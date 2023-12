69. Marcel Sabitzer Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer

69. Salih Özcan Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Salih Özcan

67. Bensebaïni macht sich ganz lang und rettet gerade noch vor dem zum Einköpfen bereiten Kolo Muani! Die Fahne geht zwar hoch, aber ein möglicher Treffer wäre natürlich überprüft worden und das war allemal eng.

65. Defensiv wirkt die Borussia im zweiten Durchgang deutlich stabiler und lädt PSG nicht so fort ein wie vor dem Wechsel.

63. Der eingewechselte Donyell Malen fügt sich gleich gut ein und jagt aus 18 Metern halbrechter Position einen verdeckten Schuss aus kurze Eck, den Doonarumma gerade noch rauskratzt.

61. Während Edin Terzić erstmals tauscht, ist in der Gruppe wieder absolut alles offen. Auch Milan hat in Newcastle ausgeglichen.

60. Donyell Malen Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

59. Den fälligen Freistoß aus 20 Metern halbrechter Position will Hakimi mit dem rechten Fuß direkt aufs kurze Eck ziehen, verfehlt sein Ziel aber deutlich.

58. Mats Hummels Dortmund Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Der BVB ist nach dem Gegentreffer völlig unsortiert und Hummels muss nahe des Strafraumecks zur Grätsche runter. Dabei trifft er nicht den Ball, sondern nur Zaire-Emery.

56. Warren Zaire-Emery Paris SG Tooor für Paris Saint-Germain, 1:1 durch Warren Zaire-Emery

Soviel dazu. Mbappé hat links mal Platz und nutzt diesen, um Özcan einfach zu überlaufen. Die Hereingabe des Franzosen wird zwar vom BVB erstmal geklärt, landet aber vor dem Strafraum bei Warren Zaire-Emery. Der 17-JÄhrige nimmt den Ball stark an, zieht sofort ab und trifft minimal abgefälscht ins linke Eck. Da kann Kobel nichts machen!

54. Der BVB hat sich den Treffer mit einem furiosen Start nach Wiederanpfiff durchaus verdient. Nun ist Paris hier erst recht gefordert, muss sich aber erstmal sortieren.

51. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Karim Adeyemi

Da ist die Führung für den BVB! Bensebaïni macht im Pressing am gegnerischen Strafraum einen guten Job und bringt die Kugel zu Füllkrug, der ist schon am linken Fünfereck angekommen, nimmt dann den Kopf hoch und bedient den zentral freistehenden Adeyemi. Aus sechs Metern schiebt der 21-Jährige das Leder platziert ins rechte Eck.

50. PSG meldet sich aber auch gleich an. Erst muss Hummels in letzter Sekunde per Grätsche gegen Hakimi blocken, dann packt Kobel bei Lees Distanzschuss zu.

49. Dortmund ist gut in die zweiten 45 Minuten gestartet und wirkt bisher einen Tick frischer und agiler.

47. Es geht gleich wieder mit Vollgas los! Julian Brandt zieht aus der Distanz ab und zwingt Gianluigi Donnarumma sofort zur ersten Flugeinlage.

46. Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Eine äußerst unterhaltsame erste Hälfte zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain endet torlos! Bei der Anzahl an guten Möglichkeiten, die beide Teams hatten, ist das nahezu ein Wunder. Der BVB begann stark und hatte durch Wolf früh eine richtig gute Möglichkeit, zudem musste Donnarumma zweimal gegen Reus ran. PSG brauchte eine Weile, hatte dann in einer Drangphase Mitte der ersten Halbzeit aber gleich mehrere Hochkaräter. Süle kratzte einen Mbappé-Abschluss von der Linie und einmal rettete der Pfosten für die Hausherren. Paris hatte unter dem Strich die klareren Möglichkeiten und war überlegen, Dortmund wurde erst am Ende defensiv wieder stabiler. In der zweiten Halbzeit müssen die Gäste wohl noch ein bisschen mehr tun, denn da Newcastle parallel gegen Milan führt, wäre PSG bei einem Unentschieden raus aus der Champions League. Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Nochmal eine gute Chance für den BVB! Der fällige Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt am zweiten Pfosten bei Hummels runter, der aus vollem Lauf gerade noch dran kommt und das Leder knapp neben den rechten Pfosten setzt. Da hat nicht viel gefehlt!

