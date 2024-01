59. Andy Schmid Schweiz Tor für Schweiz, 26:26 durch Andy Schmid

Ausgleich! Andy Schmid hält aus zentraler Position einfach mal drauf und wirft den Ball in die linke Ecke!

58. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 25:26 durch Dika Mem

Wahnsinn! Der Rückraumspieler kommt von der rechten Seite eingelaufen, bekommt den Ball und wuchtet ihn aus zentraler Position in die linke Ecke!

57. Manuel Zehnder vom ThSV Eisenach scheitert mit seinem Versuch an Schlussmann Bellahcene. Jetzt haben die Franzosen wieder die Chance, in Führung zu gehen.

56. N'Guessan haut den Ball drüber! Der 31-jährige Rückraumspieler schraubt sich im linken Rückraum hoch und wirft den Ball über die Querlatte.

56. Was für eine spannende Schlussphase! Fünf Minuten vor dem Ende ist das Spiel komplett offen!

55. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 25:25 durch Lukas Laube



54. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 24:25 durch Ludovic Fabregas



54. Guillaume Gille nimmt die Auszeit! Nach einem etwas zerfahrenen Start in die zweite Hälfte hat sich die Schweiz gefangen und die Anspiele an den Kreis funktionieren wieder. Schmid zeigt wieder zahlreiche tolle Zuspiele, die zu Toren geführt haben. Die Franzosen hatten Chancen genug, ließen davon aber in den vergangenen Minuten zu viele liegen.

53. Manuel Zehnder Schweiz Tor für Schweiz, 24:24 durch Manuel Zehnder



53. Mem trifft aus dem Rückraum nur den rechten Pfosten und Portner krallt sich anschließend den Ball!

52. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 23:24 durch Lukas Laube

Die Schweiz ist dran! Wieder Schmid auf Laube an dem Kreis und der trifft zum achten Mal!

52. Glück für die Mannschaft in dem weiß-roten Outfit! Bellahcene wirft den Ball nach einer weiteren Parade in Richtung leeres Tor. Der Ball fliegt aber einen guten Meter rechts am Gehäuse vorbei.

51. Spielmacher Andy Schmid versucht es mit einem Wurf aus dem zentralen Rückraum, nachdem die Arme der Schiedsrichter hoch gehen. Der ist aber zu zentral auf das Tor geworfen und Bellahcene pariert. Der Torhüter hat aktuell eine Quote gehaltener Bälle von 50 Prozent aufzuweisen.

50. Dank Nahis technischem Fehler sind die Schweizer im Ballbesitz und können den Anschlusstreffer erzielen.

49. Lucas Meister Schweiz Tor für Schweiz, 22:24 durch Lucas Meister

Schmid setzt Meister am Kreis mit einem feinen Pass in Szene. Meister pflückt den Ball aus der Luft und trifft!

48. Dylan Nahi Frankreich Tor für Frankreich, 21:24 durch Dylan Nahi



48. Das Tor der Eidgenossen ist wieder leer und sie versuchen es mit sieben Spielern im eigenen Ballbesitz. Schmids Wurf wird abgefälscht und Bellahcene hat den Ball.

47. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 21:23 durch Dika Mem



46. Manuel Zehnder Schweiz Tor für Schweiz, 21:22 durch Manuel Zehnder

Was für ein Hammer! Aus dem Lauf wuchtet er den Ball aus dem zentralen Rückraum in die Maschen!

45. Die Schweiz lässt sich nicht abschütteln und hat sich nach einem zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand wieder ein bisschen herangekämpft.

45. Lucas Meister Schweiz Tor für Schweiz, 20:22 durch Lucas Meister



45. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 19:22 durch Nedim Remili

Den Schmid-Treffer beantworten die Franzosen durch Remili im direkten Gegenzug.

44. Andy Schmid Schweiz Tor für Schweiz, 19:21 durch Andy Schmid



44. Nächste Glanztat vom Keeper des SC Magdeburg! Kounkoud kommt am Kreis völlig freistehend zum Abschluss und scheitert dann an Portner! Das war seine achte Parade.

