50. Die ersten Minuten des Durchgangs gehören den Schweden, die sich im Strafraum Bayers festsetzen wollen. Am Ende fehlt dann aber die notwendige Entschlossenheit, hier auch zu vielversprechenden Chancen zu kommen.

48. Keine drei Minuten auf dem Platz wagt Mbamba seinen ersten Tunnel gegen Tomas Totland, rutscht dann aber auf dem Platz weg.

46. Weiter geht's! Leverkusen im weißen Auswärtsdress stößt an und hat zur Halbzeit einmal gewechselt.

46. Noah Mbamba Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Noah Mbamba

46. Victor Boniface Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Victor Boniface

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Pause in Göteborg. Mit einem 1:0-Vorsprung geht Bayer Leverkusen bei BK Häcken in die Kabine. Der Bundesliga-Spitzenreiter tat nicht viel fürs Spiel und brennt hier nicht das von vielen erwartete Feuerwerk ab. Die einzige zwingende Torchance konnte Boniface nach einer knappen Viertelstunde für das bisher einzige Tor des Spiels nutzen. Häcken hat die ein oder andere gute Chance herausgespielt, setzt Bayer aber auch nicht mit letzter Konsequenz unter Druck. Dennoch wäre auch ein Unentschieden zur Halbzeit verdient.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Eine Minute gibt es obendrauf. Es war relativ wenig geboten, deswegen passt das so auch.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Edward Chilufya bekommt einen schönen Pass am rechten Strafraumeck angeboten. Aber da stellt sich Piero Hincapié mit seinem vollen Körper geschickt zwischen ihn und den Ball. Am Ende bleibt die Situation harmlos, auch weil Chilufya auf dem rutschigen Platz zu Fall kommt.

41. Auch den Zahlen zufolge tut Häcken in die Offensive mehr für die Begegnung: Fünf Schüsse aufs Tor der Gäste konnte man bisher verbuchen. Der Underdog macht hier für seine Verhältnisse eine gute Partie.

40. Bayer ist jetzt wieder etwas mehr um Spielkontrolle bemüht und baut das Spiel wieder abwartend auf.

39. Der nächste Abschluss der Schweden! Aus dem Stand probiert Ishaq Abdulrazak es von der Sechzehnerlinie mit einem Flachschuss ins linke Eck. Der Ball setzt nochmal tückisch auf, aber im Nachfassen hat Matěj Kovář das Spielgerät dann sicher.

35. Bayer hat jetzt einige Gänge zurückgeschaltet, der Führungstreffer war eigentlich die einzige Torraumszene und man konnte sie effektiv nutzen. Häcken macht jetzt etwas mehr fürs Spiel, agiert aber größtenteils harmlos. Dennoch sollte der Spitzenreiter der Bundesliga aufpassen, hier nicht zu leichtsinnig zu werden.

32. Das gibt es nicht! Gleich drei Chancen bieten sich für Häcken innerhalb weniger Sekunden: Zuerst muss Kovar nach einem Heber von Mikkel Rygaard in Richtung Srđan Hrstić raus und faustet den Ball zur Seite weg. Dort ist dann aber Ishaq Abdulrazak zur Stelle, dessen Abschluss die Nummer zwei von Bayer ebenso nicht festhalten kann und so rauscht Chilufya fast perfekt getimed in die Schussbahn. Am Ende kann der Schlussmann der Gäste den Ball noch abblocken und bekommt zu seinem Glück einen Abstoß zugesprochen!

29. Auf diese Ecke folgt sofort eine weitere. Bayer bekommt sie mühelos aus der Gefahrenzone und läutet dann den Konter ein, aber Nathan Tella braucht dann vorne etwas zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Das gibt den Schweden Zeit zum Aufrücken.

28. Piero Hincapié verliert kurz gegen Edward Chilufya im eigenen letzten Drittel den Ball und der Stürmer der Schweden ist fast durch bis zur Linie. Aber dann kann der Abwehrmann der Werkself seinen Fehler ausbügeln und klärt mit dem Fuß zur Ecke für die Hausherren.

27. Immerhin ein Abschluss der Gäste: Aus der zweiten Reihe probiert es Mikkel Rygaard, aber sein Schuss geht dann doch weit, weit über den Kasten in den schwedischen Nachthimmel.

25. Victor Boniface Leverkusen Gelbe Karte für Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Nachdem er einen schönen Ball von Nathan Tella von der Seite bekommt, läuft Boniface in den Sechzehner und will gegen Ishaq Abdulrazak den Elfmeter rausholen, weshalb er sich im Zweikampf den Ball etwas vorlegt und sich fallen lässt. Den Strafstoß gibt es nicht, dafür aber eine Gelbe Karte für den Nigerianer für diese theatralische Einlage.

22. Diesmal macht Bayer es über die andere Seite! Adli behält auf der rechten Seite nach einem Lupfer von Adam Hlozek die Übersicht und läuft bis zur Grundlinie. Seine halbhohe Flanke vor dem Sechzehner findet am Elfmeterpunkt Nathan Tella, dessen Schuss von Keeper Peter Abrahamsson geblockt wird. Aber der Treffer hätte eh nicht gezählt, da mittlerweile die Fahne oben ist: Amine Adli wurde knapp im Abseits gesehen.

