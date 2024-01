28. Mateo Maraš Kroatien Tor für Kroatien, 17:16 durch Mateo Maraš

Nachdem auf beiden Seiten beste Gelegenheiten ausgelassen wurden, so ist dem jungen Linkshänder ein Lauf zu attestieren. Dieses Mal kann er auf der rechten Seite zwischen Halb und Außen durchbrechen.

26. Auch wenn beide Teams zu Abschlüssen im Positionsspiel kommen, so reiben sich die Angriffsreihen auf. Es fehlt die Leichtfüßigkeit, die Tiefe im Angriffsspiel. Auch die Kreisläufer sind bisher noch kein Thema, viel geht über die breite Spielanlage.

25. Mateo Maraš Kroatien Tor für Kroatien, 17:15 durch Mateo Maraš

Rumms! Mit 120 Stundenkilometern zwirbelt der Halbrechte den Ball in die Maschen. Erneut ist das Tempo hoch, die Konter und erweiterten Gegenstöße bleiben das Mittel der Wahl.

24. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 17:14 durch Hugo Descat

Spektakel in Köln! Lenne spielt den Kempa von Außen zu Außen auf Descat. In der Luft fängt er den Ball und drückt ihn über die Linie.

24. Mittlerweile gibt es auch auf beiden Seiten neues Personal zwischen den Pfosten: Samir Bellahcene für die Franzosen und Dominik Kuzmanovic in Diensten der Kroaten hüten jetzt ihr Gehäuse.

23. Jetzt machen die Franzosen in Person von Prendi leichte Fehler, sofort sind die Kroaten mit zwei schnellen Gegenstoßtoren wieder auf Augenhöhe.

23. Yanis Lenne Frankreich Tor für Frankreich, 16:14 durch Yanis Lenne



23. Marin Jelinić Kroatien Tor für Kroatien, 15:14 durch Marin Jelinić



22. Marin Jelinić Kroatien Tor für Kroatien, 15:13 durch Marin Jelinić



22. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 15:12 durch Dika Mem

Der Mann vom FC Barcelona kommt mit so einer Wucht auf die Abwehr, seine linke Klebe ist frei. Aus acht Metern klinkt er die Kugel oben rechts ein.

21. Igor Karačić Kroatien Tor für Kroatien, 14:12 durch Igor Karačić



21. Luka Karabatić Frankreich Tor für Frankreich, 14:11 durch Luka Karabatić



20. Der französische Übungsleiter Guillaume Gille nimmt sein erstes Team-Timeout! Personelle Wechsel und taktische Vorgaben stehen auf dem Plan, mit dem Zwischenstand dürfte der Favorit wohl vorerst zufrieden sein.

20. Tomislav Kušan Kroatien Tor für Kroatien, 13:11 durch Tomislav Kušan

Puh! Mit viel Fortune geht der Ball mit Hilfe beide Pfosten über die Linie. Desbonnet war wohl auch noch mit den Fingern dran beim Wurf aus sechs Metern.

19. Die Kroaten kommen mit ihrer Rückraum-Achse an ihre Grenzen! Cindrić reibt sich zusehends auf, doch sie kommen kaum noch gegen die robuste Wand in Blau an.

18. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 13:10 durch Nedim Remili



18. Luka Cindrić Kroatien Tor für Kroatien, 12:10 durch Luka Cindrić



18. Nikola Karabatić Frankreich Tor für Frankreich, 12:9 durch Nikola Karabatić



17. Zvonimir Srna zieht einfach mal von hinten ab, aus guten neun Metern scheitert er aber krachend am Pfosten. So kann die Equipe Tricolore den Vorsprung erstmals auf drei Tore stellen.

16. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 11:9 durch Nedim Remili



16. Luka Cindrić Kroatien Tor für Kroatien, 10:9 durch Luka Cindrić

Nahc vier Minuten ohne Tor kommen die Mannen vom Balkan wieder zum Abschluss. Der Spielmacher tankt sich auf der linken Seite durch und drückt das Leder über die Linie.

15. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 10:8 durch Dika Mem

Wieder so ein einfacher Fehlpass. Šipić und Cindrić spielen aneinander vorbei, Mem feuert vom Einwurf aus die Kugel in das verwaiste Tor der Kroaten.

15. Noch sind die Abwehrreihen und Torhüter nicht die entscheidenden Faktoren. Absetzen dürfte sich das Team, welches zuerst seine Fehlerzahl runterschraubt und weiter hochprozentig scort.

15. Kroatien-Trainer Goran Perkovac nimmt seine erste Auszeit! Es gilt jetzt die Zeitstrafe gut zu überstehen und Frankreich nach dem Führungswechsel nicht enteilen zu lassen.

14. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 9:8 durch Dika Mem



14. Tin Lučin Kroatien 2 Minuten für Tin Lučin (Kroatien)

Die Schiedsrichter aus Norwegen bleiben ihrer Linie treu! Auch Lučin zieht gegen den Kreis am Trikot. Damit sind die Kroaten erstmals in Unterzahl...

14. Tin Lučin Kroatien Tor für Kroatien, 8:8 durch Tin Lučin



13. Nikola Karabatić Frankreich Tor für Frankreich, 8:7 durch Nikola Karabatić



12. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 7:7 durch Dika Mem

Cindrić unterläuft ein Stürmerfoul, aus dem verlängerten Gegenstoß heraus donnert der Linkshänder das Spielgerät in die Maschen.

11. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 6:7 durch Hugo Descat

Klarica spielt einen Fehlpass zum Kreis, Luka Karabatić fängt das Leder ab und schickt seinen Außen auf die Reise. Descat bleibt eiskalt im Gegenstoß und versenkt den Aufsetzer.

11. Im Moment sind es tatsächlich die Franzosen, die sich wiederholt im Positionsspiel wiederfinden. Die Kroaten halten das Tempo hoch, treffen in der zweiten Welle gute Entscheidungen. Gerade die Flügelspieler Srna und Šoštarič machen bis dato einen guten Job!

10. Zvonimir Srna Kroatien Tor für Kroatien, 5:7 durch Zvonimir Srna



10. Yanis Lenne Frankreich Tor für Frankreich, 5:6 durch Yanis Lenne



9. Zvonimir Srna Kroatien Tor für Kroatien, 4:6 durch Zvonimir Srna



9. Nikola Karabatić Frankreich Tor für Frankreich, 4:5 durch Nikola Karabatić



8. Mario Šoštarič Kroatien Tor für Kroatien, 3:5 durch Mario Šoštarič



8. Yanis Lenne Frankreich Tor für Frankreich, 3:4 durch Yanis Lenne

Für das Spiel in Unterzahl ist das ein akzeptabler Winkel, starker Wurf in die lange Ecke vom Linksaußen.

7. Mario Šoštarič Kroatien Tor für Kroatien, 2:4 durch Mario Šoštarič



7. Luka Karabatić Frankreich 2 Minuten für Luka Karabatić (Frankreich)

Auch der zweite Innenblocker muss von der Platte weichen. Gegen den Linksaußen läuft er den Winkel zu, trifft den Schützen an der Wade. Damit sind die Franzosen erstmals doppelt dezimiert!

7. Ludovic Fabregas Frankreich 2 Minuten für Ludovic Fabregas (Frankreich)

Da bleiben die Unparteiischen konsequent. Fabregas hält den Kreisläufer fest, packt an das Trikot.

6. Munterer Start in die Partie! Beide Teams finden im Positionsspiel gute Lösungen, erarbeiten sich aussichtsreiche Abschlusspositionen. Doch auch die Keeper Matej Mandić und Remi Desbonnet konnten sich bereits beide auszeichnen.

5. Zvonimir Srna Kroatien Tor für Kroatien, 2:3 durch Zvonimir Srna



5. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 2:2 durch Dika Mem



4. Luka Lovre Klarica Kroatien Tor für Kroatien, 1:2 durch Luka Lovre Klarica



4. Veron Načinović Kroatien Gelbe Karte für Veron Načinović (Kroatien)

Die norwegischen Unparteiischen zeigen dem Innenblocker früh den gelben Karton, das Ziehen am Trikot war zu auffällig.