45. Marquinhos Paris SG Gelbe Karte für Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Marquinhos unterbindet einen BVB-Konter mit einem taktischen Foul an Bynoe-Gittens.

44. Kobel muss nochmal ran! Mbappé schickt seinen Landsmann Kolo Muani mit einem feinen Steilpass in die Box und der ehemalige Frankfurter taucht am rechten Fünfereck vor Kobel auf. Der BVB-Keeper wartet lange, macht sich ganz groß und pariert letztlich mit dem rechten Bein.

43. Die Partie ist jetzt ziemlich zerfahren und es wird immer ruppiger. Beide Trainer dürften froh sein, wenn es ohne Gegentor in die Kabine geht und sie ihr Team neu einstellen können.

41. Paris hat die Schlagzahl nun ein bisschen runtergedreht und hält den Ball auch mal länger in den eigenen Reihen, ohne dabei vorwärts zu kommen.

38. Füllkrug zieht gute 30 Meter vor dem Tor mal einen Freistoß für den BVB. Hummels will eigentlich schnell ausführen, wird aber von den Kollegen gebremst. Dann übernimmt Brandt die Ausführung und findet mit seiner Flanke den klar im Abseits stehenden Füllkrug, der zudem aus zehn Metern auch noch daneben köpft.

36. Dortmund hat sich wieder ein bisschen befreit. Die Gastgeber bleiben zwar defensiv anfällig, kommen nun aber auch selbst wieder öfter ins letzte Drittel. Derweil ist Newcastle im parallelspiel gegen Milan in Führung gegangen und SG braucht damit nun zwingend einen Treffer, um in der Königsklasse zu überwintern.

33. Was für eine Szene! Erst fordern die Borussen nach einem vermeintlichen Handspiel einen Elfmeter, dann fällt die Kugel aber Özcan vor die Füße, der aus 25 Metern eine Rakete aufs Tor schickt, die Donnarumma nur klatschen lassen kann. Adeyemi ist zum Abpraller da, kann den halbhohen Ball aber nicht verarbeiten und schickt das Ding am leeren Tor vorbei.

31. Nach einer halben Stunde ist der BVB mit dem Remis gut bedient. Die Schwarz-Gelben legten zwar gut los, ließen dann aber auch stark nach und mittlerweile lautet das Torschussverhältnis 8:3 für die Gäste.

29. Paris ist mittlerweile klar die spielbestimmende Mannschaft. Den Dortmundern fehlt immer wieder ein Schritt und die Hausherren wirken irgendwie platt.

26. Jetzt kommt mal wieder der BVB und schon wird es auch da gefährlich! Bynoe-Gittens zieht von links in den Strafraum und sorgt für Chaos, dann setzt sich Adeyemi gut ein und bringt den ball zu Reus. Der Kapitän fackelt nicht lange und schießt aus 15 Metern mit links volley aufs Tor. Donnarumma ist auch diesmal zur Stelle.

24. Die nächste dicke Chance für die Gäste! Diesmal wird Kolo Muani in die Box geschickt, Hummels bleibt weg und Süle kommt zu spät. Der Ex-Frankfurter spitzelt das Leder dann am herausstürzenden Kobel vorbei und das Ding trudelt Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

22. Momentan ist das alles einen Tick zu wild und zu riskant, was die Borussia hier anbietet. Mit ganz einfachen Mitteln kommt PSG im Minutentakt in gute Situationen. Da muss schnleunigst wieder mehr Struktur rein bei den Gastgebern.

