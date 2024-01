55. Martim Costa Portugal Tor für Portugal, 34:30 durch Martim Costa



55. Bis hierhin verwalten die Schweden ihren Vorsprung souverän. Während die Portugiesen immer eine schnelle Antwort parat haben, so finden sich die Schweden zunächst im Positionsspiel wieder. Coach Glenn Solberg nimmt sein zweites Team-Timeout! Dann lässt er seinen Unmut über die fahrlässige Defensive an seinen Spielern raus.

54. Salvador Salvador Portugal Tor für Portugal, 34:29 durch Salvador Salvador



54. Lukas Sandell Schweden Tor für Schweden, 34:28 durch Lukas Sandell



53. Luis Frade Portugal Tor für Portugal, 33:28 durch Luis Frade



Auch Gustavo Capdeville kann im Gehäuse nichts gegen den nächsten Siebenmeter ausrichten. Trocken knallt Pellas die Kugel oben rechts in die Ecke.

Eine grandiose Achse! Zum wiederholten Male setzt Martim Costa seinen Kreisläufer in Szene, der Mann vom FC Barcelona bleibt gewohnt treffsicher.

Es steht das nächste Tänzchen an der Linie an: Gegen Diogo Marques täuscht der Linksaußen wiederholt an, ehe er das Spielgerät knapp rechts an der Hüfte vorbei legt.

50. Martim Costa Portugal Tor für Portugal, 31:26 durch Martim Costa

Und auch er ist ein großes Talent, mit seinem Bruder zusammen kommen sie auf überragende 13 Treffer - diese beiden Youngster sind die Schlüsselfiguren!

50. Jetzt haben beide Seiten nochmal den Turbo gezündet, es wird wieder munter hin und her gerannt. Zwischendrin glänzen Thulin und Marques immer mal wieder für ihre Farben mit einer Parade. Technische Fehler gibt es insgesamt wenig, bisher nur drei auf jeder Seite.

49. Martim Costa Portugal Tor für Portugal, 31:25 durch Martim Costa



48. Eric Johansson Schweden Tor für Schweden, 31:24 durch Eric Johansson



Der andere Costa kommt von der linken Angriffsseite und hämmert den ball mit über 120 Stundenkilometern in den Giebel.

47. Felix Claar Schweden Tor für Schweden, 30:23 durch Felix Claar



Zaubertor! Der Flensburger sorgt für das nächste Highlight, hinterm Rücken zwirbelt er die Kugel aus sechs Metern in die Maschen.

Nicht umsonst wird er als eines der größten Talente für die nächsten Jahre gehandelt: Mit 18 Jahren ist er im Angriff die prägende Figur bei den Portugiesen.

Das war mal ein ziemlich umkreativer Vortrag der Schweden. Doch nichtsdestotrotz kommt Claar aus dem Prellen bei acht Metern unter Kontakt zum Wurf. Mit etwas Glück rutscht der Ball dem Keeper durch die Hosenträger.

44. Oscar Bergendahl Schweden 2 Minuten für Oscar Bergendahl (Schweden)

Wieder kommt Martim Costa mit schnellen Beinen über die Mitte ins Eins gegen Eins. Das geht zu schnell für den kräftigen Abwehrrecken, da hängt er von hinten in der Klamotte.

44. Martim Costa Portugal Tor für Portugal, 27:22 durch Martim Costa



Doch die Schweden kontrollieren das Geschehen, finden mit ihrer individuellen Klasse gute Lösungen in den Zweikämpfen.

Wenn sie Möglichkeiten bekommen, dann sind sie da. Fernandes trifft aus dem Tempospiel heraus im Durchbruch.

Das klappt weiterhin zuverlässig! Frade sperrt sich zwischen den Innenblockern die Räume frei und wird dann vom Rückraum mit Steckpässen gefüttert.

Es wird deutlich! Die Portugiesen haben dem kaum noch etwas entgegenzusetzen.

41. Wahnsinn! Tobias Thulin dreht jetzt so richtig auf und packt eine Doppelpaarde aus. Erst kriegt er gegen Frade vom Kreis die Beine zusammen, dann kauft er auch noch Fernandes den Schneid ab.

40. Und wie schon in der ersten Hälfte kriegen die Portugiesen in Überzahl den Ball nicht ins Gehäuse, Areia scheitert an Thulin.

39. Max Darj Schweden 2 Minuten für Max Darj (Schweden)

Ob das ein gutes Omen ist... Bei der letzten Unterzahl konnten sich die Schweden weiter absetzen. Doch nach Ansicht des Videobeweises gibt es hier keine zwei Meinungen, das Stoßen in der Luft gegen Costa ist unstrittig.

