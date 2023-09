33. Meschack Elia Young Boys Tooor für BSC Young Boys, 1:1 durch Meschack Elia

Der Treffer hat sich in den letzten Minuten angedeutet! Wie so oft geht es den Bernern über die starke linke Seite. Garcia spielt den Ball aus dem Halbfeld mit einem guten Flachpass an die Strafraumgrenze. Dort verlängert Ugrinić gekonnt mit einem Kontakt zu Elia. Der 26-Jährige legt sich den Ball mit dem ersten Kontakt direkt perfekt vor und sucht dann aus 15 Metern mit der Pike den Abschluss. Der Ball schlägt perfekt halbhoch im rechten Eck ein.

31. Angetrieben von den lautstarken Fans werden die Young Boys immer besser und begegnen den Gästen mittlerweile auf Augenhöhe.

28. Openda erobert früh den Ball und macht sich sofort auf den Weg in Richtung des Tores. Der Belgier setzt aus zentraler Position Simons in Szene, der von halbrechts in der Box den direkten Abschluss verweigert. Stattdessen macht er noch einen Hacken und verbaut sich die Schussmöglichkeit damit selbst. Im Anschluss legt er in den Rückraum ab auf Henrichs, der seine Direktabnahme weit drüber setzt.

26. Nach einer RB-Ecke gelingt es den Young Boys über Meschack Elia zu kontern. Der 26-Jährige lässt auf der linken Seite zunächst noch Xavi Simons stehen. David Raum ist nach der Ausführung des Standards aber sofort zurück gesprintet und stoppt den YB-Angreifer noch bevor er in den Strafraum dribbeln kann.

25. Benjamin Henrichs zirkelt den Ball aus dem Halbfeld mit dem rechten Innenrist hoch vorne rein und überspielt Loïs Openda, der im Sechzehner lauert, nur ganz knapp.

22. Sobald die Leipziger aggressiv vorne draufgehen, bereiten sie den Bernern große Probleme im Aufbau und können frühe Ballgewinne erzielen. Das gelingt auch dieses Mal. Im Anschluss spielt der amtierende DFB-Pokalgewinner aber ruhig hinten herum.

20. Den YB gelingt der erste Abschluss. Nach einer Ecke kommt Ulisses Garcia fast vom rechten Strafraumeck zum Schuss, aber verfehlt das Ziel recht deutlich.

18. RB zieht sich nach dem furiosen Start jetzt mal ein wenig zurück und greift die Hausherren erst ab der Mittellinie an. Dadurch kann der Schweizer Double-Sieger aktuell ein bisschen Ballbesitz sammeln. Gegen die gut verschiebende RB-Defensive finden sie aber keine Lücken.

16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Der Berner Sport Club findet sich allmählich besser zu Recht und kommt nun vereinzelt zu den so gefürchteten Flanken. Noch können sie mit ihren Hereingaben jedoch keine Abnehmer finden.

13. Xavi Simons ist einfach in bestechender Form und zeigt auch bei seinem Champions-League-Debüt eine klasse Leistung. Der junge Niederländer ist an fast jedem Angriff beteiligt und kommt jetzt auch mal selbst zum Abschluss. Von knapp links innerhalb des Sechzehners verfehlt er das untere linke Eck jedoch um Haaresbreite.

11. Bereits am Wochenende zeigten die Roten Bullen ihre Stärke in der Anfangsphase. Gegen Augsburg stellten sie innerhalb der ersten 27 Minuten mit drei Treffern die Weichen bereits auf Sieg. In der zweiten Hälfte ließen sie jedoch nach. Das darf ihnen heute nicht erneut passieren.

8. Vor der Partie gelangen den Young Boys fünf Begegnungen in Folge ohne Gegentreffer. Von der defensiven Stabilität der Schweizer ist hier in der Anfangsphase nicht viel zu sehen.

5. Leipzig fackelt hier zu Beginn wirklich ein absolutes Offensiv-Feuerwerk ab. Bereits in den ersten zwei Minuten haben sie dreimal vielversprechend den Weg in die Box gefunden. Die Führung ist dementsprechend auch so früh in der Partie bereits hochverdient.

3. Mohamed Simakan Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Mohamed Simakan

Leipzig belohnt sich früh für einen überragenden Start! Raum bringt eine Ecke von der rechten Fahne mit viel Schnitt zum Tor an den ersten Pfosten. Simakan läuft sich genau dort hin frei, kann seinen Gegenspieler durch einige gezielte Blocks seiner RB-Mitspieler einfach abschütteln und den Ball gekonnt auf das kurze Eck köpfen. Racioppi ist zwar noch mit dem rechten Arm dran, aber kann den Ball nur in das eigene Tor lenken. Da hat sich das Training der Standards eindeutig bezahlt gemacht!

