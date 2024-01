58. Marko Panić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 28:19 durch Marko Panić



57. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 28:18 durch Hampus Wanne



56. Trainer Irfan Smajlagic nimmt seine letzte Auszeit! Jetzt gilt es hier nicht komplett auseinander zu fallen...

56. Lukas Sandell Schweden Tor für Schweden, 27:18 durch Lukas Sandell

Der Linkshänder setzt den nächsten Konter...

55. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 26:18 durch Hampus Wanne

Der Linksaußen darf nochmal an die Linie, erzielt sicher seinen achten Tagestreffer.

55. Dass Bosnien für dieses Turnier noch kein Gradmesser ist, dürfte allen klar sein. Doch der Auftritt der Schweden birgt auch noch deutliches Verbeserungspotential, auch wenn der Sieg jetzt am Ende deutlich ausfallen dürfte.

54. Admir Ahmetašević ersetzt den in der zweiten Hälfte glücklosen Benjamin Burić zwischen den Pfosten.

53. Lukas Sandell Schweden Tor für Schweden, 25:18 durch Lukas Sandell

Da rutscht der Ball aus der Hand bei Đurđević, dann ist Sandell als erstes vorne und schmeißt die Kugel unten links in die Ecke.

53. Bosnien-Coach Irfan Smajlagic drückt zum zweiten Mal auf den Buzzer! Jetzt gilt es die letzten Minuten unbeschadet zu überstehen und sich hier nicht selbst um eine gute Leistung zu bringen. Noch gewinnen sie die zweite Hälfte...

53. Lukas Sandell Schweden Tor für Schweden, 24:18 durch Lukas Sandell

Nach einem langen, aber erfolglosen Angriff der Bosnier kommt Sandell mit viel Schwung über die Mitte und zieht die Kugel gegen die Laufrichtung.

51. Sebastian Karlsson Schweden Tor für Schweden, 23:18 durch Sebastian Karlsson

Was für ein Heber! Gottfridsson spielt einen unglaublichen Aufsetzer über das halbe Feld, der Heber ist dann auch erste Sahne.

51. Dino Hamidović Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 22:18 durch Dino Hamidović



51. Glenn Solberg Schweden Gelbe Karte für Glenn Solberg (Schweden)



51. Lukas Sandell Schweden Tor für Schweden, 22:17 durch Lukas Sandell



50. Schon zehn Tore haben die Männer vom Balkan in dieser Hälfte werfen können, eine klare Steigerung! Sie verkaufen sich hier wirklich gut, bringen die Schweden immer wieder in Drucksituationen.

49. Die Emotionen sind auf jeden Fall da! Dino Hamidović trifft Carlsbogård im Zeitspiel unbeabsichtigt im Gesicht, danach gibt es viel Gesprächsbedarf unter den Spielern.

48. Nedim Hadžić Bosnien-H. 7-Meter verworfen von Nedim Hadžić (Bosnien-Herzegowina) Andreas Palicka bleibt einfach stehen! Oben links wird der Arm angeworfen, aus Sicht des Underdogs ist das bitter, so hätten sie hier noch den Anschluss weiter halten können.

48. Mit einer Wurffinte kommt Davidović zum freien Abschluss, doch dann geht es zu schnell für Bosnien. Bergendahl steht frei am Kreis...

48. Oscar Bergendahl Schweden Tor für Schweden, 21:17 durch Oscar Bergendahl



47. Marko Davidović Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 20:17 durch Marko Davidović



46. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 20:16 durch Hampus Wanne

Erneut gibt es Siebenmeter, da kommt Admir Ahmetašević zwischen die Pfosten. mit der linken Hand ist er noch am Ball dran, doch er kann den Einschlag nicht verhindern.

46. Adin Faljić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 19:16 durch Adin Faljić

Der junge Kreisläufer hat einen starken Abend erwischt, gegen Wanne und Gottfridsson behauptet er sich auf dem Weg zu seinem dritten Treffer.

45. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 19:15 durch Hampus Wanne

Der ehemalige Flensburger geht an die Linie, gegen Benjamin Burić behält er im Duell aus sieben Metern die Oberhand mit einem überlegten Wurf oben links in die Ecke.

