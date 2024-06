46. Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeitfazit Pause in Frankfurt und man wird weiter nicht wirklich schlau aus diesen "Three Lions". Wie schon gegen Serbien begann das Team von Trainer Gareth Southgate mehr als ordentlich und ging wieder früh in Führung. Wie aber schon im ersten Spiel zog das den Engländern aber mysteriöserweise den Stecker. Im Gegensatz zu den Serben konnten das die Dänen bestrafen. Das 1:1 zur Pause ist verdient, aus englischer Sicht fast sogar schmeichelhaft. Warten wir mal ab, was beide Teams im zweiten Abschnitt noch anbieten.

45. +1 Foden mit dem letzten Abschluss vor dem Halzeitpfiff. Sein Schuss geht aber drüber. Danach ist Halbzeit.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

45. Es gibt noch eine Minute Nachspielzeit im ersten Abschnitt.

43. Höjlund ist im Strafraum, findet aber niemanden im Zentrum. Die Dänen sind weiter die gefährlichere Mannschaft.

40. Wenn bei England etwas geht, dann über Einzelleistungen. Foden probiert es wenigstens einmal, sein Schuss aus 25 Metern ist aber kein Problem für Schmeichel im dänischen Tor.

38. Die "Three Lions" geben einem ein wenig Rätsel auf. Nach dem Treffer von Kane sind die Engländer merkwürdig passiv. Berappeln sich die Briten noch vor der Halbzeitpause?

36. Dänemark will mehr! Nach dem Ausgleich drängt "Danish Dynamite" auf den Führungstreffer. Erst hält Hjulmand nochmal drauf, dann versucht es Andersen per Kopf nach einer Ecke. Dänemark ist aktuell klar besser.

35. Was noch hinzugefügt werde sollte: Der Ausgleich ist absolut verdient. Dänemark hat spätestens seit dem Treffer von Kane deutlich mehr von der Partie, von England kommt seitdem erstaunlich wenig.

34. Was für ein Traumtor! Dänemark belohnt sich für eine ganz starke Phase nach dem Rückstand. Aus 25 Metern nimmt sich Hjulmand ein Herz und holt den Hammer raus. Sein Schuss schlägt links unten im Eck ein. Ein herrlicher Treffer.

34. Morten Hjulmand Dänemark Tooor mit Rechts für Dänemark, 1:1 durch Morten Hjulmand

33. Der Ausgleich!

32. Vestergaard kommt bei dem Eckball zwar zum Kopfball, vorher hatte es jedoch ein Foul eines Dänen gegeben.

30. Wind kommt im Strafraum an den Ball, sein Abschluss wird von Guehi geblockt und landet auf dem Tornetz. Es gibt Eckball für Dänemark.

29. Die Engländer verlegen sich mittlerweile aufs Kontern. Einen ersten Versuch von Saka können die Dänen aber direkt unterbinden.

28. Chaos im Strafraum der Engländer, aber Höjlund kann kein Kapital draus schlagen. Die Dänen drängen hier auf den Ausgleich.

27. Ex-Bundesliga-Profi Vestergaard unterbindet im Anschluss den Konter der Engländer und sieht dafür die Gelbe Karte.

27. Jannik Vestergaard Dänemark Gelbe Karte für Jannik Vestergaard (Dänemark)

26. Wieder probiert es Eriksen, wieder wird der Star der Dänen geblockt.

22. Dänemark drängt direkt auf den Ausgleich, Eriksen probiert es aus 14 Metern, sein Schuss wird aber abgeblockt. "Danish Dynamite" zeigt sich nicht geschockt.

19. Wie reagieren die Dänen auf diesen Rückschlag? Das Tor hatte sich nicht unbedingt abgezeichnet und wurde durch einen bitteren Fehler eingeleitet.

18. Und da ist dann doch die englische Führung. Kristiansen pennt auf der linken dänischen Seite, Walker spitzelt ihm den Ball vom Fuß und bedient dann mit etwas Glück im Strafraum Kane. Der englische Kapitän lässt sich diese Chance nicht nehmen und erzielt aus wenigen Metern seinen 64. Treffer im Dress der "Three Lions".

18. Harry Kane England Tooor mit Links für England, 0:1 durch Harry Kane

18. England führt!

16. Kane probiert es ein erstes Mal, sein Schuss wird aber geblockt.

15. Die Anfangsviertelstunde ist rum, so richtig Fahrt hat die Partie in Frankfurt noch nicht aufgenommen. Beiden Teams merkt man die Zurückhaltung an, noch ist das Gebot der Stunde "Vorsicht". Aktuell will keiner den ersten Fehler machen.

