60. Fazit:

Die Spanier rehabilitieren sich für die Auftaktniedelage in der Gruppe B, zeigen beim Auftritt gegen Rumänien ein anderes Gesicht um gewinnen souverän mit 36:24. Es war ein glanzloser Auftritt der Iberer, gerade in der Anfangsphase zeigten sie sich fehleranfällig, so blieben die Rumänen auf Augenhöhe. Bis fast zur 20. Minute war es ein ausgeglichener Auftritt, ehe die Spanier das Tempo anzogen und sich über Gegenstöße und die zweite Welle auf sieben Tore absetzen konnten. Zwar kam das Team von Trainer Xavier Pascual nach dem Pausentee nochmal auf vier Zähler heran, doch es sollte keine ernsthafte Gefahr mehr davon ausgehen. Die Spanier stellten eine sehr sichere Defensive mit einem zuverlässigen Gonzalo Pérez de Vargas dahinter. Über Konter tat sich vor allem der Stuttgarter Daniel Fernández heraus, wurde mit sechs Treffern zum MVP gewählt. Die Rumänen kämpften, waren den Spaniern aber in der individuellen klasse deutlich unterlegen. Während die Osteuropäer am Dienstag ihr letzten EM-Spiel gegen kroatien bestreiten, kämpft Spanien um das Weiterkommen gegen Österreich. Einen schönen Abend noch!

60. Spielende

60. Abel Serdio Spanien Tor für Spanien, 24:36 durch Abel Serdio

Das ist der Schlusspunkt, die Spanier fahren einen ungefährdeten Sieg ein.

60. Der Pass auf Andrei Valeriu Dragan im Gegenstoß war schon abenteuerlich, doch dann verdribbelt sich. Dennoch gibt es für beide Teams Applaus aus dem Publikum.

59. Radu Cristian Ghita Rumänien Tor für Rumänien, 24:35 durch Radu Cristian Ghita



58. Agustín Casado Spanien Tor für Spanien, 23:35 durch Agustín Casado

Auch Casado darf nochmal! Im Anprallen legt er sich die Abwehr zurecht, hämmert das Spielgerät oben rechts in den Winkel.

58. Auch wenn sich die Angriffsgefahr der Osteuropäer in Grenzen hält, so haben sich die Iberer deutlich besser auf ihren Kontrahenten eingestellt. Das Spiel über den Kreis haben sie in Durchgang zwei fast vollständig unterbinden können, trotzdem sind sie ab neun Metern auch an den Gegenspielern dran - das ist wirklich solide!

57. Adrià Figueras Spanien Tor für Spanien, 23:34 durch Adrià Figueras



56. Radu Cristian Ghita Rumänien Tor für Rumänien, 23:33 durch Radu Cristian Ghita



55. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 22:33 durch Aleix Gómez



55. Mittlerweile ist die Spannung komplett raus! Spanien macht nach vorne nur noch das Nötigste, doch die Gegenwehr hält sich auch in Grenzen. Die Partie trudelt die letzten Minuten aus, für die Rumänen geht es noch darum die Niederlage vielleicht ins Einstellige zu drücken.

55. Gabriel Cumpanici Rumänien Tor für Rumänien, 22:32 durch Gabriel Cumpanici



54. Imanol Garciandia Spanien Tor für Spanien, 21:32 durch Imanol Garciandia



54. Gabriel Cristian Ilie Rumänien Tor für Rumänien, 21:31 durch Gabriel Cristian Ilie

Etwas unorthodox, doch von Erfolg gekrönt: Der Linksaußen umkurvt erst noch seinen Gegenspieler zur Mitte, doch dann scort er per Aufsetzer.

53. Demis Grigoraș Rumänien Tor für Rumänien, 20:31 durch Demis Grigoraș

Xavier Pascual stellt das Überzhalspiel ohne Torwart aber nicht ein, hält daran fest. Grigoraș zieht zur Mitte und kommt bei acht Metern ohne Kontakt zum Wurf. So schlägt der Ball unten links ein, das war gut herausgespielt.

