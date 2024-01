60. Spielende

59. Rasmus Lauge Dänemark Tor für Dänemark, 23:14 durch Rasmus Lauge

Rasmus Lauge tankt sich nochmal durch die Mitte und jagt die Kugel aus sieben Metern in das linke Kreuzeck.

59. Die ganz große Luft ist hier natürlich schon lange raus. Deswegen plätschert das Spiel nur noch vor sich hin.

58. Michael Damgaard Dänemark Tor für Dänemark, 22:14 durch Michael Damgaard

Michael Damgaard flitzt mit hohem Tempo durch die gegnerische Abwehr und haut das Ding in die rechte Ecke.

58. Vojtech Patzel Tschechien Tor für Tschechien, 21:14 durch Vojtech Patzel

Durch seinen vierten Treffer des Abends avanciert Vojtech Patzel nun zum besten Werfer seiner Mannschaft.

57. Magnus Landin Dänemark 2 Minuten für Magnus Landin (Dänemark)



57. Bei den Dänen wird nun fleißig durchgewechselt. Unter anderem steht Michael Damgaard mittlerweile auf dem Parkett, der sich mit einem Fehlwurf einfügt.

56. Fast genau fünf Minuten vor der Schlusssirene macht der Tschechiens Trainer Javier Sabaté von seiner dritten und damit letzten Auszeit Gebrauch.

55. Lukas Jørgensen Dänemark Tor für Dänemark, 21:13 durch Lukas Jørgensen

Lukas Jørgensen nimmt ein Anspiel am Kreis entgegen und versenkt die Kugel eiskalt in der rechten Ecke.

54. Jakub Hrstka zieht gegen Emil Nielsen den Kürzeren. Die mangelhafte Chancenverwertung ist für Tschechien schlichtweg die Achillesferse.

53. Mikkel Hansen Dänemark Tor für Dänemark, 20:13 durch Mikkel Hansen

Mikkel Hansen bleibt an der Siebenmeterlinie makellos und schweißt den nächsten Versuch in die Maschen.

53. Stanislav Kašpárek Tschechien 2 Minuten für Stanislav Kašpárek (Tschechien)



52. Vojtech Patzel Tschechien Tor für Tschechien, 19:13 durch Vojtech Patzel

Dann schafft es Vojtech Patzel mal mit einer schönen Bewegung, an den Kreis zu gelangen und erzielt sein drittes Tor.

52. Gegen die kompakte dänische Deckung finden die Tschechen kaum mehr Lösungen, wählen immer wieder ungünstige Abschlusspositionen.

52. Magnus Jensen Dänemark 2 Minuten für Magnus Jensen (Dänemark)



51. Mikkel Hansen Dänemark Tor für Dänemark, 19:12 durch Mikkel Hansen



51. Jonáš Patzel Tschechien Tor für Tschechien, 18:12 durch Jonáš Patzel

Durch einen erfolgreichen Siebenmeter markiert Jonáš Patzel den dritten tschechischen Treffer im zweiten Durchgang.

50. Lukas Jørgensen Dänemark Tor für Dänemark, 18:11 durch Lukas Jørgensen

Lukas Jørgensen distanziert am Kreis seinen Gegenspieler und lässt Torhüter Tomáš Mrkva gar keine Chance.

49. Matej Havran Tschechien 2 Minuten für Matej Havran (Tschechien)



49. Jetzt ist auch Tomáš Mrkva nach langer Wartezeit zurück und fischt einen freien Abschluss von Niclas Kirkeløkke weg.

48. Beide Mannschaften haben sich jetzt wiederholt die Bälle im Angriff weggeschenkt, ein paar einfache Fehler fabriziert.

47. Niclas Kirkeløkke Dänemark Tor für Dänemark, 17:11 durch Niclas Kirkeløkke

Bei angezeigtem Zeitspiel fasst sich Niclas Kirkeløkke aus dem Hintergrund ein Herz und ballert die Kugel in die Kiste.

46. Ein weiteres Problem der Tschechen: Tomáš Mrkva ist längst nicht mehr der Faktor, der er noch im ersten Durchgang war.

45. Tomáš Babák Tschechien Tor für Tschechien, 16:11 durch Tomáš Babák

Na endlich! Tomáš Babák tankt sich halblinks bis zum Kreis durch und schließt erfolgreich ab.

45. Magnus Landin Dänemark Tor für Dänemark, 16:10 durch Magnus Landin

Magnus Landin springt erneut aus dem linken Eck in den Kreis und bugsiert die Kugel ins gegnerische Gehäuse.