42. Remili versucht es mit einem strammen, flachen Wurf aus dem zentralen Rückraum. Portner macht das rechte Bein ganz lang und pariert klasse!

42. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 18:21 durch Lukas Laube

Endlich mal wieder ein Laube-Treffer! Seit längerer Zeit klappt das Zuspiel von Schmid auf Laube mal wieder. Der Kreisläufer tunnelt den Torhüter und verkürzt!

41. Dylan Nahi Frankreich Tor für Frankreich, 17:21 durch Dylan Nahi



41. Andy Schmid Schweiz Tor für Schweiz, 17:20 durch Andy Schmid

Der Spielmacher vollendet einen Tempogegenstoß aus halblinker Position.

40. Michael Suter nimmt die Auszeit. Seine Mannschaft ist erstmals mit vier Toren hinten. Vorne tun sich die Schweizer schwer, weil sie es nicht mehr schaffen, über Laube zu Treffern zu kommen. Frankreich wirkt hingegen variabler als in Durchgang eins und kombiniert besser.

40. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 16:20 durch Ludovic Fabregas

Manuel Zehnder begeht einen Schrittfehler und wird abgepfiffen. Anschließend wird Fabregas wieder am Kreis klasse angespielt und er haut den Ball in die rechte Ecke!

39. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 16:19 durch Ludovic Fabregas

Bellahcene pariert gegen Samuel Zehnder und anschließend netzt Fabregas vom Kreis ein!

38. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 16:18 durch Nedim Remili

Frankreich ist wieder mit zwei Toren vorn! Remili zeigt halbrechts eine klasse Drehung, zieht damit am Gegenspieler vorbei und schließt vom Kreis ab! Drin!

36. Melvyn Richardson Frankreich Tor für Frankreich, 16:17 durch Melvyn Richardson



35. Nikola Portner Schweiz Tor für Schweiz, 16:16 durch Nikola Portner

Keeper Portner trifft! Der Torhüter vom SC Magdeburg wirft den Ball in Richtung leeres Tor. Der Ball prallt an die Unterkante der Latte und tickt dann wenige Zentimeter hinter der Linie auf. Die Schiedsrichter kontrollieren die Szene per Videobeweis und geben das Tor!

34. Andy Schmid Schweiz Tor für Schweiz, 15:16 durch Andy Schmid

Keiner greift den ehemaligen Spieler der Rhein-Neckar Löwen an und dann schließt er einfach selbst aus dem linken Rückraum ab. Der Ball schlägt links im Tor ein!

34. Nedim Remili Frankreich 2 Minuten für Nedim Remili (Frankreich)

Remili berührt Schmid mit der Hand im Gesicht und er muss zwei Minuten vom Feld.

33. Melvyn Richardson Frankreich Tor für Frankreich, 14:16 durch Melvyn Richardson

Richardson bleibt beim 7-Meter der Sieger. Er wirft den Ball unten links in die Ecke!

32. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 14:15 durch Dika Mem

Der erste Treffer in Halbzeit zwei gehört den Franzosen. Wieder ist es der 26-jährige Rückraumspieler vom FC Barcelona, der einnetzt und seinen fünften Treffer erzielt.

31. Weiter geht's!

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Nach einer spannenden ersten Hälfte geht es mit einem 14:14 in die Kabinen. Wir sehen ein umkämpftes Spiel, in dem sich die Schweiz im Vergleich zum ersten Auftritt stark verbessert zeigt. Die Mannschaft von Michael Suter steht defensiv gut und zeigt vor allem durch die starken Andy Schmid und Lukas Laube ihr spielerisches Potenzial in der Offensive. Die Franzosen kommen vor allem über die starken Rückraumspieler immer wieder zum Abschluss. Wir freuen uns auf eine spannende zweite Hälfte!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Drei Sekunden noch bis zur Pause und die Franzosen nehmen die Auszeit!