52. Imanol Garciandia Spanien Tor für Spanien, 19:31 durch Imanol Garciandia



51. Călin Dedu Rumänien Tor für Rumänien, 19:30 durch Călin Dedu



51. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 18:30 durch Aleix Gómez

Die erste Sequenz im Sieben gegen Sechs war herausragend gespielt, danach schenken sie die Bälle weg. So kann sie auch Gómez in die Reihe der Schützen ins leere Tor einreihen.

50. Imanol Garciandia Spanien Tor für Spanien, 18:29 durch Imanol Garciandia

Jeder Fehler wird bestraft, in dem Punkt sind die Spanier heute gnadenlos konsequent. Der Linkshänder hämmert die Kugel ins leere Tor.

49. Daniel Fernández Spanien Tor für Spanien, 18:28 durch Daniel Fernández

Ein Konter und ein Wurf ins die verwaiste Kiste machen den Vorsprung wieder zweistellig.

49. Ian Tarrafeta Spanien Tor für Spanien, 18:27 durch Ian Tarrafeta



48. Gabriel Cristian Ilie Rumänien Tor für Rumänien, 18:26 durch Gabriel Cristian Ilie

Ungeachtet des Spielstandes geben sich die Osteuropäer nicht auf, spielen weiter konsequent ihre Angriffe. Sobald sie den Ball schnell machen und mit Überzeugung in die Abwehr gehen, ergeben sich auch offene Würfe.

48. Die Iberer werden heute ihre Hausaufgaben machen, bereiten sich auf das entscheidende Spiel gegen Österreich am Dienstag vor.

47. Dan Racoțea Rumänien 2 Minuten für Dan Racoțea (Rumänien)

Ist das unglücklich! Da drängen sie die Spanier schon ins Zeitspiel, dann fährt der Innenblocker den Fuß raus. So sind sie erneut dezimiert...

46. Demis Grigoraș Rumänien Tor für Rumänien, 17:26 durch Demis Grigoraș



45. Daniel Fernández Spanien Tor für Spanien, 16:26 durch Daniel Fernández

Fünf Tore bei fünf Versuchen! Das ist eine makellose Bilanz, der Linksaußen zeigt sich treffsicher, und das auch aus kleinen Winkeln.

45. Mittlerweile ist die Partie entschieden, Rumänien kämpft, doch ist hier in punkto individueller Klasse deutlich unterlegen. Die Spanier zeigen hier keinen Weltklasse Handball, doch sind deutlich überlegen.

44. Alex Dujshebaev Spanien Tor für Spanien, 16:25 durch Alex Dujshebaev

Es geht ein Raunen durch die ausverkaufte SAP-Arena! Die Überzahl wird gut ausgespielt, die Rumänen haben es mit einem Steal versucht, so ergibt sich ein komplett offenes Feld für den Linkshänder.

44. Sabin Constantina Rumänien 2 Minuten für Sabin Constantina (Rumänien)



43. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 16:24 durch Aleix Gómez

Auch wenn sich eine Lücke ergibt, so trifft der schnelle Rechtsaußen vom Anwurf ins leere Gehäuse.

42. Daniel Stanciuc Rumänien Tor für Rumänien, 16:23 durch Daniel Stanciuc



42. Xavier Pascual drückt zum zweiten Mal auf den Buzzer! Auch wenn die Spanier hier kein Feuerwerk zünden, so setzen sie sich kontinuierlich weiter ab. Dem soll jetzt mit dem Sieben gegen Sechs entgegen gewirkt werden...

42. Abel Serdio Spanien Tor für Spanien, 15:23 durch Abel Serdio

Jetzt kriegen sie auch noch die Abpraller, das ist ein Leichtes den Ball ins Tor zu bugsieren.

41. Auch Andrei Buzle scheitert aus dem Rückraum an Gonzalo Pérez de Vargas! Sie sollten wieder zu ihrem starken Spiel mit den Kreisläufern zurückkehren, die Abstimmung zwischen Block und Keeper ist bei den Iberer hervorragend.

