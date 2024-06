10. Der Freistoß bringt nichts ein, die Eidgenossen wollten es dann doch etwas zu kompliziert machen.

9. Am Boden liegt derzeit auch Barella, der etwas am Fuß abbekommen. Er muss erst einmal am Seitenrand behandelt werden.

9. Die Schweiz hat sich mittlerweile in der italienischen Hälfte festgesetzt und bestimmt das Spieltempo. Cristante reicht es dann irgendwann und er legt Aebischer. Freistoß für die Schweiz.

6. Italien das erste Mal gefährlich. El Shaarawy wird im Strafraum gesucht und kommt auch an den Ball. Seine Ablage aus halblinker Position ist aber ungefährlich.

4. Vargas mit der ersten gefährlichen Aktion. Der Augsburger kann sich auf der linken Seite durchsetzen. Seine Flanke kann die italienische Defensive aber klären.

2. Die Ecke bringt nichts ein, die Schweiz bleibt aber im Ballbesitz und versucht, das Spiel zu kontrollieren.

2. Erste Ecke für die Schweiz. Cristante hatte einen Seitenwechsel der Schweizer etwas ungelenk abgewehrt.

1. Das Spiel läuft, die Schweiz ganz in Rot spielt von rechts nach links. Italien spielt ganz in Blau.

1. Spielbeginn

Der Schiedsrichter der Partie ist Szymon Marciniak aus Polen. Falls Ihnen der Name bekannt vorkommt, Marciniak hat unter anderem das WM-Finale 2022 in Katar gepfiffen.

In Berlin ist mittlerweile alles angerichtet. Knapp 30 Grad hat's im Olympiastadion, top Bedingungen für das erste Achtelfinale dieser EM.

Noch ein schneller Blick auf das Tableau: Der Gewinner dieser Partie trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Begegnung zwischen England und der Slowakei. Die beiden Teams treffen am Sonntag um 18 Uhr in Gelsenkirchen aufeinander.

Extrem bitter bei Italien ist der Ausfall von Riccardo Calafiori. Der Verteidiger, der eine Gelb-Sperre absitzt, war bislang die große Konstante in der Defensive der "Squadra Azzurra". Zudem bereitete er gegen Kroatien den Ausgleich vor.

Es wird spannend zu sehen sein, wie sich diese neuformierte italienische Auswahl heute in Berlin präsentiert. Eingespielt kann sie in jedem Fall nicht sein.

Bei den Italienern gibt es also deutlich mehr Änderungen als bei den Schweizern. Insgesamt sechs Neue sind in der Startelf der "Squadra Azzurra" im Gegensatz zum Remis gegen Kroatien.

Und so starten die Italiener:



Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian - Cristante, Fagioli, Barella - Chiesa, Scamacca, El Shaarawy

Damit ist klar: Der Augsburger Ruben Vargas rückt für den Mainzer Silvan Widmer in die Startelf. Eins zu eins wird er ihn aber nicht ersetzen, gut möglich, dass der Neu-Stuttgarter Fabian Rieder die Position von Widmer übernimmt und Vargas auf Rieders Position nach vorne rutscht. Sonst startet genau die Elf, die gegen die DFB-Auswahl das 1:1 rausholte.

Nun aber genug zur Historie, blicken wir auf das Aktuelle – und damit auf die Aufstellungen. So starten die Schweizer:



Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer - Vargas, Embolo, Ndoye

Heute steht übrigens ein Rekordduell an. Denn schon zum 62. Mal treffen die beiden Nationen aufeinander. Beide haben gegen kein anderes Team öfter gespielt. Und: Die Schweiz ist für die Italiener so etwas wie ein Lieblingsgegner. Seit mehr als 30 Jahren hat die "Squadra Azzurra" nicht mehr gegen die Eidgenossen verloren. In den elf Duellen seit 1993 gab es sechs Unentschieden und fünf Siege der Italiener.

Zweimal unterlagen die Eidgenossen dabei übrigens, einmal waren sie erfolgreich.

Sie können sich übrigens auf einen längeren Abend einstellen. Denn: Drei Spiele absolvierten die Schweizer bislang in der K.o.-Phase bei einer EM, jedes Mal (!) ging es dabei ins Elfmeterschießen. Auch heute?

Für die Italiener wäre das Viertelfinale natürlich nur ein Etappenziel. Der Titelverteidiger träumt eigentlich von mehr. Ein Achtelfinal-Aus heute wäre für den zweimaligen Titelträger eine herbe Enttäuschung.

Für die Schweiz ist es heute übrigens schon das dritte Mal in Folge bei einer EM, dass die "Nati" in die K.o.-Phase einzieht. Vor drei Jahren ging's bis ins Viertelfinale. Das ist auch heute das Ziel der Eidgenossen.

Die Italiener haben in der Gruppenphase Albanien knapp geschlagen, dann völlig zurecht gegen Spanien verloren und im letzten Spiel erst in der letzten Minute der Nachspielzeit ein Remis gegen Kroatien gerettet. Gefühlt ist heute also die Schweiz ein wenig der Favorit im Duell dieser zwei Gruppenzweiter.

Eine berechtigte Frage vor der Partie ist, wer denn überhaupt der Favorit in der Begegnung ist. Während Italien bei keinem seiner drei Auftritte in der Gruppenphase wirklich zu überzeugen wusste, hatten die Schweizer nach einem Sieg gegen die Ungarn und einem Remis gegen die Schotten die DFB-Elf am Rande einer Niederlage. Erst das Tor von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit entriss den Eidgenossen den Gruppensieg.