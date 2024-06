90. Kylian Mbappé Frankreich Auswechslung bei Frankreich: Kylian Mbappé

90. Deschamps regt sich heftig auf, der Schiedsrichter spricht mit dem Coach.

90. Mbappe ist wieder aufs Feld gelaufen. Und setzt sich wieder hin.

88. Alexander Prass Österreich Einwechslung bei Österreich: Alexander Prass

88. Phillipp Mwene Österreich Auswechslung bei Österreich: Phillipp Mwene

89. Mbappe muss wohl raus, das Spiel läuft wieder, der Stürmer wird noch behandelt.

88. Bei Österreich kommt mit Alexander Prass ein Mittelfeldspieler von Sturm Graz.

87. Hm, es sieht nicht danach aus, dass Mbappes Nase da völlig intakt ist ... er sitzt noch auf dem Rasen, wird behandelt.

86. Und dann winkt Pentz: Mbappe ist bei seinem letzten Kopfballversuch mit der Nase an der Schulter von Danso hängengeblieben. Da fließt ziemlich viel Blut.

84. Konrad Laimer Österreich Gelbe Karte für Konrad Laimer (Österreich)

86. Wimmer mit der Konterchance - aber Kante läuft ihm locker den BAll ab.

85. Laimer blockt Mbappe auf der linken Außenbahn. Der Österreicher regt sich wahnsinnig auf, als der Spanier ihm Gelb zeigt. Er foult Mbappe nicht schlimm, trifft ihn aber im Gesicht.

84. Auf der Gegenseite hat Österreich eine Freistoßchance - aber vergeben.

84. Und dann ist Mbappe schon wieder in Schussposition. Nichts war's.

83. Griezmann, Kolo Muani - da wäre die nächste gute Möglichkeit gewesen. Aber kläglich vergeben. Mbappe ist sauer auf die beiden, weil sie die Chance so schlampig agiert haben.

81. Die Franzosen führen weiter nur knapp mit 1:0. Und das Tor fiel nicht etwa durch einen Franzosen - sondern eben durch ein Eigentor. Was ist mit dieser unglaublich hochdekorierten französischen Offensive los? Gut für Österreich ...

81. Noch etwa zehn Minuten.

79. Christoph Baumgartner Österreich Gelbe Karte für Christoph Baumgartner (Österreich)

80. Beide stehen wieder, beide können weiterspielen. Fair entschuldigt sich Baumgartner bei Maignan.

80. Der Schiri hat schon Gelb für den österreichischen Stürmer in der Hand.

79. Hernandez verliert den Ball vor der eigenen Abwehr. Sabitzer steckt durch auf Laimer, der rechts Baumgartner sieht. Baumgartner geht zum Ball, rutscht dann im Fallen in den herausstürzenden Keeper der Franzosen.

79. Baumgartner und Maignan prallen zusammen und bleiben liegen.

78. Wieder gute Phase der Österreicher. Sie behaupten im Mittelfeld den Ball, präsentieren sich ballsicher.

75. Noch eine Viertelstunde. Wimmer flankt von rechts, aber es war weder Flanke noch Torschuss. Die Hereingabe geht etwa einen halben Meter links am Tor vorbei.

74. Wimmer versucht aus der Schaltzentrale heraus einen öffnenden Pass nachlinks - aber da fehlt total die Abstimmung.

72. Kolo Muani tut sich bei PSG einigermaßen schwer, hat in der abgelaufenen Saison in sieben Wettbewerben zwölf Tore erzielt.

71. Eduardo Camavinga Frankreich Einwechslung bei Frankreich: Eduardo Camavinga

71. Adrien Rabiot Frankreich Auswechslung bei Frankreich: Adrien Rabiot

71. Bei Frankreich kommen Kolo Muani und Camavinga, der mit Real zuletzt die Champions League gewinnen konnte.

71. Ousmane Dembélé Frankreich Auswechslung bei Frankreich: Ousmane Dembélé

70. Auch wenn es ein Chancenübergwicht der Franzosen gibt: Österreich hält weiter gut mit!

69. Kounde verteidigt richtig stark gegen Baumgartner, der halblinks in den Strafraum eingedrungen war. Einfach den Ball abgelaufen, das sah sehr einfach aus.

68. Dreiviertel der Partie sind vorbei. Österreich ist mit Glück noch im Spiel, Frankreich hat zwei Hochkaräter ausgelassen.

67. Thuram scheitert an Pentz

67. Und wieder lassen die Franzosen eine Hundertprozentige liegen! Griezmann rutscht in der Mitte in einen scharfen Flachpass von links, verpasst hauchdünn. Auch Kounde verpasst. Und Thuram scheitert im Nachsetzen am so starken Pentz.