44. Wahnsinn! Emil Nielsen stoppt nun auch noch einen Sprungwurf aus halbrechten neun Metern von Stanislav Kašpárek und steht aktuell bei einer Fangquote von 86 Prozent.

44. Lukas Jørgensen Dänemark 2 Minuten für Lukas Jørgensen (Dänemark)



43. Nach über zwölf gespielten Minuten seit Wiederbeginn hat Dänemark erst einen einzigen Treffer kassiert. Tschechien wirkt im Angriff gerade sehr überhastet und unsicher, so wird der Rückstand größer.

42. Vor allem Matěj Klíma zieht nun reihenweise Fahrkarten und scheitert immer wieder am sehr gut aufgelegten Emil Nielsen.

41. Magnus Landin Dänemark Tor für Dänemark, 15:10 durch Magnus Landin

Fünftes dänisches Tor hintereinander! Erneut hat Magnus Landin auf Linksaußen dabei viel zu viel Platz.

40. Dänemark zeigt nun endlich, in welche Richtung es hier gehen soll und lässt Tschechien kaum Luft noch zum Atmen.

40. Rasmus Lauge Dänemark Tor für Dänemark, 14:10 durch Rasmus Lauge

Nächster Treffer für den Weltmeister! Diesmal setzt sich Rasmus Lauge halblinks durch und trifft mühelos.

39. Mit dem kleinen Zwischenspurt zwingt Dänemark den tschechischen Trainer Javier Sabaté zur schnellen Auszeit nach dem Seitenwechsel.

38. Magnus Landin Dänemark Tor für Dänemark, 13:10 durch Magnus Landin

Wieder läuft der Ball mit viel Geduld nach Linksaußen. Dort verwandelt Magnus Landin kompromisslos in die lange Ecke.

38. Der eingewechselte Emil Nielsen ist gerade der große Rückhalt der Dänen und bejubelt eine Parade nach der anderen.

37. Magnus Landin Dänemark Tor für Dänemark, 12:10 durch Magnus Landin

Doppelschlag! Magnus Landin hebt vom linken Flügel ab und bringt den Ball sicher in der kurzen Ecke unter.

36. Mathias Gidsel Dänemark Tor für Dänemark, 11:10 durch Mathias Gidsel



36. Matěj Klíma schraubt sich im Rückraum in die Luft und feuert das Ding recht deutlich am linken Pfosten vorbei.

35. Auch in Überzahl klappt es beim großen Favoriten nicht! Simon Pytlick bricht halblinks zwar durch, donnert den Ball aber nur an die Latte.

34. Dominik Solák Tschechien 2 Minuten für Dominik Solák (Tschechien)



34. Vit Reichl Tschechien Tor für Tschechien, 10:10 durch Vit Reichl

Kreisläufer Vit Reichl schwimmt sich im Rücken der Abwehr frei und trägt sich zum ersten Mal in die Torschützenliste ein.

33. Übrigens hat auch der dänische Keeper Niklas Landin hier noch nicht glänzen können und steht erst bei zwei Paraden. Deswegen steht nun erst einmal Emil Nielsen zwischen den Pfosten.

33. Simon Pytlick Dänemark Tor für Dänemark, 10:9 durch Simon Pytlick

Simon Pytlick rauscht durch eine halblinke Lücke und schmeißt den Ball in die kurze Ecke.

32. Mit zwei torlosen Angriffen geht es auch in die zweite Halbzeit. Ein Leckerbissen ist das hier von beiden Teams noch nicht.

31. Weiter geht’s in der Münchner Olympiahalle! Wie lange können die leidenschaftlich kämpfenden Tschechen noch dagegen halten?

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Ein seltsames, torarmes Spiel zwischen Dänemark und Tschechien geht mit einem 9:9 in die Pause! Der Underdog kann den großen Titelfavoriten bis zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr ärgern, als es viele wohl für möglich gehalten haben. Vor allem in der Deckung leistet das Team von Javier Sabaté einen herausragenden Job, lässt die Skandinavier kaum zur Entfaltung kommen. Hinzu kommt ein bärenstarker Torhüter Tomáš Mrkva, der die dänischen Angreifer immer wieder entnervt. So muss der Weltmeister im zweiten Durchgang mindestens einen Gang zulegen, um eine faustdicke Überraschung zum Auftakt zu verhindern.