30. Manuel Zehnder Schweiz Tor für Schweiz, 14:14 durch Manuel Zehnder



30. Wahnsinn! Nach einem gehaltenen Ball versucht es Bellahcene mit einem Wurf über das ganze Feld in Richtung leeres Schweizer Tor. Der Ball springt aber gegen den rechten Pfosten. Jetzt bekommt die Schweiz nochmal die Chance zum Ausgleich.

29. Elohim Prandi Frankreich Tor für Frankreich, 13:14 durch Elohim Prandi

Schönes Tor aus knapp elf Metern! Prandi haut den Ball aus zentraler Position in die rechte Ecke!

28. Portner mit der nächsten Parade! Descat hat auf Linksaußen jede Menge Platz, aber der Schlussmann der Schweizer reißt das Bein hoch und pariert!

27. Vier Minuten noch bis zur Pause. Die Partie ist weiterhin völlig ausgeglichen. Die Schweiz sorgt mit der starken Leistung für eine kleine Überraschung. Vor allem der bärenstarke Laube sticht heraus.

26. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 13:13 durch Hugo Descat

Die Schweiz spielt ohne Torwart und Descat kann nach einem Ballgewinn ins leere Tor werfen!

25. Elohim Prandi Frankreich Tor für Frankreich, 13:12 durch Elohim Prandi



25. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 13:11 durch Lukas Laube

Schmid ist der Dreh- und Angelpunkt im Schweizer Spiel! Wieder setzt er Laube mit einem Weltklasse-Zuspiel in Szene und der verwandelt seinen sechsten von insgesamt sieben Versuchen!

24. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 12:11 durch Lukas Laube

Fünftes Tor vom Mann vom TVB Stuttgart!

23. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 11:11 durch Nedim Remili



23. Andy Schmid Schweiz Tor für Schweiz, 11:10 durch Andy Schmid

Die Mannschaft in den weiß-roten Trikots führt! Schmid hämmert den Ball aus dem linken Rückraum in die Maschen!

22. Lenny Rubin Schweiz 2 Minuten für Lenny Rubin (Schweiz)



21. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 10:10 durch Lukas Laube

Ausgleich! Nicolas Raemy setzt den Torschützen mit einem feinen Pass in Szene und der bleibt gegen den Torhüter wieder der Sieger!

21. Prandi verliert in der Offensive den Ball und die Schweiz bekommt die Chance zum Ausgleich.

20. Die Schweiz nimmt Keeper Portner im eigenen Ballbesitz runter und spielt daher mit 7 gegen 6.

20. Lucas Meister Schweiz Tor für Schweiz, 9:10 durch Lucas Meister



19. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 8:10 durch Dika Mem



18. Lenny Rubin Schweiz Tor für Schweiz, 8:9 durch Lenny Rubin

Heute traut er sich mehr zu als im ersten EM-Spiel! Er zeigt seine Klasse mit einem strammen Wurf aus dem Zentrum. Drin!

18. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 7:9 durch Dika Mem

Was für ein Hammer! Der Rückraumspieler schraubt sich im zentralen Rückraum hoch und wuchtet den Ball unten links in die Ecke!

17. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 7:8 durch Lukas Laube



17. Nedim Remili Frankreich Tor für Frankreich, 6:8 durch Nedim Remili



17. Ludovic Fabregas Frankreich 2 Minuten für Ludovic Fabregas (Frankreich)



15. Luka Karabatić Frankreich Gelbe Karte für Luka Karabatić (Frankreich)



15. Wir sehen eine spannende Anfangsviertelstunde. Die Schweiz verteidigt gegen die individuell starken Franzosen sehr konzentriert. Zudem haben sie mit Nikola Portner einen starken Rückhalt. Die Franzosen können ihre Qualitäten in der Offensive noch nicht so entfalten wie im Spiel gegen Mazedonien.

14. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 6:7 durch Hugo Descat



13. Hugo Descat Frankreich 7-Meter verworfen von Hugo Descat (Frankreich) Klasse pariert von Portner! Der Keeper vom SC Magdeburg hebt das linke Bein und wehrt den Wurf von Descat super ab!

13. Cédrie Tynowski Schweiz 2 Minuten für Cédrie Tynowski (Schweiz)



12. Nicolas Raemy Schweiz Tor für Schweiz, 6:6 durch Nicolas Raemy

Schöner Tempohandball der Schweiz! Nach Mems Treffer schalten die Schweizer schnell um und Raemy hat halbrechts am Kreis viel Platz. Er wuchtet den Ball in die linke Ecke!

12. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 5:6 durch Dika Mem



12. Lukas Laube Schweiz Gelbe Karte für Lukas Laube (Schweiz)



11. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 5:5 durch Ludovic Fabregas



10. Die Schweiz präsentiert sich im Vergleich zum Deutschland-Spiel verbessert. Vorne wirken die Mannen von Michael Suter variabel. Immer wieder setzt Andy Schmid den Kreisläufer oder die Außenpositionen mit schönen Zuspielen in Szene.

10. Samuel Zehnder Schweiz Tor für Schweiz, 5:4 durch Samuel Zehnder



9. Samuel Zehnder Schweiz Tor für Schweiz, 4:4 durch Samuel Zehnder

Klasse gespielt! Der Mann vom TBV Lemgo Lippe wird auf Linksaußen wunderbar angespielt und er netzt konsequent ein!

8. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 3:4 durch Ludovic Fabregas



8. Ludovic Fabregas Frankreich Tor für Frankreich, 3:3 durch Ludovic Fabregas

Der Kreisläufer erzielt sein 300. Tor im Dress der Nationalmannschaft!

7. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 3:2 durch Lukas Laube

Wieder Laube! Wieder wird er klasse am Kreis angespielt. Wieder überwindet er den Keeper mit einem wuchtigen Wurf aus zentraler Position.

7. Hugo Descat Frankreich Tor für Frankreich, 2:2 durch Hugo Descat



6. Mem wirft links am Tor vorbei und dann will Portner das Spiel schnell machen. Sein langes Zuspiel landet beim Gegner.

5. Lukas Laube Schweiz Tor für Schweiz, 2:1 durch Lukas Laube

Laube mit dem 2:1! Nach einem Fehlwurf von Remili machen es die Männer von Michael Suter besser. Schmid auf Laube und der bleibt am Kreis eiskalt.

3. Lenny Rubin Schweiz Tor für Schweiz, 1:1 durch Lenny Rubin



1. Dika Mem Frankreich Tor für Frankreich, 0:1 durch Dika Mem

Die Franzosen gehen in Führung! Der Mann vom FC Barcelona hämmert den Ball aus dem linken Rückraum in die rechte Ecke!

1. Los geht's!

1. Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten das Parkett. In wenigen Augenblicken ertönen die Nationalhymnen und dann kann es losgehen!

Zuletzt trafen die beiden Nationen bei der Weltmeisterschaft 2021 aufeinander. In der Vorrunde setzte sich Frankreich trotz des überragenden Spielmachers Andy Schmid, der zehn Treffer erzielte, mit 25:24 durch.

Die Schweiz bekam es anschließend mit Deutschland zu tun und zeigte vor allem in der Offensive wenig Variabilität und Ideen. Lediglich 14 Tore gelangen der Schweiz, die sich beim 14:27 noch beim bärenstarken Keeper Nikola Portner bedanken musste, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel.

Frankreich durfte noch vor dem Gastgeber Deutschland in die Europameisterschaft starten. Die Franzosen brauchten gegen Nordmazedonien einige Minuten, um ins Rollen zu kommen, stellten das Ergebnis in der ersten Hälfte nach einem zwischenzeitlichen 8:10 noch auf ein 17:13. In der zweiten Halbzeit zeigte das Team von Guillaume Gille einige schöne Angriffszüge und setzte sich am Ende verdient mit 39:29 durch.