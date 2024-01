16. Nikola Bilyk Österreich 2 Minuten für Nikola Bilyk (Österreich)

Gegen die zweite Welle ist der Halblinke zu spät dran, schiebt von der Seite. Die tschechischen Schiedsrichter fahren da eine konsequente Linie.

15. Nikola Bilyk Österreich Tor für Österreich, 9:9 durch Nikola Bilyk



15. Führung Frankreich! Erst zaubert die Equipe Tricolore, Remili bedient Mem mit einem Kempa - Traumtor! Dann schickt Bellahcene Descat auf die Reise, der hat leichtes Spiel beim Wurf aufs leere Tor.

15. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 9:8 durch Hugo Descat



14. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 8:8 durch Dika Mem



14. Nikola Bilyk Österreich Tor für Österreich, 7:8 durch Nikola Bilyk

Nach vier Minuten gibts mal wieder einen Treffer für die Österreicher. Bilyk kommt mit Schwung über die Mitte und steigt mit langen Schritten hoch. Seinen Teamkollegen aus Kiel schießt er dabei fast mit ins Tor.

13. Hugo Descat Frankreich 7-Meter verworfen von Hugo Descat (Frankreich) Der Torwartwechsel zahlt sich aus! Ralf Häusle kommt für den Siebenmeter zwischen die Pfosten, dann trifft Descat mit dem Kopfroller nur den Pfosten.

13. Sebastian Frimmel Österreich 2 Minuten für Sebastian Frimmel (Österreich)

Frimmel greift in den Arm von Fabregas, da gibts keine zwei Meinungen.

12. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 7:7 durch Nedim Remili

Ausgleich! Remili bleibt wachsam, auch wenn er zuvor einen Fehlpass spielt. Doch sofort ergattert er die Kugel wieder und kann aus sechs Metern treffen.

11. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 6:7 durch Hugo Descat

Den ersten Strafwurf bringt der Linksaußen sicher ins Gehäuse. Möstl taucht ab und kommt an den harten Wurf oben links in die Ecke nicht mehr heran.

10. Robert Weber Österreich Tor für Österreich, 5:7 durch Robert Weber

Über Umwege kommt der Ball irgendwie nach Rechtsaußen, da waren mehrere Hände im Spiel. Doch dann ist der Winkel groß, der Ex-Magdeburger verwandelt eiskalt.

9. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 5:6 durch Dika Mem



8. Und Constantin Möstl ist da! Wie auch schon gegen Deutschland kommt der österreichische Schlussmann gut in de Partie und kauft Fabregas mit dem Fuß überm Kopf einen ganz klaren Wurf ab.

8. Tobias Wagner Österreich Tor für Österreich, 4:6 durch Tobias Wagner



8. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 4:5 durch Ludovic Fabregas



7. Die Habsburger erspielen sich mit viel Geduld eine nächste gute Wurfoption, Hutecek vom TBV Lemgo netzt aus dem Lauf ein. Doch sofort holen die Franzosen zum Gegenschlag aus, finden ihren Kreisläufer der Extraklasse, der gewohnt sicher scort.

7. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 3:5 durch Ludovic Fabregas



7. Lukas Hutecek Österreich Tor für Österreich, 2:5 durch Lukas Hutecek



6. Während die Österreicher einen Bilderbuchstart hinlegen, lassen die Franzosen verhältnismäßig viel aus. Dika Mem und Nedim Remili haben schon drei gute Gelegenheiten ausgelassen...

5. Nikola Karabatić Frankreich Tor für Frankreich, 2:4 durch Nikola Karabatić

Der Routinier übernimmt das Heft des Handelns im Positionsspiel. Mit langen Schritten zieht er am Innenblock vorbei und drückt die Kugel mit einem Aufsetzer gegen die Laufrichtung über die Linie.

4. Janko Božović Österreich Tor für Österreich, 1:4 durch Janko Božović

Und wieder ist es der Linkshänder, der sich auf der rechten Seite behaupten kann. zwischen Halb und Außen springt er durch, legt das Leder in die lange Ecke.