64. O. Dembélé aus der Distanz

65. Patrick Wimmer ist Offensivspieler beim VfL Wolfsburg, Trauner ist Innenverteidiger bei Feyernoord Rotterdam.

64. Arnautovic ist gerade mit Inter Mailand Meister geworden.

63. Mit den Einwechslungen ist bei den Österreichern ordentlich viel Druck reingekommen.

60. Patrick Wimmer Österreich Einwechslung bei Österreich: Patrick Wimmer

60. Florian Grillitsch Österreich Auswechslung bei Österreich: Florian Grillitsch

59. Marko Arnautović Österreich Einwechslung bei Österreich: Marko Arnautović

59. Michael Gregoritsch Österreich Auswechslung bei Österreich: Michael Gregoritsch

59. Gernot Trauner Österreich Einwechslung bei Österreich: Gernot Trauner

60. Sabitzer kommt im französischen Strafraum zu Fall - er wird von zwei Verteidigern bedrängt, aber die Unparteiischen lassen nach einem kurzen Check weiterspielen.

59. Max Wöber Österreich Auswechslung bei Österreich: Max Wöber

59. Außerdem auch noch Wimmer und Trauner. Raus müssen Gregoritsch, Wöber und Grillitsch.

59. Marko Arnautovic kommt.

57. Sabitzers zweite Ecke kurz hintereinander ist zu weit gezogen. Es gelingt Österreich aktuell (noch) nicht, mal so eine richtige Druckphase aufzubauen. Die kämpferische Einstellung stimmt, aber dann fehlen immer so 10Prozent bis zur hochkarätigen Torchance.

57. Fresitoß Österreich von der linken Strafraumkante. Sabitzer versucht es direkt in Richtung kurzes Eck. Geblockt.

56. Dembele rammt Mwene um - klare Gelbe.

55. Mbappé vergibt das 0:2

56. Und dann hat Mbappe das 2:0 auf dem Fuß - aber der Superstar schnibbelt den Ball rechts am Kasten vorbei.

55. Grillitsch schickt Baumgartner über rechts, doch die Flanke ist ungenau.

54. Ja, und dann kontert Frankreich, aber auch da ist die Abwehr der Österreicher hellwach.

54. Sabitzer hat von links geflankt, aber die Franzosen verteidigen das locker weg.

52. Ballgewinn der Österreicher im Mittelfeld. Das machen sie taktisch richtig gut. Aber dann kommt am Ende keine Torchance heraus.

51. Langer Ball der Franzosen auf Thuram, Posch verteidigt gut, aber er verursacht einen Eckball. Den die französischen Unparteiischen wieder nicht geben. Schon zum zweiten Mal.

51. Die Unparteiischen reagieren nicht.

50. Der Turban hat sich bereits gelöst ... und liegt - gut getarnt - auf der Strafraumgrenze. Griezmann guckt sich das an, schmeißt den Verband aber wieder hin. Und Pflaster scheint auch keins mehr auf der Wunde zu sein. Aber so lange kein Blut fließt, ist alles ok.

49. Griezmann hat einen Turban bekommen und kann weitermachen.

49. Also, klar, da steckte keine Absicht dahinter. Aber Wöber hat halt auch schon Gelb ...

47. Hm, Wöber hat da hart gecheckt und den kleineren Griezmann ins Stolpern gebracht. Die Seitenbande ist an dieser Stelle höchstens drei Meter vom Spielfeldrand entfernt. Der Franzose hatte keine Chance, den Aufprall zu verhindern. Wöber muss sich einiges anhören von den Franzosen.

47. Griezmann muss genäht werden, hat eine Wunde an der Stirn.

45. +1 Oh, an der der Seitenlinie kracht Griezmann mit dem Kopf in die Werbebande - Wöber ist da hart eingestiegen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Noch keine Wechsel.

45. +1 Baumgartners nicht genutzte Chance kurz vor der Pause könnte den Österreichern noch so richtig weh tun. Aber jetzt ist der Fokus auf die zweite Hälfte gerichtet.

45. Ende 1. Halbzeit

45. +1 Frankreich geht mit der knappen 1:0-Führung in die Pause. Österreich hat sich selbst mit einem Eigentor ins Hintertreffen gebracht. Frankreich ist überlegen, macht das Spiel, Österreich kann nicht mehr als dagegen halten. Und: zwei der ÖFB-Abwehrspieler sind bereits verwarnt. Rangnick könnte in der Pause reagieren und Umstellungen vornehmen. Wir sind gespannt, ob dem deutschen "Brain" und Taktikfuchs vielleicht noch ein anderer Kniff einfällt.