13. Die erste gute Chance für England: Foden dribbelt sich schön in den Strafraum, sein Schuss aus 15 Metern geht aber über das Tor. Da war deutlich mehr drin!

11. Ein paar englische Spieler haben Probleme mit dem Rasen, auch Guehi rutscht nach einem langen Ball der Dänen kurz aus. Auch bei ihm geht der Blick im Anschluss auf das Schuhwerk.

10. Der nächste, der auf dem Hosenboden sitzt, ist nach einem Zweikampf Bellingham. Aber auch bei ihm geht es weiter.

9. Für Walker geht es nach einem Schuhwechsel weiter. Vielleicht sind die neuen Treter etwas standfester.

7. Walker hat sich auf den Rasen gesetzt, das Spiel ist erst einmal unterbrochen. Der englische Verteidiger muss behandelt werden. Er war zuvor zweimal im Rasen hängengeblieben.

5. Das Spiel ist noch etwas unruhig, viele Ballverluste auf beiden Seiten prägen die Partie zum Start.

4. Dänemark hat zu Beginn etwas mehr Ballbesitz, England zieht sich in die eigene Hälfte zurück.

2. Auch England probiert es das erste Mal, Walker rutscht bei seiner Flanke in aussichtsreicher Position aber auf dem Rasen aus.

1. Dänemark meldet sich direkt mal an. Nach nur 24 Sekunden testet Höjbjerg Keeper Pickford.

1. Das Spiel läuft, England spielt in weiß von links nach rechts.

1. Spielbeginn

Die Stimmung ist schon jetzt herrlich in Frankfurt. Rot und weiß sind die klar bestimmenden Farben in der Arena.

Die Spieler stellen sich zur Hymne auf, gleich geht's in Frankfurt los. Schiedsrichter der Partie ist heute Artur Soares Dias aus Portugal.

Es wird vor dem Spiel übrigens einen "Moment des Beifalls" für den ehemaligen UEFA-Generalsekretär Gerhard Aigner geben. Der gebürtige Regensburger ist heute im Alter von 80 Jahren gestorben. Aigner war von 2000 bis 2003 UEFA-Generalsekretär. 2004 wurde er vom Verband zum Ehrenmitglied ernannt.

Das Spiel findet heute übrigens bei geschlossenem Dach in Frankfurt statt. Egal wie wechselhaft das Wetter also wird: In der Arena bleiben alle trocken.

Frankfurt war heute den Tag über mehrheitlich in englischer Hand. 50.000 Fans der "Three Lions" sollen wohl in der Stadt sein, zur Einstimmung gab es eine kleine englische Party am Römerberg. Aber auch die Dänen tauchten die Stadt ganz in rot und weiß. Ihr Treffpunkt war der Opernplatz.

Für das Spiel in Frankfurt hat sich übrigens royale Prominenz angekündigt. Prinz William hat sein Kommen angekündigt. Auch der dänische König Frederik X. will sich die Partie nicht entgehen lassen. Beide sollen sich im Stadion ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Bei den Dänen startet Joakim Maehle für Alexander Bah im Gegensatz zum ersten Spiel gegen Slowenien.

Und so beginnt Dänemark: Schmeichel - Andersen, Christensen, Verstergaard - Maehle, Hjulmand, Höjbjerg, Kristiansen - Eriksen - Wind, Höjlund

England startet somit unverändert zum ersten Spiel gegen Serbien.

Und damit direkt zur englischen Aufstellung. So starten die "Three Lions":

Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Alexander-Arnold, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

Ein Streitpunkt bei England: Kapitän Harry Kane und seine Rolle. Der Angreifer rackert sehr viel für sein Team, kann dadurch seine Stärken selten miteinbringen. Mal schauen, ob Trainer Gareth Southgate für ihn heute eine andere Rolle vorgesehen hat.

England kann sich mit einem Sieg hingegen schon vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. Beim Weltmeister von 1966 wird es in Frankfurt aber auch um den Auftritt gehen. Denn das dann doch spielerisch sehr magere 1:0 gegen Serbien hat auf der Insel für reichlich Kritik gesorgt.

Der Druck liegt heute definitiv auf Dänemark. Während England im ersten Spiel Serbien relativ glanzlos mit 1:0 besiegte, kassierten die Dänen gegen die Slowenen einen späten Ausgleich. Gibt es heute eine weitere Niederlage für Christian Eriksen und Co., droht im letzten Spiel ein Endspiel gegen Serbien.