20. Die Angriffe Bayers folgen einem bestimmten und eigentlich leicht durchschaubaren Schema: Tapsoba oder Puerta suchen auf der rechten Seite nach Nathan Tella, der dann den mitaufgerückten Stanisic bedienen soll, dessen Aufgabe es dann schließlich ist, vor allem Victor Boniface mit vielversprechenden Bällen zu versorgen.

17. Selbst mit dem B-Aufgebot macht Bayer das Spiel gegen die Schweden, von denen bisher noch nicht viel zu sehen ist.

15. Kurzer Blick auf die Statistik: Fünf Siege im europäischen Wettbewerb am Stück konnte Bayer Leverkusen noch nie verbuchen. Wenn heute ein Dreierpack eingetütet wird, fällt heute der nächste Vereinsrekord bei der Werkself.

14. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Victor Boniface

Das war ja einfach! Nathan Tella kommt rechts auf dem Flügel zu Fall, kann aber noch an zwei Gegenspielern den Ball zu Josip Stanišić chippen. Dieser läuft noch einen Meter und flankt in die Mitte des Strafraums, wo die Abwehr der Schweden Boniface fahrlässig alleine stehen hat lassen. Der Goalgetter der Werkself kann mühelos von der Fünferlinie den Ball zur Führung einköpfen!

13. Häcken kombiniert! Rygaard und Gustafson wirbeln sich über die rechte Seite mit einem Doppelpass in den Sechzehner der Gäste, aber der letzte Pass sitzt nicht und die Gefahr ist gebannt.

11. Nach einem geklärten Ball von Abdulrazak gibt es von der linken Seite die erste Ecke für Bayer Leverkusen, aber der kommt zu kurz in Richtung des ersten Pfostens und Häcken klärt mühelos. Der Rasen ist durch das Winterwetter stark in Mitleidenschaft gezogen, dementsprechend bilden sich rutschige und matschige Stellen.

8. Bayer versucht, das Spiel in den ersten Minuten schnell über die Seiten aufzubauen. Aber die Schweden stehen auch sehr hoch und stören die Offensive der Werkself früh.

5. Die im weißen Auswärtsdress spielenden Leverkusener müssen heute übrigens auf Florian Wirtz verzichten, der wegen muskulärer Probleme die Reise nach Schweden gar nicht erst angetreten hat. Dafür feiern Gustavo Puerta sein Debüt in der Startelf sowie der langzeitverletzte Patrik Schick seine Rückkehr in den Kader.

3. Law and Order: Passenderweise ist mit Julian Weinberger aus Österreich ein hauptamtlicher Polizist für die Einhaltung der Regeln und Gesetze auf dem Rasen zuständig. Unterstützt wird er von Andreas Heidenreich und Maximilian Kolbitsch an den Seitenlinien, Stefan Ebner in der Coachingzone und Manuel Schüttengruber als Videoassistent im Keller.

2. Samuel Gustafson sucht an der Mittellinie mit einem Chipball den nach vorne einlaufenden Srđan Hrstić, aber da hat die Bayer-Abwehr gut aufgepasst und läuft dieses Zuspiel ab.

1. Los geht's! Die Schweden in den gelben Jerseys haben Anstoß und spielen erstmal von links nach rechts.

1. Spielbeginn

Es ist alles angerichtet für einen unterhaltsamen Fußballabend! In weniger als zehn Minuten soll es in der Bravida Arena in Göteborg bei minus zwei Grad losgehen.

Nathan Tella im Interview auf Bayers hauseigenem X-Kanal (ehemals Twitter): "Natürlich lieben wir es, zu gewinnen und hassen es, zu verlieren. Wir fokussieren uns darauf, unseren besten Fußball zu spielen. Wir bekommen sehr viel Feedback vom Trainer und wissen genau, was er von uns erwartet. Und wir führen genau das aus, was er möchte. Glücklicherweise läuft es gerade sehr gut für uns und wir wollen genauso weitermachen."

Weil in Schweden die Saison im Kalenderjahr stattfindet und bereits Anfang des Monats beendet wurde, geht die Truppe von Per-Mathias Högmo recht erholt in das Match. Im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Molde FK aus Norwegen wechselt er die Startelf auf drei Positionen. Rechts in der Abwehr starten Ishaq Abdulrazak und Aiham Ousou für Simon Sandberg und Johan Hammar. Frischen Wind gibt es auch im Sturmtrio: Dort nimmt Srđan Hrstić die Position von Momodou Sonko ein.

Und gerade weil es bei Bayer so gut läuft, ist es kein Wunder, dass unter der Woche Gerüchte um Trainer Xabi Alonso die Runde machten: Einer spanischen Boulevardzeitung zufolge sei der Deal mit den Bayern für die nächste Saison in trockenen Tüchern, bestätigt wurde natürlich noch nichts. Heute steht erstmal die Aufgabe in Schweden an und für dieses Unterfangen rotiert der Spanier einmal komplett durch. Lediglich Robert Andrich, Victor Boniface und Piero Hincapié standen auch gegen Werder in der ersten Elf.

Das Hinspiel im September konnte der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga mit 4:0 für sich entscheiden. Florian Wirtz, Amine Adli, Victor Boniface und Jonas Hofmann trugen sich beim Heimerfolg in die Torschützenliste ein. Und auch in der Liga läuft es für die Pillendreher aus dem Kölner Vorort: Lediglich beim Unentschieden gegen die Bayern gab man Punkte ab. Zuletzt gab es einen 3:0-Erfolg bei Werder Bremen.