20. Plötzlich schwimmt der BVB! Bradley Barcola geht mit dem Ball auf die Box zu, wird überhaupt nicht angegriffen und schlenzt aus 16 Metern aufs rechte Eck. Kobel fliegt umsonst, doch der Pfosten verhindert den Einschlag!

18. Irre Rettungstat von Süle! Der Dortmunder Innenverteidiger lässt sich erst viel zu leicht überspielen und Kylian Mbappé ist auf und davon. Der Superstar der Gäste umkurvt auch Kobel und will von links einschieben, doch da kommt Süle mit der Fluggrätsche an, reißt im rechten Moment das Bein hoch und kratzt den ball von der Linie. Sensationell!

16. Auf der anderen Seite kommt Paris sogar zu einer noch klareren Gelegenheit! Gegen schläfrige Dortmunder bringt Kolo Muani das Leder von rechts flach nach innen und am Fünfer muss Lee nur noch einschieben, jagt den Ball aber drüber. Unglaublich! Allerdings wäre ein Treffer überprüft worden und Kolo Muani stand vor seiner Aktion wohl im Abseits.

14. Riesenchane für den BVB! Hummels wird 35 Meter vor dem Tor überhaupt nicht attackiert und steckt nach einer Weile an den Strafraum zu Wolf durch. Der lässt zu Füllkrug klatschen, startet durch und kriegt den ball zurück in den Lauf. 14 Meter zentral vor der Kiste kann Wolf sich die Ecke aussuchen, schiebt den Ball aber links am Gehäuse vorbei.

13. Auf der anderen Seite ist auch Gregor Kobel bei einem Distanzschuss von Vitinha erstmals gefordert und meistert seine Aufgabe ebenso mit Bravour.

11. Erster Einsatz für Donnarumma! Da Mbappé Süle einfach laufen lässt, kann der mit einem halbhohen Ball vor der Box Füllkrug finden, der wiederum für Reus ablegt. Der Routinier nimmt die Kugel gut mit und runter und drückt mit links ab. Donnarumma lenkt den abgefälschten Schuss zur Seite weg.

9. Ein langer Ball hinter die Pariser Viererkette verschafft Wolf rechts jede Menge Platz. Der erste Kontakt des Rechtsverteidigers ist dann aber so schlecht, dass Lucas Hernández ihn im Strafraum noch abgrätscht, bevor Wolf den Ball nach innen geben kann.

7. Beide Trainer haben ihr Team im Vergleich zur Liga am Wochenende etwas offensiver ausgerichtet. Beim BVB ist Özcan heute einziger Sechser und für Can wirbelt der deutlich offensivere Adeyemi, während PSG mit Kolo Muani einen zusätzlichen Angreifer reingeworfen hat. Entsprechend munter geht die Partie hier auf beiden Seiten auch los.

4. Die Borussia geht vorne sofort energisch drauf und erzwingt in Person von Karim Adeyemi einen Pariser Ballverlust am eigenen Strafraum. Der Youngster bindet Wolf ein, der sofort flankt, dabei aber nur einen gegnerischen Abnehmer findet.

2. Die Hausherren kommen ganz schnell zur ersten guten Möglichkeit! Wolf macht rechts Tempo und passt dann quer in die Box auf Bynoe-Gittens, der 14 Meter vor der Kiste schon abschließen könnte, aber nochmal für Reus durchstecken will. Das funktioniert nicht und die Chance ist dahin.

1. Der Ball rollt! Die Borussia trägt natürlich Schwarz und Gelb, Paris spielt heute ganz in Weiß.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von einem schwedischen Gespann um Schiedsrichter Glenn Nyberg. Für den Videobeweis ist an diesem Abend der Niederländer Dennis Higler verantwortlich.

