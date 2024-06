31. Beim nächsten Konter der Georgier geht der Angreifer viel zu leicht im Strafraum der Spanier zu Boden - der französische Unparteiische zeigt sofort an: kein Foul, kein Elfmeter. Die georgischen Fans pfeifen sich aus Empörung die Lunge aus Leib.

30. Und die Spanier? Spielen zunehmend kopflos. Immer wieder werden jetzt Fernschüsse probiert, aber die werden allesamt geblockt.

29. Konter der Georgier nach einem etwas zweifelhaften Ballklau. Aber dann spielen sie es etwas zu kompliziert.

27. Die Überlegenheit der Spanier hält weiter an. Auch, wenn jetzt die Torchancen nicht mehr im Ein-Minuten-, sondern nur noch im Zwei-Minuten-Takt aufs georgische Tor prasseln.

27. Pedri über das Tor

26. Und gleich die nächste Chance für Pedri. Der Spanier knallt mit links aus halblinker Position drauf. Leicht links übers Tor.

25. Rodri probiert es mit einem Schuss aus 25 Metern. Der wird am Elfmeterpunkt geblockt.

23. Die Georgier sind jetzt mutiger, tauchen wieder am spanischen Strafraum auf. Aber auch Nico Williams arbeitet nach hinten und holt sich den Ball.

22. Fabián Ruiz aus der Distanz

21. Und prompt machte Khvicha Kvaratskhelia seinem Namen alle Ehre. Denn bei seinem Verein SSC Neapel wird der Stürmer in ehrenvoller Anlehnung an Diego Maradona "Kvaradona" genannt. Und man kann sicher sein, dass er diesen Flankenball verwandelt hätte, wäre Le Normand nicht so unglücklich zur stelle gewesen.

20. Da haben die Spanier 4000 Torchancen, die die Georgier alle zunichtemachen. Und dann kommen die Georgier einmal über die Mittellinie, und schon ist der Ball im spanischen Netz.

20. Das muss man sich erst einmal ausdenken, so ein Drehbuch ...

18. 0:1 Eigentor Le Normand

18. Robin Le Normand Spanien Eigentooor für Spanien, 0:1 durch Robin Le Normand

17. Otar Kakabadze wird auf der rechten Seite in die Tiefe geschickt. Seine Flanke in die Mitte ist perfekt, Khvicha Kvaratskhelia ist mitgelaufen und einschussbereit. Le Normand ist am Georgier dran und muss irgendwas machen. Er bekommt den Ball an die Hüfte, von dort schlägt der Ball im Tor der Spanier ein.

17. Irre!

16. Georgien führt! Eigentor!

15. Nach 15 Minuten bringen die Spanier den sechsten Eckball nach innen. Noch steht die georgische Null.

13. Le Normand und Kochorashvili krachen zusammen - kurze Behandlungspause.

12. Fabian schießt, geblockt! Und dann folgen noch drei Versuche der Spanier, aber immer ist ein georgisches Bein dazwischen.

11. Spanien hat 80 Prozent Ballbesitz bislang - anfühlen tut es sich wie 98%.

11. Williams zieht aus knapp 18 Metern halblinker Position ab - abgefälscht! Aber das war der nächste Abschluss.

10. Mamardashvili ist zur Stelle

10. Und Georgiens Tormann muss schon wieder in höchster Not klären, Morata hat versucht, den Ball aus kürzester Distanz über die Linie zu spitzeln. Klasse Reaktion, als Laporte die Ecke mit dem Scheitel aufs Tor zieht.

9. Das ist jetzt schon ein gewisser Belagerungszustand, dem sich die Ost-Europäer ausgesetzt sehen.

8. Nico Williams, der pfeilschnelle Linksaußen der Spanier, kommt immer wieder zum Flanken. Seine Zweikampfwerte haben insgesamt noch Entwicklungspotenzial, aber seine Passquote ist in den ersten beiden Partien mit über 90 bzw. 78 % sehr hoch gewesen.

7. Erste Ecke für die Spanier.

5. Goergiens Georges Mikautadze hat als einziger Spieler bei dieser EM in allen drei

Partien (zweimal per Elfmeter) getroffen und führt mit drei Treffern gemeinsam mit Jamal Musiala und Ivan Schranz die Torjägerliste an.

5. Mamardashvili spielt in Spanien bei FC Valencia in La Liga - also hochklassig!

4. Pedri mit der ersten Chance

4. Und dieser Mamardashvili muss direkt auch ran: Carvajal spielt flach scharf in die Mitte, Pedri rutscht in den Ball und bekommt ihn aufs Tor. Der Keeper der Georgier ist aber sicher zur Stelle.