30. Ende 1. Halbzeit

30. Erst schmeißt Stanislav Kašpárek für Tschechien vorbei, doch Mathias Gidsel macht es auf der Gegenseite nicht wesentlich besser.

29. Der tschechische Coach Javier Sabaté haut nun ebenfalls zum ersten Mal auf den Buzzer und bittet sein Team zur Auszeit. Bisher ist das zweifellos ein sehr starker Auftritt des vermeintlichen Außenseiters.

29. Uff! Dänemark kann nach einem Ballgewinn kontern, doch der versuchte Pass von Mathias Gidsel auf Magnus Landin landet im Seitenaus.

28. Mikkel Hansen Dänemark Tor für Dänemark, 9:9 durch Mikkel Hansen

Auch bei seinem zweiten Siebenmeter lässt Mikkel Hansen nichts anbrennen und trifft per Aufsetzer.

26. Tomáš Mrkva läuft gerade richtig heiß! Auch Emil Jakobsen findet gegenüber dem Torhüter kein Vorbeikommen.

26. Jonáš Patzel Tschechien Tor für Tschechien, 8:9 durch Jonáš Patzel

Jetzt führen die Tschechen sogar! Tomáš Piroch hämmert den Ball eiskalt aus neun Metern in die Kiste.

25. Simon Pytlick zieht abermals aus dem halblinken Rückraum ab, findet diesmal aber seinen Meister in Tomáš Mrkva.

25. Dänemarks Trainer Nikolaj Jacobsen hat angesichts des Zwischenstandes einiges an Gesprächsbedarf und nimmt seine erste Auszeit.

24. Vojtech Patzel Tschechien Tor für Tschechien, 8:8 durch Vojtech Patzel

Der Underdog lässt sich hier nicht abschütteln! Per Schlagwurf gleicht Vojtech Patzel ein weiteres Mal aus.

22. Mikkel Hansen Dänemark Tor für Dänemark, 8:7 durch Mikkel Hansen



21. Stanislav Kašpárek Tschechien Tor für Tschechien, 7:7 durch Stanislav Kašpárek

Auch Stanislav Kašpárek kommt jetzt richtig in Schwung und erzielt halbrechts seinen bereits dritten Treffer.

21. Simon Pytlick Dänemark Tor für Dänemark, 7:6 durch Simon Pytlick

Jetzt geht die Geschwindigkeit allmählich hoch! Simon Pytlick feuert die Kugel humorlos aus der Distanz in die Maschen,

21. Stanislav Kašpárek Tschechien Tor für Tschechien, 6:6 durch Stanislav Kašpárek



20. Mathias Gidsel Dänemark Tor für Dänemark, 6:5 durch Mathias Gidsel



19. Tschechien begegnet den Dänen bislang voll auf Augenhöhe. Das gilt sowohl für die Defensive als auch für die Offensive.

18. Tomáš Babák Tschechien Tor für Tschechien, 5:5 durch Tomáš Babák

Wieder der Ausgleich! Tomáš Babák rennt mit viel Tempo durch die Mitte und wirft platziert ins linke untere Ecke.

18. Magnus Jensen Dänemark Tor für Dänemark, 5:4 durch Magnus Jensen

Magnus Jensen reißt am halblinken Kreis eine Lücke, wird sofort bedient und trifft dann per Aufsetzer.

17. Stanislav Kašpárek Tschechien Tor für Tschechien, 4:4 durch Stanislav Kašpárek



17. Es wird erstmal nicht besser. Im Gegenteil: Auf Linksaußen hat Emil Jakobsen einen riesigen Winkel zur Verfügung, legt den Ball jedoch am langen Pfosten vorbei.

16. Nur vier eigene Tore nach über einer Viertelstunde sind sicherlich nicht das, was sich Dänemarks Coach Nikolaj Jacobsen vorgestellt hat.

15. Tomáš Piroch Tschechien Tor für Tschechien, 4:3 durch Tomáš Piroch

Plötzlich sind die Tschechen wieder da! Tomáš Piroch markiert seinen zweiten Treffer aus dem Rückraum.

14. Matěj Klíma Tschechien Tor für Tschechien, 4:2 durch Matěj Klíma

Matěj Klíma beendet eine über zehnminütige Durststrecke des Underdogs und überwindet Niklas Landin.

14. Magnus Jensen Dänemark Gelbe Karte für Magnus Jensen (Dänemark)



13. Simon Pytlick Dänemark Tor für Dänemark, 4:1 durch Simon Pytlick

Tschechien arbeitet in der Deckung extrem hart, kann Simon Pytlick halblinks aber erneut nicht halten.

