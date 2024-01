6. Emil Jakobsen Dänemark Tor für Dänemark, 2:3 durch Emil Jakobsen



5. Niclas Kirkeløkke Dänemark Tor für Dänemark, 2:2 durch Niclas Kirkeløkke

Wahnsinn, was der für ein Pfund im Arm hat! Aus dem Lauf zieht er den Hüftwurf oben links in den Winkel.

5. Borut Mačkovšek Slowenien Tor für Slowenien, 2:1 durch Borut Mačkovšek

Führungswechsel! Nach dem die Dänen zahlreiche Chancen liegen lassen, trifft der Abwehrchef im erweiterten Gegenstoß.

4. Jernej Drobež Slowenien Gelbe Karte für Jernej Drobež (Slowenien)



4. Beide Seiten beginnen mit hohem Tempo, run and gun lautet das Motto. Getreu dem fackeln beide Teams nicht lange, gerade Michael Damgaard hat auf dänischer Seite die gewohnt kurze Zündschnur.

3. Domen Novak Slowenien Tor für Slowenien, 1:1 durch Domen Novak



3. Mads Mensah Dänemark Tor für Dänemark, 0:1 durch Mads Mensah



3. Das erste Tor lässt noch auf sich warten, Landin kann sich zum zweiten mal auszeichnen.

2. Was für ein Luxus für Trainer Jacobsen! Magnus Saugstrup, Simon Pytlick und Mathias Gidsel werden heute geschont, dafür rücken Mensing, Hansen und Madsen in den Kader.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Dänemark und Slowenien ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das Duell in der Hauptrunde leiten die beiden Unparteiischen Mirza Kurtagic und Mattias Wetterwik aus Schweden. Die EHF schickt als Supervisor Denis Reibel aus Frankreich. Die gut gefüllte Barclaycard-Arena ist bereit, die Mannschaften sind es ebenfalls. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

Die Auswahl Dänemarks zeigt bisher eindrucksvoll, dass sie das Maß aller Dinge sind und das der Titelgewinn nur an ihnen vorbei geht. Abgesehen von dem Spiel gegen Schweden dominierten die Skandinavier jeden Gegner nach Belieben. In der Vorrunde bekamen bereits die starken Portugiesen dies zu spüren, mit zehn Treffern mussten sie sich der geballten Offensivpower beugen. Doch auch die Niederlande oder Norwegen waren am Ende chancenlos unterlegen. Lediglich Schweden konnte Paroli bieten, musste sich unglücklich in der Schlussphase geschlagen geben. Das dürften sich die Slowenen auch vorgenommen haben, denn so wäre noch der dritte Platz möglich. Allerdings gehen sie als klarer Underdog in das Match und müssten zwei Punkte holen, um noch an Portugal vorbeizuziehen. Denn diese sicherten sich gegen die Niederlande ein 33:33-Unentschieden. Doch im Normalfall sollten sich die Dänen heute nicht den ersten Punktverlust im Turnierverlauf einhandeln.

Die Hauptrundengruppe II ist durchaus skandinavisch geprägt, so haben Norwegen, Schweden und Dänemark allesamt den Sprung in die Runde der letzten zwölf gemeistert. Dazu kommen noch Slowenien, Portugal und die Niederlande. Der amtierende Weltmeister aus Dänemark, Titelverteidiger Schweden und die ambitionierten Slowenen konnten jeweils zwei Punkte aus dem Duell gegen den Zweitplatzierten ihrer Gruppe mit in die Hauptrunde nehmen und haben so jeweils die beste Ausgangslage das Halbfinale zu erreichen. Nach drei Spieltagen ist hie Entscheidung gefallen. Dänemark wird als Hauptrundenerster ins Halbfinale einziehen, während Schweden sich das Weiterkommen auf dem zweiten Rang gesichert hat. Doch dahinter bleibt es eng im Kampf um den dritten Platz und ein schließendes Spiel um Platz fünf. Portugal traf heute bereits auf die Niederlande, steht nach dem Remis nun mit fünf Punkten dar. Nun sind die Slowenen in der Pflicht, um sich noch den dritten Platz zu sichern. Dabei geht es gegen die Dänen, die durchaus Kräfte schonen könnten heute.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere vier Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist auch in der Hauptrunde in jedem Spiel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Jeder Punktverlust, sei es in der Hauptrunde oder mitgenommen aus der Vorrunde, kann hier über das Weiterkommen entscheiden.