2 Minuten für Lukas Hutecek (TBV Lemgo Lippe) Der Spielmacher stellt gegen Hansen die Hüfte raus, trotzdem trifft Hansen. Damit geht sein Team in die letzten Minuten der ersten Halbzeit in Unterzahl.

Noch geht nicht viel über die Außenspieler. Der Rückraum reißt die Partie an sich und ist absolut tonangebend. Hutecek und Versteijnen harmonieren gut, auf der anderen Seite ist es vor allem Neuzugang Pytlick, der seine Kreisläufer in Szene setzt.

So langsam nimmt die Partie Fahrt auf. Beide Teams haben kurzfristig das Tempospiel für sich entdeckt, in der zweiten Welle offenbaren sich auf beiden Seiten größere Lücken.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 4:4 durch Niels Versteijnen Der Ex-Flensburger haut sich zwischen Außen und Halb in die Lücke, tankt sich durch und schmeißt das Leder in die lange Ecke.

Doch das dürfte kein leichtes Unterfangen werden. Auch wenn die SG sich personell unglaublich verstärkt hat und viele Neuzugänge keine Anlaufzeit brauchen, so müssen die Flensburger trotzdem zu ihrer Konstanz zurückfinden. In den letzten beiden Spielzeiten hatten die Norddeutschen ähnlich hohe Ziele, doch beide Male verloren sie ihr Auswärtsspiel in Lemgo. Jeweils mit fünf Toren gewannen die Lipperländer zuletzt gegen die Flensburger in eigener Halle, diese Serie möchte das Team von Trainer Kehrmann gerne ausbauen. Eine tragende Rolle könnte dabei Linkshänder Niels Versteijnen spielen. Heute trägt der Rückraumrechte das Trikot des TBV, durchlief aber die Jugend der SGF und hat sich zu einer tragenden Säule im Angriffsspiel der Hausherren entwickelt.