12. Auf der Gegenseite hat Dominik Solák eigentlich vollkommen freie Bahn, haut das Ding allerdings nur an den Querbalken.

11. Nun zieht auch Mathias Gidsel aus der Ferne seine erste Fahrkarte, scheitert mit einem schwachen Wurf an Tomáš Mrkva.

10. Simon Pytlick Dänemark Tor für Dänemark, 3:1 durch Simon Pytlick

Diese Idee geht mal auf! Dänemark reißt halblinks eine große Lücke, in die Simon Pytlick erfolgreich stößt.

9. Auch die Skandivaier sind offensiv noch nicht in der Partie angekommen, sondern finden kaum gute Abschlusspositionen.

8. Jakub Hrstka Tschechien 7-Meter verworfen von Jakub Hrstka (Tschechien) Bitteres Ding! Jakub Hrstka schmeißt einen Siebenmeter doch recht weit am dänischen Kasten vorbei.

7. Noch ist das Tempo auf beiden Seiten nicht sonderlich hoch. Die Teams lassen sich im Spielaufbau verhältnismäßig viel Zeit.

6. Tomáš Babák probiert es aus dem zentralen Rückraum, doch Niklas Landin ist auf dem Posten und feiert seine erste Parade des Abends.

5. Mikkel Hansen Dänemark Tor für Dänemark, 2:1 durch Mikkel Hansen

Rums! Mikkel Hansen wuchtet ein Schlagwurf aus halblinker Lage in den Giebel - da hat Torhüter Tomáš Mrkva keine Chance.

4. Die Tschechen spielen ihre ersten Angriffe extrem lange aus, beißen sich immer wieder in der dänischen Defensive fest.

3. Emil Jakobsen Dänemark Tor für Dänemark, 1:1 durch Emil Jakobsen

Auch der Weltmeister trifft im ersten Angriff! Emil Jakobsen netzt ohne große Mühe von links ein.

2. Tomáš Piroch Tschechien Tor für Tschechien, 0:1 durch Tomáš Piroch

Starkes Ding! Tomáš Piroch eröffnet den Torreigen mit einem erfolgreichen Wurf aus neun Metern.

1. Los geht’s in der Münchner Olympiahalle! Als Schiedsrichtergespann sind die Franzosen Karim und Raouf Gasmi dabei.

1. Spielbeginn

Allerdings befinden sich die Tschechen noch immer in einem Umbruch. Viele altgediente Stammkräfte haben ihre Karrieren in den letzten Jahren beendet, umso mehr ist es schon ein Erfolg, dass es das Team überhaupt zur EM geschafft hat. Verstecken will sich der Underdog aber nicht, wie Kreisläufer Vit Reichl klarstellte: “Wir haben uns sehr gut vorbereitet und sind zuversichtlich, dass wir mit allen auf dem gleichen Niveau spielen können. Wir müssen versuchen, unser Spiel zu spielen und Dänemark zu zwingen, unser Spiel zu spielen - nicht ihr Spiel. Dann werden wir sehen, wie es aussehen wird.”

Mittlerweile sind die Dänen seit 21 Länderspielen ungeschlagen und haben in diesem Zeitraum nur zwei Unentschieden gegen Kroatien und Norwegen kassiert. Hinzu kommt, dass die Nordeuropäer seit 2012 auf einen EM-Titel warten und besonders heiß sein werden. “Eröffnungsspiele sind immer etwas ganz Spezielles, jeder will einen guten Start ins Turnier haben. Aber wir müssen geduldig sein und wissen, dass wir gegen eine gute Mannschaft spielen. Die Tschechen spielen einen sehr guten, schnellen Handball, haben eine sehr aggressive Abwehr und viele gute Spieler. Es wird ein schweres Spiel für uns”, sagte Trainer Nicolaj Jacobsen.

Die Meinung vieler Experten ist unmissverständlich: Auch in diesem Jahr wird der Titel nur über Dänemark laufen. Schon in der Vorrunde sind die Skandivanier in einer Gruppe mit Tschechien, Portugal und Griechenland klar favorisiert und sollten mühelos in die Hauptrunde einziehen. Der Weltmeister verfügt nunmal über einen Kader, der keine Wünsche offen lässt und auf allen Positionen mehrfach Weltklasse besetzt ist. Auch aus der Bundesliga sind viele bekannte Gesichter wie Mathias Gidsel, Simon Pytlick oder Magnus Saugstrup dabei.