Die Körperlichkeit der Serben schmeckt den Dänen noch nicht so richtig. Die Skandinavier haben zwar mehr Ballbesitz, vorrangig aber im Mittelfeld oder in der eigenen Hälfte.

In drei Duellen gab es bislang drei dänische Siege gegen Serbien. "Es wird sehr schwer, aber jetzt ist es Zeit, unsere Bilanz zu ändern. Wir werden unser Bestes geben, um ein gutes Spiel zu machen", kündigte Serbiens Coach Dragan Stojkovic an und formulierte drastisch: "Der Sieg ist unsere einzige Option."

Hier in der Münchner Arena ist schon knapp eine halbe Stunde vorm Anpfiff allerbeste Stimmung. Von der Lautstärke und den Farben her dominiert knapp "Danish Dynamite", aber auch die Serben machen ordentlich Rabatz.

Die Endtabelle der Gruppe C ist natürlich aus deutscher Sicht hochinteressant, denn die Nationalmannschaft als Erster der Gruppe A trifft am Samstag auf den Zweiten der Gruppe C. Aktuell sind noch alle vier Teams als Gegner möglich.

Es ist ein herrlicher Abend in München - nach einem traumhaften Sommertag. Aktuell hats in der bayrischen Landeshauptstadt knapp 26 Grad, in der vollbesetzten Arena dürfte es noch ein bisschen wärmer sein. Nahezu ideale Bedingungen also.