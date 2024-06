Die Partie hat übrigens auch eine deutsche Beteiligung. Schiedsrichter ist nämlich Daniel Siebert. Vierter Offizieller ist Felix Zwayer, als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Christian Dingert.

Beide Mannschaften betreten das Feld, Rumänien heute wieder klassisch ganz in Gelb, die Slowakei ganz in Blau.

Bei dieser Gruppenkonstellation geht der Blick während der gleich beginnenden 90 Minuten natürlich auch immer wieder nach Stuttgart zur Parallel-Partie. Ein Treffer dort hat schließlich auch Auswirkung auf die Partie in Frankfurt.

Über die Ausgangslage hatten wir es schon, das lassen wir an dieser Stelle jetzt. Eines soll aber noch erwähnt werden: Für beide wäre ein Achtelfinal-Einzug bei dieser EM ein absoluter Erfolg.

Werfen wir einen ersten Blick ins Stadion und es lässt sich feststellen: Ganz schön viel Gelb hier in Frankfurt. Die Rumänen sind fantechnisch etwas in der Überzahl.

Sie haben beim Namen Hagi vielleicht kurz aufgemerkt – und das zurecht. Ianis Hagi ist der Sohn von Rumäniens Legende Georghe Hagi.

Bei Rumänien gibt es im Gegensatz zur Pleite gegen Belgien zwei Änderungen, die Flügelzange ist einmal ausgtauscht. Statt Valentin Mihaila und Dennis Man stehen nun Florinel Coman und Ianis Hagi in der ersten Elf.

Und so beginnt Rumänien: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - M. Marin, Hagi, R. Marin, Stanciu, Coman – Dragus

Es gibt also eine Änderung in der slowakischen Aufstellung zur Niederlage gegen die Ukraine. Für Robert Bozenik beginnt im Sturmzentrum David Strelec.

Lassen Sie uns nun auf die Aufstellungen blicken, so beginnt die Slowakei: Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko - Lobotka, Kucka, Duda, Schranz, Haraslin – Strelec

So, damit erst einmal genug mit der Ausgangslage. Was aber in jedem Fall klar ist: Beide Teams gehen heute mit einem Negativ-Erlebnis in die Partie. Nach dem furiosen 3:0 der Rumänen im Auftaktspiel gegen die Ukraine, kassierte das Team danach eine klare Niederlage gegen Belgien. Die Slowakei musste nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Belgien trotz Führung eine empfindliche Niederlage gegen die Ukraine hinnehmen.

Angesprochen auf diese Konstellation, sagte Francesco Calzona, Trainer der Slowaken, vor der Partie: "Wir sind Profis, wir wissen, dass ein Unentschieden uns helfen könnte, weiterzukommen. Das bedeutet aber gar nichts." Und fügte dennoch hinzu: "Wenn am Ende ein Unentschieden steht und wir weiterkommen - umso besser."

Dabei ist es aus Sicht der Slowaken und Rumänen auch egal, was in der Parallel-Partie zwischen Rumänien und Belgien passiert. Aber warten wir erst einmal ab, was heute in Frankfurt geschieht.

Eine Einschränkung hat das Ganze aber in dieser Gruppe und das betrifft genau die Partie zwischen Slowakei und Rumänien. Der Grund ist der Modus dieses Turniers. Da auch die vier besten Gruppendritten weiterkommen, wären beide Teams mit einem Remis sicher im Achtelfinale.

Die Ausgangslage in Gruppe E ist dabei so schwer wie einfach. Einfach deswegen, weil alle Teams exakt gleich viele Punkte haben: drei. Schwer, weil deswegen heute alles passieren kann. Spannung ist also garantiert.