45. +1 Pentz vor Mbappé

45. Mbappe taucht vor Pentz auf. Aber der Keeper bleibt total cool und entschärft.

45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

45. Die Franzosen singen ihre "Marseillaise" und feiern ihre Mannschaft und ihre Führung.

45. Letzte offizielle Minute vor der Pause.

43. Offenbar will die Truppe von Ralf Rangnick sich jetzt nicht noch das zweite Gegentor einhandeln, so kurz vor der Pause. Sieht etwas nach "Austrudeln der ersten Halbzeit" aus.

42. Laimer wühlt und ackert und arbeitet - aber nach vorne geht halt bei den Österreichern nicht viel.

42. Danso steigt hoch, um Sabitzers Hereingabe mit dem Kopf zu verwerten, wird aber stark bedrängt.

41. Aber Laimer holt eine Ecke für Österreich heraus.

40. "Dös kann ahm lad" tun ... die Österreicher müssen jetzt kurz vor der Pause den Nackenschlag verkraften. Und offensiv geht nicht allzu viel.

39. Das ist natürlich bitter, dass Österreich durch so einen unglücklichen Ball in Rückstand gerät.

38. 0:1 Eigentor Max Wöber

38. Max Wöber Österreich Eigentooor für Österreich, 0:1 durch Max Wöber

38. Kyllian Mbappe setzt sich rechts durch, flankt auf Brusthöhe in die Mitte. Wöber steht in der Mitte - und lenkt den Ball unglücklich, aber auch etwas tollpatschig ins eigene Netz.

38. Eigentor durch Wöber!

37. Und hinten muss Posch alles riskieren, hat gerade sein drittes Foul eingesammelt. Da liegt auch eine Gelbe in der Luft ...

36. Oh, aber dann ein gellendes Pfeifkonzert der Österreich-Fans: Es gibt keinen Eckball! Das ist eine Fehlentscheidung nach unserer Wahrnehmung.

36. Baumgartner fast mit der Führung

35. Gregoritsch flankt von links, Sabitzer steht zentral an der Strafraumgrenze und lässt den Ball abtropfen. Baumgartner hat dadurch freie Bahn, aber Maignan lenkt den Ball zur Ecke.

35. Baumgartner fast mit dem 1:0 für Österreich!

35. Nach Gelb-Rot natürlich sowieso.

34. Und, es sei an dieser Stelle noch einmal wiederholt: Nach der zweiten Gelben gibt es in jedem Fall ein Spiel Sperre.

34. Phillipp Mwene Österreich Gelbe Karte für Phillipp Mwene (Österreich)

33. Der zweit Wirkungstreffer für Österreich: die zweite Gelbe. Wenn die Verteidiger so früh in einer Partie Gelb sehen, wird es häufig schwierig.

32. Mbappe und Hernandez versuchen, sich auf Links mit einem Doppelpass in den Strafraum der Österreicher zu kombinieren. Aber Posch begleitet Mbappe und verhindert dies.

31. Joa, Frankreich sucht nach einem Weg durch die österreichische Abwehr. Denn klar ist: Je tiefer man in die rot-weiß-rote Hälfte eindringt, desto schmerzvoller wird es ...

29. Wöber mit einem schönen Ballgewinn in der Abwehr, dann kommt Danso und blockt Thuram. Der markiert einen Gesichtstreffer, aber da oben gab es keine Berührung.

28. Frankreich wird leichtsinnig, bekommt den Ball aus eignen Abwehr nicht weg. Aber dann ist Österreich zu hektisch. Gleich mehrfach.

27. Aber Mwene zeichnet sich dafür in der Abwehr mit perfektem Stellungsspiel aus - zum wiederholten Mal.

26. Das sind genau die Situationen, in denen die unterschiedliche individuelle Klasse zwischen beiden Teams deutlich wird.

25. Mwene will aus der Drehung volley abziehen, aber Kante steht daneben. Mwene verfehlt den Ball, trifft dafür das Schienbein des Franzosen.

25. So, das erste Spielviertel ist absolviert. Österreich hält mit Frankreich gut mit. Aber: Frankreich hat sich bislang die besseren Torchancen erarbeitet.

24. Baumgartner tankt sich in den Strafraum der Franzosen, wird dann aber von drei Gegenspielern gestoppt. Also, die Franzosen verteidigen auch sehr konsequent.

