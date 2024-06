Somit wächst der Druck auf Frankreich, deren erklärtes Ziel es ist, Gruppenerster zu werden. Dieser wäre wichtig, um in der K.o.-Phase in den unteren Turnierbaum zu rutschen, ein Duell mit Gastgeber Deutschland oder Spanien und Portugal wäre dann erst im Finale möglich.

Die eine Hälfte der Dortmunder Arena ist komplett in Rot gekleidet, die andere in Blau. Und alle singen inbrünstig die Hymnen mit. Ein Rahmen, wie er stimmungsvoller nicht sein könnte.

Die beiden Mannschaften laufen ein. Mbappé trägt keine Maske. Es hieß ja, sie habe ihn im Training gestört. Aber Spiel ist ja nochmal was anderes als eine Übungseinheit. Ein bisschen Risiko ist es, so frisch nach einem Nasenbeinbruch.

Für Polen geht es somit vor allem um einen versöhnlichen Abschluss. Lewandowski hatte vor dem Frankreich-Spiel trotz des ernüchternden EM-Abschneidens einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen. "Ich bin jetzt fast 36 Jahre alt und viele Menschen fragen sich, wie lange ich noch spielen werde. Aber ich spüre immer noch das Feuer in mir", so der Angreifer.

Der Superstar ist also mit dabei, die Bühne ist gerichtet – und das bei Kaiserwetter: In Dortmund war den ganzen Tag über schon keine Wolke am Himmel zu sehen, aktuell hat es sommerliche 28 Grad. Viel besser geht’s nicht von den Bedingungen her.