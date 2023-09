44. Eloy Morante Maldonado BHC06 Tor für Bergischer HC, 23:20 durch Eloy Morante Maldonado



43. Lukas Jørgensen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 23:19 durch Lukas Jørgensen

Und rein ins leere Tor, wahrscheinlich die einfachste Aufgabe des Abends.

43. Mads Kjeldgaard Andersen BHC06 Tor für Bergischer HC, 22:19 durch Mads Kjeldgaard Andersen



42. Doch die Hausherren können kein Kapital aus der Überzahl schlagen: Einmal lässt Lukas Jørgensen frei vom Kreis aus, dann springt Møller überhastet in den Kreis zum Kempa...

41. Ivo Santos BHC06 2 Minuten für Ivo Santos (Bergischer HC)

Wieder so eine wuchtige Bremse, dieses Mal erwischt es Pytlick. Die Hand ist klar auf Gesichtshöhe, damit gehts für Santos erstmal für zwei Minuten auf die Bank.

41. Hinten raus könnte es durchaus auch noch zu einer Kraftfrage werden, da haben die Flensburger klar die Nase vorn. Mit deutlich mehr Tiefe im Kader hat Trainer Nicolej Krickau hier bedeutend bessere Wechselmöglichkeiten...

40. Noch klappt längst nicht alles, doch die Flensburger versuchen es durchaus hier den Vorsprung noch weiter auszubauen. Der BHC hält tatkräftig dagegen, doch das Spiel pendelt sich im Moment etwa bei diesem Vorsprung ein.

39. Eloy Morante Maldonado BHC06 Tor für Bergischer HC, 22:18 durch Eloy Morante Maldonado

So einfach kann es gehen. Bis auf gute acht Meter darf der Halblinke heranspazieren, dann zieht er aus kurzem Arm einfach mal ab über Jørgensen.

38. Lasse Møller Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 22:17 durch Lasse Møller

Nun trifft der Shooter auch aus der zweiten Reihe! Zuvor gelangen ihm ausschließlich zahlreiche Assists, doch gegen diesen Wurf ist Rudeck machtlos.

37. Die Bergischen tun sich weiter schwer im Angriff, die Leichtigkeit der Anfangsminuten ist längst dahin. Jetzt ist Kreativität und Tiefe im Spiel gefragt...

36. Emil Jakobsen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 21:17 durch Emil Jakobsen

Den fälligen Strafwurf bringt der Däne sicher unter, dieses Mal entscheidet er sich für einen Aufsetzer.

36. Lukas Jørgensen kriegt den Ball zu fassen und ist dann it einem Mann nicht mehr zu verteidigen. Der Neuzugang macht heute ein klasse Spiel.

36. Frederik Ladefoged BHC06 Tor für Bergischer HC, 20:17 durch Frederik Ladefoged



35. Emil Jakobsen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 20:16 durch Emil Jakobsen

Erneut Siebenmeter, doch Rudeck hat erneut das Nachsehen. Kompromisslos zieht der Linksaußen den Ball scharf oben rechts in die Ecke, der Keeper hatte auf einen Wurf nach unten spekuliert.

34. Tomáš Babák BHC06 Tor für Bergischer HC, 19:16 durch Tomáš Babák

Stark! Die Wurffinte war richtig gut, damit öffnen sich Tür und Tor auf der linken Seite.

33. Lukas Jørgensen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 19:15 durch Lukas Jørgensen

Wieder gehts mit Tempo nach vorne und einmal mehr funktioniert die Achse mit dem Kreis tadellos.

33. Lukas Jørgensen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 18:15 durch Lukas Jørgensen

Wahnsinn! Schwer zu sagen, was da schöner war: Assist von Pytlick oder der in der Drehung abgeschlossene Wurf vom Kreisläufer.

31. Tomáš Babák BHC06 Tor für Bergischer HC, 17:15 durch Tomáš Babák

Mit viel Fortune geht der Ball in die Maschen. Aus dem Zeitspiel heraus, geht der Wurf von Babák noch an den Block, da kann Møller nur noch hinterher schauen.

31. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte! Kommen die Bergischen Löwen nochmal zurück oder sichern sich die Flensburger die nächsten zwei Punkte?

