73. In Dortmund regnet es übrigens längst wieder in Strömen.

72. Wie nach dem 1:0 zeigen die Georgier auch nach dem 2:1 eine gute Reaktion. Die Türkei kann sich hier noch lange nicht sicher sein, dass es am Ende mit dem Auftaktsieg etwas wird.

70. Latte! Diese Partie bleibt aber sowas von rasant. Jetzt hat Georgien die große Chance auf den Ausgleich. Kochorashvili wird am Sechzehner freigespielt, sein gefühlvoller Schuss frei vor Günok geht aber an die Latte. Pech!

69. Die Chance auf die Entscheidung: Das hätte das 3:1 sein können. Kökcü wird im Strafraum herrlich bedient, kann den Ball in Rücklage aber nicht in Richtung Tor bringen.

66. Was! für! ein! Tor! Arda Güler nimmt aus 20 Metern Maß und schlenzt den Ball herrlich ins lange Eck. Ein wunderschöner Treffer. Die Türkei führt wieder!

66. Arda Güler Türkei Tooor mit Links für Türkei, 2:1 durch Arda Güler

64. 2:1 für die Türkei!

63. Die Szene mit Kvaratskhelia zeigt aber auch: Die Türkei ist zwar spielbestimmend und schnürt Georgien hinten ein, der Außenseiter bleibt durch Konter aber weiter extrem gefährlich. Da muss die Türkei aufpassen.

62. Georgien kontert und Kvaratskhelia taucht im Strafraum auf, er kann den Ball aber nicht aufs Tor bringen.

60. Die Türkei schnürt Georgien weiter hinten ein, Calhanoglu probiert es erneut. Sein Schuss geht aber vorbei.

59. Eine Stunde ist rum in Dortmund, die Partie bleibt rasant. Schwer vorstellbar, dass diese Begegnung heute 1:1 endet...

57. Calhanoglu haut einen raus! Der türkische Kapitän setzt nicht auf die feine Klinge, sondern holt den Hammer raus. Sein Schuss kann aber von Mamardashvili mit einer Faust abgewehrt werden.

56. Kvirkvelia sieht für das Foul übrigens die Gelbe Karte.

55. Solomon Kvirkvelia Georgien Gelbe Karte für Solomon Kvirkvelia (Georgien)

55. Die Türkei schnürt Georgien mittlerweile komplett in deren Hälfte ein, der Außenseiter kann sich kaum noch befreien. Die Konsequenz: eine sehr gute Freistoß-Situation für die Türkei. Das dürfte etwas für Hakan Calhanoglu sein...

53. Man muss mittlerweile festhalten, dass das ein echt starker erster EM-Auftritt von Georgien ist. Auch wenn die Türkei nun merklich den Druck erhöht.

52. Erste Chance für Georgien: Mikautadze wird im Strafraum bedient, die türkische Abwehr hat aber alles im Griff.

50. Die Partie bleibt absolut unterhaltsam. Wie im ersten Abschnitt sind es auch in der zweiten Hälfte die Türken, die sich zuerst in Szene setzen können.

47. Yilmaz wird im Strafraum bedient, der Angreifer kann sich aber nicht durchsetzen, sein Schussversuch wird geblockt.

46. Das Spiel läuft wieder. Und die Türkei hat direkt die erste Chance. Müldür kommt im Strafraum an den Ball, ist aber selbst davon überrascht und bringt deswegen zu wenig Druck hinter seinen Schuss. Kein Problem für Mamardashvili.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeitfazit Uff, durchatmen. Es ist Pause. Was für ein Fußballspiel hier in Dortmund. Es waren 45 Minuten, in denen nicht einmal Ruhe war, immer ging es hoch und runter. Nachdem die Türkei verdient in Führung gegangen war und beinahe den zweiten Treffer erzielt hätte, gelang den Georgiern etwas überraschend der Ausgleich. Dieser ist aber aufgrund der letzten 15 Minuten im ersten Abschnitt gar nicht unverdient. Warten wir mal, was uns in der zweiten Hälfte noch alles erwartet.

45. Ende 1. Halbzeit

45. +1 Die bringt aber nichts ein, jetzt ist erst einmal Pause.

