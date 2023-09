45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Es sieht nicht so aus. Offenbar sind beide Teams jetzt auch erstmal damit einverstanden, mit dem 0:0 in die Kabine zu gehen.

45. +1 Drei Minuten gibt's obendrauf. Tut sich in dieser ersten Hälfte noch was?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Paris macht jetzt nochmal Druck und schnürt die Borussia hinten ein. Richtig gefährlich werden die Hausherren aber weiter nicht. Auch die zehnte Ecke führt nicht zu einem Abschluss.

40. Die achte Pariser Ecke klatscht über Umwege an der Fünfergrenze an den abgestreckten Arm von Niklas Süle. Der VAR sieht sich die Szene eile Weile an und entscheidet dann für den Dortmunder. Kein Strafstoß!

39. Knappes Ding! Marquinhos verlängert einen scharfen Eckball unabsichtlich auf Ryerson, der den ball fast ins eigene Tor abfälscht. Letztlich rauscht das Ding einen halben Meter am linken Pfosten vorbei.

36. Jetzt zeigt sich der BVB mal wieder in der gegnerischen Hälfte und fährt einen zaghaften Konter über die linke Seite. Die abschließende Flanke pflückt der 1,96 Meter lange Donnarumma dann allerdings im Stehen problemlos über Adeyemi herunter.

34. Mbappé bedient in der Zentrale Kolo Muani. Der Neuzugang aus Frankfurt nimmt gleich Fahrt auf und drückt 18 Meter vor dem Tor mit rechts wuchtig ab. Süle grätscht in höchster Not heran und lenkt den Ball entscheidend ab.

32. Nachdem die Gäste in der ersten Viertelstunde noch öfter mal gut umgeschaltet und Chancen kreiert haben, tut sich offensiv bei der Borussia seit längerem gar nichts mehr.

30. Die Gastgeber haben bisher über 70% Ballbesitz und drängen den BVB zunehmend hinten rein. Nach dem nächsten Eckball zieht Vitinha unbedrängt aus dem Rückraum ab und bringt die Kugel scharf aus Tor. Wolf hält mutig den Kopf rein und klärt zur nächsten Ecke.

27. Wolf gewinnt auf seiner rechten Seite mal stark den Ball, gibt ihn aber sofort wieder her und Paris ergattert den nächsten Eckball. Hakimi wird am Sechzehner freigespielt und lässt einen Dortmunder stark ins Leere laufen, setzt seinen Schlenzer dann aber völlig falsch an.

24. Die Hälfte der ersten Halbzeit ist rum. Was macht man mit dieser Auftaktphase der Dortmunder? Die Schwarz-Gelben haben offensiv durchaus gute Szenen, wirken hinten aber trotz der nominellen Überzahl im defensiven 5-3-2 überhaupt nicht sattelfest. Immer wieder kommen die schnellen Dembélé und Mbappé über die Außenbahnen durch.

23. Dann wieder Paris! Schlotterbeck blockt einen Hakimi-Schuss außen im Strafraum in allerletzter Sekunde.

22. Karim Adeyemi nimmt mal Tempo auf und zieht auf den linken Flügel raus, ehe er dann in den Rückraum für Emre Can ablegt. Der zieht aus 25 Metern mit vollem Risiko wuchtig ab und verfehlt die Kiste klar.

20. Der Pfosten rettet für Dortmund! Die Gäste verteidigen zwar mit fünf bis sieben Mann am eigenen Strafraum und sind klar in Überzahl, agieren aber zu passiv. 15 Meter vor der Kiste kann Vitinha durchladen und knallt die Kugel an den linken Pfosten. Kobel hätte da keine Chance gehabt.

18. Can langt schon wieder zu und legt diesmal Manuel Ugarte. Der BVB-Sechser ist bisher aussichtsreichster Bewerber für die erste Gelbe Karte.

17. Nach einer Dortmunder Ecke kontert PSG! Dembélé hat links viel Platz, schaltet den Turbo ein und gibt auf Fünferhöhe flach nach innen. In der Mitte kriegt Randal Kolo Muani zwar den Fuß dran, kann den ball aber nicht kontrollieren. So rauscht das Leder quer durch die Box zu Mbappé, dessen folgende Flanke dann vom BVB sauber verteidigt wird.

15. Erste gute Chance für die Borussia! Donyell Malen tankt sich von links auf eigene Faust in den Sechzehner durch und schließt zwischen zwei Verteidigern hindurch ab, zielt aber genau auf Keeper Gianluigi Donnarumma.

14. Felix Nmecha Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

14. Marcel Sabitzer Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer

13. Das sieht nicht gut aus! Marcel Sabitzer weicht im Mittelfeld einer Grätsche aus, kommt dann aber scheinbar unglücklich auf und verletzt sich ohne gegnerische Einwirkung. Der Ex-Münchner setzt sich gleich auf den Rasen und deutet an, dass es nicht weitergeht.

11. Emre Can fällt 30 Meter vor dem eigenen Tor ohne große Not Vitinha und schenkt den Gastgebern einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Ousmane Dembélé macht daraus aber herzlich wenig und sendet den Ball halbhoch auf den ersten Dortmunder in Reichweite.

9. Die bereits dritte Ecke der Gäste landet dann mal auf dem Kopf von Hummels, der im Rückwärtslaufen aber klar über das Tor köpft.