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Die SG Flensburg-Handewitt führt zur Pause gegen den Bergischen HC mit 17:14. Den besseren Start erwischten die Gäste, die sich schnell mit drei Toren absetzen konnten (2:5, 6. Minute). Die Gastgeber machten zu viele einfache Fehler, die die Bergischen Löwen mit gnadenlosen Tempohandball bestraften. Gerade Morante Maldonado traf in den ersten Minuten gute Entscheidungen und war ein wichtiger Grundstein. Gerade in punkto Effizienz verfolgten die Mannen von Jamal Naji einen klaren Plan und hielten so unsicher angierende Flensburger auf Distanz. Bis zur 20. Minute hielt der Vorsprung an, dann begann das Team von Nicolej Krickau die Fehlerzahl zu minimieren, die Wuppertaler leisteten sich mehrere unkonzentrierte Abschlüsse in Folge, sodass die Fördestädter das Spiel drehen konnten. Doch nicht nur die eigene Führung, sondern sogar den ersten eigenen Drei-Tore-Abstand warfen die Norddeutschen mit einem 7:1-Lauf heraus. Bester Werfer ist bis hierhin Simon Pytlick mit vier Treffern. Bis gleich zum zweiten Durchgang!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Simon Pytlick Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 17:14 durch Simon Pytlick

Und Pytlick fängt nochmal einen Ball ab! Mit viel Ruhe läuft er den Gegenstoß und bringt seine SG erstmals mit drei Toren in Führung!

29. Jóhan Hansen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 16:14 durch Jóhan Hansen

Wieder Hansen, dieses Mal von seiner angestammten Position! Møller macht auf der linken Seite Druck, die Dynamik, die Geschwindigkeit passt. Dann sieht er Smits und bedient die Niederländer mit einem Expresspass. Aus gutem Winkel zieht Hansen den Ball in den Winkel.

28. Jóhan Hansen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 15:14 durch Jóhan Hansen

Im Fastbreak läuft Hansen von Außen ein und bekommt im richtigen Moment den Steckpass in den Raum. Das bedeutet seit langem mal wieder eine Flensburger Führung!

27. Puh! Der Wurf von Jakobsen hatte Potential zum Tor des Monats, doch der Heber mit etwas Spin geht knapp am Pfosten vorbei. Das Raunen der Halle zeigt, wie knapp dieser Wurf war.

26. Lukas Jørgensen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 14:14 durch Lukas Jørgensen

Die Abschlüsse sind noch nicht seins heute, doch der Assist war tadellos: Hinter dem Rücken spielt Lasse Møller den Ball an den Kreis, Jørgensen hatte sich im richtigen Moment abgesetzt und vollendet die dänische Co-Produktion.

25. Noah Beyer BHC06 Tor für Bergischer HC, 13:14 durch Noah Beyer

Kevin Møller bleibt lange stehen, doch gegen diesen Strafwurf ist er mit seinem linken Bein zu langsam. Der Ball schlägt unten rechts ein.

24. Nun entscheidet sich auch Übungsleiter Jamal Naji für sein erstes Team-Timeout! Es geht aber lediglich um kleine Korrekturen, aufgrund zweier Fehlwürfe ist die Partie wieder ausgeglichen.

24. Lukas Jørgensen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 13:13 durch Lukas Jørgensen

Stark! Mit aller Kraft wuchtet sich der Kreisläufer in den Raum und drückt den Ball über die Linie. Damit ist der 3:0-Lauf der Norddeutschen perfekt.

23. Die Partie ist weiterhin vogelwild: Beiden Teams unterlaufen immer wieder Ungenauigkeiten, die Fehlerquote steigt zunehmend. Gegen Smits wird das nächste Stürmerfoul gepfiffen, der Konterpass für Nothdurft geht ins Toraus...

22. Emil Jakobsen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 12:13 durch Emil Jakobsen

Nun haben sie mal hinten dauerhaft konzentriert gearbeitet, Blagotinšek und Smits arbeiten gemeinsam den Kreis weg. Dann läuft der Gegenstoß über links, Jakobsen springt förmlich mit dem Ball ins Tor.

20. Emil Jakobsen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 11:13 durch Emil Jakobsen

Jakobsen geht zum ersten Siebenmeter an die Linie, Rudeck und er führen ein wildes Tänzchen. Doch lässig behält der Linksaußen mit einem überlegten Kopfroller die Oberhand.

20. Der Gesichtsausdruck von Trainer Nicolej Krickau spricht Bände: Die Wurfquote passt bei den Fördestädtern, doch die Fehlerzahl und die Kompaktheit im Abwehrverbund passt dem Dänen überhaupt nicht. Deshalb nimmt er genervt seine erste Auszeit!

20. Tim Nothdurft BHC06 Tor für Bergischer HC, 10:13 durch Tim Nothdurft

Wieder läuft die zweite Welle nach einem Flensburger Fehler, erneut finden die Bergischen ihren Linksaußen.

18. Beide Teams nehmen mal das Tempo heraus, um dann im nächsten Moment voll auf dem Gaspedal zu stehen. Jedes Gegentor wird sofort mit der zweiten Welle beantwortet, zumeist finden beide Angriffsreihen da gute Lösungen.

