45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Leverkusen mit 1:0 im Stadio Olimpico, was gemessen an der Chancenverteilung fast schon zu niedrig ist. Nach einer Viertelstunde des Abtastens nahmen zwar zunächst die Wölfe das Heft in die Hand und hatten beim Kopfball von Lukaku, der an die Latte ging, auch die erste richtig dicke Chance der Partie. Ausgerechnet in der stärksten Phase der Roma leistete sich Karsdorp dann aber einen haarsträubenden Fehlpass, der zum Rückstand führte. Danach schwammen die Giallorossi in aller Form, ließen jegliche defensive Zuordnung vermissen und hatten bei gleich mehreren Chancen der Schwarzroten Glück, dass insbesondere Frimpong, der gleich drei hochkarätige Chancen hatte, eben kein eiskalter Goalgetter ist. Mehrfach fehlten nur wenige Zentimeter zum 2:0. Die Gastgeber müssen sich jetzt gehörig sammeln.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Eine Dybala-Ecke wird zum Bumerang, der beinahe das 2:0 der Werkself zur Folge hat. Erst Grimaldo und dann Frimpong sind beim Versuch eines Abschlusses jedoch zu zögerlich, sodass erst Spinazzola und dann El Shaarawy auf der Linie klären können.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Die Giallorossi wollen es schnell machen, aber Pellegrini spielt die Seitenverlagerung für El Shaarawy dann viel zu hektisch und scharf. Der Ball strandet im Seitenaus.

43. Aus dem Nichts kommen jetzt die Giallorossi beinahe zum Ausgleich. El Shaarawy passt auf Pellegrini, der aus 20 Metern halblinker Position mit dem Innenrist Maß aufs lange Eck nimmt, das er denkbar knapp verfehlt. Kovář wäre hier wohl nicht mehr herangekommen.

41. Fünf Minuten bleiben im ersten Durchgang noch und die Truppe aus der ewigen Stadt bekommt es weiterhin überhaupt nicht mehr fertig, mal irgendwas Entlastendes zu produzieren. Es spielt nur noch Leverkusen. Jetzt ist es Andrich, der aus 20 Metern die rechte Klebe auspackt. Svilar muss frontal prallen lassen und hat Glück, dass seine Vorderleute den zweiten Ball aus der Gefahrenzone schlagen können.

38. Sportlich läuft es derweil weiterhin nur noch auf ein Tor. Wirtz wird überhaupt nicht attackiert, dreht auf und zieht aus 19 Metern ab. Der Rechtsschuss setzt noch gefährlich auf und überwindet Svilar, verfehlt das lange Eck allerdings auch um eine Haaresbreite. Die Werkself muss sich bei all diesen hochprozentigen Chancen so langsam aber sicher gegen völlig konsternierte Gastgeber mit dem zweiten Tor belohnen.

36. Cristante fährt gegen Paredes den Ellenbogen aus, was eine Rudelbildung auslöst, in deren Rahmen Karsdorp dann nach einer leichten Berührung von Tah den sterbenden Schwan mimt. Die Giallorossi versuchen jetzt, sich mit allen Mitteln wieder ins Spiel zurückzukämpfen. Der Unparteiische beißt aber nicht an und beruhigt die Szene auch ohne Gelbe Karten.

34. Riesenchance Leverkusen! Die Giallorossi schwimmen jetzt komplett. Die Zuordnung ist völlig dahin. Grimaldo tankt sich über links nach vorne und bedient den völlig freien Frimpong im Zentrum, dessen Linksschuss aus zehn Metern das linke untere Eck wirklich nur um wenige Millimeter verfehlt.

31. Dicke Chance Leverkusen! Die Roma war eigentlich am Drücker, ist nun aber massiv verunsichert. Das nutzen die Rheinländer gerade eiskalt aus. Beim nächsten individuellen Fehler rollt der Angriff über rechts. Der Pass von Frimpong kommt ins Zentrum zu Wirtz, der aus 18 Metern scharf mit rechts abzieht. Svilar kann die Kugel zunächst nur vertikal nach oben wegfausten, pflückt den Ball dann aber im Nachfassen sicher runter.

30. Lorenzo Pellegrini AS Rom Gelbe Karte für Lorenzo Pellegrini (AS Roma)

Pellegrini kommt gegen den schnellen Adli zu spät und räumt seinen Gegenspieler ungestüm ab. Das bringt ihm die Gelbe Karte ein.

28. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Florian Wirtz

Wirtz, der morgen seinen 21. Geburtstag feiert, schießt die Werkself jetzt mit 1:0 in Führung. Ausgangslage ist ein individueller Fehler von Karsdorp, der einen katastrophalen Rückpass per Außenrist direkt in den Lauf von Grimaldo durchsteckt. Der hat das Auge für den völlig freien Wirtz. Der Pass kommt an und der Shootingstar der Rheinländer vollstreckt aus zwölf Metern eiskalt im rechten unteren Eck. Der Treffer geht zu 100 Prozent auf die Kappe von Karsdorp.

26. Xhaka legt Dybala im Zentrum, was den Wölfen einen gefährlichen Freistoß aus 30 Metern zentraler Position einbringt. Dybala führt selbst aus, jagt den Direktversuch jedoch rechts am Leverkusener Tor vorbei.

23. Großchance Leverkusen! Jetzt bekommen auch die Gäste ihre erste richtig dicke Chance. Wirtz steckt im richtigen Moment für Frimpong durch, der aus halbrechter Position auf den herausstürmenden Svilar anläuft und den Chip über den Roma-Keeper hinweg aus sieben Metern dann knapp neben dem Pfosten ans Außennetz setzt.

21. Gute Chance für die AS Roma! Hincapié fälscht eine Cristante-Hereingabe vom rechten Flügel ans Außennetz ab. Das bringt den Giallorossi den ersten Eckstoß der Partie ein. Dybala serviert den Ball zwar etwas zu weit, aber Paredes macht die Kugel hinter dem zweiten Pfosten wieder scharf und findet Lukaku im Zentrum, der das Leder aus fünf Metern an die Querlatte köpft. Glück für die Rheinländer!

20. Mancini spielt einen herrlichen Diagonalball in den Lauf von El Shaarawy, der sich im Rücken des schlecht postierten Stanišić davonstiehlt. Eine Abseitsstellung rettet die Werkself dann aber, ehe es brenzlig werden kann.

19. Nach einer Viertelstunde des Abtastens gehen die Wölfe nun deutlich höher ins Pressing und erarbeiten sich gerade auf dem Feld etwas die Oberhand. Die Schwarzroten haben es schwer, sich spielerisch gegen die hoch anlaufenden Italiener zu lösen.

16. Jonathan Tah Leverkusen Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Lukaku droht, bei einem hohen Zuspiel in die Tiefe zu entwischen. Tah unterzieht das Trikot des wuchtigen Stürmers einem Test und reißt den Belgier zu Boden. Das bringt ihm die frühe Gelbe Karte ein.

14. Die Roma stellt die Anspielstationen defensiv extrem gut zu, aber die Werkself findet nun erstmals eine kleine Lücke, in die Hincapié hineinstößt. Vom linken Flügel aus kann er die Flanke anbringen, die er jedoch deutlich zu hoch ansetzt, sodass sie keinen Mitspieler erreicht. Keine Gefahr.

11. Dybala hat etwas Platz und will Lukaku mit einem Steckpass in die Tiefe schicken. Dazwischen blockt jedoch Tah. Die Giallorossi setzen jedoch nach und kommen über Dybala, der es dann einfach mal mit links aus der zweiten Reihe versucht, zum ersten nennenswerten Abschluss. Den zu zentralen Flachschuss entschärft Kovář jedoch im Nachfassen.

8. Bayer Leverkusen macht es jetzt mal richtig schnell. Wirtz lässt Karsdorp stehen und bedient Adli. Der zieht aus 14 Metern ab. Mancini blockt jedoch erfolgreich, woraufhin der zweite Ball bei Xhaka landet, dessen Abschluss aus 17 Metern dann von Smalling geblockt wird.

5. Wirtz passt im Zentrum auf Xhaka, der aus gut 25 Metern einfach mal den ersten Warnschuss abgibt, weil ihn niemand attackiert. Der Linksschuss geht jedoch am Tor der Italiener vorbei, woraufhin Svilar sofort seine Vorderleute rügt, den Schweizer nicht so frei schießen zu lassen.

3. Cristante nimmt auf dem rechten Flügel Fahrt auf und nimmt Dybala mit, der es mit einem hohen Diagonalball probiert. Stanišić ist aber hellwach, rückt aus der Kette raus und fängt die Kugel ab.