40. Joan Cañellas Spanien Tor für Spanien, 15:22 durch Joan Cañellas

Der Routiner der Kadetten Schaffhausen findet in seiner eigenen Manier eine Möglichkeit zum Durchbruch auf der linken Seite. Zwischen halb und Außen geht sein Weg zum Tor, zirkelt das Leder in die lange Ecke.

39. Das ist jetzt aber auch zu ungefährlich! Andrei Valeriu Dragan versucht es mit einem Wurf aus dem Lauf, doch aus über neun Metern ist das ein ambitioniertes Unterfangen. Doch beide Teams leisten sich weiter ein Offensivfoul, Spanien kann nicht wegziehen, Rumänien kann nicht verkürzen...

38. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 15:21 durch Aleix Gómez

Eingesprungen für den verletzten Odriozola Yeregui, scort der Rechtsaußen. Somit gewinnen die Spanier die Unterzahl mit zwei Toren, schieben der Druckphase der Rumänen sofort wieder einen Riegel vor.

37. Daniel Fernández Spanien Tor für Spanien, 15:20 durch Daniel Fernández



36. Ionut Nistor Ionita Rumänien Tor für Rumänien, 15:19 durch Ionut Nistor Ionita

Der Linkshänder legt einen guten Auftritt hin, er behält die Nerven vom Strich und klinkt die Kugel oben rechts in den Winkel.

36. Ian Tarrafeta Spanien 2 Minuten für Ian Tarrafeta (Spanien)

Da gibts keine zwei Meinungen, das Stoßen sorgt für die erste Hinausstellung am heutigen Abend.

35. Und die Spanier lassen nicht nur vorne die nächste Gelegenheit aus, sondern spielen durch Viran Morros auch den nächsten Fehlpass.

34. Andrei Valeriu Dragan Rumänien Tor für Rumänien, 14:19 durch Andrei Valeriu Dragan

Es ist die Politik der kleinen Schritte. Steh by step soll der Rückstand abgebaut werden, der quierlige Mann auf der Mitte-Position macht einen guten Anfang und lässt Routinier Viran Morros im Zentrum stehen.

34. Die Spanier halten weiter das Tempo hoch, wollen hier früh für endgültige Verhältnisse sorgen. Im Angriffsspiel finden die Rumänen aber gegen die 6:0-Defensive ihrer Kontrahenten gute Lösungen.

33. Andrei Valeriu Dragan Rumänien Tor für Rumänien, 13:19 durch Andrei Valeriu Dragan



33. Ian Tarrafeta Spanien Tor für Spanien, 12:19 durch Ian Tarrafeta



32. Die Rumänen spielen offensiv weiter guten Handball, lassen aber zu viele gute Möglichkeiten aus. Die klaren Chancen müssen sie an Gonzalo Pérez de Vargas vorbeibringen...

31. Kauldi Odriozola Yeregui Spanien Tor für Spanien, 12:18 durch Kauldi Odriozola Yeregui

Der Rechtsaußen eröffnet die zweite Hälfte, verletzt sich aber am Fuß bei der Landung. Sofort humpelt er Richtung Bank, das sah ziemlich unrund aus...

31. Rein in die zweite Hälfte! Kann Rumänien nochmal verkürzen oder setzt sich der Favorit aus Spanien erwartungsgemäß durch?

