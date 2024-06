45. Ende 1. Halbzeit

45. +2 Aber Scamacca irritiert Pellegrini noch etwas, dadurch trifft er die Kugel nur mit der Schulter und verzieht den Ball - links am Tor vorbei.

45. +2 Pellegrini setzt den Kopfball neben das Tor

45. +1 Riesenchance für Italien! Erst Barelle mit dem starken Pass, dann bringt Chiesa die Flanke - und Pellegrini ist völlig frei!

45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

44. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit - warum auch immer.

44. Da ist der vierte Torschuss der Italiener - aber Asllani verzieht doch recht deutlich am linken Winkel vorbei.

44. Asani aus der Distanz neben das Tor

42. Zwayer hat bislang gar keine Mühe mit der Partie, absolut fair und auch wenig bis nichts an strittigen Szenen.

40. Scamacca aus kurzer Distanz

40. Bei 9:3 Torschüssen sind wir jetzt angelangt, die Italiener müssen sich allein vorwerfen lassen, dass sie aus den Großchancen von pellegrini und Scamacca nicht mehr gemacht haben.

39. Aber da wären es fast zwei gewesen! Pellegrini legt klasse ab auf Scamacca, der zögert nicht lange - aber Strakosha pariert.

38. Inzwischen 71 Prozent Ballbesitz für die Blauen, aber sie führen immer noch mit nur einem Tor.

34. Der Ball läuft und läuft durch die italienischen Reihen, Albanien ist komplett passiv.

33. Frattesi lupft an den Pfosten

33. Klasse gespielt in die Tiefe, dann setzt sich Scamacca durch und lupft gefühlvoll über Strakosha - aber die Kugel klatscht ans Aluminium.

32. Pfosten - was für ein Pech der Italiener!

31. Albanien hat inzwischen gar keine Entlastung mehr, steht nur noch hinten drin - das kann eigentlich nicht lange gut gehen.

31. Pellegrini versucht den Seitfallzieher

29. Nächster Versuch der Italiener, aber beim Seitfallzieher hat Scamacca das Bein ein bisschen zu hoch.

27. Jetzt ziehen sich die Albaner extrem weit zurück, haben eine Fünferkette am eigenen Strafraum und noch vier Mann davor. Italien versucht es wie beim Handball - kommt aber nicht durch.

26. Drei Torschüsse hat Albanien immerhin schon abgegeben, bei den Italienern sind es sieben. Ein hochinteressantes Spiel auf jeden Fall.

24. Beim Ballbesitz führen die Italiener mit 61 Prozent, auch in den zweikämpfen liegen sie mit 58 Prozent vorne.

22. Das Spiel gönnt sich gerade mal die ersten fünf etwas ruhigeren Minuten, das Tempo vorher war aber auch extrem.

21. Jetzt mal eine längere Ballzirkulation bei den Albanern, hatten wir heute auch noch nicht so oft.

21. Lorenzo Pellegrini Italien Gelbe Karte für Lorenzo Pellegrini (Italien)

21. L. Pellegrini wird verwarnt

20. Albanien fährt nach der Ecke den Konter, Pellegrini muss zum taktischen Foul greifen, um Broja zu stoppen.

19. Guter Antritt von Chiesa über rechts, aber Seferi grätscht noch dazwischen - Ecke.

18. Tolle erste Viertelstunde auf jeden Fall, es geht inzwischen zwar fast nur noch in eine Richtung, aber schon drei Tore und viele Abschlüsse - stark!

16. 2:1 für Italien durch N. Barella

17. Es wird noch überprüft, ob ein Foul an Broja begangen wurde. Aber das Tor zählt.

16. Nicolò Barella Italien Tooor für Italien, 2:1 durch Nicolò Barella

16. Die Albaner wehren zu kurz ab, dann ist Barella zur Stelle und knallt die Kugel trocken ins linke Eck.

15. Da ist die Führung für Italien!

13. Guter Antritt von Dimarco über links, aber seine Hereingabe wird so gerade noch geklärt.

12. Missverständnis zwischen Bastoni und Chiesa, aber die Körpersprache bei den Italienern ist gut, es geht sofort der Daumen hoch.

11. Strakhosa blieb allerdings etwas zu lange auf der Linie kleben, da hätte er sich mit etwas mehr Mut schon in die Hereingabe stürzen müssen.

