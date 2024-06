34. Foden mit einem schönen, aber zu unplatzierten Schuss. Oblak hält sicher.

34. Freistoß England aus 25 Metern.

31. Die Slowenen verteidigen sehr konzentriert. Die Arbeit gegen den Ball ist richtig gut beim Außenseiter. Ihre Angriffsbemühungen sind bis dato allerdings nicht der Rede wert.

31. Der Kapitän Englands ist hier sehr bemüht, aber Münchens Torjäger wird von seinen Mitspielern noch nicht richtig in Szene gesetzt.

30. Trippier sucht Kane, aber sein Kopfball ist zu schwach.

29. Eckball England - der erste.

27. Foden ist hier bisher der auffälligste Spieler auf dem Rasen. Der englische Linksaußen sorgt für viel Betrieb.

26. Foden will Kane in Szene setzen, aber der Pass gerät etwas zu weit. Eine gute Idee war es jedoch.

26. 73 Prozent Ballbesitz schlagen nach 25 Minuten für England zu Buche.

24. Die Slowenen schielen auf Umschaltmomente, um ihre flinken Stürmer nach Ballgewinnen ins Spiel bringen zu können. Bis dato sind Šporar und Šeško aber noch nicht richtig gefährlich geworden.

22. Erik Janža Slowenien Gelbe Karte für Erik Janža (Slowenien)

22. Die Engländer erhöhen hier nun die Schlagzahl und sind das dominante Team.

21. Genau so aber ist der kompakte Defensiv-Verbund Sloweniens zu knacken. Erstmals sind die Engländer richtig ins Tempo gekommen - und gleich lag der Ball im Tor. Auch wenn der Treffer nicht zählt, sollte der Angriff den "Three Lions" Mut machen.

20. England kombiniert sich schnell durch, Foden passt quer zu Saka, der nur noch den Fuß hinhalten muss. Aber Foden stand zuvor deutlich im Abseits - kein Tor.

19. Erst der Jubel, dann der Frust!

18. Janža mit einem Freistoß aus dem Halbfeld an den langen Pfosten. Aber kein Mitspieler kommt ran - Abstoß England.

17. Kieran Trippier England Gelbe Karte für Kieran Trippier (England)

16. Einen slowenischen Konter können die Engländer rechtzeitig unterbinden. Das Rückzugsverhalten beim Southgate-Team stimmt.

15. Southgate hat in seinem Trainer-Leben auch schön fröhlicher dreingeschaut. Immerhin: Das Kaugummi hilft, die Anspannung etwas abzubauen.

14. Stones verspringt der Ball. Einwurf für Slowenien.

13. Ein schöner Diagonalball auf Foden. Der Linksaußen ist aber einfach etwas zu klein, um den Pass zu erreichen - um es positiv auszudrücken.

11. Man könnte bisher sagen, dass die Partie von der Spannung lebt. Man sollte aber lieber sagen, dass die Partie extrem langatmig ist.

10. Nun mal wieder die Slowenen mit dem Versuch eines geordneten Angriffs. Šporar bekommt den Ball aber nicht zum Mitspieler. Angriff unterbunden, Chance auf eine Chance vertan.

9. Langer Ball auf Foden. Zu lang. Abseits.

9. Slowenien schaut erst einmal zu, was die Engländer so machen. Der Außenseiter steht mit allen Mann in der eigenen Hälfte.

8. Nächster Passversuch von Kane. Nächster Fehlpass.

7. Kane hat sich weit ins Mittelfeld fallen lassen und spielt einen langen Diagonalball - die Slowenen können klären.

6. Bis dato ist der Auftritt der "Three Lions" ähnlich pomadig wie gegen Serbien und die eben angesprochene Dänen. Irgendwie scheint diesem fußballerisch hochveranlagten Team der Glaube an sich selbst zu fehlen.

5. Wer von den Engländern erwartet hatte, dass sie eine andere Körpersprache als im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark zeigen, der sieht sich bisher getäuscht.