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Nach der Auftaktniederlage zeigen die Spanier nun heute ein anderes Gesicht, zur Pause führen sie gegen Rumänien mit 17:12. Bisher ist es ein glanzloser Auftritt, mit individuellen Vorteilen sorgen die Iberer hier für den Unterschied, setzen vor allem über das Tempospiel die Akzente. Doch immer noch war die Zahl der Ballverluste ungewöhnlich hoch, Rumänien war oft zur Stelle und nutzte die Gelegenheiten um das Spiel hier offen zu halten. Fast 20 Minuten gestaltete sich die Partie auf Augenhöhe, ehe die Spanier zwei Gänge hoch schalteten und sich bis auf sieben Treffer absetzten. Gerade mit dem Rückzug hatten die Rumänen Probleme, so mussten sie immer wieder leichte Gegentore nach Ballverlusten schlucken. Nichtsdestotrotz fanden sie in der Offensive gute Lösungen, zumeist über den Kreis, hier fehlte den Spaniern der Zugriff. Die Fünf-Tore-Führung zur Pause ist nicht unverdient, doch der Underdog aus Rumänien verkauft sich gut. Mit einer Steigerung in der Defensive könnte der Rückstand auch nochmal etwas schmelzen. Bis gleich zu Durchgang zwei!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Der letzte Wurf von Daniel Dujshebaev geht an das Bein von Keeper Dan Lucian Vasile. Damit steht nun der Kabinengang auf dem Plan.

30. 28 Sekunden vor der Pause nimmt Übungsleiter Jordi Ribera sein erstes Team-Timeout! Mit 89% Angriffsquote ist das bisher eine klare Angelegenheit, zeigt aber auch, dass die Rumänen hier defensiv nicht viel entgegenzusetzen haben.

30. Das ist wieder Kategorie Express-Handball, was hier auf die Platte kommt. Die rumänische Auswahl sielt viel über den Kreis, bei den Spaniern sind es vor allem die Einzelleistungen der Individualisten. Allen voran die Brüder Dujshebaev machen viel Betrieb im Rückraum und bestimmen das Geschehen.

30. Radu Cristian Ghita Rumänien Tor für Rumänien, 12:17 durch Radu Cristian Ghita



29. Daniel Dujshebaev Spanien Tor für Spanien, 11:17 durch Daniel Dujshebaev



29. Călin Dedu Rumänien Tor für Rumänien, 11:16 durch Călin Dedu



28. Ian Tarrafeta Spanien Tor für Spanien, 10:16 durch Ian Tarrafeta



27. Călin Dedu Rumänien Tor für Rumänien, 10:15 durch Călin Dedu

Immer wieder blitzt die spanische Schule im Spiel der Rumänen durch, Trainer Xavier Pascual war lange Coach beim FC Barcelona. So ist der Spiel über den Kreis Schwerpunkt, was nach der Auszeit zunehmend besser funktioniert.

27. Jorge Maqueda Spanien Tor für Spanien, 9:15 durch Jorge Maqueda



26. Călin Dedu Rumänien Tor für Rumänien, 9:14 durch Călin Dedu



26. Daniel Fernández Spanien Tor für Spanien, 8:14 durch Daniel Fernández

Lange versuchen es die Spanier durch das Zentrum, im Zeitspiel muss es dann der Linksaußen vom TVB Stuttgart richten. Kleiner Winkel, doch in der kurzen Ecke findet er die Lücke.

24. Zehn Meter vor dem Raum läuft der Ball nur parallel, es fehlt der Druck in die Tiefe bei den Rumänen. Die Spanier hingegen bleiben agil auf den Beinen, schieben die Räume zu. So endet der Angriff einmal mehr im Zeitspiel und mit einem abwehrbaren Wurf für Schlussmann Pérez de Vargas.

23. Spanien macht ernst! Die Iberer bestrafen jede Nachlässigkeit mit Kontern und hohem Druck in der zweiten Welle. So enteilt der Favorit und zwingt Trainer Xavier Pascual zu seiner ersten Auszeit!

23. Daniel Dujshebaev Spanien Tor für Spanien, 8:13 durch Daniel Dujshebaev



22. Daniel Fernández Spanien Tor für Spanien, 8:12 durch Daniel Fernández



21. Alex Dujshebaev Spanien Tor für Spanien, 8:11 durch Alex Dujshebaev

Der Regisseur tanzt sich durch die Abwehr, setzt zu einer Prellfinte an und wickelt die Kugel mit einem herrlichen Dreher über die Linie.

