45. Ende 1. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit Die Schweiz hat den Spielbeginn verschlafen und ist folgerichtig in Rückstand geraten. Wieder war es ein Eigentor, wobei der Schuss von McTominay super war, Schär fälschte beim Rettungsversuch ab. Die Schweizer sind überlegen, wenn sie den Druck und die Konzentration hoch halten. Schottland begann mutig, kann sich aber zu wenige Torchancen erspielen. Die Schweiz hat Vorteile, Schottland braucht noch ordentlich viel Spielglück, um hier als Sieger vom Platz zu gehen.

45. +2 Akanji bringt Sommer in Bedrängnis, der den Ball ins Seitenaus drischt.

45. +1 Langer Ball auf Ndoye, der Schweizer wird geblockt und will ein Foul haben. Aber der slowakische Schiedsrichter lässt viel laufen.

45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

45. Sehen wir hier vor der Pause noch eine Torchance?

44. Die Schweiz hat etwas mehr Ballbesitz, und hat sich 6:2 Torschüsse erarbeitet.

43. Schottland hat jetzt wieder mehr Spielanteile, die Schweiz nimmt eine "schöpferische" Pause. Aber dennoch ist die Defensive intakt.

42. Ndoye kommt im Strafraum zu Fall, Hendry war da, aber er stand kurz zuvor klar im Abseits.

41. G.Xhaka aus dem 16er

41. Xhaka mit einem Abschluss aus halblinker Position. Gunn beschwert sich bei den Vorderleuten, dass sie den Schweizer so einfach zum Abschluss kommen lassen.

41. C.Adams verpasst nach Ecke

41. Adams nimmt die Ecke am langen Pfosten direkt ab, aber Sommer ist da und packt zu.

41. Akanji klärt gegen Robertson zur Ecke.

40. Aber: Die Schotten schmeißen so kurz vor der Pause noch einmal alles nach vorne.

39. Mutiger Lauf von Ralston rechts das Feld hinunter, dann sieht es so aus, als würde ihm die Kraft ausgehen. Er flankt wild in die Mitte, der Ball segelt fast gegenüber ins Seitenaus.

38. Mal wieder ein Freistoß für Schottland - aber so richtig was Zählbares kommt aus dieser Hereingabe aus dem rechten Halbfeld nicht heraus. Hendry köpft, bringt den Ball aber nicht aufs Tor.

34. Die Schotten kommen jetzt überhaupt nicht mehr bis zum Schweizer Strafraum durch. Das Mittelfeld passt gut auf, produziert wenig Fehler.

34. Kurzer Check des VAR - dann ist die Entscheidung der Unparteiischen auf dem Platz bestätigt.

33. Abseitstor D.Ndoye

33. Die Shaqiri-Ecke wird nicht richtig verteidigt, dann köpft Akanji auf den Elfmeterpunkt. Dort kommt Ndoye an den Ball und versenkt ihn. Aber: Er stand hauchdünn im Abseits.

32. D.Ndoye Torschuss

31. Angus Gunn pariert überragend gegen Ndoye! Die Schweiz kontert gut, Ndoye bringt sich perfekt in Schussposition, der Keeper der Schotten fährt die Pranke aus und lenkt den Ball zur Ecke.

31. Ricardo Rodríguez Schweiz Gelbe Karte für Ricardo Rodríguez (Schweiz)

30. Rodriguez räumt an der linken Außenlinie Gilmour ab und wird verwarnt.

29. Vargas über links, sein Pass in die Mitte soll Ndoye finden, aber der Kollege ist zugestellt.

29. Die Schweiz drückt weiter. Langer Ball auf Vargas, den er aber nicht erlaufen kann.

28. Widmer zieht aus der Distanz ab - drüber.

28. Xherdan Shaqiri! Er hat jetzt insgesamt fünf Treffer auf dem Konto.

27. Und wer ist Schweizer EM-Rekordtorschütze?

26. 1:1 Traumtor X.Shaqiri

26. Ralston unterläuft ein Riesenbock, er spielt Shaqiri den Ball in die Beine. Der Schweizer entscheidet sich blitzschnell zum Schuss und versenkt den Ball sehenswert.