39. Offensiv sind seine Mannen von der Rolle, es funktioniert nicht mehr viel zusammen. Paulo Pereira nimmt seine zweite Auszeit! Die Schweden spielen konsequent weiter ihren Stiefel, bauen trocken ihre Führung aus.

Mit viel Breite bekommt Pellas einen großen Winkel auf Linksaußen. Der Mann in Diensten von Montpellier bleibt humorlos beim Abschluss.

Mit ganz viel Geduld nutzen die Schweden ihre Chancen, Gottfridsson findet aus dem Lauf die Lücke zwischen dem Innenblock und drischt das Leder ansatzlos unten rechts in die Ecke.

Der Linksaußen stellt per Strafwurf die Pausenführung wieder her. Auch der zwischen den Pfosten stehende Diogo Marques kann den Einschlag nicht verhindern, oben rechts kommt er nicht mehr ganz hin mit der linken Hand.

Erneuter Nackenschlag für Portugal! Pellas sammelt einen Fehlpass hinten ein und bestraft diesen prompt per Gegenstoß.

Das Spiel über den Kreis bleibt weiter Schwerpunkt, Costa tippt Frade den Ball in den freien Raum. Der bullige Kreisläufer netzt eiskalt.

34. Und die Schweden machen Fehler! Carlsbogård vertändelt den Ball, die Schweden finden sich unter Druck in der Defensive wieder.

Beide Teams haben das Torewerfen nicht verlernt, es geht munter weiter. mit viel Breite im Spiel setzt sich der Linkshänder auf der rechten Seite durch.

32. Auch der 21-Jährige Youngster macht zu Beginn des zweiten Durchgangs wieder richtig Betrieb!

31. Rein in die zweite Hälfte! Verteidigen die Schweden ihre Führung oder können die Portugiesen nochmal in Schlagdistanz herankommen? Sie beginnen jetzt mit dem Anwurf.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Die Schweden werden ihrer Favoritenrolle zur Pause gerecht und führen gegen engagierte Portugiesen mit 19:15. Es ist eine sehr attraktive Partie, beiden Mannschaften ist nicht anzumerken, was hier heute auf dem Spiel steht. Die Schweden legten die ersten Minuten lang vor, doch die Südländer zogen sofort nach und standen den Skandinaviern in Nichts nach. Beide Angriffsreihen brachten ihr ganzes Können aufs Parkett, bei den Portugiesen überzeugten einmal mehr die beiden Costa-Brüder, Francisco kommt auf starke fünf Treffer. Doch auch die Schweden fanden immer wieder Lösungen, alle brachten sich ein. Ständig wechselte die Führung, das liegt auch daran, dass die Portugiesen mit ihren Schlagwürfen durch das Zentrum perfekt eingestellt sind und den Wikingern so Paroli bieten konnten. Doch zum Ende des ersten Durchgangs ließen sie in eigener Überzahl gute Chancen aus, so konnte der Titelverteidiger zum Pausentee sich erstmals auf vier Tore absetzen. Doch noch ist hier in den zweiten 30 Minuten alles möglich. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Costa lässt nochmal eine Möglichkeit aus, Tobias Thulin zeigt seine dritte Parade vor dem Pausentee.

In einem Rutsch! Claar setzt sich auf der linken Seite durch und zieht aus spitzem Winkel das Leder noch in die lange Ecke.

30. Schweden-Coach Glenn Solberg nimmt sein erstes Team-Timeout! Mit einem Fehlwurf und einem technischen Fehler während der Überzahl verpassen die Portugiesen hier ein knappes Halbzeitergebnis. Möglicherweise ist jetzt bei 34 Sekunden auf der Uhr sogar noch die erste Vier-Tore-Führung möglich.

Dritte Auflage des Duells aus sieben Metern! Von seinem ersten Fehlwurf lässt sich der Linksaußen nicht beeindrucken, zieht das Spielgerät trocken oben rechts in die Ecke.

29. Und die Schweden verbuchen den nächsten Ballgewinn. Sie bauen erstmal in Ruhe auf, wollen viel zeit von der Uhr nehmen.

28. Sebastian Karlsson Schweden 2 Minuten für Sebastian Karlsson (Schweden)

Eben nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem Fuß verhindert er den Pass nach Außen. Ganz unglückliche Aktion, doch so kommt Portugal kurz vor dem Kabinengang nochmal in den Genuss der personellen Mehrheit.

Der Linkshänder kommt mit viel Bewegung aus der Breite, zieht zur Mitte und steigt mit dem Ballkontakt zum Wurf hoch. Über den Block hinweg drischt er die Kugel ins Gehäuse, da kann Capdeville zwischen den Pfosten nur noch hinterher schauen.