Beim Starensemble aus Paris hat man sich den Verlauf der Gruppenphase natürlich anders vorgestellt. Vor allem auswärts ging bisher gar nichts bei Mbappé & Co., die alle sieben Zähler im heimischen Prinzenpark geholt haben. Dabei hatten sie zuletzt gegen Newcastle sogar Glück, dass ein zweifelhafter Strafstoß in der Nachspielzeit ihnen zumindest ein Remis bescherte. Nur dadurch hat PSG das Weiterkommen heute noch in der eigenen Hand. Darauf fokussierte sich auch Coach Luis Enrique im Vorfeld: "Ich konzentriere mich gerne auf das Positive und stelle fest, dass wir unser Schicksal in einer sehr schweren Gruppe selbst in der Hand haben. Wir wollen in Dortmund gewinnen und Gruppensieger werden."

Die Königsklasse kommt da für die Borussen vielleicht genau zur rechten Zeit. Ein Motivationsproblem sieht Coach Edin Terzić bei seinem Team trotz der bereits sicheren Qualifikation nicht. "Wir spielen vor 81.000 Zuschauern gegen Paris in der Champions League. Das ist Motivation genug, um alles zu investieren"; hofft der 41-Jährige. Und auch Nico Schlotterbeck stellte klar: "Wir versuchen, in unserem Stadion ein sehr gutes Spiel abzuliefern. Im besten Fall gewinnen wir und ziehen als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein. Das ist der sportliche Wettbewerb, den wir meistern wollen." Der Gruppensieg hätte zudem den Vorteil, dass man im Achtelfinale einigen Schwergewichten wie Real Madrid, Arsenal oder Manchester City auf jeden Fall aus dem Weg gehen würde, die ihre Gruppen ebenfalls gewonnen haben.

Während die Borussia in der Bundesliga in diesem Jahr oft enttäuschte und bisher hinter den Erwartungen zurückbleibt, wurden diese in der Champions League gar übertroffen. Mit Einzig in Paris mussten die Schwarz-Gelben sich zum Auftakt geschlagen geben, dann folgten ein Remis gegen Milan und drei Erfolge gegen Newcastle (zweimal) und in Mailand. Seit dem Erfolg im San Siro vor zwei Wochen hat der BVB allerdings überhaupt nichts mehr gerissen. Ein Punkt aus zwei Ligaspielen und das krachende Pokalaus in Stuttgart stehen zu Buche.

PSG-Coach Luis Enrique tauscht im Vergleich zum 2:1 gegen Nantes am Wochenende viermal. Der in der Liga rotgesperrte Gianluigi Donnarumma ist zurück zwischen den Pfosten, zudem starten Milan Škriniar, Warren Zaire-Emery und Randal Kolo Muani. Arnau Tenas, Manuel Ugarte, Carlos Soler und Danilo Pereira rotieren auf die Bank. Ein Wiedersehen mit Ousmane Dembélé gibt es für den BVB heute nicht, da der Franzose nach drei Gelben Karten eien Sperre absitzt.

Ein Blick auf die Aufstellungen: Edin Terzić muss im Vergleich zum Wochenende notgedrungen umstellen, da Emre Can in der Königsklasse gelbgesperrt ist und Thomas Meunier nicht für die Champions League gemeldet wurde. Für den Franzosen rückt Marius Wolf in die Startelf, Can wird vom deutlich offensiver ausgerichteten Karim Adeyemi ersetzt. Außerdem startet Niklas Süle anstelle von Nico Schlotterbeck (Bank).

Die Gruppe F ist eine der spannendsten der diesjährigen Champions League. Vor dem letzten Spieltag haben alle Teams noch die Chance auf das Achtelfinale. Sicher hat das Ticket dabei erst ein Team und das ist Borussia Dortmund. In der als "Todesgruppe" deklarierten Staffel hat der BVB mit dem jüngsten 3:1-Erfolg bei der AC Milan vorzeitig das Überwintern in der Königsklasse klargemacht. Ein Remis gegen PSG würde heute vor heimischem Publikum gar zum Gruppensieg reichen. Paris muss derweil zwingend gewinnen, um sicher weiterzukommen, ansonsten hat der Sieger des Parallelspiels zwischen Newcastle und Milan auch noch eine Chance.