3. Nikola Bilyk Österreich Tor für Österreich, 1:3 durch Nikola Bilyk

Rumms! Der Mann vom THW Kiel zimmert direkt einen Schlagwurf in die Maschen.

3. Durch einen Fehlwurf von Remili können die Österreicher über ihren wuchtigen Kreis direkt nochmal nachlegen. Doch aus der zweiten Welle räumt die Equipe Tricolore über den Linksaußen ab - Anschlusstreffer.

3. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 1:2 durch Hugo Descat



3. Tobias Wagner Österreich Tor für Österreich, 0:2 durch Tobias Wagner



1. Janko Božović Österreich Tor für Österreich, 0:1 durch Janko Božović

Der Torreigen beginnt, willkommen zurück Božović. Nach überstandener Krankheit steht der Halbrechte wieder im Aufgebot und netzt direkt mal ein .

1. Los geht’s, das Duell zwischen Frankreich und Österreich ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das Duell in der Hauptrunde leiten die beiden Unparteiischen Jiri Novotny und Vaclav Horacek aus Tschechien. Die EHF schickt als Supervisor Marco Trespidi aus Italien. Die gut gefüllte Lanxess-Arena ist bereit, die Mannschaften sind es ebenfalls. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

Bisher marschieren die Franzosen durchs Turnier ohne sich größere Blößen zu geben. Gerade die Breite des Kaders ist oft spielentscheidend, viele Spieler gehören zur Weltspitze. So werden in sehr abgezockter Manier hinten raus die Spiele entschieden. Knapp, aber verdient gewinnt die Equipe Tricolore zumeist ihre Spiele, so soll es heute auch weitergehen gegen die Österreicher. Damit würden die Franzosen den Einzug ins Halbfinale perfekt machen und sich den ersten Platz sichern. Doch dem Team der Stunde aus Österreich ist zurzeit alles zuzutrauen – auch die erste Turnierniederlage der Franzosen. Gegen Kroatien und Spanien in der Vorrunde, sowie gegen Deutschland holten sie ein Remis, gegen Ungarn gelang ihnen sogar ein knapper Sieg. Damit performen die Österreicher gerade eindeutig über ihrer Erwartung, daher dürften sie auch heute für die Franzosen ein unangenehmer Gegner werden. Zum bisherigen Turnierverlauf würde ja ein Unentschieden passen…

Die Hauptrundengruppe I ist mit einer bunten Mischung an Teams besetzt, es gibt einige Überraschungen. So haben Frankreich und Deutschland aus der Gruppe A, Kroatien und Österreich aus der Gruppe B und Ungarn und Island aus der Gruppe C sich das Weiterkommen gesichert. Der amtierende Olympiasieger aus Frankreich und die ambitionierten Ungarn konnten jeweils zwei Punkte aus dem Duell gegen den Zweitplatzierten ihrer Gruppe mit in die Hauptrunde nehmen und haben so jeweils die beste Ausgangslage das Halbfinale zu erreichen. Kroatien und Österreich nehmen aufgrund des Unentschiedens im direkten Vergleich einen Punkt mit, Deutschland und Island stehen noch ohne Zählbares dar. Diese Gruppenkonstellation lässt viel Raum für Überraschungen, viele packende Partien stehen bevor. Mit sechs Punkten stehen die Franzosen schon mit einem Bein im Halbfinale. Doch mit dem Unentschieden gegen Deutschland haben auch die Österreicher sich eine gute Ausgangslage erarbeitet. Sollte ihnen die Sensation des doppelten Punktgewinns gelingen, so würden sie ebenfalls einen großen Schritt Richtung Runde der letzten Vier machen.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere vier Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist auch in der Hauptrunde in jedem Spiel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Jeder Punktverlust, sei es in der Hauptrunde oder mitgenommen aus der Vorrunde, kann hier über das Weiterkommen entscheiden.