23. Hernandez wieder mit der Brechstange durch die Mitte - aber er stolpert.

23. Sabitzer flankt, Maignan kommt aus dem Fünfer und fängt den Ball stark.

22. Mwene holt links die erste Ecke für Österreich heraus.

22. Österreich hat noch keinen Torschuss abgegeben - Frankreich dagegen schon drei.

21. Grillitsch prallt mit Mbappe im Mittelfeld zusammen. Kurz muss der Österreicher behandelt werden, dann kommt von den Betreuern das "Daumen hoch".

20. Stefan Posch hat auf der rechten Verteidiger-Position nicht gerade den einfachsten Job. Er ist nun schon zum zweiten Mal überlaufen worden.

19. Thurman verlängert die Griezmann-Ecke von rechts, aber wieder entsteht keine richtige Torchance für die Franzosen draus.

18. Und prompt: Konter Frankreich! Aber Griezmann ist zu eigensinnig. Ecke.

17. Frankreich zieht sich zurück. Das riecht nach einer Falle, die da aufgestellt wird. Denn wenn die "Formel-1-Autos" im Angriff losdüsen können, besteht allergrößte Gefahr fürs österreichische Tor .

16. Griezmann flankt aufs Tor, Pentz wirkt minimal überrascht, kann den Ball aber festhalten.

16. Klare Gelbe für Wöber.

16. Max Wöber Österreich Gelbe Karte für Max Wöber (Österreich)

16. Dembele wird gestoppt - rechts an der 16er-Kante.

14. Österreich ist physisch sehr "präsent", das bedeutet übersetzt: Sie stehen Frankreich auf den Füßen und im Weg und begehen durchaus dabei auch das eine oder andere Foul.

13. Sehr munterer Beginn in Düsseldorf! Frankreich kommt etwas unkomplizierter durch, aber Österreich ist auf Ballhöhe und auch noch auf Augenhöhe.

12. Griezmann! Er steckt den Ball durch auf Hernandez, der dann mit seinem Flachpass durchkommt, aber in der Mitte ist kein Franzose mitgelaufen.

11. Mwene flankt schön von der linken Seite, auch Posch ist mit nach vorne gegangen, aber Maignan im Kasten der Franzosen kann den Ball entschärfen.

11. Das Rangnick-Team hat die erste Druckphase der Franzosen schadlos überstanden. Jetzt muss offensiv selbst etwas produziert werden.

10. Zehn Minuten braucht Österreich für den ersten eigenen Vorstoß. Gregoritsch wird zurückgepfiffen, kam im Kampf um den Ball einen Tick zu spät.

9. Die Ecke brachte nichts ein.

8. Erster Abschluss durch K. Mbappé

7. Außennetz! Mbappe kommt über links, hat keinen Gegenspieler mehr. Österreichs Tormann Patrick Pentz macht die kurze Ecke zu und ist mit den Fingerspitzen am Ball.

6. Szeneapplaus der österreichischen Fans für Phillipp Mwene, der den Flankenball entschärft hat.

6. Sie versuchen es mit einer Flanke in den 16er, die Österreich locker verteidigt bekommt.

6. Freistoß für Frankreich, gut 25 Meter, halblinke Position.

4. Hernandez mit einem energischen Antritt über die halblinke Seite. Dann stellt Danso den Rammbock auf, der Franzose geht zu Boden.

3. Die Rangnick-Elf beginnt so aggressiv, wie man das erwartet hat. Aber in diesen ersten Minuten sind die Franzosen ballsicherer.

2. Konrad Laimer begeht im Mittelfeld gleich mal das erste Foul an Mbappe. Nicht Schlimmes, beide grinsen, als Laimer dem Superstar zurück auf die Beine hilft.

Frankreich probiert es gleich mal über rechts, die Österreicher sind wach.

1. Spielbeginn

Die Österreicher spielen in roten Trikots mit weißen Hosen, die Franzosen tragen oben herum weiß, unten sind sie "bleu".

Sabitzer hat gewonnen, Österreich stößt an.

Die Kapitäne Sabitzer und Mbappe sind bei der Platzwahl:

Die Stimmung hier in Düsseldorf ist ziemlich aufgeheizt - beide Fanlager bedachten die Ankündigung der Hymne der gegnerischen Nation mit Pfiffen ...

Schiedsrichter heute ist Jesús Gil Manzano aus Spanien.

Die beiden Startformationen sind auf dem Rasen - jetzt gibt es die Nationalhymnen.

Und die Franzosen müssen sich fragen: Wie bekommen wir unsere gesamten PS (hier: "Personenstärke") auf den Rasen? Nominell spielt hier eine Topnation gegen die Underdogs. Aber wie hat Rangnick in der Kabine gesagt: "Jeder Einzelne muss das Gefühl haben, dass er immerzu gegen uns alle zusammen spielt!"