1. Anpfiff im Stadio Olimpico. Die AS Roma spielt in Rot. Die Gäste aus dem Rheinland sind ganz in Weiß gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Die AS Roma hat sich in der jüngsten Vergangenheit dennoch zur absoluten Europapokal-Mannschaft gemausert. Die Truppe aus der ewigen Stadt steht im vierten aufeinanderfolgenden Jahr in einem Semifinale eines europäischen Wettbewerbs. Ein Kunststück, das im gleichen Zeitraum nur Real Madrid ebenfalls vollbracht hat. Für die Werkself ist es derweil das fünfte europäische Semifinale und das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass der Einzug ins Halbfinale eines UEFA-Wettbewerbs in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten glückte. Zwei Mal schaffte die Werkself es ins Endspiel, zwei Mal war kurz vor dem Finale Endstation.

Die Bilanz spricht derweil für die Giallorossi. Bayer Leverkusen gewann zwar in der Gruppenphase der Champions League 2004/05 das allererste Aufeinandertreffen mit der AS Roma mit 3:1, blieb anschließend aber fünf Mal in Folge sieglos gegen die Wölfe (drei Remis, zwei Niederlagen). Dass es nun zum raschen Wiedersehen kommt, war zwischenzeitlich so nicht abzusehen. Nach dem enttäuschenden zweiten Platz in der Gruppenphase kamen die Italiener in der Zwischenrunde gegen Feyenoord Rotterdam erst im Elfmeterschießen überhaupt ins Achtelfinale.

Auch Bayer Leverkusen geht als frischgebackener Deutscher Meister sehr formstark in dieses Semifinale. Die Rheinländer haben keines der bisherigen 46 Pflichtspiele der Saison 2023/24 verloren und bringen es in zehn Partien in der Europa League auf acht Siege (zwei Remis). Überdauert die Ungeschlagen-Serie das Halbfinale, ist das Omen fürs Finale übrigens gut. Drei Teams im Wettbewerb haben bislang ungeschlagen das Endspiel erreicht. Alle drei holten am Ende den Titel – Chelsea in 2019, Villarreal in 2021 und Frankfurt in 2022.

Wer das Ticket fürs große Finale löst, entscheidet sich erst nächste Woche in der BayArena. Heute Abend geht es darum, sich fürs Rückspiel eine gute Ausgangslage zu sichern. Das wird für die Schwarzroten ein durchaus schwieriges Unterfangen. In der Europa League hat die AS Roma schließlich nur ein einziges ihrer letzten 25 Heimspiele verloren (19 Siege, fünf Remis) und gewann dabei zehn der letzten elf Partien im Stadio Olimpico (ein Remis).

Bayer Leverkusen konnte gegen den VfB Stuttgart die Ungeschlagen-Serie einmal mehr durch einen absoluten Last-Minute-Treffer prolongieren. Xabi Alonso wechselt nach dem 2:2 gegen die Schwaben heute auf fünf Positionen: Im Tor steht Europapokal-Keeper Matěj Kovář für Lukáš Hrádecký (Bank). Außerdem rücken Florian Wirtz, Granit Xhaka, Josip Stanišić und Piero Hincapié in die erste Elf. Draußen bleiben dafür Odilon Kossounou, Jonas Hofmann, Exequiel Palacios und Patrik Schick (alle vier ebenfalls Bank).

Schauen wir uns gleich zu Beginn die Aufstellungen der beiden Teams an. Bei der Roma gibt es im Vergleich zum 2:2-Remis bei Napoli vom Sonntag vier Veränderungen an der ersten Elf: Für Sardar Azmoun, Evan Ndicka, Edoardo Bove (alle drei Bank) und Rasmus Kristensen (nicht im Kader) starten Leandro Paredes, Romelu Lukaku, Rick Karsdorp und Chris Smalling.

Beide Teams standen sich bereits vor einem Jahr im Semifinale gegenüber. Damals reichte den Giallorossi ein 1:0-Sieg im Hinspiel (Rückspiel: 0:0) für den Einzug ins Endspiel, das dann im Elfmeterschießen gegen Rekordsieger Sevilla verloren wurde. Letzte Saison agierten die Italiener in Hin- und Rückspiel unter José Mourinho noch mit zähen Defensivtaktiken. Unter Daniele De Rossi, der im Januar diesen Jahres für den Portugiesen übernahm, spielen die Wölfe jedoch mit deutlich mehr Zug zum gegnerischen Tor. Somit könnte es beim Wiedersehen tendenziell etwas lebhafter zugehen.