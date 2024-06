12. Kakabadze geht mit reichlich Wucht in den Zweikampf mit Joao Felix, Schiedsrichter Schärer verzichtet auf eine Karte.

10. Portugal versucht zum ersten Mal, Cristiano Ronaldo in Szene zu setzen. Der Pass von Conceicao ist aber deutlich zu ungenau.

8. Georgien probiert es mit einem Konter, ab der Mittellinie ist aber schon Schluss. Das Bemerkenswerte dabei: Sofort ist wieder Rückzug angesagt. Bloß kein Risiko eingehen, ist aus georgischer Sicht nach der Führung die Devise.

6. Portugal hat enorm viel Ballbesitz, Georgien lässt den Favoriten kommen. Die Marschroute ist erst einmal klar nach der frühen Führung.

4. Das ist natürlich genau der Start, den der Außenseiter hier wollte. Es ist direkt Leben im Spiel.

2. Was! ein! Start! Fehlpass von Silva im Aufbau, Mikautadze schaltet schnell um und schon rollt der georgische Konter. Am Ende steckt Mikautadze super auf Kvaratskhelia durch, der den Ball aus halblinker Position eiskalt versenkt. Was für ein Traumstart für Georgien!

2. Khvicha Kvaratskhelia Georgien Tooor mit Links für Georgien, 1:0 durch Khvicha Kvaratskhelia

2. Georgien führt!

1. Das Spiel läuft, Portugal spielt von rechts nach links.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie heute von Sandro Schärer aus der Schweiz. An der Seitenlinie steht mit Stefan Lupp übrigens auch ein Deutscher. Gleich ist in Gelsenkirchen Anpfiff!

Schon bei den Hymnen steht den Spielern der Schweiß auf der Stirn. Mal sehen, wer gleich besser mit den Temperaturen umgehen kann.

Das Dach in der Arena in Gelsenkirchen ist offen, es ist richtig drückend im Stadion. Keine leichten Bedingungen.

Georgien hat sich bislang wirklich ordentlich bei dieser EM präsentiert. Auch gegen Portugals B-Elf ist heute sicherlich etwas drin. Dass es für die Iberer heute nicht mehr wirklich um etwas geht, könnte die Chance des Außenseiters sein.

Und noch ein kurioser Fakt: Georgiens Trainer Willy Sagnol, lange Spieler des FC Bayern, hat in seiner Karriere fünf Spiele in der Arena hier in Gelsenkirchen absolviert. Und: Nie konnte er gewinnen. Vier Mal gab es eine Niederlage, einmal ein Remis. Kann er das heute an der Seitenlinie ändern?

Kleiner Historien-Rückblick: Einmal trafen Georgien und Portugal aufeinander, 2008 war das. Portugal gewann damals mit 2:0, die Tore erzielten Joao Moutinho und Simao. Dadurch sehen Sie auch: Gegen Georgien hat Cristiano Ronaldo noch nie getroffen. Wenn das mal kein Anreiz heute ist für ihn.

Kommen wir noch einmal zurück zur Ausgangslage: Nur wenn Georgien hier gewinnen sollte, braucht es den Blick rüber nach Hamburg zur anderen Partie. Vorher ist die andere Begegnung irrelevant, da Georgien bei einem Remis definitiv nicht mehr einer der besten Gruppendritten werden kann.

Bei den Georgiern gibt es ebenfalls ein paar Änderungen, so viele wie bei den Portugiesen sind es aber nicht. Insgesamt vier Mal wechselt Trainer Willy Sagnol im Gegensatz zum Remis gegen Tschechien.

Und so spielt Außenseiter Georgien: Mamardashvili - Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili - Kakabadze, Kochorashvili, Dvali, Chakvetadze, Kiteishvili - Mikautadze, Kvaratskhelia

Ronaldo spielt zwar, sonst ist die portugiesische Elf ziemlich durcheinandergewirbelt. Insgesamt acht Änderungen nimmt Trainer Martinez im Gegensatz zum Spiel gegen die Türkei vor. Nur Ronaldo, Torwart Diogo Costa und Mittelfeld-Lenker Joao Palhinha bleiben in der Startformation.

Das ist die komplette Startelf der Portugiesen: Diogo Costa - Diogo Dalot, Danilo Pereira, Antonio Silva, Goncalo Inacio - Joao Palhinha, Joao Neves, Pedro Neto, Francisco Conceicao, Joao Felix - Cristiano Ronaldo

Apropos Ronaldo. Der steht auch heute in der Startelf, das hatte Trainer Roberto Martinez schon vor der Partie angekündigt.

Für Portugal geht es hingegen nur darum, den Flow aus den beiden ersten Siegen mit ins Achtelfinale zu nehmen. Dort geht es für Ronaldo und Co. dann gegen einen Gruppendritten.

Georgien ist aktuell Gruppenvierter, könnte mit einem Sieg aber im besten Fall noch auf Rang zwei springen. Sollte der Außenseiter heute tatsächlich gewinnen, wären sie aber in jedem Fall im Achtelfinale. Für Georgien geht es also um eine Menge.

Wobei es bei dieser Partie nur noch für Georgien eine Entscheidung geben kann. Portugal ist bereits jetzt Gruppensieger und kann nicht mehr von Rang eins verdrängt werden.