18. Tim Nothdurft BHC06 Tor für Bergischer HC, 10:12 durch Tim Nothdurft



18. Simon Pytlick Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 10:11 durch Simon Pytlick



18. Tomáš Babák BHC06 Tor für Bergischer HC, 9:11 durch Tomáš Babák

Und wieder können die Gäste auf zwei Tore enteilen! Golla lässt sich in Unterzahl auswackeln, die Hilfe von Jørgensen kommt zu spät.

17. Aron Seesing BHC06 Tor für Bergischer HC, 9:10 durch Aron Seesing



16. Ob der Zeitstrafe gegen Peter Johannesson, steht nun temporär Rudeck zwischen den Pfosten und kann in doppelter Dezimierung sofort die erste Parade verbuchen.

16. Mads Kjeldgaard Andersen BHC06 2 Minuten für Mads Kjeldgaard Andersen (Bergischer HC)

Jetzt knallt es hier aber mächtig! Er und Jørgensen gehen beide zum Ball, doch der Kreisläufer behauptet das Leder. Kjeldgaard Andersen trifft den Dänen voll im Gesicht, da gibts keine Diskussionen.

16. Blaž Blagotinšek Flensburg-H 2 Minuten für Blaž Blagotinšek (SG Flensburg-Handewitt)

Da hat der Abwehrriese aber mal voll die Bremse gezogen. Gegen Maldonado zieht er seinen linken Arm ins Gesicht, das bedeutet die erste Hinausstellung auf SG-Seite.

15. Peter Johannesson BHC06 2 Minuten für Peter Johannesson (Bergischer HC)



15. Emil Jakobsen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 9:9 durch Emil Jakobsen

Vorne hämmert der Regisseur des BHC den nächsten Schlagwurf rein, doch sofort setzen die Gastgeber nach und räumen zügig nach links ab.

15. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 8:9 durch Linus Arnesson



14. Johannes Golla Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 8:8 durch Johannes Golla

Herausragend! Die Vorarbeit von Pytlick ist überragend, im Fallen legt er hinter dem Rücken zu seinem Kapitän, das bedeutet: Ausgleich!

13. Simon Pytlick Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 7:8 durch Simon Pytlick



13. Mads Kjeldgaard Andersen BHC06 Tor für Bergischer HC, 6:8 durch Mads Kjeldgaard Andersen

Das ist viel zu passiv! Die Abwehr der Hausherren klebt förmlich am Sechser, da schmeißt Kjeldgaard Andersen in Unterzahl dankend oben rüber.

11. Aron Seesing BHC06 2 Minuten für Aron Seesing (Bergischer HC)



11. Emil Jakobsen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:7 durch Emil Jakobsen

Der Ball läuft bis in die letzte Stufe, Mensah hätte aber schon selber gehen können. Dementsprechend groß ist der Winkel für den Linksaußen, der den ball um die Hüfte des Keepers in die Maschen haut.

10. Bisher ist das ein ganz starker Vortrag der Gäste, sehr diszipliniert spielen die Bergischen nach ihrem Matchplan und finden immer wieder gute Lösungen. Die Flensburger hingegen finden nicht zu ihrem Rhythmus und machen ungewohnt viele Fehler.

9. Djibril M'Bengue BHC06 Tor für Bergischer HC, 5:7 durch Djibril M'Bengue

Was für ein Rückraumhammer! Arnesson holt den Linkshänder ins Kreuz, der sofort aus einem Schritt hochsteigt.

9. Jóhan Hansen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 5:6 durch Jóhan Hansen

Stark! Der Winkel war sehr spitz, doch mit viel Feingefühl zirkelt der Däne den Ball in die lange Ecke.

8. Frederik Ladefoged BHC06 Tor für Bergischer HC, 4:6 durch Frederik Ladefoged

Doch auch die Gäste können es über den Kreis! Ladefoged behauptet sch zwischen Golla und Blagotinšek, der Abschluss im Fallen nach rechts oben ist dann erste Sahne.

7. Johannes Golla Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 4:5 durch Johannes Golla

Bärenstark! Golla sperrt sich den Raum frei und schließt dann artistisch mit der linken Hand ab.

6. Kay Smits Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 3:5 durch Kay Smits



6. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 2:5 durch Linus Arnesson

Den ersten Siebenmeter netzt der Kapitän lässig mit einem Gegendreher.

6. Johannes Golla Flensburg-H Gelbe Karte für Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)



5. Simon Pytlick Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 2:4 durch Simon Pytlick



5. Eloy Morante Maldonado BHC06 Tor für Bergischer HC, 1:4 durch Eloy Morante Maldonado

Der Mann der ersten fünf Minuten! Wieder kommt er in einer breiten Kreuzung über die Mitte und zieht aus neun Metern einfach mal ab. Burić ist zwar in der richtigen Ecke, doch das Leder geht über die Linie.