45. Mirsad Terzić Bosnien-H. 2 Minuten für Mirsad Terzić (Bosnien-Herzegowina)

Grenzwertig! Das sah gefährlich aus, da dürfte der Abwehrchef mit der Zeitstrafe noch gut bedient sein. Gegen Lagergren kommt er von der Seite, greift in den Wurfarm.

45. Das dürfte ein Zwischenstand sein mit dem niemand gerechnet hat! Bosnien gewinnt die zweite Halbzeit bisher mit vier Toren und bieten dem Favorit aus dem hohen Norden ordentlich Paroli... Können sie hier ersthaft nochmal an der Sensation schnuppern?

44. Benjamin Burić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 18:15 durch Benjamin Burić

Wahnsinn! Burić hält den freien Wurf von Kreisläufer Nilsson und trifft dann übers ganze Feld ins leere Tor.

44. Vladan Đurđević Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 18:14 durch Vladan Đurđević



43. Jonathan Carlsbogård Schweden Tor für Schweden, 18:13 durch Jonathan Carlsbogård

Im überzahlspiel in der Offensive kommt der Rückraum nun nah genug heran um ins Schmeißen zu kommen, da lässt sich der Mann vom FC Barcelona natürlich nicht zwei Mal bitten.

42. Dino Hamidović Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 17:13 durch Dino Hamidović

Doch auch auf der Gegenseite kracht es! Mit langer Flugphase finden der Rückraumshooter die Lücke.

41. Jim Gottfridsson Schweden Tor für Schweden, 17:12 durch Jim Gottfridsson

Dabei braucht es nicht viel um Tore zu werfen, im Sieben gegen Sechs ist die Abwehr mit den Kreisläufern beschäftigt, der Schlagwurf kracht oben links in die Ecke.

40. Und die Schweden lassen per technischen Fehler von Carlsbogård die nächste gute Gelegenheit aus! Das ist wirklich kein überzeugender Auftritt des Titelverteidigers...

39. Nedim Hadžić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 16:12 durch Nedim Hadžić

Puh! Da war viel Fortune bei diesem Strafwurf dabei. Thulin kam wieder für Palicka zwischen die Pfosten, doch er bekam nicht mehr rechtzeitig die Beine zusammen, so geht der Aufsetzer knapp über die Linie.

39. Mit viel Geduld ziehen die Bosnier ihr Angriffsspiel auf, aufreizend langsam geht der Ball durch den Rückraum, ehe das Tempo angezogen wird und die Bälle aus dem Rückraum fliegen.

39. Die Fehlerzahl bleibt aber auf beiden Seiten hoch. Gottfridssons Expresspass auf Karlsson auf Rechtsaußen fliegt ins Aus, damit sind die Bosnien wieder a, Drücker.

38. Die Schweden mühen sich weiter in der Partie gegen einen unangenehmen Gegner. Die Bosnier finden zum Teil bessere Lösungen im Angriffsspiel, doch über die erste und zweite Welle halten die Skandinavier ihren Gegner auf Distanz.

37. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 16:11 durch Hampus Wanne



37. Adin Faljić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 15:11 durch Adin Faljić



35. Jonathan Carlsbogård Schweden Tor für Schweden, 15:10 durch Jonathan Carlsbogård



34. Mirko Herceg Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 14:10 durch Mirko Herceg

Wieder kracht es aus dem Rückraum! Herceg donnert aus neun Metern das nächste Geschoss in die Maschen, mit ist der 3:0-Lauf perfekt.

34. Die Balkan-Auswahl kommt super aus der Kabine, schnell finden sie aus dem Rückraum gute Lösungen. Und Benjamin Burić pariert auch sofort wieder zwei Bälle - perfekter Start!

