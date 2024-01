30. Lukas Herburger Österreich Tor für Österreich, 15:17 durch Lukas Herburger



30. Die Spanier mühen sich jetzt in der Unterzahl, landen im Zeitspiel. Zwei Mal war Constantin Möstl schon zur Stelle, auch den letzten Wurf gegen den von der Bank gekommenen Imanol Garciandia hält er fest.

29. Auch wenn die Spanier über die Umstellung der Abwehr einen Drei-Tore-Rückstand egalisieren konnten, so lässt die erste Führung der Iberer noch auf sich warten. Das ist bisher ein überragender Vortrag der Österreicher, sie halten gut spielende Spanier bisher im Zaum.

28. Nikola Bilyk Österreich Tor für Österreich, 15:16 durch Nikola Bilyk



28. Alex Dujshebaev Spanien Rote Karte für Alex Dujshebaev (Spanien)

Das ist hart, aber vertretbar! Alex Dujshebaev geht zum Ball, trifft den Spielmacher aber auch wuchtig am Kinn. Das ist natürlich eine enorme Hypothek, damit fehlt den Spaniern ihr bester Regisseur im Rückraum.

28. Bisher lief die Partie insgesamt sehr fair ab, doch dann hat es eben ordentlich gescheppert. Lukas Hutecek gewinnt den Zweikampf in der Mitte und muss einen Gesichtstreffer einstecken, das schauen sich die Regelhüter nochmal im Videobeweis an!

27. Auch der Übungsleiter Österreichs nimmt jetzt sein erstes Team-Timeout! Thema war die offensive Deckung der Spanier, bisher gab es nur Lösungen durch Einzelaktionen. Bisher dominierten die Österreicher die Partie, im Moment scheint das Momentum auf Seiten der Spanier zu wechseln.

26. Die Iberer haben die Abwehr umgestellt, decken jetzt mit Superstar Alex Dujshebaev vorgezogen auf der Spitze. Damit kommen die Österreicher bisher nicht zurecht, die Spanier stehen deutlich sicherer und setzten mit Tempogegenstößne immer wieder empfindliche Nadelstiche. So schmilzt der Vorsprung bis aufs Unentschieden.

25. Ángel Fernández Spanien Tor für Spanien, 15:15 durch Ángel Fernández



25. Nikola Bilyk Österreich Tor für Österreich, 14:15 durch Nikola Bilyk



25. Aleix Gómez vollendet den nächsten Gegenstoß nach einem Fehlpass von Bilyk! Frimmel versucht noch abzustoppen, doch er touchiert den Rechtsaußen leicht, damit ist die Zeitstrafe hinfällig.

24. Sebastian Frimmel Österreich 2 Minuten für Sebastian Frimmel (Österreich)



24. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 14:14 durch Aleix Gómez



23. Ángel Fernández Spanien Tor für Spanien, 13:14 durch Ángel Fernández

Die Spanier lauern zunehmend auf Steals, provozieren leichte Ballverluste. Per Konter verkürzt Fernández auf einen Treffer.

21. Alex Dujshebaev Spanien Tor für Spanien, 12:14 durch Alex Dujshebaev



20. Sebastian Frimmel Österreich Tor für Österreich, 11:14 durch Sebastian Frimmel

Zunehmend steigert sich Constantin Möstl im Tor der Österreicher, schickt nach einer Parade Frimmel auf die Reise. Pérez de Vargas versucht den Pass abzufangen, fliegt aber unterm Ball durch, der Treffer ins leere Tor ist dann eine leichte Übung.

19. Aleš Pajovič Österreich Gelbe Karte für Aleš Pajovič (Österreich)

Mit den letzten Entscheidungen ist der Coach der Österreicher nicht zufrieden, lautstark macht er seinen Unmut kund und wird mit dem gelben Karton beruhigt.

18. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 11:13 durch Aleix Gómez

Auch den zweiten Siebenmeter verwandelt der Mann vom FC Barcelona souverän.

17. Auszeit Spanien! Trainer Jordi Ribera reagiert auf den ersten Drei-Tore-Rückstand, der Rückzug und das Defensivverhalten passen bei seinem Team noch überhaupt nicht. So kommen die Keeper bisher auch nicht ins Spiel, das gilt es nachzujustieren...