26. Xherdan Shaqiri Schweiz Tooor mit Links für Schweiz, 1:1 durch Xherdan Shaqiri

25. Shaqiri trifft mit einem platzierten Distanzschuss aus etwa 18 Metern links oben ins Kreuzeck.

25. Ausgleich!!!

24. McTominay bekommt den Ball im Kopfballduell mit Schär aus kurzer Distanz an den Hinterkopf und geht zu Boden. Er kann aber schnell weitermachen.

23. Widmer wird rechts mit einem Steckpass gesucht, aber Robertson ist zur Stelle und klärt souverän.

22. Shaqiri zieht die Ecke von rechts wieder scharf vors Tor - wieder können die Schotten klären. Aus den Standardsituation entsteht bislang noch keine Gefahr fürs schottische Tor.

20. Gut 20 Minuten sind um. Durch den Gegentreffer sind die Schweizer aufgewacht und agieren jetzt deutlich fokussierter.

19. Schär hat eine Tamponade für die Nase bekommen. Anders als für Kyllian Mbappe, der ja eine schwere Nasenverletzung erlitt, geht es für den Schweizer weiter.

19. Offenbar hat Henley im Kampf um den Ball seinen Teamkollegen Ralston in Schär geschoben.

18. An der Fünferkante krachen Schär und Ralston zusammen. Beide müssen behandelt werden.

18. R.Vargas ins Außennetz

17. Ah, und Vargas kommt auch prompt über links, zieht aus spitzem Winkel ab. Ecke.

16. Die Schweiz muss jetzt mehr machen. Das war ein zu passiver Beginn.

16. Das Tor wird als Eigentor von Schär gewertet.

15. Ecke für die Schweiz. Diesmal lang, zuerst wird der Ball geklärt, dann zieht Rodriguez von der Strafraumkante volley ab. Aber vorbei.

14. Wow, dieses Schottland zeigt ein so anderes Gesicht als gegen Deutschland! Da sind Zielstrebigkeit, Selbstbewusstsein und auch Torchancen zu sehen.

13. Fabian Schär fälscht unhaltbar ab - das Zuspiel auf McTominay kam von links von McGregor.

13. Fabian Schär Schweiz Eigentooor für Schweiz, 1:0 durch Fabian Schär

13. 1:0 Eigentor von F. Schär

13. McTominay lässt die Bravehearts und alle Anhänger jubeln.

13. Und dann ist er drin, der Ball!

12. Die von Shaqiri kurz ausgeführte Ecke wird zum Konter für die Schotten!

12. Erste Ecke für die Schweiz:

10. Nach gut zehn Minuten ist die Schweiz besser im Spiel. Die Schotten haben auf den frühen Führungstreffer gedrängt, aber eine ausgewiesene Torchance ist nicht herausgekommen.

10. Aua: Adams geht mit dem Fuß sehr hoch zum Ball, Rodriguez gleichzeitig mit dem Kopf. Der Schweizer bekommt den Schuh ins Gesicht, kann aber schnell weitermachen.

9. Shaqiri spielt übrigens sein siebtes großes Turnier, war zum ersten Mal bei der WM 2010 dabei.

8. Rodriguez bügelt einen üblen Fehlpass von Shaqiri aus, der im Mittelfeld den Ball zum Gegner gespielt hatte.

7. Ah, okay: Jetzt presst die Schweiz früher. Da scheint es von draußen ein Signal an die Spieler gegeben zu haben, sich nicht so sehr hinten reinpressen zu lassen.