11. Alessandro Bastoni Italien Tooor mit dem Kopf für Italien, 1:1 durch Alessandro Bastoni

11. 1:1 A. Bastoni per Kopf

10. Die Italiener führen die Ecke kurz aus, Dimarco mit der Ecke kurz auf Pellegrini, der dann mit der butterweichen Flanke auf Bastoni - und Keeper Strakosha hat gegen dessen Kopfball keine Chance.

10. Der Ausgleich!

9. Dimarco jetzt mal mit vorne, er holt einen Eckball für Italien heraus.

9. Nächster Abschluss der Albaner, aber Djimsiti trifft die Kugel nach der Ablage von Asllani überhaupt nicht - wäre aber auch Abseits gewesen.

8. Und gleich die nächste Ecke, Asllani schießt die Standards von links.

7. Albanien mit einem guten Konter! Asani zieht ab, Di Lorenzo verliert etwas die Orientierung und verursacht eine Ecke.

6. Schöne Kombination auf engstem Raum bei den Italienern, aber am Ende hat Frattesi nicht erwartet, dass er die Kugel von Chiesa nochmal in den Lauf gespielt bekommt.

5. Starker Flügelwechsel von Barella, er findet Chiesa, dessen Schuss wird aber geblockt.

5. Dimarco wieder beim Einwurf, aber diesmal kann nichts passieren- das Geschehen ist weit in der Hälfte der Albaner.

4. Spaletti wirkt draußen noch recht ruhig und sachlich, gibt klare Anweisungen mit kurzen Gesten.

3. Eine halbe Minute war übrigens erst gespielt, als Albanien in Führung ging, mal sehen, wie sich das Spiel dadurch verändert.

2. Pellegrini schießt vorbei

2. Sofort die Antwort der Italiener - doch Pellegrini schlenzt die Kugel freistehend aus zehn Metern am rechten Pfosten vorbei. Das war knapp!

2. Bajrami macht das dann eiskalt und jagt die Kugel am verdutzten Donnarumma in den kurzen Winkel.

1. 0:1 N. Bajrami mit der frühen Führung

1. Ein katastrophal ausgeführter Einwurf von Dimarco, der den Ball in Richtung des eigenen Tores wirft - genau in den Lauf von Bajrami!

1. Nedim Bajrami Albanien Tooor mit Rechts für Albanien, 0:1 durch Nedim Bajrami

aber dann der früher Schocker für Italien - unfassbar!

1. Spielbeginn

Albanien sucht sofort den Weg nach vorn, der lange Ball landet aber im Seitenaus.

So, hier ist alles bereit, Albanien hat Anstoß.

Gepfiffen wird das Match übrigens von einem Deutschen: Felix Zwayer hat die Pfeife in der Hand.

Dass die italienischen Spieler ihre Hymne so leidenschaftlich singen wie wohl kein anderes Team auf der Welt, ist bekannt. Mal sehen, ob sie diese Leidenschaft auch gleich in die Partie transportieren können.

Hier in Dortmund werden gerade die Nationalhymnen gespielt, zuerst die albanische, jetzt die italienische.

Als Coach hat Sylvinho noch etwas Luft nach oben, bei Olympique Lyon wurde er nach nur drei Monaten wieder entlassen, auch bei den Corinthians in Brasilien war nach einem knappen Dreivierteljahr schon wieder Schluss für ihn.

Albaniens Coach Sylvinho hat auch schon diverse Pötte in den Himmel gereckt, allerdings nur als Spieler: Mit dem FC Barcelona gewann er beispielsweise zweimal die Champions League.

Solche Sprüche fliegen einem natürlich immer recht schnell um die Ohren, allerdings ist Spaletti durchaus ein Coach mit einer glaubwürdigen Siegermentalität. Mit St. Petersburg wurde er zwei Mal Meister (2010, 2012), mit Neapel gewann er den ersten Meistertitel nach 33 Jahren, und 2007 und 2008 sicherte er sich mit der AS Rom den italienischen Pokal.

Spaletti hat vor dem Turnier ziemlich deutlich davon gesprochen, dass er mit seiner Mannschaft hier den Titel holen will. Er ist der festen Überzeugung oder zumindest sagt er das so, dass es seinem "an nichts fehlt, um mit den Besten mitzuhalten".

