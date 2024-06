45. +2 Halbzeit-Fazit Die Niederländer gehen ein sehr hohes Tempo, spielen sehr ansehnlich und haben ein deutliches Chancenplus. Der Abschluss ist bisher das große Manko der Koeman-Elf. Polen ist wie zuvor erwartet überwiegend mit Verteidigungsarbeit beschäftigt, lässt zwischendurch aber immer wieder auch seine fußballerische Klasse aufblitzen.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

45. Sekunden vor dem Pausenpfiff hat Depay noch die Chance zum 2:1 für die Elftal. Aber auch er verfehlt das Ziel. Es war die letzte Aktion im ersten Abschnitt - Halbzeit!

43. Gakpo ist im ersten Abschnitt der mit Abstand auffälligste Spieler auf dem Rasen, ein ständiger Unruheherd für die Polen. Sie können sich bei den Niederländern (nervenschwach) und ihrem Keeper Szczęsny (nervenstark) bedanken, dass es hier noch 1:1 steht.

40. Fast das 2:1 für "Oranje"! Gakpo kommt nach einem abermals schnellen und feinen Abzug aus wenigen Metern zum Abschluss, schießt den Ball jedoch über das Tor.

40. Die Polen spielen inzwischen mit einer Fünfer-Abwehrkette und haben damit mehr Stabilität in ihre Verteidigung gebracht.

37. Bei den Polen ist Zieliński der Dreh- und Angelpunkt im Spielaufbau. Nahezu jeder Angriff wird vom Strategen des SSC Neapel initiiert.

35. Nun wieder die Elftal im Vorwärtsgang. Sie kombiniert sich bis in den Strafraum, dort kann Salamon den Ball dann aber klären.

34. Szymanski versucht Buksa einzusetzen, aber der Pass kommt nicht an.

33. Die Niederländer hatten in den ersten 30 Minuten 65 Prozent Ballbesitz. Der Ausgleich war dementsprechend hochverdient. Allerdings: Wenn die Polen das Spielgerät denn in ihren Reihen haben, machen sie wirklich kluge Sachen.

32. Freistoß für die Niederlande in der eigenen Hälfte. Es geht weiter hin und her. Ein tolles Spiel!

30. Da wird sich bestimmt auch ein gewisser Jürgen Klopp (aktuell Privatier) freuen. Schließlich hatte der deutsche Starcoach den Torschützen beim FC Liverpool im vergangenen Jahr unter seiner Fittiche.

29. Cody Gakpo Niederlande Tooor mit Rechts für Niederlande, 1:1 durch Cody Gakpo

29. Nun ist es passiert: Gakpo zieht aus 16 Metern ab und hat Fortune, dass der Ball noch von Salamon entscheidend abgefälscht wird. Szczęsny ist chancenlos.

27. Tor für die Niederlande!

26. Wieder ein niederländischer Angriff über links und Gakpo. Er führt immerhin zu einem Eckstoß, der aber nichts einbringt.

24. Die Niederlande kombinieren sich stattdessen schön nach vorn und haben durch Reijnders die nächste Chance. Wieder kann Szczęsny klären.

23. Die Polen laufen "Oranje" nun einmal ganz hoch an, können aber keinen Ballgewinn generieren.

22. Es ist bisher ein wirklich munteres Spiel, das die Zuschauer hier im Volksparkstadion sehen. Soeben hat Depay den nächsten Schuss in Richtung polnisches Tor abgegeben. Die Betonung liegt dabei auf "Richtung". Es gibt Einwurf für Polen.

21. Depay kommt nach einer schnellen Kombination über drei Stationen zum Abschluss. Das Resultat: Fang- statt Tornetz.

19. Fast der Ausgleich: Van Dijk mit einer tollen Direktabnahme, die Szczęsny aber überragend um den Pfosten lenkt.

18. Eckball für die Niederlande.

16. Adam Buksa Polen Tooor mit dem Kopf für Polen, 1:0 durch Adam Buksa

17. Der polnische Angreifer hat sich bei seinem Kopfball gleich gegen zwei Niederländer durchgesetzt. Eine Willensleistung des 27-Jährigen von Antalyaspor, der etwas überraschend den Vorzug vor Krzysztof Piatek erhalten hat.

