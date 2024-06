8. Kleine Randnotiz: Es hat wieder begonnen zu regnen in Leipzig.

7. Gute Chance für Portugal: Leao flankt auf Ronaldo, der versucht es mit einer Art Flugkopfball, trifft den Ball aber mit der Schulter. Der Abschluss kullert ins Aus.

8. Ronaldo köpft vorbei

6. Die Tschechen beginnen hier mutig und spielen mit zwei Stürmern. Neben Schick soll Kuchta für Tore sorgen.

5. Vitinha sucht Cancelo, der am Strafraumrand steht. Gefunden hat er ihn nicht - Situation bereinigt.

4. Coufal verursacht die erste Ecke für Portugal.

4. Auf der Gegenseite bleibt ein Schuss des Tschechen Sulc in der portugiesischen Abwehr hängen - munterer Beginn!

2. Fernandes mit einer Hereingabe von links in den Strafraum, die aber keinen Abnehmer findet.

1. Die Portugiesen spielen hier in roten Trikots und grünen Hosen - Tschechien ist ganz in weiß aufgelaufen.

1. Spielbeginn

Tschechien mit dem ersten Angriff. Der Ball auf Coufal ist aber zu lang - Abstoß für Portugal.

Das Spiel läuft.

Souček hat gewonnen und sich dafür entschieden, die Seite zu wechseln, Portugal hat Anstoß.

Die Kapitäne Souček und Ronaldo stehen beim Schiedsrichter zur Platzwahl.

Nun wird die Nationalhymne Portugals abgespielt.

Die tschechische Nationalhymne erklingt.

Die Mannschaften und das Schiedsrichtergespann betreten den Platz. Das Duell zwischen Portugal und Tschechien ist übrigens die letzte Partie des ersten Gruppenspieltags der EM.

Über die äußeren Bedingungen sollte man eigentlich den Mantel des Schweigens legen - es ist kalendarisch schließlich Sommer. Doch auch in Leipzig hat es am Dienstag phasenweise so stark gestürmt und geregnet, dass zwischenzeitlich die Fanzone auf dem Augustusplatz geräumt werden musste. Immerhin: Aktuell ist es trocken.

Kommen wir zum Schiedsrichter der Partie. Der Italiener Marco Guida wird das Spiel leiten. Der 43-Jährige ist seit 2014 FIFA-Schiedsrichter und feiert heute sein EM-Debüt.

Pepe löst damit übrigens den noch aus seinen Bundesliga-Zeiten bei der Hertha aus Berlin bestens bekannten Gábor Király ab. Der Keeper hatte bei der EM 2016 im Alter von 40 Jahren und 86 Tagen das ungarische Gehäuse gehütet.

Nicht nur für Ronaldo ist es eine besondere Partie, auch Képler Laveran Lima Ferreira wird heute in die Geschichtsbücher eingehen. Der portugiesische Abwehrspieler, besser bekannt als Pepe, wird mit 41 Jahren und 113 Tagen der älteste Spieler sein, der jemals bei einer EM auflief.

Portugal beginnt mit der folgenden Formation:

Diogo Costa - Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes - Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Rafael Leao - Cristiano Ronaldo

Und Soucek ist heute Abend tatsächlich mit von der Partie, wie die Aufstellung der Tschechen zeigt:

Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Doudera, Sulc, Provod - Schick, Kuchta

Hinter dem Einsatz des 29 Jahre alten Mittelfeldspielers vom Premier-League-Club West Ham United hatte allerdings ein Fragezeichen gestanden. Er hatte sich bei der Ankunft in Deutschland nicht gut gefühlt. "Ich muss mich bei allen bedanken. Ich habe heute trainiert, ich fühle mich wohl und ich hoffe, dass das morgen auch so sein wird", sagte Soucek am Montag bei einer Pressekonferenz.

Bei den Tschechen ist ebenfalls ein Stürmer der große Star: Patrik Schick. Der 28-Jährige von Double-Sieger Bayer Leverkusen hat heute Abend gewissermaßen Heimvorteil, spielte er doch von 2019 bis 2020 auf Leihbasis für die Leipziger Roten Bullen. Neben Schick ist Kapitän Tomas Soucek der prominenteste Akteur beim Vize-Europameister von 1996.

Aber Portugal ist nicht nur Ronaldo. Im Team des Europameisters von 2016 wimmelt es nur so von Stars. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, Ruben Dias und, und, und… Martinez hat eine Mannschaft zusammen, der bei der EM in Deutschland Großes zuzutrauen ist.

"Nicht viele Spieler haben erreicht, was er erreicht hat. Er ist in vielen Bereichen ein Vorbild", sagt Roberto Martinez, der aktuelle Coach der Portugiesen über seinen 39 Jahre alten Kapitän, der seinen Lebensunterhalt bekanntlich seit dem vergangenen Jahr in Saudi-Arabien verdient. Wobei die Lohntüte von Al-Nassr möglicherweise so gut gefüllt ist, dass sich "CR7" auch ein paar Dollar für die Altersvorsorge zurücklegen kann.

13 weitere Treffer bei einer EM-Endrunde kamen seit diesem Spiel hinzu, ebenso 24 weitere EM-Einsätze. Kein Fußballer in Europa traf öfter und war öfter dabei. Und wenn er nun im Auftaktmatch des Titelmitfavoriten die Mannschaft als Kapitän auf das Feld führen und beim Anpfiff gegen Tschechien auf dem Platz stehen wird, kommt eine weitere Rekordmarke hinzu: An sechs Endrunden einer EM nahm noch kein anderer Spieler teil.

Doch zumindest vorerst wird Jota im Schatten von Superstar Cristiano Ronaldo stehen. Denn 20 Jahre und sechs Tage nach seinem EM-Debüt wird der Angreifer heute einen weiteren EM-Rekord aufstellen. Am 12. Juni 2004 wurde der damals 21-Jährige im Estadio Dragão von Porto nach der Halbzeit eingewechselt. Die EM-Gastgeber verloren die Partie überraschend mit 1:2, das einzige Tor für die Portugiesen erzielte: Ronaldo.

Das bis dato letzte Duell beider Teams datiert vom 24. September 2022. Seinerzeit kreuzten Tschechien und Portugal in der Gruppenphase der Nations League die Klingen – mit dem besseren Ausgang für die Iberer. Die “Seleção das QuinasTugas” setzte sich auswärts mit 4:0 durch. Mann des Abends war dabei Diogo Jota. Der Linksaußen vom FC Liverpool erzielte drei Tore.

Beide Mannschaften qualifizierten sich direkt für die EM in Deutschland. Portugal wurde mit der optimalen Ausbeute von 30 Punkten aus zehn Spielen Sieger der Gruppe J vor der Slowakei, die Tschechen belegten in der Grupp E Rang zwei hinter den punktgleichen Albanern.