3. Mit einem Keeper wie Giorgi Mamardashvili kann man die Gegner ruhig schießen lassen: Kein anderes Land ließ beim Turnier so viele Abschlussaktionen zu wie Georgien (69), während die Gegner gegen Spanien erst 27 Mal zum Abschluss kamen und bei den Iberern hinten auch noch die Null steht.

2. Man muss kein Prophet sein, dass es Georgien schwer haben wird, hier zu Chancen einerseits zu kommen, aber auch gegnerische Möglichkeiten zu verhindern.

2. Und schon hat Morata fast die erste Torchance, er wird von der linken Seite am Elfmeterpunkt angespielt und im letzten Moment verteidigt.

1. Spielbeginn

Wer wird der Gegner der deutschen Mannschaft am Freitag? Spätestens nach einem möglichen, wie wohl auch unwahrscheinlichen Elfmeterschießen, werden wir es erfahren.

Spanien spielt in rot-blau, die Georgier ganz in weiß.

Guram Kashia gewinnt die Wahl gegen Alvaro Morata und wählt die Seite, Spanien hat gleich Anstoß.

Spaniens Nationalhymne "Marcha Real" (Königlicher Marsch) folgt. Der Marsch hat keinen Text.

Georgiens Nationalhymne "Tawisupleba" (Freiheit) erklingt zuerst - lautstark mitgesungen: "Meine Heimat ist meine Ikone, und die ganze Welt ist ihr Schrein, glänzendes Berg- und Tiefland teilen wir mit Gott."

Im Moment regnet es nicht in Köln. Es ist mit 20 Grad sehr angenehm.

Gleich kommen die Spieler hier in Köln aufs Spielfeld. Das Stadion ist mit 43.000 Zuschauern ausverkauft.

Schiedsrichter der Partie ist Francois Letexier aus Frankreich.

Dies änderte sich im letzten Gruppenspiel gegen Portugal. Im 3. EM-Spiel der Verbandsgeschichte

feierte der große Außenseiter Georgien den ersten Sieg, qualifizierte sich bei der ersten EM-Teilnahme gleich

sensationell als Gruppendritter für das Achtelfinale und ließ deutlich höher gehandelte Teams wie Kroatien,

Serbien, Tschechien oder Ungarn hinter sich.

Schon die erstmalige Qualifikation für ein großes Turnier machte die georgischen Nationalspieler zu Volkshelden

und mit ihrem Auftreten beim Turnier dürfte der Heldenstatus ins Unermessliche steigen. Schon ihre

ersten beiden Auftritte auf der EM-Bühne waren voller Herzblut und von Leidenschaft geprägt, blieben aber

ungekrönt.

25 Mamardaschwili - 2 Kakabadse, 15 Gwelessiani, 4 Kashia, 3 Dwali, 14 Lochoswili - 17 Kiteishvili, 10 Tschakwetadse, 6 Kotschoraschwili - 22 Mikautadze, 7 Kwarazchelia

Spanien: 23 Simón - 2 Carvajal, 3 Le Normand, 14 Laporte, 24 Cucurella - 16 Rodri, 20 Pedri, 8 Ruiz - 19 Yamal, 7 Morata, 17 Williams.

Die Aufstellungen:

Neben Khvicha Kvaratskhelia, den Flügelflitzer aus Neapel, stellt der EM-Neuling mit Georges Mikautadze den aktuell erfolgreichsten Torschützen dieser Europameisterschaft. Die Spanier sollten also auf keinen Fall den Fehler machen, den 74. der FIFA-Weltrangliste zu unterschätzen.

Bleibt für alle, die es mit den Spaniern halten, zu hoffen, dass dieses Manöver die Mannschaft nicht aus dem Tritt bringt. Bisher hat der Europameister von 2008 und 2012 den insgesamt wohl souveränsten Auftritt bei diesem Turnier hingelegt.

Auf Seiten der Georgier wird heute erneut auf das recht defensiv ausgerichtete 5-3-2-System gesetzt. Trainer Willy Sagnol verzichtet außerdem auf personelle Veränderungen und schickt somit exakt dieselbe Startelf auf den Rasen, die die Portugiesen zuletzt bezwingen konnte. Die ist im Vergleich zur spanischen zwar mit deutlich weniger Prominenz gespickt, jedoch keinesfalls zu unterschätzen.

Die Spanier werden heute im gewohnten 4-3-3-System erwartet. Personell rotiert Trainer Luis De la Fuente allerdings wieder ordentlich durch. Im letzten Gruppenspiel gegen Albanien war "La Furia Roja" bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert, deswegen gönnte der Coach fast der kompletten Mannschaft eine Verschnaufpause. Aymeric Laporte ist der einzige Spieler in der heutigen Startelf, der auch gegen Albanien von Beginn an auf dem Rasen stand.