33. Mirko Herceg Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 14:9 durch Mirko Herceg



32. Vladan Đurđević Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 14:8 durch Vladan Đurđević



31. Rein in die zweite Hälfte! Nach schwierigen Start sieht alles nach einem Favoritensieg aus, aber die Bosnier werden alles daran setzen das Ergebnis im erträglichen Rahmen zu halten.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Schweden führt beim ersten Auftritt der EM gegen Bosnien und Herzegowina zur Pause mit 14:7. Mit einer sehr gebrauchten ersten Hälfte startete der Titelverteidiger in das Turnier, Bosnien hielt lange erstaunlich gut dagegen. In einer sehr torarmen Anfangsphase konnten sich die Skandinavier nicht absetzen, nach zehn Minuten stand es erst 3:2. Über eine kompakte und aggressive Abwehr kam der Underdog ins Match, das Positionsspiel der Schweden war lethargisch, es fehlte an Bewegung, Wurfgefahr aus dem Rückraum. Dazu war Keeper Benjamin Burić ein starker Rückhalt, zahlreiche freie Würfe konnte der Flensburger rausnehmen. Doch im eigenen Angriffsspiel fanden die Männer vom Balkan kaum Lösungen, zu viele technische Fehler sorgten dafür, dass sich der Favorit über leichte Gegenstöße absetzen konnte. Sieben Tore sind zu wenig, doch auch Andreas Palicka zwischen den Pfosten machte ihnen das Leben schwer. Die schwedische Auswahl sollte das auch in der zweiten Halbzeit sicher runterspielen, doch Bosnien darf frohen Mutes auf eine gute erste Hälfte zurückblicken. Bis gleich zu Durchgang zwei!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Daniel Pettersson Schweden Tor für Schweden, 14:7 durch Daniel Pettersson

Der Rechtsaußen setzt den Schlusspunkt, mit sieben Toren Vorsprung geht es in die Kabine.

30. Übungsleiter Glenn Solberg nimmt kurz vor dem Kabinengang sein erstes Team-Timeout! Den letzten Angriff möchte er nochmal vorgeben, zusammen mit Felix Claar steht der nächste Spielzug.

30. Marko Davidović Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 13:7 durch Marko Davidović



29. Lukas Sandell Schweden Tor für Schweden, 13:6 durch Lukas Sandell



29. Mirko Herceg Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 12:6 durch Mirko Herceg



28. Felix Claar Schweden Tor für Schweden, 12:5 durch Felix Claar



28. Marko Panić Bosnien-H. 7-Meter verworfen von Marko Panić (Bosnien-Herzegowina) Für den Strafwurf kam Tobias Thulin zwischen die Pfosten, mit dem rechten Arm ist er zur Stelle! Der war nicht gut geworfen...

27. Die Bosnier prallen an der schwedischen Abwehr komplett ab, finden keinen Zug zum Tor. Lediglich hin und wieder klappt das Spiel über den Kreis. Ansonsten ist der schwedische Innenblock bisher ziemlich beschäftigungslos...

26. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 11:5 durch Hampus Wanne

Wieder das gewohnte Bild! Ballgewinn, Tempospiel, Gegenstoßtor Wanne!

26. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 10:5 durch Hampus Wanne

Langsam geht das Duell in die erwartete Richtung. Wieder bestraft der Linksaußen einen technischen Fehler, im Konter fliegt er lange und legt den Ball gefühlvoll an Burić vorbei.

25. Die Bosnier tun in ihren Rahmen der Möglichkeiten das Beste, Schweden passt sich etwas dem Niveau an...

24. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 9:5 durch Hampus Wanne

Ein einfacher Pass ohne Druck landet auf den Füßen, das bestraft Wanne sofort per Gegenstoß.

23. Während die Schweden zumindest teilweise ins Tempospiel gehen, so verzichtet Bosnien gänzlich auf die zweite Welle. Mit viel Ruhe bauen sie ihren Positionsangriff auf, oftmals bis ins Zeitspiel.

22. Hampus Wanne Schweden Tor für Schweden, 8:5 durch Hampus Wanne

Johansson bindet in der Mitte den zweiten Mann, mit viel Übersicht setzt er dann Wanne auf Außen in Szene. Der Winkel ist gut, sein Aufsetzer geht in die Maschen.

22. Adi Mehmedćehajić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 7:5 durch Adi Mehmedćehajić

Calar vertändelt den Ball, dann schickt Burić seinen Linksaußen auf die Reise. Palicka verspekuliert sich beim Abfangen, so ist der Weg zum Tor frei.