Analyse: Almuth Schult über Albanien

Die UEFA-Wertung in der abgelaufenen Saison haben die italienischen Klubs aber klar gewonnen, den fünften Champions-League-Platz hatten sie schon vor Deutschland sicher - und die traditionell gehypte Premier League kam in dieser Rangliste nur auf Platz drei.

Von dieser Dominanz ist das Team von Spaletti inzwischen aber ein gutes Stück entfernt. Für die WM 2022 Katar haben sie sich gar nicht qualifiziert, jetzt zitterten sich in der Quali zur Euro auch erst im letzten Spiel mit einem 0:0 gegen die Ukraine nach Deutschland - und hatten da durchaus Glück mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung.

Beim letzten großen Turnier in Deutschland triumphierten die Italiener bekanntlich auch: 2006 bei der WM wurde die Quadra Azzurra Weltmeister.

Die Italiener gehen ja als Titelverteidiger ins Rennen, die Albaner sind nach 2016 (da feierten sie sogar einen Sieg über Rumänien) zum zweiten Mal bei einer Endrunde dabei.

In Italien hat der Umbruch schon seit längerem begonnen. Bonucci und Chiellini bilden nicht mehr das Bollwerk in der Innenverteidigung, vorne ist Immobile nicht mehr dabei.

Analyse: Almuth Schult über Italien

Was die Albaner so stark macht, ist auch, dass sie als absolute Einheit auftreten, das impliziert auch den brasilianischen Coach. Er ist gleich nach seiner Amtsübernahme in die albanische Hauptstadt Tirana gezogen, weil er Identifikation mit seinem neuen Arbeitgeber zeigen wollte. Sylvinho sagt dazu: "Ich weiß, dass es sehr wichtig ist, wenn der Trainer in dem jeweiligen Staat lebt. Er kennt die Menschen, er kennt die Kultur."

Hier zur EURO haben sie auch noch einen echten Joker gezogen. Sturmspitze Broja steht beim FC Chelsea unter Vertrag, er hat wegen eines Kreuzbandrisses die komplette Quali verpasst. Hier steht er nun aber in der Startelf.

Doch mit der Außenseiterrolle kommen die Albaner ganz wunderbar klar. Die hatten sie auch schon in der Qualifikation, da haben sie sich aber souverän vor Polen und Tschechien als Gruppenerster durchgesetzt und damit europaweit für erstaunte Gesichter gesorgt.

In dieser Gruppe B gab es ja vorhin ein erstaunlich klares 3:0 der Spanier gegen Kroatien, das Ergebnis stand bereits zur Halbzeit fest. Nominell ist diese Gruppe vielleicht die stärkste dieser Euro, umso wichtiger wäre für Italien hier gleich der vermutlich ziemlich fest eingeplante Sieg gegen den Außenseiter.

Den Dreier-Sturm bilden zentral Broja, über die linke Außenbahn zieht Seferi gern nach innen, sein Pendant auf der rechten Seite ist Asani.

Vor Keeper Strakosha spielen von links Mitaj, Djimsiti, Ajeti und Hysaj, davor ein Dreier-Mittelfeld mit Bajrami, Ramadani und Asllani.

Die Albaner agieren in einem klassischen 4-3-3, gehen die Sache also hier genauso mutig an, wie sie das auch in der Qualifikation schon getan haben.

Ähnlich wie im deutschen Team gibt es dann drei Spieler mit klarer Offensivausrichtung hinter der einzige Spitze Scamacca: Chiesa kommt über links, zentral agiert Pellegrini, rechts ist Frattesi gesetzt.

Die Italiener spielen ein 4-2-3-1 mit Donnarumma im Tor, die Viererkette bilden von links Dimarco, Bastoni, Calafiori und Di Lorenzo. Davor sichern Barella und Jorginho ab, beide denken aber nach Ballgewinnen auch immer schon nach vorne.

Schauen wir doch gleich mal auf die Aufstellungen, die Luciano Spaletti für Italien und Sylvinho für Albanien hier ins Rennen schicken. Eins schonmal vorweg: Die Albaner sind hier eben begeistert empfangen worden, von den Rängen im BVB-Stadion bekommen sie also auf jeden Fall großen Support.