20. Zuletzt häufen sich die Fehler im Angriff der Rumänen, auch Keeper Gonzalo Pérez de Vargas fährt immer weiter hoch. So können die Spanier jetzt erstmals auf eine Drei-Tore-Führung stellen.

19. Daniel Fernández Spanien Tor für Spanien, 8:10 durch Daniel Fernández

Zur Unzeit wechseln die Rumänen, Nistor läuft raus, da sind die Spanier schon im Ballbesitz. So kommt Fernández zu einem großen Winkel, das war ungeschickt...

18. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 8:9 durch Aleix Gómez

Er bleibt die Zuverlässigkeit in Person! Wieder gehts zum Duell aus Siebenmetern gegen Dan Lucian Vasile zwischen den Pfosten. Der Aufsetzer rechts in die Ecke ist Maßarbeit.

17. Robert Militaru Rumänien Gelbe Karte für Robert Militaru (Rumänien)

In hoher Bedrängnis kriegt der Abwehrrecke die Lücke in letzter Sekunde noch zugeschoben, handelt sich für den Körpereinsatz aber den gelben Kasten ein. Da haben die Schiedsrichter bisher ein gutes Händchen für.

17. Andrei Buzle Rumänien Tor für Rumänien, 8:8 durch Andrei Buzle

Und da hat die Torlinientechnik recht! Pérez de Vargas kommt Zentimeter zu spät, der Ball war vollständig hinter der Linie.

16. Noch ist es kein hochklassiges Spiel, beiden Teams unterlaufen viele technische Fehler. Derweil checken die Schiedsrichter per Videobeweis ein mögliches Kempa-Tor der Rumänen...

15. Abel Serdio Spanien Tor für Spanien, 7:8 durch Abel Serdio

Wieder so ein Beispiel dafür, dass der Rückzug der Rumänen nicht passt. Ganz frei kommt Sergio bei sechs Metern zum Wurf, das Tempospiel der Iberer verläuft im Soll.

14. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 7:7 durch Aleix Gómez

Wieder geht der Linkshänder an die Linie zum Strafwurf. Dan Lucian Vasile ahnt zwar die richtige Ecke, doch er kommt mit der linken Hand nicht mehr rechtzeitig an den Kopfroller heran.

13. Andrei Buzle Rumänien Tor für Rumänien, 7:6 durch Andrei Buzle

Die Spanier zeigen sich auch heute wieder fehleranfällig, schenken viele Bälle leichtfertig her. So können sie ihr Spiel in der Offensive aufziehen und gehen erneut in Führung.

12. Ionut Nistor Ionita Rumänien Tor für Rumänien, 6:6 durch Ionut Nistor Ionita

Der Linkshänder ist der Aktivposten im Angriffsspiel. Dieses Mal läuft er mit gutem Timing an den Kreis ein und bekommt den Steckpass.

12. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 5:6 durch Aleix Gómez

Wieder ist es der pfeilschnelle Rechtsaußen, der den Gegenstoß vollendet und mit dem 3:0-Lauf sein Team wieder in Front bringt.

11. Aleix Gómez Spanien Tor für Spanien, 5:5 durch Aleix Gómez

Er war vielleicht der Beste Spanier bei der Auftaktniederlage, mit acht Treffern bei acht Versuchen war seine Quote perfekt. Auch heute knüpft er von der Siebenmeterlinie wieder an die gewohnte Konstanz an.

10. Alex Dujshebaev Spanien Tor für Spanien, 5:4 durch Alex Dujshebaev

Er ist wie gewohnt der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Mit seinen schnellen Bewegungen im Zweikampf tankt er sich zwischen Halb und Außen durch.

9. Robert Nagy Rumänien Tor für Rumänien, 5:3 durch Robert Nagy

Beide Teams versuchen das Spiel über den Kreis. Während Figueras eine gute Gelegenheit nicht auslässt, so macht es Nagy auf der anderen Seite besser und scort per Aufsetzer.

8. Ionut Nistor Ionita Rumänien Tor für Rumänien, 4:3 durch Ionut Nistor Ionita

Schwieriger Winkel für den Rechtsaußen! Doch er findet oben rechts in der kurzen Ecke eine kleine Lücke, so bringt er seine Farben wieder in Front.