3. Erster Abschluss: Šeško versucht es per Kopf, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball. Pickford hält mühelos.

1. Drkusic bringt an der Außenlinie Foden zu Fall und spitzelt den Ball ins Aus. Einen Eckstoß gibt es zur Verwunderung der Engländer aber nicht.

1. Spielbeginn

Erst einmal bedächtiger Spielaufbau von England. Dann ein langer Ball - ins Nichts. Ballbesitz Slowenien.

England hat angestoßen. Das Spiel läuft.

Nach den obligatorischen Teamfotos und der Platzwahl kann es gleich losgehen.

Nun wird die Nationalhymne Englands abgespielt.

Die Nationalhymne Sloweniens erklingt im Kölner Stadion.

Die Mannschaften und das Schiedsrichter-Gespann betreten den Rasen.

Die englischen Fans sind in Köln deutlich in der Überzahl. Allerdings werden auch die Slowenen von einer beträchtlichen Anzahl von Anhängern unterstützt. Gute Stimmung auf den Rängen ist garantiert.

Das bis dato letzte Duell beider Teams datiert vom 5. Oktober 2017. Seinerzeit ging es in der WM-Qualifikation um Punkte - und England setzte sich knapp mit 1:0 durch.

Schiedsrichter der Partie ist Clément Turpin. Für den Franzosen (282 Einsätze in der Ligue 1 seit 2008, FIFA-Referee seit 2010) ist es seine dritte EM. Er leitete das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland und gilt als Mann, der sich strikt ans Regelbuch hält.

Bei Slowenien bleibt derweil alles unverändert. Kek setzt auch im dritten Gruppenspiel auf dieselbe Startformation:

Oblak - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza - Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar - Sporar, Sesko

Die Startelf Englands:

Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Gallagher, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

Southgate hat trotz der bis dato durchwachsenen Auftritte nicht die Rotationsmaschine angeworfen, sondern nur einen Wechsel in der Startelf vorgenommen. Für Trent Alexander Arnold rückt Conor Gallagher in die Anfangsformation.

"Wir müssen liefern, und ich denke, das werden wir auch tun", versprach Southgate eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. "Wir sind noch nicht auf dem Niveau, das wir gerne erreichen würden", räumte der 53-Jährige ein. Im Umgang mit den teilweise vernichtenden Kommentaren der Fans und Experten hilft dem Coach nach eigener Aussage vor allem die Erfahrung. "In der Vergangenheit hätte mir die Kritik viel Energie genommen. Jetzt konzentriere ich mich nur auf das, was wichtig ist: Nämlich wie wir uns verbessern können", sagte Southgate.

Tatsächlich wusste England bei seinen ersten beiden Auftritten bei der EM in Deutschland gegen Serbien (1:0) und Dänemark (1:1) nur bedingt zu überzeugen. Der Vize-Europameister ist noch nicht so richtig in die Puschen gekommen, wie man in Norddeutschland sagt. Aber unterschätzen sollte man dieses hochveranlagte Team von Trainer Gareth Southgate deswegen nicht.

"Ich bin kein großer Fan von Berechnungen. Wir haben alles in der eigenen Hand", sagte Sloweniens Coach Matjaz Kek selbstbewusst. Das Duell mit England werde "die größte Herausforderung für diese Generation von Spielern", ergänzte der Trainer. Abwehrspieler Jon Gorenc Stankovic betonte, dass die "Three Lions" bisher "noch nicht ihre beste Leistung" gezeigt hätten, "aber das könnte sie natürlich motivieren".

Mit einem Sieg wäre der Außenseiter sicher in der Runde der letzten 16, auch ein Remis könnte je nach Ausgang des Parallelspiels zwischen Dänemark und Serbien reichen. Von Platz eins bis vier ist noch alles möglich. Als Gruppenzweiter würde Slowenien im Achtelfinale am Sonnabend in Dortmund (21 Uhr) auf Deutschland treffen.