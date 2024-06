Die ukrainische Nationalspieler betreten das Spielfeld wieder eingehüllt in ihre Nationalflagge - wie bereits in den ersten beiden Gruppenspielen bei der EM 2024.

Die Mannschaften stehen bereit und werden gleich einlaufen. Die Anspannung ist in den Gesichtern der Spieler deutlich zu erkennen. Kein Wunder, stehen sie doch vor einem "do or die" Spiel in der superengen Gruppe E.

Update zum Wetter: knapp eine Viertelstunde vor dem Anpfiff hat es jetzt wieder begonnen, etwas stärker zu regnen.

Der Rahmen ist jedenfalls gerichtet. Das Stadion ist proppevoll, die Anhänger sind bester Stimmung und machen bereits gut Alarm. Den Farben nach dürfte das Verhältnis zwischen belgischen und ukrainischen Fans recht ausgeglichen sein.

Mittlerweile hat sich das Wetter aber stabilisiert. Aktuell hat es 21 Grad bei einer hohen Schwüle und Luftfeuchtiggkeit, immer mal wieder regnet es auch ein wenig. Spieler und Fans in der Stuttgarter Arena dürften sich ein wenig wie im Dampfbad vorkommen.

Werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Es hat sich in Stuttgart im Laufe des Mittwochs etwas gewandelt. Der Tag startete hochsommerlich und mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages kamen immer mehr Wolken hinzu und es hat auch geregnet. Vorhin hat es auch ein Unwetter gegeben, so dass die Fan Zones Marktplatz und Karlsplatz zunächst geschlossen blieben.

Ohnehin ist es fast ein "Heimspiel" für Belgien. Sie haben ihr EM-Quartier vor den Toren von Stuttgart aufgeschlagen, nämlich im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg. Klingt schon ziemlich königlich.

Der Coach der Roten Teufel hat übrigens ein Heimspiel. Tedesco wurde in Italien geboren, ist aber im Landkreis Esslingen, also ganz in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre ein normales Stadion und ein normales Umfeld für mich", so der 38-Jährige. Familie und Freunde werden in der Arena sein, kündigte er an.

Keine Rechenspiele geplant: Der belgische Nationaltrainer Tedesco hat bereits vor dem Spiel erklärt, dass man das parallel stattfindende Duell zwischen der Slowakei und Rumänien natürlich im Blick haben werde, sich in erster Linie aber auf die eigene Leistung konzentrieren wolle.

Die Ukraine ist mit einem Sieg sicher im Achtelfinale. Ein Punkt reicht den Osteuropäern nur, falls es in der Parallelpartie zwischen der Slowakei und Rumänien einen Sieger gibt.

Die Belgier haben allerdings die bessere Ausgangsposition gegenüber der Ukraine. Sie stehen in der Tabelle aufgrund des Torverhältnisses vor den Osteuropäern. Das heißt: schon ein Punkt wird den Roten Teufeln sicher für das Achtelfinale reichen.

Die Ukraine und Belgien haben genauso je einmal gewonnen und verloren wie die Slowakei und Rumänien. Das bedeutet: Alle vier Teams haben das Weiterkommen in der eigenen Hand.

Heute gilt "all or nothing", denn die Gruppe E ist vor dem finalen Vorrundenspieltag der EM 2024 die spannendste – alle vier Teams haben drei Punkte. Das gab es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1996 bei einer EM noch nie.

Im Sturmzentrum baut Coach Tedesco weiterhin auf Romelu Lukaku. bislang so ein bisschen die tragische Figur dieser EM. Der bullige Mittelstürmer traf bereits dreimal bei diesem Turnier, allerdings wurden alle drei Tore zurückgenommen. Ohne VAR und elektronische Abseitslinie würde der 31-Jährige die Torschützenliste anführen. Beim 2:0-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen die Rumänen gelang ihm aber immerhin ein Assist.

Die Belgier werden von ihrem Trainer Domenico Tedesco indes in der erwarteten 4-3-3-Formation aufs Feld geschickt. So beginnen die Roten Teufel: 1 Casteels - 5 Vertonghen, 4 Faes, 3 Theate, 21 Castagne - 8 Tielemans, 24 Onana, 7 De Bruyne - 22 Doku, 10 Lukaku, 9 Trossard

Der ukrainische Trainer Rebrov nimmt gegenüber dem 2:1 gegen die Slowakei im zweiten Gruppenspiel drei Veränderungen vor. Für Zinchenko, Yarmolenko und Mudryk rücken Svatok, Yaremchuk und Mykolenko in die Anfangsformation. So startet die Ukraine: 12 Trubin - 24 Tymchyk, 13 Zabarnyj, 3 Svatok, 22 Matvienko, 16 Mykolenko - 19 Shaparenko, 18 Brazhko, 14 Sudakov - 9 Yaremtchuk, 11 Dovbyk