Die Schiedsrichter der Partie heißen Daniel und Roberto Martins und kommen aus Portugal, die Spielleitung hat der EHF-Deligierte Øyvind Togstad aus Norwegen inne. Damit ist fast alles gesagt, die Halle ist restlos ausverkauft, die Mannschaften laufen ein – gleich gibt’s den Anpfiff!

Ein Blick aufs Personal lässt auf ein großes Spektakel hoffen: Die Schlüsselrolle im Tor bekleiden bei den Kielern Europameister Samir Bellahcene und Tomas Mrkva, dem gegenüber stehen bei Barcelona der Däne Emil Nielsen und der künftige Kieler Gonzalo Perez de Vargas - auf dem Papier ein leichter Vorteil für die Spanier. Ansonsten wird es vor allem auf die Leistungsträger ankommen: Der absolute Superstar beim spanischen Topteam ist Dika Mem, der Franzose ist im Rückraum Dreh- und Angelpunkt mit seiner Torgefährlichkeit. Auf der anderen Seite lastet viel Druck auf den Schultern von Eric Johansson, der zuletzt einer der wenigen Lichter im düsteren THW-Alltag war. Ein besonderer Abend dürfte es für Zebra-Coach Jícha werden. Der Tscheche spielte für beide Seiten, gewann als Spieler und Trainer die Königsklasse. Beide Seiten spielen nach spanischer Schule eine kompakte 6:0-Defensive, doch welche Seite hat darauf die richtige Antwort parat?

Seit 2019 sind die Spanier jedes Jahr in Köln dabei als etablierter Stammgast. Zwei dritte Plätze, einmal Silber sowie die Titelgewinne 2021 und 2022 sprangen bisher für die Katalanen raus. Wer die Königsklasse gewinnen will, der muss Barcelona schlagen. Daran dürften die Zebras noch gute Erinnerungen haben: Denn die Nordlichter kämpften sich damals noch ohne Zuschauer ins Finale, bezwangen den spanischen Titelaspiranten mit 33:28 und krönten sich zum vierten Mal zum Champions-League-Sieger. Im Sommer 2022 hatten die Zebras dann das Nachsehen mit dem spanischen Rekordsieger, da war bereits im Halbfinale Endstation. Für die Kieler geht es in der Underdog-Rolle eine unterdurchschnittliche Saison wieder gerade zu biegen und heute für ein echtes Achtungszeichen zu sorgen. Die Katalanen sind bereits mit zehn gewonnenen Titeln Rekordsieger, könnten mit ihrem elften Erfolg die Königsklasse zum dritten Mal in vier Saisons gewinnen.

Dem gegenüber steht die nächste Fabelsaison der Katalanen: Ohne Saisonniederlage, mit nur einem Unentschieden hat es der spanische Serienmeister auch in dieser Spielzeit wieder zum nationalen Meister geschafft. Trotz Umbruch im Kader und einiger personeller Baustellen zeigte Barcelona auch dieses Jahr wieder in nahezu allen Spielen die gewohnte Souveränität. Auch wenn bei den Mannen um Trainer Carlos Ortega nach der Gruppenphase nur der zweite Rang raussprang – ebenfalls 22 wie der THW Kiel, so konnte die Mittelmeertruppe ebenfalls direkt das Ticket fürs Viertelfinale buchen. Dort wartete mit Paris St. Germain der wahrscheinlich prominenteste Gegner auf die Katalanen, doch ein 30:22-Erfolg in der Stadt der Liebe bildete den Grundstein für den Einzug in die Runde der letzten Vier. Abgerundet mit dem 32:31-Erfolg spielt der FC Barcelona auch in dieser Saison wieder mit um den Platz auf Europas Handballthron.

Was spielen die Kieler Zebras für eine verrückte Saison: Das frühe Ausscheiden im nationalen Pokal, dazu eine mehr als durchwachsene Spielzeit in der Liga. Zu groß waren die Leistungsschwankungen, es fehlte an Kontinuität und Stabilität. Aber eben nur in der Bundesliga. Denn in der Königsklasse zeigten die Fördestädter ihr eigentliches Gesicht, behaupteten sich überragend in der so schweren Gruppe A. Kielce, Aalborg, Szeged und Paris wurden hinter sich gelassen, mit nur sechs Verlustpunkten spielte die Truppe um Trainer Filip Jícha die beste Gruppenphase der Vereinsgeschichte. Dank nur zweier Niederlagen und zwei Unentschieden konnte das Viertelfinale übersprungen werden. Was dann in der Runde der letzten Acht gegen Montpellier folgen sollte, ist eine der größten Aufholjagden der Handballgeschichte: In Südfrankreich noch mit neun Toren desaströs geschlagen, gelang den Ostseestädtern ein nicht zu erwartendes Wunder. Mit zehn Toren gelang der Sieg über MHB, der Einzug ins Halbfinale war perfekt.