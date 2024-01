35. Zoltán Szita Ungarn Tor für Ungarn, 20:20 durch Zoltán Szita



Und dann ist es soweit, da ist der Anschlusstreffer ins leere Tor.

34. Im Gegensatz zum Start in die erste Halbzeit, ist der Beginn hier noch etwas holprig. Einige Fehlwürfe und technische Fehler lassen den ersten Treffer noch auf sich warten.

33. Kentin Mahé Frankreich 2 Minuten für Kentin Mahé (Frankreich)

Für einen Gesichtstreffer muss der quirlige Spielmacher auf die Bank.

32. Guillaume Gille bringt komplett neues Personal: Nahi, Porte, Mahé, N'Guessan und Conan sind auf der Platte zu finden. Auch zwischen den Pfosten gibt es ein neues Gesicht, Charles Bolzinger übernimmt hier.

31. Rein in die zweite Hälfte! Frankreich beginnt mit Ballbesitz.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Frankreich führt im letzten Hauptrundenauftritt zur Pause mit 20:18 gegen Ungarn. Es war ein wahres Torfestival in den ersten zwölf Minuten, die Abwehrreihen fanden überhaupt nicht statt. Stattdessen rannten beide Teams hoch und runter, nach jedem Balgewinn bzw. Gegentor wurde sofort die nächste Aktion gesucht. Die Ungarn legten bis zum 9:9 in der zwölften Minute vor, dann stabilisierte die Equipe Tricolore ihre Abwehr und und auch Keeper Remi Desbonnet fand ins Spiel. So übernahmen die Mannen von Trainer Guillaume Gille die Kontrolle, setzten sich kontinuierlich ab. Ungarn machte zu viele einfache Fehler, nahm sich überhastete Würfe, die postwendend mit Gegenstößen bestraft wurden. Die Abwehr um die Mannen von Coach Chema Rodriguez fand keinen Zugriff gegen die französischen Linkshänder, vor allem Remili und Mem glänzten. Doch die Ungarn setzten konsequent ihr Spiel um und waren sofort zur Stelle, als die Franzosen zum Ende hin etwas nachlässiger wurden. Dementsprechend beläuft sich der Vorsprung nur auf zwei Tore. Bis gleich zu Durchgang zwei!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Doch Prandi beginnt die Aktion zu spät, damit bleibt es bei den zwei Toren Unterschied.

30. Übungsleiter Guillaume Gille nimmt 16 Sekunden vor dem Kabinengang sein erstes Team-Timeout! Es ergibt sich viel Raum durch das fehlende Personal, der soll zum 21. Treffer vor dem Pausentee genutzt werden.

30. Erst robben sich die Ungarn wieder heran, der Stuttgarter netzt per Gegenstoß. Doch die Zeitstrafe beim Zurücklaufen durch den Anlaufkreis hätte er sich auch sparen können...

29. Yanis Lenne Frankreich 2 Minuten für Yanis Lenne (Frankreich)



29. Hätten die Franzosen voll durchgezogen und ein paar Unkonzentriertheit abgestellt, dann wären hier durchaus über 25 Tore drin gewesen. So hält sich der Rückstand für die Ungarn noch in Grenzen.

28. Miklós Rosta Ungarn 2 Minuten für Miklós Rosta (Ungarn)

Vorne die gute Aktion mit seinem dritten Treffer, hinten gibts den Schubser gegen Richardson. Das bringt dem Kreisläufer zwei Minuten auf der Bank und seinem Team die erste Unterzahl ein.

26. Máté Lékai Ungarn Tor für Ungarn, 20:15 durch Máté Lékai

Humorlos! Den ersten Strafwurf verwandelt der ungarische Spielmacher souverän gegen Remi Desbonnet.

25. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 20:14 durch Nedim Remili

Die Equipe Tricolore wechslet munter durch, doch das tut dem Spiel keinen Abklang. Der Regisseur bringt sich selbst in aussichtsreiche Lage, netzt trocken durch die Abwehr hindurch aus acht Metern.

