4. Der erste Angriff von USG endet im Schussversuch von Boniface. 18 Meter vor dem Kasten wird der Torschütze vergangener Woche allerdings von Edmond Tapsoba geblockt.

3. Damit ist das belgische Spiel auf den Kopf gestellt. Wo sonst immer auf Konter gelauert wird, kann sich jetzt Bayer 04 zurückziehen und auf die schnellen Außenspieler setzen!

2. Moussa Diaby Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Moussa Diaby

Perfekter Start für die Werkself! Im Zentrum bekommen die Belgier einen verkorksten Chip von Diaby nicht richtig geklärt. Hložek und Wirtz machen dann Druck, weshalb Lynen aus der Not heraus gegen den Ball tritt. Dadurch springt die Kugel aber direkt in den Lauf von Diaby, der links an Anthony Moris vorbeiläuft und dann aus spitzem Winkel einschiebt!

1. Die Kugel rollt in Bruxelles. Bayer 04 stößt an. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Da das heimische Stadion nicht den UEFA-Regularien entspricht, muss Union Saint-Gilloise seine europäischen Heimspiele im Lotto Park des verfeindeten RSC Anderlecht austragen. Die Stimmung ist dennoch fantastisch, während die Spieler hinaus auf den Rasen treten. Es dauert nicht mehr lange!

Mit Antonio Mateu Lahoz leitet einer der bekanntesten Namen im Schiedsrichterwesen die Partie. Der 46-jährige Spanier erhält Unterstützung von den Linienassistenten Pau Cebrián Devís und Roberto Díaz Pérez.

Im Hinspiel brachte Victor Boniface seine Mannschaft nach gut 50 Minuten in einer bis dahin ausgeglichenen Partie in Führung. Danach gelang es Bayer 04, mehr Druck aufzubauen und die Belgier hinten zu binden. Die defensive Ausrichtung von Union 60 rächte sich schließlich, als Florian Wirtz in der 82. Minuten sehenswert zum Ausgleich traf. Ein Siegtreffer wollte aber nicht mehr fallen, wodurch die Werkself nun einen Auswärtssieg braucht.

Nur dreimal wechselt Xabi Alonso nach dem 0:0 in Wolfsburg. Odilon Kossounou, Kerem Demirbay und Sardar Azmoun nehmen allesamt auf der Bank Platz. Wie im Hinspiel gegen Saint-Gilloise beginnen dafür Jonathan Tah, Mitchel Bakker und Florian Wirtz. Im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen wiegt vor allem der Ausfall von Exequiel Palacios schwer, der heute von Nadiem Amiri ersetzt wird.

Im Vergleich zum jüngsten Ligaspiel rotiert Karel Geraerts auf gleich sechs Positionen. Deshalb ist ein Blick aufs Hinspiel vielleicht sinnvoller, wenn es um die Aufstellungen geht. Denn dann fehlt plötzlich nur noch der gelbgesperrte Siebe Van der Heyden in der Aufzählung. Ihn ersetzt Koki Machida.

Genau diesem Selbstvertrauen muss Leverkusen entgegentreten. Der Name deutet es bereits an, denn Union Saint-Gilloise erinnert mit extrem disziplinierte Spielweise und vergleichsweise kleinem Budget stark an Union Berlin. Das kann letzten Endes bei jeder Mannschaft der Welt zu Problemen führen. So verwundert es auch nicht, dass der Fokus am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg ein bisschen abging. Dadurch spielte die Werkself zwar nur 0:0, dennoch sind die Rheinländer inzwischen seit elf Pflichtspielen ungeschlagen!

Nach dem guten 1:1 in Leverkusen musste Union Saint-Gilloise am Wochenende die Pflicht absolvieren. Mit einem 2:1 über den Tabellenletzten RFC Seraing wurden die Belgier dieser Pflicht gerecht und stehen in der heimischen Tabelle damit weiter nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Es gibt also guten Grund zu glauben, dass das Überraschungsteam westlich der deutschen Grenze heute mit massig Selbstvertrauen auftritt.