4. Schottland arbeitet auch energisch nach hinten. Die Schweiz tut sich aktuell schwer, ruhig und konzentriert aufzubauen und nach vorne zu spielen.

3. McTominay tritt die Ecke von links, Yann Sommer im Tor der Eidgenossen fängt die Hereingabe sicher ab.

3. Schottland startet offensiv und holt schon die ersten Ecken heraus.

1. Taktisch spielen beide Trainer mit einer Fünferkette, bei den Schweizern stehen drei nominelle Angreifer auf dem Feld, die Schotten haben Adams vorne drin, McGinn und McTominay spielen dahinter als offensive Mittelfeldspieler.

1. Spielbeginn

Die Schweiz spielt ganz in weiß, die Schotten in dunkelblau mit gelben Streifen an der Seite der Trikot und der Hosen, auch die Rückennummer ist gelb.

Bei der Schweiz steht Shaqiri in der Startelf, er ersetzt Kwadwo Duah.

Die Schotten müssen Abwehrspieler Ryan Porteous ersetzen, der gegen Deutschland die bislang einzige rote Karte der EM bisher gezeigt bekam.

Der Mann an der Pfeife ist der Slowake Ivan Kružliak.

Die Mannschaften sind bei stabilem Wetter auf den Rasen in Köln-Müngersdorf gekommen. Die Nationalhymnen werden gespielt - und von den Fans inbrünstig mitgesungen.

Kleiner Funfact: Schottlands letzter EM-Sieg gelang gegen die Schweiz.

Im letzten EM-Vorrundenspiel 1996 gab es einen 1:0-Sieg in Birmingham.

Naja, und klar: Der Leverkusener Leader Granit Xhaka ist DER Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Mannschaft von Murat Yakin. Xhaka ist ein Lenker, der selbst übrigens bereits im Besitz der Trainer-A-Lizenz ist.

Bei der Schweiz setzt man viele Hoffnungen auf Breel Embolo. Nach 557 Tagen spielte der frühere Schalker und Gladbacher wieder im Trikot der Schweizer "Nati" und traf gegen Ungarn.

Kapitän Andy Robertson sagte: "Wir müssen wir selbst sein und uns auf die Stärken fokussieren, die uns die Ergebnisse eingebracht haben." Gegen Deutschland hätte sein Team "mit ein bisschen Angst gespielt", das dürfe sich nicht wiederholen, "wir können und wollen uns in allen Bereichen verbessern."

Clarke sah in der Rückschau aufs Deutschlandspiel: Den deutschen "Schlüsselspieler Toni Kroos haben wir gar nicht in den Griff bekommen", sagte der Coach, "wir wissen, dass Granit Xhaka der Schweizer Schlüsselspieler ist - hoffentlich haben wir ihn besser im Griff."

Xhaka und Kroos seien sich "sehr ähnlich", sagte Clarke, beide bestimmten "Rhythmus und Tempo des Spiels".

Die Mannschaft von Steve Clarke hätte so gerne die erste Teilnahme an einer K.o.-Runde des schottischen Verbands geschafft. Das ist bei den bisherigen elf Teilnahmen an WM- und EM-Endrunden noch nicht gelungen. Und auch diesmal wird's eher schwer - die Schotten haben große personelle Sorgen.

Wenn sich Schottland noch einmal so schwach präsentiert wie gegen Deutschland, dann könnte die Schweiz zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr als zwei Siege in einer EM-Vorrunde feiern.

Schweiz: 1 Sommer - 22 Schär, 5 Akanji, 13 Rodriguez – 3 Widmer, 8 Freuler, 10 Xhaka, 20 Aebischer – 23 Shaqiri, 19 Ndoye, 17 Vargas.

Die Aufstellungen:

Schottland: 1 Gunn – 5 Hanley, 13 Hendry, 6 Tierney – 2 Ralston, 4 McTominay, 14 Gilmour, 3 Robertson - 7 McGinn, 10 Adams, 8 McGregor