Die Taktik der Österreicher ist klar: Die Superangreifer Dembele, Thuram und Mbappe dürfen nicht mit Ball in die Tiefe kommen, die Angriffsbemühungen der Franzosen müssen frühzeitig gestoppt werden.

Hoffentlich ist auf die Wetterprognose auch Verlass ...

Die Wetterbedingungen in Düsseldorf übrigens sind richtig gut für einen schönen Fußballabend: Aktuell sind es noch etwa 20 Grad, bis Spielende soll es sich nur auf etwa 16 Grad abkühlen, vor allem aber soll es trocken bleiben! Das ist auch für die vielen Fans beider Nationen in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens eine perfekte Nachricht.

Frankreich: 16 Maignan - 5 Kounde, 4 Upamecano, 17 Saliba, 22 Theo Hernandez - 13 Kante - 7 Griezmann, 14 Rabiot - 11 Dembele, 10 Mbappe, 15 Thuram

Die Aufstellungen: Österreich: 13 Pentz - 5 Posch, 4 Danso, 2 Wöber, 16 Mwene - 6 Seiwald, 9 Sabitzer - 20 Laimer, 19 Baumgartner, 10 Grillitsch - 11 Gregoritsch

Da wäre zum Beispiel auch der 14:0-Sieg gegen Gibraltar in der EM-Quali. Oder die beiden einzigen Niederlagen der "Equipe tricolore" seit der WM 2022, die ausgerechnet gegen Deutschland "passierten".

Vielleicht auch interessant: Didier Deschamps könnte der erste Fußballer werden, der als Spieler und Trainer jeweils den Welt- und Europameistertitel feiert.

Deschamps lässt in einer 4-1-2-3-Formation spielen, sehr ähnlich zum letzten mageren 0:0-Test gegen Kanada. Da war Mbappe angeschlagen, auch Rabiot war nicht dabei, die beiden ersetzen jetzt Giroud und Camavinga.

Der französische Verband und auch Coach Didier Deschamps haben Zurückhaltung angemahnt. Der französische Verband reagierte bereits und warnte am Samstagabend vor zu großer Politisierung des eigenen Teams. Es sei "angebracht, jegliche Form von Druck und politischer Ausnutzung des französischen Teams zu vermeiden", hieß es in einer Stellungnahme. Die Ereignisse rund ums deutsche Team bei der WM 2022 sind noch gut in Erinnerung.

Über Frankreich, den aktuellen Vizeweltmeister, wird derzeit viel geschrieben - allerdings weniger im sportlichen als vielmehr im politischen Zusammenhang. Wegen der vorgezogenen Neuwahlen haben sich eine Reihe von Spielern zu Wort gemeldet und ihre persönliche Sicht auf die aktuelle Situation kundgetan - natürlich auch, weil so gut wie alle Akteure dazu befragt wurden.

Der Trainer hat in Österreich eine riesige Euphorie-Welle ausgelöst, die Stimmung in Düsseldorf ist "Premium". Die Alpenrepublik hat es Rangnick extrem hoch angerechnet, dass er den Bayern abgesagt hat, als sich der Rekordmeister wegen der vakanten Trainerposition bei dem österreichischen Nationalcoach gemeldet hatte.

Rangnick ließ seine Elf in diesem Jahr ausschließlich im 4-2-3-1-System auflaufen. Das funktionierte meist sehr gut, einzig gegen die Schweiz im letzten EM-Test kam die ÖFB-Auswahl nur zu einem 1:1, Christoph Baumgartner hatte nach nur fünf Minuten einen Konter erfolgreich abgeschlossen.

Österreich ist das Team mit den meisten Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte in der EM-Quali gewesen. Rangnick hat die Österreicher zu "Super-Drückern" gemacht - Pressing, bis dem Gegner die Lust vergeht.

Bei der EM ist Österreich in eine der schwerste Gruppen gelost worden: Neben dem Vizeweltmeister heute müssen südlichen Nachbarn Deutschlands noch gegen die Niederlande und gegen Polen antreten.

In den letzten 15 Spielen handelte sich Österreich nur eine Niederlage ein, die war im vergangenen Oktober gegen Belgien. Damals verlor man zuhause mit 2:3.

Es ist das Spiel zwischen einem der "Top-Favoriten" gegen den oft genannten "Geheim-Favoriten". Und klar, es ist immer so eine Sache, wie "geheim" ein Favorit ist ... Aber Österreich und dem deutschen Coach wird nach den teils sehr überzeugenden Auftritten zuletzt einiges zugetraut bei dieser EM.