7. im Positionsspiel tun sich beide Mannschaften schwer, umso größer sind die Chancen im Tempospiel. Gerade der erweiterte Gegenstoß ist bisher das Mittel der Wahl, noch passt die Abstimmung im Rückzug nicht wirklich.

7. Andrei Buzle Rumänien Tor für Rumänien, 3:3 durch Andrei Buzle



6. Alex Dujshebaev Spanien Tor für Spanien, 2:3 durch Alex Dujshebaev



5. Ionut Nistor Ionita Rumänien Tor für Rumänien, 2:2 durch Ionut Nistor Ionita



4. Daniel Dujshebaev Spanien Tor für Spanien, 1:2 durch Daniel Dujshebaev



4. Robert Nagy Rumänien Tor für Rumänien, 1:1 durch Robert Nagy



3. Bisher tun sich die Rumänen im gebundenen Angriffsspiel erwartungsgemäß schwer. Gegen die sehr kompakt stehende Defensive müssen sie zumeist ins Zeitspiel, kommen kaum zu klaren Abschlüssen.

2. Iñaki Peciña Spanien Gelbe Karte für Iñaki Peciña (Spanien)



1. Agustín Casado Spanien Tor für Spanien, 0:1 durch Agustín Casado

Der Spielmacher eröffnet aus der zweiten Welle den Torreigen.

1. Die Spanier starten mit einer Parade durch Gonzalo Pérez de Vargas, genauso viele wie in der Partie gegen Kroatien insgesamt.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Spanien und Rumänien ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das Duell am zweiten Spieltag leiten die beiden Unparteiischen Bojan Lah und David Sok aus Slowenien. Die EHF schickt als Supervisor Miroslaw Baum aus Polen. Die gut besuchte SAP-Arena ist bereit, die Mannschaften sind es ebenfalls. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

Es ist das Aufeinandertreffen der beiden Verliererteams des ersten Vorrundenspieltags. Während sich Rumänien Österreich mit 24:31 geschlagen geben musste, setzte es im Spiel der Spanier gegen Kroatien die bisher größte Überraschung des Turniers: Phasenweise deklassierten die Kroaten den Titelaspiranten, dominerten das Spiel über die gesamte Länge. Mit 39:29 gab es zum Auftakt eine herbe Klatsche für die Iberer. Damit steht das Team von Trainer Jordi Ribera früh unter Druck, gegen Rumänien und Österreich müssen zwei Siege her, sonst droht das vorzeitige Ausscheiden aus dem Turnier. Der Finalist der letzten EM geht gegen Rumänien als Favorit in das Duell, doch bei gleicher desolater Leistung wäre auch eine Überraschung der Rumänen möglich. Mit Blick auf die Hauptrunde ist das eine frühe Hypothek, es dürfte spannend werden, welches Gesicht die Südländer heute zeigen.

Favoriten ist das richtige Stichwort, denn Titelaspiranten gibt es viele. Neben dem Hattrick-Weltmeister Dänemark, der sich aber bei den letzten EM-Turnieren schwertat, hat natürlich auch Titelverteidiger Schweden berechtigte Ambitionen. Ebenso dürften auch die Franzosen und Spanier wieder eine prägende Rolle im Turnier spielen. Doch gerade die internationale Spitze rutscht immer dichter zusammen, so dürften sich auch Nationen wie Island, Norwegen, Niederlande, Gastgeber Deutschland oder Kroatien Hoffnung machen den ein oder anderen lucky punch zu landen. Mit Blick auf die Gruppe B steht Mitfavorit Spanien und den ambitionierten Kroaten eine machbare Gruppe bevor. Mit Österreich und Rumänien sollten zwei machbare Aufgaben in der Gruppe B warten.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere fünf Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist bereits ab der Vorrunde viel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Dementsprechend gilt vor allem für die Favoriten: Ausrutschen verboten!