21. Coach Irfan Smajlagic nimmt seine erste Auszeit! Vier Tore sind im Angriff zu wenig, da braucht es mehr Torgefahr. Die Chancen, die sie sich erspielen, müssen sie auch zwingend verwandeln. Ansonsten können die Bosnien bis hierhin durchaus zufrieden sein.

20. Mittlerweile hat Trainer Glenn Solberg einen Blockwechsel vorgenommen: Claar, Johansson, Sandell und Darj kommen aufs Feld, doch auch sie finden offensiv keine Lösungen gegen das Defensivbollwerk.

19. Es entwickelt sich hier zunehmend zum Duell zwischen den Keepern. Palicka gegen Burić, beide zeigen immer wieder sensationelle Paraden.

18. Oscar Bergendahl trifft nur die Latte, das Aluminium belohnt Bosnien für eine gute Abwehrsequenz. Das ist kein gutes Positionsspiel, insbesondere der Rückraum strahlt viel zu wenig Wurfgefahr aus.

17. Die Abwehr der Balkan-Auswahl steht weiter sehr defensiv, doch so schaffen sie es zumeist die Zweikämpfe zu gewinnen. Und dann ist ja auch weiterhin Verlass auf Benjamin Burić, der die nächste Monsterparade gegen Sandell auspackt.

16. Jim Gottfridsson Schweden Tor für Schweden, 7:4 durch Jim Gottfridsson

Eine Gegenbewegung reicht, dann ist die Abwehr auseinander gespielt. Das geht zu einfach...

15. Adin Faljić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 6:4 durch Adin Faljić

Schöne Sperre! Der Kreis stellt den Schirm und nimmt den Tipppass mit einer Hand mit. In der Drehbewegung ist er nicht mehr zu halten und drückt das Spielgerät über die Schulter von Palicka hinweg.

14. Albin Lagergren Schweden Tor für Schweden, 6:3 durch Albin Lagergren

Langsam läuft der Ball besser, die Rückraumachse kommt in die Stoßbewegung. Lagergren kann auf der rechten Seite durchbrechen und wickelt die Kugel sehenswert mit einem Dreher an Burić vorbei.

13. Während sich die Bosnier vorne lange etwas überlegen müssen bis sich auf der rechten Seite die Lücke ergibt, so setzen die Schweden im Tempospiel direkt den nächsten Nadelstich.

13. Oscar Bergendahl Schweden Tor für Schweden, 5:3 durch Oscar Bergendahl



13. Marko Panić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 4:3 durch Marko Panić



13. Bisher ist das ein sehr verhaltener Auftakt in diese Partie. Die Abwehrreihen prägen das Geschehen, auch die Torhüter sind weiter gut aufgelegt.

12. Oscar Bergendahl Schweden Gelbe Karte für Oscar Bergendahl (Schweden)

Eben noch getroffen, sieht der Abwehrrecke jetzt für ein Klammern die gelbe Karte durch die Unparteiischen.

11. Oscar Bergendahl Schweden Tor für Schweden, 4:2 durch Oscar Bergendahl

Wahnsinn! No-look-Pass von Gottfridsson zu seinem Kreisläufer, der dreht sich nach innen und versenkt im Fallen oben rechts unter den Querbalken.

10. Jim Gottfridsson Schweden Tor für Schweden, 3:2 durch Jim Gottfridsson

Erneut ist es der Flensburger, der mit einer Einzelaktion voran geht. Aus der Bewegung setzt er zum Schlagwurf an und versenkt die Kugel unten links in der Ecke.

9. Marko Panić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 2:2 durch Marko Panić

Einmal angetäuscht, dann zieht er die Kugel oben rechts in die Ecke. Der erste Strafwurf sitzt.

8. Albin Lagergren Schweden Tor für Schweden, 2:1 durch Albin Lagergren

Ohne große Mühe fischt Bergendahl den Ball raus und schickt den Linkshänder in den Gegenstoß.