8. Der BVB kriegt jetzt erstmals etwas Ruhe ins eigene Spiel und kommt über die rechte Seite. Brandt holt einen Eckball aus und bringt diesen auch gleich selbst nach innen. Am ersten Pfosten verlängert Wolf die Kugel ins Nirgendwo.

5. Brandt muss außen ins Duell mit Mbappé, hat da überhaupt keine Chance und foult den Franzosen klar. Dembélé bringt den Freistoß von links scharf nach innen und findet fast wieder Mbappé. Dessen Versuch, den Ball mit der Hacke aufs Tor zu bringen, scheitert aber.

3. Kylian Mbappé zieht links erstmals an und lässt Hummels einfach stehen, doch seine Hereingabe wird von Süle abgefangen. Wenig später verbucht Hakimi den ersten Abschluss, wird bei seinem 20-Meter-Schuss aber umgehend geblockt.

2. Wie die personellen Änderungen von Edin Terzić bereits haben vermuten lassen, treten die Gäste hier in einem nominell äußerst defensiven 3-5-2 an. Paris setzt das gewohnte 4-3-3 dagegen.

1. Der Ball rollt! Die Hausherren spielen heute in Schwarz, Dortmund trägt Gelb.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie vom spanischen FIFA-Schiedsrichter Jesús Gil Manzano und seinem Team. Die Unparteiischen stehen mittlerweile auch schon in den Katakomben bereit und werden die 22 startenden Akteure gleich auf den rasen führen. In wenigen Minuten rollt dann endlich der Ball im Prinzenpark!

Während es für die Borussia und PSG gleich erst losgeht, haben Milan und Newcastle ihren ersten Auftritt schon hinter sich gebracht. Im frühen Spiel der Gruppe F gab es im San Siro ein torloses Remis.

Trainer Luis Enrique ist vom Stotterstart seiner Truppe nicht überrascht. "Der Prozess braucht Zeit, aber ich bin nur auf meine Arbeit fokussiert. Ich will, dass meine Spieler verstehen, wie ich spielen möchte. Natürlich wollen wir auch schnellstmöglich gute Resultate erzielen, aber das braucht eben Zeit", so der spanische Coach der Pariser. Trotzdem stellte der 53-Jährige auch klar, dass er mit PSG große Ziele hat. "Wir wollen in jedem Wettbewerb immer so weit wie möglich kommen und haben große Ambitionen. Wir müssen nur ein einziges Ziel haben: Spielen, um zu gewinnen."

Paris ist ähnlich wie der BVB eher langsam in die neue Saison gestartet. Aus fünf Ligaspielen gab es nur zwei Siege. Am Wochenende setzte es im Heimspiel gegen Nizza mit 2:3 gar die erste Niederlage, obwohl Kylian Mbappé doppelt traf. Der Stürmer ist einer der wenigen verbliebenen Stars im Kader des französischen Meisters, der sich nach dem Abgängen von Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, El Chadaille Bitshiabu und Abdou Diallo nahezu komplett neu aufgestellt hat. Dabei dürften den Dortmundern einige Namen bekannt vorkommen. Achraf Hakimi und Ousmane Dembélé haben einst selbst das BVB-Trikot getragen, gegen Randal Kolo Muani (Frankfurt) und Lucas Hernández (Bayern) ging es vor wenigen Monaten noch in der Bundesliga.

Nach einem insgesamt durchwachsenen Saisonstart haben die Schwarz-Gelben am Wochenende zumindest dafür gesorgt, dass man mit Selbstvertrauen und einem guten Gefühl nach Paris fahren kann. Beim Bundesligaspiel in Freiburg drehte der BVB einen 1:2-Halbzeitrückstand noch in einen 4:2-Auswärtssieg. Dass Dortmund damit weiter ungeschlagen ist, liegt auch an Mats Hummels, der im Breisgau einen Doppelpack schnürte. Abwehrkollege Nico Schlotterbeck hat schon einen Plan für heute: "Wir wollen von Anfang an ein gutes Spiel machen. Sie haben sehr schnelle Spieler vorne. Die wollen wir verteidigen. Wenn wir das hinkriegen, können wir in Paris bestehen und auch gewinnen."

Gleich mal ein Blick auf die Aufstellungen: Beim BVB gibt es im Vergleich zum Wochenende zwei Änderungen. Niklas Süle rückt als zusätzlicher Innenverteidiger neben Mats Hummels und Nico Schlotterbeck rein, Ramy Bensebaini wandert dafür auf die Bank. Dort findet sich auch Sébastien Haller wieder, da vorne Marius Wolf neben Adeyemi und Malen startet. Gio Reyna ist zurück im Kader und sitzt auf der Bank. Bei PSG sind Marquinhos und Mittelfeld-Neuzugang Manuel Ugarte zurück, zudem gibt Randal Kolo Muani sein Startelfdebüt. Danilo, Carlos Soler und Gonçalo Ramos weichen auf die Ersatzbank.

Glück hat die Borussia bei der Auslosung nicht gerade gehabt. Neben PSG wurden dem deutschen Vizemeister in einer echten Hammergruppe auch noch die AC Milan und Newcastle United zugelost. Von Beginn an zählt hier jeder Punkt im Kampf um die beiden Achtelfinalplätze. Trotz der namhaften Konkurrenz gab sich Coach Edin Terzić optimistisch und stellte klar: "Es warten drei starke Gegner auf uns. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit großen Ambitionen in die Champions League gehen und in die K.o.-Phase einziehen wollen."