21. Mads Kjeldgaard Andersen BHC06 Tor für Bergischer HC, 10:14 durch Mads Kjeldgaard Andersen



21. Paukenschlag! Trainer Jamal Naji nimmt sein zweites Team-Timeout! Die Löwen stehen kompakt in der Abwehr, zwei Mal in Folge schmeißen seine Schützlinge leichtfertig den Ball weg. Erstmals beträgt der Rückstand fünf Tore, dafür mussten die Gäste vergleichsweise wenig investieren.

21. Jannik Kohlbacher Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 9:14 durch Jannik Kohlbacher



20. Niclas Kirkeløkke Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 9:13 durch Niclas Kirkeløkke



20. Niclas Kirkeløkke Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 9:12 durch Niclas Kirkeløkke



19. Djibril M'Bengue BHC06 Tor für Bergischer HC, 9:11 durch Djibril M'Bengue



19. Sowohl Johannesson, als auch Birlehm sind gut im Spiel, können zahlreiche freie Bälle wegnehmen. Gerade die Kreisläufer hinterlassen noch nicht den glücklichsten Eindruck.

18. Andreas Holst Jensen Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 8:11 durch Andreas Holst Jensen

Der angesprochene Blitz-Neuzugang gibt Ahouansou eine Pause und kann sich ein erstes Mal in die Torschützenliste eintragen. Sein Wurf aus neun Metern war ein echtes Geschoss.

17. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 8:10 durch Linus Arnesson

Der Kapitän ist in der Offensive der ausschlaggebende Faktor. Alles läuft über ihn!

17. Gustav Davidsson Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 7:10 durch Gustav Davidsson



16. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 7:9 durch Linus Arnesson

Den fälligen Strafwurf übernimmt wieder Arnesson und zieht Birlehm das Spielgerät unsanft am Kopf vorbei in die rechte Ecke.

15. Lange läuft der Angriff, der BHC müht sich gegen die kompakte Löwen-Abwehr. Im Zeitspiel zieht Stutzke links zur Grundlinie und holt den Siebenmeter raus.

15. Jamal Naji platzt der Kragen! Schnell nimmt er seine erste Auszeit! Sein Team kam gut rein in die ersten Minuten, wurde aber schnell nachlässig und lud in den letzten Minuten die Gäste zu einfachen Gegenstößen ein.

15. Patrick Groetzki Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 6:9 durch Patrick Groetzki



14. Jannik Kohlbacher Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 6:8 durch Jannik Kohlbacher



13. Noah Beyer BHC06 Tor für Bergischer HC, 6:7 durch Noah Beyer

Das war deutlich besser gelöst. In Überzahl spielt Arensson den langen Ball zum Linksaußen. Vorher hatte Stutzke vorzeitig angeschlossen.

13. Philipp Ahouansou Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:7 durch Philipp Ahouansou

Was für eine Dynamik! In Unterzahl zieht er auf die Lücke, starke Aktion.

12. Es geht flink hin und her, doch beide Teams lassen noch viel aus. Es wirkt wie ein abtasten, kein Team kann hier die Spielkontrolle erlangen.

12. Gustav Davidsson Löwen 2 Minuten für Gustav Davidsson (Rhein-Neckar Löwen)

Das Ziehen am Trikot war unstrittig, das macht Djibril M'Bengue im Zweikampf geschickt.

11. David Móré Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:6 durch David Móré



11. Jannik Kohlbacher Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:5 durch Jannik Kohlbacher



10. Lukas Stutzke BHC06 Tor für Bergischer HC, 5:4 durch Lukas Stutzke



8. Patrick Groetzki Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 4:4 durch Patrick Groetzki



8. Niclas Kirkeløkke Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 4:3 durch Niclas Kirkeløkke



8. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 4:2 durch Linus Arnesson



6. In der Offensive ist das Fehlen von Knorr bereits merkbar, die Löwen tun sich schwer klare Wurfchancen zu erarbeiten. Meist sind es Würfe unter Kontakt, die Johannesson entschärfen kann.

5. Noah Beyer BHC06 7-Meter verworfen von Noah Beyer (Bergischer HC) Arnesson winkt ab, kann nicht nochmal werfen. Beyer kommt an die Linie, doch Birlehm zockt lange und lenkt den Ball mit der linken Hand am Tor vorbei.

4. Ein fliegender Start sorgt für schnelle Treffer. Doch nun machen beide Teams technische Fehler, lassen offene Würfe liegen.

4. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 3:2 durch Linus Arnesson

SO wirft man einen Strafwurf. Birlehm lässt sich auf eine Seite ziehen, Arnesson legt den Ball gefühlvoll zwischen Kopf und Arm vorbei.