1. Die Gäste sind direkt voll da und haben die erste Chance! Xavi Simons bekommt den Ball im Mittelfeld und treibt mit einem dynamischen Dribbling an. Damit überbrückt der junge Niederländer ganz viel Raum. Halbrechts vor dem Strafraum nimmt er dann Loïs Openda mit, der aus spitzem Winkel den Ball an das Außennetz jagt.

1. Los geht's! RB Leipzig stößt an und spielt in den weißen Trikots mit roten Akzenten. Bern hält in Schwarz-Gelb dagegen.

1. Spielbeginn

Bereits vor dem Anpfiff herrscht in Bern eine sensationelle Stimmung. Bei bestem Fußballwetter betreten jetzt auch endlich die Akteure den Rasen. Es folgt noch die magische Champions-League-Hymne und dann steht einer guten Partie nichts mehr im Weg.

Das heutige Aufeinandertreffen ist der erste direkte Vergleich zwischen den beiden Klubs. Die Favoritenrolle scheint dabei eindeutig bei den Leipzigern zu liegen. Im Stadion Wankdorf, der Arena, die letzte Saison den höchsten Zuschauerschnitt der Super League hatte, ist jedoch alles möglich und YB möchte mit ihrer aggressiven Spielweise auch in dieser Champions-League-Saison die vermeintlich Großen ärgern.

Marco Rose setzt nach der erfolgreichen Generalprobe gegen den FC Augsburg auf dieselbe Startelf. Durch die vielen Verletzten ist der RB-Kader ohnehin ganz schön ausgedünnt. Dennoch kann der 47-Jährige mit Spielern wie Benjamin Šeško, Timo Werner, Christoph Baumgartner und Fabio Carvalho vor allem in der Offensive noch ordentlich nachlegen.

Im Kader der Young Boys stehen mit Saidy Janko (Bochum), Ulisses Garcia (Bremen und Nürnberg), Cedric Itten (Fürth), Fabian Lustenberger (Hertha BSC) und Silvère Ganvoula (Bochum) gleich fünf ehemalige Bundesliga-Akteure. Während sie in Deutschland derweil eher wenig bis gar nichts mit dem internationalen Geschäft zu tun hatten, dürfen sie sich mit dem BSC auf dem höchstem Level messen. Ihr Trainer, Raphaël Wicky, hat mit dem FC Basel zudem bereits unter Beweis gestellt, dass er mit seinen Teams für Überraschungen gut ist. 2017/18 scheiterte der 46-jährige Schweizer erst im Achtelfinale an Manchester City und konnte zuvor sogar einen Sieg gegen Manchester United einfahren.

Die Leipziger sind trotz ihrer noch jungen Geschichte deutlich erfahrener und erfolgreicher auf dem internationalen Parkett. Zum fünften Mal nacheinander haben sich die Sachsen für die Champions League qualifiziert und bei ihren vorherigen Auftritten bereits überzeugen können. Bereits dreimal konnte RB die K.o.-Runde erreichen und stand 2019/20 sogar im Halbfinale. Dementsprechend ist der Anspruch der Roten Bullen, dass sie erneut mindestens in das Achtelfinale einziehen wollen, klar. Dafür müssen sie ihre Erfolgswelle aus der Liga weiterreiten und nach drei aufeinanderfolgenden Siegen heute auch auf dem Kunstrasen in Bern bestehen.

Für die Young Boys ist die Königsklasse etwas ganz besonders. Als Schweizer Meister mussten sie sich zunächst noch in den Playoffs durchsetzen. Das gelang dem Berner Sport Club durch ein torloses Remis und einen 3:0-Heimsieg gegen Maccabi Haifa. Dadurch haben sie nach 2018/19 und 2021/22 zum dritten Mal die Gruppenphase der Champions League erreicht. Bei den vorherigen zwei Teilnahmen scheiterten sie zwar jeweils bereits dort, doch gerade daheim konnten sie nicht nur überzeugen, sondern auch für Überraschungen sorgen. Immerhin gelangen ihnen Siege gegen Manchester United und Juventus Turin. Da sie mit zuletzt drei Siegen in Serie und fünf Spielen in Folge ohne Gegentor auch noch top in Form sind, ist mit den Bernern also absolut zu rechnen.