24. Ein weiterer Unterschied: In dieser Highspeed-Partie setzt Frankreich-Keeper immer wieder Akzente, hier bringt Bence Imre die Kugel nicht im Kasten unter. Ungarn-Torwart László Bartucz kriegt bisher noch kaum Hand und Fuß an den Ball.

22. Die Auswahl von Trainer Chema Rodriguez muss lange für ihre Treffer arbeiten, die Mannen um Coach Guillaume Gille hingegen, bringen in Sekundenschnelle das Leder auf der anderen Seite in die Maschen.

21. Ihn kriegen die Ungarn bis hierhin überhaupt nicht in den Griff: Dika Mem kommt schon zum fünften Mal zum Torerfolg. Immerhin gelingt auf der Gegenseite ebenfalls ein leichter Treffer, Kreisläufer Rosta sperrt sich wuchtig den Raum frei und versenkt dann eiskalt.

19. Was für eine unglaubliche Statistik: Der Treffer von Bence Imre war sein 18. Scorer in diesem Turnier - bei 18 Versuchen! Der Rechtsaußen steht bei einer 100%-Wurfquote.

18. Die Ungarn leisten sich jetzt deutlich zu viele Fehlwürfe. Völlig überhastet schließen vor allem Bodó und Ancsin aus der zweiten Reihe ab, so können die Franzosen sich kontinuierlich absetzen.

17. Egal in welcher Konstellation die Franzosen hier auftreten, sie lassen sich von nichts beeindrucken und ziehen konsequent ihr Spiel auf.

16. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 14:10 durch Dika Mem

Unwiderstehlich! Es ist schon sein vierter Treffer, mit voller Geschwindigkeit kommt er aus der dritten Reihe und steigt bei zehn Metern hoch. Unhaltbar schlägt das Spielgerät oben rechts in den Winkel ein.

15. Yanis Lenne Frankreich Tor für Frankreich, 13:9 durch Yanis Lenne

Parade Desbonnet, Gegenstoß Lenne, erste Vier-Tore-Führung.

15. Ungarn-Trainer Chema Rodriguez reagiert auf den 3:0-Lauf der Franzosen mit seiner ersten Auszeit! Die Equipe Tricolore hat zusehends hier die Spielkontrolle übernommen, vor allem durch schnellere Beinarbeit in der Abwehr. Deutlich kompakter drängen sie die Ungarn zu leichten Fehlern, da braucht es jetzt neue Ideen.

13. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 10:9 durch Nedim Remili

Was für ein schneller Abzug! Der Spielgestalter tippt vor der Abwehr, ansatzlos zieht er die Kugel knapp am Block oben links in die Ecke.

13. Bis hierhin ist es ein komplett offener Schlagabtausch, beide Mannschaften suchen noch nach der Kompaktheit, doch die Rückraumakteure bestechen durch ihre Wurflaune.

11. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 9:8 durch Hugo Descat

Doppelschlag Frankreich! AUs dem gewohnt kompakten Innenblock heraus, kommen die Franzosen zu leichten Ballgewinnen, die in Konter umgemünzt werden.

10. Gefühlt zum ersten mal lassen die Ungarn einen Gelegenheit aus! Remi Desbonnet liegt rechtzeitig auf den Boden, fischt den Hüftwurf von Routinier Máté Lékai raus. Damit könnten die Franzosen erneut ausgleichen...

9. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 7:8 durch Dika Mem



9. Bisher spielen die Abwehrreihen noch keine Rolle. Die zweite Welle prägt das Match, beide Seiten machen ungeheuer viel Druck nach Ballgewinnen.

8. Ludovic Fabregas Frankreich Gelbe Karte für Ludovic Fabregas (Frankreich)

Der Bodenpass geht an den Fuß des Innenblockers, die slowenischen Unparteiischen ziehen erstmals den gelben Karton.