16. Zieliński bringt den Standard gefühlvoll in den Strafraum, dort steigt Buksa am kurzen Pfosten am höchsten und köpft den Ball ins lange Eck.

15. Joey Veerman Niederlande Gelbe Karte für Joey Veerman (Niederlande)

15. Tor für Polen!

15. Eckball für Polen.

14. Freistoß für Polen nach Foul von Veerman an Szymanski. Der Niederländer sieht dafür die Gelbe Karte.

13. Simons probiert es mal mit einem Schuss aus 20 Metern. Der Abschluss verfehlt das polnische Gehäuse aber deutlich.

12. Nun hat Polen mal eine etwas längere Ballbesitzphase, die aber zu keinem nennenswerten Abschluss führt. Wegen einer Abseitsposition ist das Spielgerät jetzt wieder bei den Orangenen.

11. Die Niederländer spielen konsequent über die Außen. So gelingt es ihnen immer wieder, Lücken in die polnische Verteidigung zu reißen.

10. Auf der Gegenseite versucht es Szymanski mit einem Schuss aus der Drehung, der jedoch zum Einwurf abgeblockt wird.

9. Nächste Chance für die Niederlande: Reijnders kommt nach einem feinen Angriff aus zwölf Metern zum Abschluss, schießt aber rechts vorbei.

7. Ballgewinn von Salamon in Höhe der Mittellinie. Der Verteidiger versucht daraufhin, Elftal-Goalie Verbruggen mit einem Heber aus 50 Metern zu überwinden. Es bleibt bei einem Versuch. Der Ball kullert in Richtung niederländisches Tor.

5. Die Elftal ist in der Anfangsphase spielbestimmend.

3. Polen wechselt in der Abwehr zwischen Dreier- und Viererkette hin und her. Ob das gegen die offensivstarken Niederländer die richtige Herangehensweise ist, wird sich zeigen müssen.

3. Wieder ist Gakpo in den polnischen Strafraum eingedrungen. Aber ihm verspringt der Ball. Polen kann klären.

2. Der Standard verpufft wirkungslos.

Die Niederlande mit dem ersten Angriff. Und gleich wird es gefährlich! Gakpo mit einem strammen Schuss aufs kurze Eck - Keeper Szczęsny wehrt zur Ecke ab.

1. Spielbeginn

Schiedsrichter Dias hat die Partie angepfiffen.

Polen wird anstoßen.

Die Kapitäne Zieliński (Polen) und van Dijk stehen zur Seitenwahl im Mittelkreis.

Nun wird Mazurek Dąbrowskiego, die polnische Nationalhymne, im Volksparkstadion abgespielt.

Het Wilhelmus, die niederländische Nationalhymne, erklingt.

Die Mannschaften und das Schiedsrichter-Gespann betreten unter dem Applaus der Fans den Rasen.

Die "Oranje"-Fans sind im Volksparkstadion deutlich in der Überzahl. Aber auch die Anhänger Polens haben sich schon lautstark bemerkbar gemacht.

Die äußeren Bedingungen sind heute so wie die Leistungen von Stadioninhaber HSV in der vergangenen Zweitliga-Saison: durchwachsen. Bei 19 Grad bedarf es zwar keiner Winterkleidung, doch weil der Himmel ab und an weint, ist es zeitweise ungemütlich. Immerhin: So richtiges Hamburger Schietwetter bleibt Akteuren und Zuschauern heute erspart.

Schiedsrichter der Partie ist der Portugiese Artur Dias. Der 44-Jährige ist seit 2010 internationaler Referee und leitete zuletzt unter anderem das Endspiel der Conference League.

Probierz geht übrigens von einer Rückkehr von Lewandowski im zweiten EM-Gruppenspiel aus. "Er ist heute schon auf der Bank, wird aber nicht zum Einsatz kommen. Wir haben mit dem Doktor gesprochen. Wahrscheinlich wird Robert Lewandowski im nächsten Spiel dabei sein", sagte der Trainer bei "MagentaTV". Am Freitag (18 Uhr) geht es in Berlin gegen Österreich.