45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

44. Es gibt eine Minute Nachspielzeit, die Türkei hat noch eine gute Freistoß-Möglichkeit.

43. Die letzte Minute der ersten Hälfte läuft, kann hier noch ein Team vor der Pause in Führung gehen?

42. Kvaratskhelia geht ins Dribbling, wird aber von Müldür gestoppt. Da war mehr drin für Georgien.

40. Wilder Versuch von Kadioglu, der aus 40 Metern draufhält. Sein Schuss geht deutlich daneben.

39. Die Türkei meldet sich wieder an, nach einem Freistoß von Calhanoglu kommt Ayhan im Sechzehner zum Schuss, sein Versuch wird aber geblockt.

36. Die Türkei muss aufpassen, nicht völlig die Kontrolle zu verlieren. Georgien ist aktuell klar besser. Kvaratskhelia hat die nächste Chance, verpasst aber im Sechzehner den richtigen Zeitpunkt zum Abschluss.

35. Das Momentum gehört gerade ganz klar Georgien. Mikautadze ist schon wieder frei im Sechzehner, nimmt eine Ablage per Seitfallzieher und setzt den Ball nur wenige Zentimeter neben den Pfosten. Jetzt ist die Türkei hier im Glück!

35. Abdülkerim Bardakçı Türkei Gelbe Karte für Abdülkerim Bardakçı (Türkei)

34. Puh, ganz schön was los hier. Das ist ein absolut rasantes, intensives und packendes EM-Spiel.

32. Statt 2:0 steht es nun 1:1 in Dortmund. Georgien, das vor wenigen Minuten noch große Probleme hatte, im Spiel zu bleiben, gleicht aus. Mikautadze taucht im Sechzehner frei auf und schiebt den Ball aus sieben Metern ins kurze Eck. Günok ist zwar dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

32. Georges Mikautadze Georgien Tooor mit Rechts für Georgien, 1:1 durch Georges Mikautadze

30. Ausgleich für Georgien!

29. Georgien versucht sich zu befreien und Tsitaishvili probiert es mal aus halblinker Distanz. Sein Schuss ist aber kein Problem für Günok.

28. Und tatsächlich, der Treffer zählt nicht. Glück für Georgien, das nach dem 0:1 in Dortmund mächtig ins Schwimmen gekommen ist.

28. Kenan Yıldız Türkei VAR: Das Tor wird nicht gegeben (Türkei).

27. 2:0 für die Türkei? Das könnte eng werden, es sah leicht nach Abseits aus...

27. Der Doppelschlag - nächstes Tor für die Türkei!

25. Das Stadion in Dortmund hebt ab! Und das zurecht. Aus 16 Metern nimmt Mert Müldür einen Abwehrversuch volley und jagt den Ball direkt in den Winkel. Ein absolutes Traumtor.

25. Mert Müldür Türkei Tooor mit Rechts für Türkei, 1:0 durch Mert Müldür

22. Tor für die Türkei!

21. Für die anfängliche Druckphase hat sich die Türkei nicht belohnen können. Mittlerweile wirkt der Außenseiter aus Georgien in der Defensive gefestigter.

18. Calhanoglu wird im Strafraum angespiel und probiert es direkt mal, sein Schuss geht aber neben den Kasten.

16. Georgien kann nun die Partie aber ein wenig beruhigen und versucht es mit einem kontrollierten Spielaufbau.

14. Die erste Viertelstunde ist rum, die Türkei bleibt am Drücker und hat mittlerweile über 70 Prozent Ballbesitz.

13. Nächste Chance für die Türkei: Yilmaz prüft aus spitzem Winkel Keeper Mamardashvili. Der Torwart aus Valencia ist aber zur Stelle.

12. Mächtig was los hier in Dortmund. Das Spiel geht hoch und runter.

11. Jetzt meldet sich auch Georgien an. Der Schuss von Mekvabishvili wird aber von Keeper Günok entschärft.

9. Pfosten! Ayhan nimmt aus knapp 20 Metern Maß, der Ball geht an den Innenpfosten, trudelt einmal komplett an der Linie entlang - findet aber nicht den Weg ins Tor. Pech für die Türkei!

8. Nächste Ecke für die Türkei, nächster Kopfball, aber auch der geht vorbei. Die Mannen in Rot legen gut los in Dortmund.

6. Schon jetzt klar zu sehen: Bei der Türkei läuft beinahe jede Offensiv-Aktion über Calhanoglu. Der Ex-Bundesliga-Profi ist direkt omnipräsent. Sein erster Torschuss wird aber im Strafraum abgeblockt.

