas größter Handballbühne durchaus verdient. Am Ende zählt hier jeder Punkt, jedes Tor. Die Österreicher mussten sich trotz einer starken kämpferischen Leistung Island geschlagen geben, damit zogen die Insulaner aus dem Norden an den Habsburgern vorbei, standen zwischenzeitlich auf dem dritten Rang. Doch mit dem Spiel der Ungarn und der Niederlage gegen Turnierfavorit Frankreich kommt es hier zum Dreiervergleich: Da jede Mannschaft einen Sieg und eine Niederlage gegen den direkten Konkurrenten ausweist, zählt hier die Tordifferenz. So sicherten sich die Ungarn den letzten Tanz gegen Slowenien.

Erst am letzten Spieltag der jeweiligen Hauptrundengruppen fielen die Entscheidungen: Ungarn und Slowenien dürfen am heutigen Freitag den vorletzten Turniertag einläuten. Es geht noch um den fünften Platz und darum dieses besondere Turnier versöhnlich abzuschließen. Ob des Unentschiedens der Portugiesen hatten es die Slowenen selbst in der Hand mit einem Sieg über Dänemark sich den dritten Platz zu sichern. Die zweite Garde Dänemarks konnte mit 28:25 geschlagen werden, doch aufgrund des direkten Vergleichs hatten die Schweden schon beide Beine fest im Halbfinale. Mit sechs erreichten Punkten dürften die Slowenen trotzdem in diesem Turnier zufrieden sein, auch angesichts der bärenstarken Konkurrenz.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere vier Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist auch in der Hauptrunde in jedem Spiel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Jeder Punktverlust, sei es in der Hauptrunde oder mitgenommen aus der Vorrunde, kann hier über das Weiterkommen entscheiden.