6. Geballte Feuerkraft! Für die Equipe Tricolore versenkt Prandi aus neun Metern wuchtig, auf der anderen Seite kann Desbonnet zwischen den Pfosten den Wurf von Gábor Ancsin noch abwehren, doch den Abpraller feuert er unter die Latte.

5. Im Gegensatz zu Schweden und Dänemark sind bei den Franzosen viele etablierte Stammkräfte zu finden, einzig Superstar Nikola Karabatic und Benoît Kounkoud setzen die heutige Partie aus.

3. Bence Imre Ungarn Tor für Ungarn, 1:4 durch Bence Imre

Und die Ungarn sind sofort voll auf der Höhe! Der Rechtsaußen sammelt einen Fehlpass von Prandi ein und vollendet im Gegenstoß.

3. Was für ein Start in die Partie! Beide Mannschaften beginnen hier mit offenem Visier, von der ersten Sekunden ist richtig viel Tempo drin.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Deutschland und Ungarn ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das Duell in der Hauptrunde leiten die beiden Unparteiischen Bojan Lah und David Sok aus Slowenien. Die EHF schickt als Supervisor Trespidi aus Italien. Die Lanxess-Arena meldet ausverkauft, die Mannschaften sind bereit. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

Seit der Vorrunde marschieren die Franzosen abgezockt durch das Turnier, abgesehen von dem Remis-Ausrutscher gegen die Schweiz. In allen anderen Partien gelang es der Equipe Tricolore das Spiel an sich zu reißen. Die mit zahlreichen Weltstars besetzte Auswahl um den Altmeister Nikola Karabatic dominierte die letzten Aufeinandertreffen, tüteten vorzeitig den das Weiterkommen ein. In der Runde der letzten Vier wartet Schweden, dementsprechend dürfte Trainer Guillaume Gille heute seine etablierten Stammkräfte schonen, so wie es auch Dänemark und Schweden bereits gemacht haben. Das könnte den Ungarn durchaus zu Gute kommen, die der Hauptprofiteur davon wären. Mit einem Sieg wären in jedem Fall die Chancen auf den zweiten Platz gewahrt, während der dritte Rang bereits sicher wäre, doch dazu muss die Mannschaft von Coach Chema Rodriguez an die erste Hälfte aus dem Deutschland-Spiel anknüpfen.

Die Hauptrundengruppe I ist mit einer bunten Mischung an Teams besetzt, es gibt einige Überraschungen. So haben Frankreich und Deutschland aus der Gruppe A, Kroatien und Österreich aus der Gruppe B und Ungarn und Island aus der Gruppe C sich das Weiterkommen gesichert. Der amtierende Olympiasieger aus Frankreich und die ambitionierten Ungarn konnten jeweils zwei Punkte aus dem Duell gegen den Zweitplatzierten ihrer Gruppe mit in die Hauptrunde nehmen und haben so jeweils die beste Ausgangslage das Halbfinale zu erreichen. Kroatien und Österreich nehmen aufgrund des Unentschiedens im direkten Vergleich einen Punkt mit, Deutschland und Island stehen noch ohne Zählbares dar. Diese Gruppenkonstellation lässt viel Raum für Überraschungen, viele packende Partien stehen bevor. Zum Abschluss stehen die Franzosen schon als Erstplatzierter fest, für die Ungarn gilt es das vorzeitige Turnieraus zu verhindern und dann auf Schützenhilfe Kroatiens zu hoffen. Mit vier Zählern rangieren sie gerade auf dem vierten Rang, noch wäre aber sowohl der dritte, als auch der zweite Platz möglich.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere vier Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist auch in der Hauptrunde in jedem Spiel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Jeder Punktverlust, sei es in der Hauptrunde oder mitgenommen aus der Vorrunde, kann hier über das Weiterkommen entscheiden.