3. Patrick Groetzki Löwen 7-Meter verworfen von Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) In Abwesenheit vom Stammschützen Knorr geht er in seinem 500. HLB-Spiel voran, doch der Ball fliegt deutlich übers Tor.

3. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 2:2 durch Linus Arnesson

Was für ein Strahl! Aus dem Handgelenk zeiht er das Leder in der zweiten Welle perfekt in den Winkel.

2. Gustav Davidsson Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 1:2 durch Gustav Davidsson



2. Gustav Davidsson Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 1:1 durch Gustav Davidsson

Der Neuzugang schafft den Durchbruch auf der linken Seite und dreht den Ball an Peter Johannesson vorbei.

1. Yannick Fraatz BHC06 Tor für Bergischer HC, 1:0 durch Yannick Fraatz

Der wurfgewaltige Rückraum der Hausherren macht den Ball schnell, sofort ergibt sich eine Lücke, die M'Bengue schon hätte nutzen können. Doch der Rechtsaußen darf verwandeln, der Winkel war groß.

1. Los geht’s, das Duell zwischen den Bergischen Löwen und den Rhein-Neckar-Löwen ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Die Schiedsrichter der Partie heißen Martin Thöne und Marijo Zupanovic , die Spielleitung hat Ralf Damian inne. Damit ist fast alles gesagt, die Halle sorgt für gute Stimmung, die Mannschaften laufen ein, doch eine Hiobsbotschaft kommt noch von den Rhein-Neckar-Löwen: Spielmacher Juri Knorr fällt kurzfristig aus, damit muss Trainer Hinze einmal mehr improvisieren. Gleich gibt’s den Anpfiff.

Ein Blick auf die vergangenen Duelle lässt für die Hausherren nichts Gutes vermuten: In den letzten sechs Aufeinandertreffen gab es keinen Sieg für die Bergischen Löwen. Fünf Siege und ein Unentschieden sprechen deutlich für die Löwen aus Mannheim. Doch im Gegensatz zur Zehn-Tore-Niederlage in der letzten Saison in Mannheim waren die Heimspiele des BHC zuletzt knapp. Das Team von Trainer Hinze konnte die Auswärtspunkte letzte Spielzeit nur mit Mühe mitnehmen. Das 27:26 zu Gunsten des DHB-Pokal-Siegers deutet aber an, wie knapp die Spiele zwischen beiden Teams sein können. Zwar dürften die Rollen heute klar verteilt sein, doch eines ist klar: Diese Liga ist immer für Überraschungen gut!

Noch ist der Blick auf die Tabelle verzerrt, haben die Mannheimer erst drei Spiele absolviert. Doch der Vorjahres-Fünfte hat auch schon drei Minuspunkte auf dem Konto. Zum Auftakt gab es ein Unentschieden bei FrischAuf! Göppingen, dann folgte eine Niederlage bei den Recken aus Hannover. Am vergangenen Montag hatte das Team von Trainer Sebastian Hinze den ersten Auftritt vor eigenem Publikum und fegte den HC Erlangen mit zehn Toren Differenz aus der Halle. Damit dürfte klar sein, wo die Reise für die Mannen vom Neckar hingehen soll. Europäisch wollen sie spielen, dazu müssen heute zwei Auswärtspunkte her. Mit einem Sieg wäre theoretisch ein Sprung von Platz Zwölf in Richtung Platz Sieben möglich. Doch wie viel möglich ist, angesichts der langen Verletztenliste, ist unklar. Auch welche Rolle Blitz-Neuzugang Andreas Holst Jensen schon übernehmen kann, ist ebenfalls fraglich.

Letzte Saison hatte das Team von Trainer Jamal Naji frühzeitig nichts mehr mit dem Klassenerhalt zutun. Ein respektabler zwölfter Platz rundete eine annehmbare Saison ab, in diese Richtung sollte es diese Spielzeit auch wieder gehen. Doch der Start lässt derzeit auf anderes deuten. Eigentlich war das Auftaktprogram durchaus machbar, einige Punkte galten als fest eingeplant. Doch es kam alles anders, denn gegen die Aufsteiger Balingen und Eisenach, sowie den HC Erlangen stand am Ende eine Niederlage mit einem Tor zu Buche. Gegen die Füchse Berlin schlugen sich die Bergischen Löwen tapfer, hatten aber auch hier mit 30:34 das Nachsehen. Erst vor gut einer Woche gab es die ersten beiden Punkte, auswärts beim VFL Gummersbach stand am Ende ein 33:27-Erfolg auf der Anzeigetafel. An diesen Sieg wollen die Wuppertaler gerne vor heimischer Kulisse anknüpfen und sich zeitnah vom 17. Tabellenplatz lösen.