17. Robert Weber Österreich Tor für Österreich, 10:13 durch Robert Weber



16. Auch jetzt wieder gleiches Bild: Die Spanier glänzen mit guten Spielzügen, dieses Mal wird der Halbrechte Maqueda in Bewegung gebracht. Sofort schlägt Österreich zurück, räumt in der zweiten Welle über Linksaußen ab.

16. Sebastian Frimmel Österreich Tor für Österreich, 10:12 durch Sebastian Frimmel



16. Jorge Maqueda Spanien Tor für Spanien, 10:11 durch Jorge Maqueda



15. Die letzte Minute ist schnell zusammengefasst: Die Spanier spielen weiter glänzenden Offensivhandball, Österreich trifft durch Wagner ins leere Tor, Weber wird dabei gefoult. Damit stehen die Iberer erstmals richtig unter Druck ob der doppelten Unterzahl.

15. Robert Weber Österreich Tor für Österreich, 9:11 durch Robert Weber



15. Ian Tarrafeta Spanien 2 Minuten für Ian Tarrafeta (Spanien)



15. Tobias Wagner Österreich Tor für Österreich, 9:10 durch Tobias Wagner



14. Ian Tarrafeta Spanien Tor für Spanien, 9:9 durch Ian Tarrafeta



14. Was für eine Aktion von Nikola Bilyk! Der Rückraumshooter wickelt sich gegen die Hand um Verteidiger Viran Morros. Jener hängt von hinten am Österreicher dran, sieht die Hinausstellung. Doch der Kieler kriegt die Kugel sogar noch über die Linie gemurmelt...

14. Viran Morros Spanien 2 Minuten für Viran Morros (Spanien)



14. Nikola Bilyk Österreich Tor für Österreich, 8:9 durch Nikola Bilyk



13. Ángel Fernández Spanien Tor für Spanien, 8:8 durch Ángel Fernández



13. Bisher ist das eine hoch attraktive Partie! Beide Teams glänzen mit Tempospiel, zeigen tolle Kombinationen, bringen sehenswerte Spielzüge aufs Parkett. Es ist ein Offensivspektakel, ein absolutes Duell auf Augenhöhe.

13. Robert Weber Österreich Tor für Österreich, 7:8 durch Robert Weber



13. Agustín Casado Spanien Tor für Spanien, 7:7 durch Agustín Casado



12. Abel Serdio Spanien Tor für Spanien, 6:7 durch Abel Serdio



11. Tobias Wagner Österreich Tor für Österreich, 5:7 durch Tobias Wagner



11. Erst gelingt dem Kieler Bilyk der Steal, der Konter ist nur noch Formsache. Doch blitzschnell setzen die Spanier wieder nach, räumen über die rechte Seite ab.

11. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 5:6 durch Aleix Gómez



10. Nikola Bilyk Österreich Tor für Österreich, 4:6 durch Nikola Bilyk



10. Boris Zivkovic Österreich 2 Minuten für Boris Zivkovic (Österreich)

In der Zeitlupe wird es deutlich, der Griff in den Arm ist unstrittig. Kompliment an die Schiedsrichter, das war nicht zu leicht zu sehen, bedeutet aber auch die erste Unterzahl-Situation.

9. Ian Tarrafeta Spanien Tor für Spanien, 4:5 durch Ian Tarrafeta

Mit viel Geduld spielen die Südländer ihre Auslösehandlungen. Dann ziehen sie abrupt das Tempo an, machen sofort viel Druck auf die Nahtstellen, sodass sich meist in der Breite eine Gelegenheit zum Durchbruch ergibt.

8. Lukas Hutecek Österreich Tor für Österreich, 3:5 durch Lukas Hutecek

Wieder scheppert es aus dem Rückraum! Die Abstimmung zwischen Block und Torwart passt nicht, so sieht Gonzalo Pérez de Vargas zwischen den Pfosten sehr unglücklich aus.

7. Was für ein Highspeed-Start! Von Beginn an ist hier eine enorme Intensität im Spiel, es wird die Bedeutung der Partie deutlich. Nicht ohne Fehler, trotzdem ist das Spiel bis hierhin sehr kurzweilig.