4. Eloy Morante Maldonado BHC06 Tor für Bergischer HC, 1:3 durch Eloy Morante Maldonado

Und wieder ist ein Schrittfehler die Ausgangslage, dann läuft das Spiel wieder in die andere Richtung! Aus der Hüfte schießt Maldonado einfach mal an Blagotinšek vorbei und tunnelt Benjamin Burić im Kasten.

3. In Sachen Tempo machen beide Teams keine Kompromisse, gerade die Gäste setzen nach einem Schrittfehler von Pytlick sofort nach und gehen über ihren Rechtsaußen schnell in Führung.

3. Yannick Fraatz BHC06 Tor für Bergischer HC, 1:2 durch Yannick Fraatz



2. Eloy Morante Maldonado BHC06 Tor für Bergischer HC, 1:1 durch Eloy Morante Maldonado



1. Jim Gottfridsson Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 1:0 durch Jim Gottfridsson

Sofort macht die SG den Ball schnell und findet ihren Spielmacher auf der rechten Seite. Zwischen Außen und Halb kann er durchbrechen und drückt den Ball an Peter Johannesson in die lange Ecke.

1. Beide Trainer setzen auf bewährtes Stammpersonal, in der ersten Sieben gibt es soweit keine Überraschungen! Flensburg beginnt in der Offensive.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Flensburg und dem BHC ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Die Schiedsrichter der Partie heißen Nils Blümel und Jörg Loppaschewski, die Spielleitung hat Mathias Brauer inne. Damit ist fast alles gesagt, die Halle kocht, die Mannschaften laufen ein – gleich gibt’s den Anpfiff.

Ein Blick auf die Historie verrät, dass das heute durchaus eine klare Angelegenheit werden könnte. In 20 Aufeinandertreffen gab es 18 Siege für die Norddeutschen, egal ob Heim oder Auswärts, oft mussten die Bergischen eine deutliche Schlappe einstecken. So zuletzt auch in der vergangenen Saison in Flensburg, da musste die Naji-Truppe mit einer 30:17-Niederlage die Rückreise antreten. Ganz aussichtslos ist die heutige Aufgabe aber trotzdem nicht: Im Juni des letzten Jahres gewann der BHC bei den Fördestädtern und zeigte beim 24:21-Sieg eine sehr kämpferische Leistung. Gleiches wird auch heute wieder nötig sein, der vorletzte Platz mit zwei mageren Punkten lädt noch nicht zur Zuversicht ein. Doch auch die Flensburger sind durchaus unter Druck, gab es nur einen Sieg aus den letzten vier Spielen. Um nicht vorzeitig den Anschluss an Melsungen und die Berliner Füchse zu verlieren, müsste heute an Heimsieg her.

Von vielen werden die Norddeutschen als der Titelaspirant überhaupt gehandelt, doch dem Druck müssen die Fördestädter erstmal Stand halten. Das Auftaktprogramm hatte es in sich, zuerst gab es im kleinen Nordderby den ersten Sieg gegen den HSV Hamburg (37:32), dann folgte die schwere Auswärtshürde beim amtierenden Champions-League-Sieger. Das Team von Neu-Trainer Nikolej Krickau unterlag beim SC Magdeburg mit 31:29, doch vier Tage später gab es bereits das nächste Gipfeltreffen. Das 109. Nordderby stand auf dem Plan, lange war die Partie gegen den Rivalen aus Schleswig-Holstein offen, dann musste sich der THW in der Flensburger Campus-Halle mit 28:27 geschlagen geben. Doch in den beiden folgenden Auswärtsauftritten in Lemgo und Hannover kam die SG nicht über ein Unentschieden hinaus. Doch mit ihrer Heimstärke dürften die Rollen heute klar verteilt sein.

Letzte Saison hatte das Team von Trainer Jamal Naji frühzeitig nichts mehr mit dem Klassenerhalt zutun. Ein respektabler zwölfter Platz rundete eine annehmbare Saison ab, in diese Richtung sollte es diese Spielzeit auch wieder gehen. Doch der Start lässt derzeit auf anderes deuten. Eigentlich war das Auftaktprogram durchaus machbar, einige Punkte galten als fest eingeplant. Doch es kam alles anders, denn gegen die Aufsteiger Balingen und Eisenach, sowie den HC Erlangen stand am Ende eine Niederlage mit einem Tor zu Buche. Gegen die Füchse Berlin schlugen sich die Bergischen Löwen tapfer, hatten aber auch hier mit 30:34 das Nachsehen. Erst vor gut zwei Wochen gab es die ersten beiden Punkte, auswärts beim VFL Gummersbach stand am Ende ein 33:27-Erfolg auf der Anzeigetafel. Doch vom vorletzten Tabellenplatz konnten sich die Bergischen nicht lösen, auch aufgrund der knappen Niederlage zuletzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen (29:31).