Polens Trainer Michał Probierz schickt folgende Startelf auf den Rasen des Volksparkstadions:

1 Szczęsny - 5 Bednarek, 2 Salamon, 14 Kiwior - 19 Frankowski, 10 Zieliński, 13 Romanczuk, 21 Zalewski - 26 Urbanski, 20 Szymanski - 16 Buksa

Damit steht Angreifer Xavi Simons von RB Leipzig als einziger Bundesliga-Profi in der Anfangsformation der Niederlande. Matthijs de Ligt (Bayern München), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen, Donyell Malen (beide Borussia Dortmund) und Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Koeman hat sich für das Duell mit Polen für folgende Startelf entschieden:

1 Verbruggen - 22 Dumfries, 6 de Vrij, 4 van Dijk, 5 Ake - 14 Reijnders, 24 Schouten, 16 Veerman - 7 Simons, 10 Depay, 11 Gakpo

Neben Koopmeiners und de Jong muss Bondscoach Koeman kurzfristig auch auf den angeschlagenen Stürmer Brian Brobbey verzichten. Der 22-Jährige plagt sich mit muskulären Problemen herum.

Lewandowski sitzt heute zumindest auf der Bank. Die Niederländer Teun Koopmeiners und Frenkie de Jong müssen sich hingegen nicht nur diese Partie, sondern das ganze Turnier von außen anschauen. Die beiden Mittelfeldspieler fehlen verletzungsbedingt im Aufgebot des Europameisters von 1988.

Aufgrund der holprigen und auch glücklichen Qualifikation – Wales wurde erst im Elfmeterschießen geschlagen – sind die Polen nur Außenseiter bei der EM. Zudem ist ihr Starstürmer Robert Lewandowski angeschlagen. Der langjährige Bundesliga-Torjäger hatte sich beim 2:1 im Freundschaftsspiel gegen die Türkei einen Muskelfaserriss zugezogen, danach stand für den Angreifer vom FC Barcelona sogar ein EM-Aus zur Debatte.

Koeman und seine Elftal qualifizierten sich als Gruppenzweiter hinter Frankreich für die EM in Deutschland. Polen musste hingegen um das Ticket zittern. Das Team von Coach Michał Probierz wurde in der Gruppe E nur Dritter hinter Albanien und Tschechien und musste in die Play-offs. Dort wurden dann Estland und Wales bezwungen.

Immerhin: Koeman zeigt Reue. "Es war ein großer Fehler und schlecht von mir. Entschuldigung für das. Aber es ist lange her. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen", erklärte der 61-Jährige im Interview mit dem "Sport Bild".

Libero der Elftal war seinerzeit der heutige Bondscoach Ronald Koeman. Aus nachvollziehbaren Gründen ist der frühere Abwehrchef der Niederländer bis heute nicht zum Ehrenbürger Hamburgs ernannt worden. Denn Koeman sorgte nach dem Erfolg gegen die DFB-Auswahl für einen Eklat, als er auf dem Rasen andeutete, sich mit dem gerade mit Olaf Thon getauschten Trikot seinen Allerwertesten abwischen zu wollen.

Doch Hamburg ist für die Niederlande ein gutes Pflaster. Bei der EM 1998 traf die Elftal Stadion des HSV auf Gastgeber Deutschland, gewann mit 2:1 und wurde anschließend durch einen 2:0-Erfolg in München gegen die Sowjetunion Europameister.

Es ist das 16. Duell zwischen beiden Auswahlmannschaften. Von den bisherigen Vergleichen konnte die Elftal acht gewinnen, Polen war lediglich dreimal erfolgreich. Der bis dato letzte Erfolg der Osteuropäer datiert allerdings aus dem Jahr 1969. Es wäre aus Sicht der Polen also an der Zeit, "Oranje" mal wieder in die Knie zu zwingen

Hamburg ist seit heute morgen fest in niederländischer Hand. Rund 40.000 Anhänger der Elftal trafen sich Stunden vor Beginn der Partie zu einem Fanmarsch. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigten die Anhänger beim gemeinsamen Feiern, die Straßen waren für hunderte Meter in Orange getaucht.