In der Kleingruppe stellen sie einen Schirm für Martins, der bei neun Metern hochsteigt und das Leder über den Block in die Maschen schraubt.

Das darf den Portugiesen nicht passieren! Martins spielt einen Pass genau in die Hände von Pellas, Sandell läuft den Gegenstoß mit und kann trocken vollenden.

25. Portugal-Trainer Paulo Pereira nimmt seine erste Auszeit! Sein Team bewegt sich bisher voll im Soll, es gibt lediglich ein paar Anweisungen auf dem Taktikbrett.

Und wieder schlägt das Pendel auf die andere Seite aus! Nach einem Fehlwurf von Silva kommen die Skandinavier mal wieder ins Rennen, vollenden die zweite Welle über ihren Rechtsaußen.

Was für ein wuchtiger Zweikampf! Der Kieler kommt mit hoher Geschwindigkeit und behauptet sich gegen die Hand im Eins gegen Eins. Dann drischt er unter Bedrängnis die Kugel unter die Latte.

Erneuter Führungswechsel! Mit ganz viel Ruhe und Geduld spielen die Portugiesen ihren Angriff aus, bis Martins Frade den Ball in den freigesperrten Raum hinein tippen kann.

Da sind die Schweden bisher sehr anfällig! Sie stehen zwar kompakt und verhindern Durchbrüche, doch der Rückraum schießt einfach mit Schlagwürfen aus der zweiten Reihe.

20. Bislang passt der Rückzug bei den Portugiesen und das ist auch gut, denn so kommt das gefürchtete Tempospiel der Schweden nur sehr bedingt zum Tragen. Im Positionsspiel tun sich die Mannen um Regisseur Gottfridsson schwer Lücken zu reißen, so bleibt es hier auf Augenhöhe.

Da ist die Abwehr aber auch zu passiv! Aus acht Metern darf der Magdeburger abschließen, der Block wartet nur und ist gegen den platzierten Schlagwurf machtlos.

18. Es geht hier weiter munter hoch und runter! Beide Teams haben Spaß am Tempospiel, oft fallen die Treffer nur wenige Sekunden nach dem Vorangegangenen.

16. Bitte festhalten: Francisco Costa ist Jahrgang 2005, der spielt hier, als hätte er 20 Jahre Erfahrung im Profihandball. Unbekümmert zieht er die Fäden, lässt erfahrene Spieler völlig alt aussehen. Gerade bekam das Palicka zu spüren, der einen Dreher von der rechten Seite schlucken musste.

15. Es ist ein sehr sehenswertes Spiel bis hierhin, weil beide Teams ihre individuelle Klasse aufs Parkett kriegen. Auf der einen Seite netzt Costa nach einem spin-move, dann wird Kreisläufer Darj wieder in Szene gesetzt.

13. Pedro Portela Portugal Tor für Portugal, 7:8 durch Pedro Portela

Und Portugal geht in Führung! Nach einem Fehlwurf von Pellas ist es sein direkter Gegenspieler, der den nächsten Strafwurf verwandelt. Ganz sicher lässt er dem eingewechselten Thulin nicht den Hauch einer Chance und guckt ihn perfekt aus.

13. Bisher ist das ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, beide Keeper sind gut im Spiel. Capdeville steht schon bei fünf Paraden, Palicka steht ihm mit vier Stück fast in Nichts nach.

12. Es ist beeindrucken, wie abgeklärt die beiden Costa-Brüder agieren. Dieses Mal hämmert der Linkshänder aus mittiger Position einen Schlagwurf unten links ins Eck. Auf der anderen Seite zeigt Johansson seine Übersicht und legt im letzten Moment ab auf seinen Kreisläufer.

10. Lucas Pellas Schweden 7-Meter verworfen von Lucas Pellas (Schweden) Der war nicht gut geworfen! Pellas versucht es direkt mit einem schnellen Wurf durch die Beine, doch Capdeville kriegt die Füße rechtzeitig zusammen.

Wieder knüppelt der Flensburger Spielmacher eine richtige Rakete raus, wieder landet das Spielgerät oben rechts unterm Gebälk.

Ausgleich! Die Schweden mühen sich im Positionsspiel, scheitern mehrfach am gut aufgelegten Capdeville. Doch dann setzt es die Quittung im Gegenstoß.

Auch der zweite Costa bringt sein Können nun aufs Parkett. Auf der rechten Seite behauptet er sich im Zweikampf und überwindet Palicka eiskalt mit einem Aufsetzer.

Die Portugiesen drängen die Skandinavier immerhin ins Zeitspiel, doch aus schnellen drei Schritten klinkt Gottfridsson die Kugel oben rechts in den Winkel ein.