6. Iñaki Peciña Spanien Tor für Spanien, 3:4 durch Iñaki Peciña



6. Boris Zivkovic Österreich Tor für Österreich, 2:4 durch Boris Zivkovic



6. Rumms! Erst fackelt Nikola Bilyk das Leder aus über zehn Metern in die Maschen. Doch sofort setzen die Iberer nach, machen viel Druck über die rechte Seite und kommen so zum schnellen Gegenschlag.

6. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 2:3 durch Aleix Gómez



5. Nikola Bilyk Österreich Tor für Österreich, 1:3 durch Nikola Bilyk



4. Boris Zivkovic Österreich Tor für Österreich, 1:2 durch Boris Zivkovic

Der Linkshänder erwischt einen super Start! Nach dem Traumanspiel behauptet er sich im Zweikampf, tankt sich zwischen Halb und Außen durch und scort trocken in die lange Ecke.

4. Jorge Maqueda Spanien Gelbe Karte für Jorge Maqueda (Spanien)

Früh greifen die Unparteiischen ins Geschehen ein, zeigen dem spanischen Routinier für ein leichtes Trikotziehen den gelben Karton.

3. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 1:1 durch Aleix Gómez

Die Spanier mühen sich im ersten Positionsspiel. Lange braucht es bis sie im Zeitspiel den Strafwurf zugesprochen bekommen. Den netzt der Rechtsaußen dann aber gewohnt sicher oben rechts in den Winkel.

1. Tobias Wagner Österreich Tor für Österreich, 0:1 durch Tobias Wagner

Der kräftige Kreisläufer eröffnet den Torreigen! Sehr sehenswert war das Anspiel von der Albrechten Seite, no-look spielte Zivkovic den Pass an den Kreis. Was für ein Auftakt!

1. Los geht’s, das Duell zwischen Spanien und Österreich ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das Duell am dritten Spieltag leiten die beiden Unparteiischen Vaidas Mazeika und Mindaugas Gatelis aus Litauen. Die gut besuchte SAP-Arena ist bereit, die Mannschaften sind es ebenfalls. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

Gegensätzlicher könnten die Gefühlswelten wohl kaum sein: Während die Österreicher mit einem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Rumänien gestartet sind und vor zwei Tagen einen packenden Krimi nach Rückstand gegen Kroatien noch in ein Unentschieden abwickeln konnten, stehen die Iberer ungewohnt mit dem Rücken zur Wand. Die Niederlage im ersten Spiel mit zehn Toren war eine desolate Leistung, gerade die Torhüter sind mit nur einer Parade in die Kritik zu nehmen. Zwar steigerte sich das Team von Trainer Jordi Ribera gegen Rumänien, nichtsdestotrotz muss heute zwingend der doppelte Punkterfolg her, um noch hinter den Kroaten die Hauptrunde zu erreichen. Auf der anderen Seite kann das Team von Coach Aleš Pajovič frei aufspielen, kommen mit Rückenwind ins Finale der Gruppe B. Sollten die Österreicher Spanien heute aus dem Turnier schmeißen, wäre das eine faustdicke Überraschung. Der Verlierer ist raus, der Sieger geht mit Kroatien und die Runde der letzten zwölf. Eine Rollenverteilung dürfte heute nicht eindeutig sein, das könnte ein Spiel auf Augenhöhe werden.

Favoriten ist das richtige Stichwort, denn Titelaspiranten gibt es viele. Neben dem Hattrick-Weltmeister Dänemark, der sich aber bei den letzten EM-Turnieren schwertat, hat natürlich auch Titelverteidiger Schweden berechtigte Ambitionen. Ebenso dürften auch die Franzosen und Spanier wieder eine prägende Rolle im Turnier spielen. Doch gerade die internationale Spitze rutscht immer dichter zusammen, so dürften sich auch Nationen wie Island, Norwegen, Niederlande, Gastgeber Deutschland oder Kroatien Hoffnung machen den ein oder anderen lucky punch zu landen. Mit Blick auf die Gruppe B steht Mitfavorit Spanien unerwartet früh unter Druck. Nach der schmetternden Auftaktniederlage gegen die auftrumpfenden Kroaten, die bereits die nächste Runde sicher erreicht haben, gelang zwar der ungefährdete Sieg gegen Rumänien. Doch nichtsdestotrotz droht heute das vorzeitige Ausscheiden.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere fünf Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist bereits ab der Vorrunde viel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Dementsprechend gilt vor allem für die Favoriten: Ausrutschen verboten!