3. Jetzt sind beide Teams im Match angekommen: Klarica fliegt am Block vorbei und hämmert den Ball oben links in den Winkel. Doch sofort setzen die Franzosen nach, finden ihren starken Mann Fabregas am Kreis, der gewohnt sicher netzt.

2. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 1:1 durch Ludovic Fabregas



2. Luka Lovre Klarica Kroatien Tor für Kroatien, 0:1 durch Luka Lovre Klarica



2. Der erste Treffer lässt noch auf sich warten, Nedim Remili verzieht aus aussichtsreicher Position doch deutlich.

1. Der Sieger springt an die Spitze der Hauptrundengruppe. Da stehen im Moment noch etwas überraschend die Österreicher, die den Ungarn die erste Turnierniederlage zugefügt hat.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Frankreich und Kroatien ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das Duell in der Hauptrunde leiten die beiden Unparteiischen Lars Jorum und Harald Kleven aus Norwegen. Die EHF schickt als Supervisor Marco Trespidi aus Italien. Die gut gefüllte Lanxess-Arena ist bereit, die Mannschaften sind es ebenfalls. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

Bisher wusste das französische Starensemble nur bedingt zu glänzen, nichtsdestotrotz sind sie mit zwei Punkten in die Hauptrunde eingezogen. Zum Auftakt gab es vor der Düsseldorfer Rekord-Kulisse eine wilde Achterbahnfahrt gegen Nordmazedonien. Das Team um Superstar Nikola Karabatic setzte sich am Ende souverän mit 39:29 durch, doch zeigte sich noch sehr fehleranfällig. Im zweiten Spiel rettete die Équipe Tricolore noch einen Punkt gegen die Schweiz, ehe die routinierten Leistungsträger wie Mem, Fabregas oder Remili den Sieg gegen Deutschland eintüteten. Gänzlich anders zeigte sich der Turnierverlauf der Österreicher: Im ersten Spiel setzten sie direkt ein immenses Ausrufezeichen, deklassierten Spanien mit einem Zehn-Tore-Sieg. Dann sollte ein packender Krimi gegen Österreich folgen, der dafür sorgte, dass die Kroaten als Gruppensieger nur einen Punkt mitnehmen konnten. Der Sieg gegen Rumänien zuletzt war die Kür, ungefährdet gewannen die Mannen um den Kieler Domagoj Duvnjak mit 31:25. Wegen der personellen Besetzung gehen die Franzosen als Favoriten in das Duell, sollten aber ob des Ausscheidens der Spanier durchaus gewarnt sein.

Die Hauptrundengruppe I ist mit einer bunten Mischung an Teams besetzt, es gibt einige Überraschungen. So haben Frankreich und Deutschland aus der Gruppe A, Kroatien und Österreich aus der Gruppe B und Ungarn und Island aus der Gruppe C sich das Weiterkommen gesichert. Der amtierende Olympiasieger aus Frankreich und die ambitionierten Ungarn konnten jeweils zwei Punkte aus dem Duell gegen den Zweitplatzierten ihrer Gruppe mit in die Hauptrunde nehmen und haben so jeweils die beste Ausgangslage das Halbfinale zu erreichen. Kroatien und Österreich nehmen aufgrund des Unentschiedens im direkten Vergleich einen Punkt mit, Deutschland und Island stehen noch ohne Zählbares dar. Diese Gruppenkonstellation lässt viel Raum für Überraschungen, viele packende Partien stehen bevor. Ungarn und Österreich haben bereits vorgelegt, hier setzten sich die Österreicher knapp mit 30:29 durch. Nun sind die Franzosen am Zug, gefordert durch die Kroaten.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere vier Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist auch in der Hauptrunde in jedem Spiel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Jeder Punktverlust, sei es in der Hauptrunde oder mitgenommen aus der Vorrunde, kann hier über das Weiterkommen entscheiden.