8. Bisher ist das Offensivgeschehen der Schweden viel zu statisch! Eis fehlt Tempo, Tiefe, Kreativität.

7. Mirsad Terzić Bosnien-H. Gelbe Karte für Mirsad Terzić (Bosnien-Herzegowina)

Die beiden Schiedsrichterinnen zeigen den ersten gelben Karton, der Abwehrchef war durch den Kreis gelaufen.

7. Und Benjamin Burić zeichnet sich weiter aus, gegen Lagergren nimmt er einen ganz freien Wurf raus. Bisher duellieren sich vor allem die beiden Keeper.

6. Jim Gottfridsson Schweden Tor für Schweden, 1:1 durch Jim Gottfridsson

Da ist endlich der erste Treffer des amtierenden Europameisters! Der Regisseur persönlich macht es gegen sein Teamkameraden aus Flensburg.

5. Doch auch die Balkan-Truppe findet keine Lücken, einmal mehr sind sie im Zeitspiel.

4. Und wieder ist der Ball weg! Gottfridsson schmeißt den nächsten Ball weg, da war Bergendahl nicht auf der Höhe.

3. Beide Mannschaften mühen sich hier zu klaren Abschlüssen zu kommen. Vor allem die Schweden haben in den ersten Minuten mit der kompakten Abwehr der Bosnien zu kämpfen.

2. Senjamin Burić Bosnien-H. Tor für Bosnien-Herzegowina, 0:1 durch Senjamin Burić

Das erste Tor fällt über den Kreis, mit einer starken Sperre verschafft er sich den nötigen Platz.

1. Albin Lagergren lässt für die Schweden den ersten Wurf aus, nach dem Durchbruch auf der rechten Seite scheitert er knapp am Pfosten.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Schweden und Bosnien und Herzegowina ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das zweite Spiel der Gruppe E leiten die beiden Unparteiischen Tanja Kuttler und Maike Merz aus Deutschland. Die EHF schickt als Supervisor Shlomo Cohen aus Israel. Die gut besuchte SAP-Arena ist bereit, die Mannschaften sind es ebenfalls. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

Bei der EM vor zwei Jahren trafen beide Teams ebenfalls aufeinander in der Gruppenphase. Während Bosnien und Herzegowina das Turnier auf dem 23. Platz beendete, wurde Schweden in einem dramatischen Finale Europameister. Mit 30:18 setzte sich der Favorit durch, auch heute dürfte ein derartiges Ergebnis zu erwarten sein. Doch das Team vom Balkan ist nicht zu unterschätzen, 2016 holten sie in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden immerhin ein Unentschieden. Dennoch dürfte das Team um den EM-MVP von 2018 und 2022 Jim Gottfridsson klare Ambitionen auf den Sieg haben. Mit vielen Bundesliga-Stars gespickt, beispielsweise Eric Johansson oder Felix Claar, soll die Titelverteidigung gelingen. Heute gilt es vor allem gegen den Flensburger Benjamin Buric im Tor zu bestehen, dann sollte dem Auftaktsieg nichts weiter im Weg stehen.

Favoriten ist das richtige Stichwort, denn Titelaspiranten gibt es viele. Neben dem Hattrick-Weltmeister Dänemark, der sich aber bei den letzten EM-Turnieren schwertat, hat natürlich auch Titelverteidiger Schweden berechtigte Ambitionen. Ebenso dürften auch die Franzosen und Spanier wieder eine prägende Rolle im Turnier spielen. Doch gerade die internationale Spitze rutscht immer dichter zusammen, so dürften sich auch Nationen wie Island, Norwegen, Niederlande, Gastgeber Deutschland oder die Faröer Inseln Hoffnung machen den ein oder anderen lucky punch zu landen. Mit Blick auf die Gruppe E stehen Titelverteidiger Schweden und den Niederlanden eine lösbare Gruppe bevor. Mit Georgien und Bosnien und Herzegowina warten hier zwei Mannschaften, wo die Rollen klar verteilt sein sollten. Im direkten Duell zwischen Schweden und den Niederlanden dürfte es dann um den Gruppensieg gehen.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere fünf Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist bereits ab der Vorrunde viel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Dementsprechend gilt vor allem für die Favoriten: Ausrutschen verboten!