Erneut gehts zum Strafwurf, wieder hat Palicka nur das Nachsehen.

Der Linksaußen geht an die Linie zum Strafwurf. Auch er täuscht gegen Gustavo Capdeville einmal an und zieht ihm die Kugel dann wuchtig über den Scheitel.

Auch heute übernimmt der Youngster wieder viel Verantwortung im Rückraum, tankt sich zwischen Außen und Halb zum Sechser durch.

Carlsbogård sichert hinten einen missglückten Pass, dann läuft das Gegenstoßspiel. Eine mächtige Waffe der Schweden, auch heute wieder.

Der Linkshänder geht an die Linie, stellt sich dm Duell mit Andreas Palicka zwischen den Pfosten. Einmal angetäuscht, schickt er den Keeper nach rechts und lässt die Kugel nach links abtropfen.

Mit einem Geniestreich eröffnet Regisseur Gottfridsson das Match, sein Aufsetzer von der Mitte zum Linksaußen ist richtig gut. In der kurzen Ecke findet Pellas die Lücke.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Schweden und Portugal ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Das Duell in der Hauptrunde leiten die beiden Unparteiischen Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski aus Nordmazedonien. Die EHF schickt als Supervisor Jutta Ehrmann-Wolf aus Deutschland. Die gut gefüllte Barclaycard-Arena ist bereit, die Mannschaften sind es ebenfalls. Es ertönen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball.

Es war vielleicht das beste Spiel im bisherigen Turnierverlauf: Das direkte Duell zwischen Schweden und Dänemark war ein packender Fight bis in die letzten Sekunden. Doch am Ende behielt der amtierende Weltmeister die Oberhand, so mussten die bisher ungeschlagenen Schweden die erste Niederlage hinnehmen und stehen nun bei ihrer Mission Titelverteidigung ordentlich unter Druck. Denn die Portugiesen haben zwar in der Vorrunde deutlich gegen Dänemark verloren, doch in der Folge Norwegen und Slowenien schlagen können. Damit dürfte der Vergleich des Tabellenzweiten mit dem Drittplatzierten Portugal so eine Art Vorentscheidung in der Hauptrundengruppe II sein. Der Sieger macht einen ganz wichtigen Schritt Richtung Runde der letzten Vier. Als Favorit dürften die Schweden gesetzt sein, doch die Portugiesen wussten bisher immer wieder zu überraschen.

Die Hauptrundengruppe II ist durchaus skandinavisch geprägt, so haben Norwegen, Schweden und Dänemark allesamt den Sprung in die Runde der letzten zwölf gemeistert. Dazu kommen noch Slowenien, Portugal und die Niederlande. Der amtierende Weltmeister aus Dänemark, Titelverteidiger Schweden und die ambitionierten Slowenen konnten jeweils zwei Punkte aus dem Duell gegen den Zweitplatzierten ihrer Gruppe mit in die Hauptrunde nehmen und haben so jeweils die beste Ausgangslage das Halbfinale zu erreichen. Doch auch für die anderen drei Teams bleibt noch eine Restchance, an vier Spieltagen mit vielen hochklassigen Duellen kann vieles passieren. Nach dem 29:28-Krimi im Topspiel am Freitag manifestierten die Dänen die Tabellenführung mit sechs Punkten. Doch direkt dahinter stehen Schweden und Portugal mit jeweils vier Punkten und besten Chancen noch den Sprung ins Halbfinale zu schaffen. Norwegen und Slowenien bräuchten mit ihre Punktestand ein wahres Handballwunder im noch weiterzukommen.

Zum ersten Mal ist eine Nation alleiniger Ausrichter einer EM bei 24 teilnehmenden Mannschaften. Ihr Ziel: Sich in Deutschland die Handballkrone Europas aufzusetzen. In sechs Vorrundengruppen à vier Mannschaften beginnt das Turnier, der Erst- und Zweitplatzierte zieht die in sechs Teams starke Hauptrunde ein. Die Punkte aus dem direkten Duell der Vorrunde werden dabei mitgenommen. Dann folgen weitere vier Spiele, um die Platzierung in der Hauptrunde zu ermitteln. Die beiden besten Mannschaften ziehen direkt ins Halbfinale ein, spielen dann über Kreuz gegen die Nationen aus der zweiten Hauptrunde. Die jeweiligen Drittplatzierten spielen noch den fünften Turnierplatz aus. Somit ist auch in der Hauptrunde in jedem Spiel Spannung garantiert, nur mit optimalen Ergebnissen kann man bei diesem Turniermodus weit kommen. Jeder Punktverlust, sei es in der Hauptrunde oder mitgenommen aus der Vorrunde, kann hier über das Weiterkommen entscheiden.