5. Die Ecke bringt die erste Chance, der Kopfball von Ayhan geht aber über das Tor.

4. Es gibt eine erste Ecke für die Türkei.

3. Die Türkei versucht es direkt in der Offensive, eine Flanke von Arda Güler findet aber keinen Abnehmer im Strafraum.

2. Bei georgischem Ballbesitz schallt von den Rängen ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert. Das macht schon Eindruck hier.

2. Die Stimmung in Dortmund ist vom Start weg grandios. Besonders die türkischen Anhänger machen eine Menge Lärm.

1. Das Spiel läuft, die Türkei spielt in rot von rechts nach links, Georgien spielt ganz in weiß.

1. Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Facundo Tello aus Argentinien.

Noch ein letzter Blick auf den Rasen während die Spieler sich für die Hymnen aufstellen: Das sieht alles in allem ganz in Ordnung aus. Hoffen wir mal, dass das Wetter für die nächsten 90 Minuten hält.

"Kvaradona" hin oder her: Favorit in dieser Partie ist ohne Frage die Türkei. Das Team um Ex-Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu hat sich in der Quali-Gruppe Kroatien und Wales hinter sich gelassen und will bei der EM mindestens das Achtelfinale erreichen.

Großer Star der Georgier ist Khvicha Kvaratskhelia. Der in Neapel spielende 23-Jährige ist der große Fixpunkt im Spiel seines Teams. Sein Spitzname übrigens: "Kvaradona".

Besonders der Trainer der Georgier dürfte ihnen ein Begriff sein: Es ist der Ex-Bayern-Profi Willy Sagnol. Seit Februar 2021 ist er im Amt, holte seitdem in 33 Spielen einen für das Land herausragenden Punkteschnitt von 1,61 Zählern pro Partie.

Die georgische Nationalmannschaft ist der große Außenseiter bei diesem Turnier und damit natürlich auch in der Gruppe F. Es ist das erste Mal, dass sich das Team vom Kaukasus für eine Endrunde qualifiziert hat, dementsprechend ist alleine die Teilnahme schon ein riesiger Erfolg.

Und so startet Georgien: Mamardashvili - Kvirkvelia, Kashia, Dvali - Kakabadze, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Kochorashvili - Mikautadze, Kvaratskhelia

Lassen Sie uns endlich zum Sport kommen. Und direkt einen Blick auf die Türkei werfen. So startet das Team von Trainer Vincenzo Montella in die Auftakt-Begegnung:



Günok - Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu, Ayhan, Arda Güler, Kökcü, Yildiz - Yilmaz

Auf den Rängen gab es leider vor wenigen Minuten ein paar unschöne Szenen vor dem Anpfiff: Fans beider Nationen sind aufeinander losgegangen. Sie lieferten sich in einer Ecke des Stadions Auseinandersetzungen. Auch Becher und andere Gegenstände flogen durch die Luft. Die Polizei schritt ein und sicherte den Bereich. Mittlerweile ist die Situation wieder beruhigt. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt.

In Dortmund wurde vor der Partie jedenfalls mit allen Mitteln gekämpft, damit die Partie stattfinden kann. Mit Besen, Holzlatten und viel Körpereinsatz haben die Ordner hier versucht, die Auswirkungen des Regens so gering wie möglich zu halten. Das Wasser wurde von den Helfern in offene Gullys gefegt. Das ist mal Einsatz!

Gute Vorzeichen sehen also leider anders aus. Bleibt nur die Hoffnung, dass die Partie in Dortmund über die Bühne gehen kann.

Eine erste Konsequenz hat das bereits für die Fanzone in Dortmund. Die ist, wie alle anderen Fanzonen in Nordrhein-Westfalen auch, schon jetzt geschlossen.

Bevor wir zum Start kommen, müssen wir über das Wetter reden. Denn für die Partie in Dortmund gibt es eine amtliche Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst hat für gesamt Nordrhein-Westfalen eine Vorwarnung für die Mittagsstunden herausgegeben. Ab Nachmittag und bis in die Nacht hinein müsse mit teils schweren Gewittern gerechnet werden, die lokal unwetterartig ausfallen können, heißt es. Es drohen außerdem heftiger Starkregen, Blitzschlag und schwere Sturmböen.