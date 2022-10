61. Nach einem Kurzpass Reynas probiert sich Hazard mit einem linken Spannschuss aus halblinken 15 Metern. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit drüber.

58. İlkay Gündoğan Man City Gelbe Karte für İlkay Gündoğan (Manchester City)

Der Ex-Dortmunder bringt Moukoko im Mittelfeld zu Fall, um einen schnellen Gegenstoß der Westfalen zu unterbinden. Dieses taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

58. Riyad Mahrez Man City Elfmeter verschossen von Riyad Mahrez, Manchester City

Kobel hält den BVB im Rennen! Mahrez' scharfe Ausführung ist für die obere linke Ecke bestimmt. Dortmunds Schlussmann hat sich für die richtige Seite entschieden und pariert herausragend mit der hohen rechten Hand.

57. Es gibt Strafstoß für City! Nach Gündoğans durchgerutschter Flanke von links zieht Mahrez auf der rechten Sechzehnerseite nach innen und wird dann durch eine Grätsche Cans zu Fall gebracht. Referee Massa zeigt sofort auf den Punkt.

56. Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Rodri muss Schlotterbeck am rechten Knie behandelt werden. Möglicherweise wird Pep Guardiola zu seinem dritten Wechsel gezwungen.

54. Dortmund bleibt gefährlich! Nachdem Adeyemi am rechten Fünfereck eine Direktabnahme verpasst hat, spielt er zurück in den zentralen Bereich vor den Sechzehner. Von dort passt Hazard an die mittige Fünferkante. Bellingham bringt in Bedrängnis aber nur einen tempoarmen Versuch zustande.

52. Den Sky Blues gelingt der etwas bessere Wiederbeginn. Sie kombinieren nach dem Seitenwechsel direkter und finden häufiger Wege in die Nähe des heimischen Strafraums.

49. Während Edin Terzić auf personelle Umstellungen in der Pause verzichtet hat, schickt Pep Guardiola Ex-Dortmunder Akanji und Bernardo Silva ins Rennen. Cancelo und überraschenderweise Haaland sind in der Kabine geblieben.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Signal-Iduna-Park! Im Kampf um den für den vorzeitigen Achtelfinaleinzug benötigten Punktgewinn machen die Schwarz-Gelben bisher sehr viel richtig, müssen sich aber ärgern, dass dies auf der Anzeigetafel noch nicht erkennbar ist. Rächt sich die schwache Chancenverwertung noch oder gibt es nach Abpfiff Grund zum Feiern?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause des Champions-League-Heimspiels Borussia Dortmunds gegen den Manchester City FC. Die Schwarz-Gelben arbeiteten in der Anfangsphase aufmerksam gegen den Ball und kamen zu frühen Umschaltmomenten, die allerdings ertraglos waren. Nach aktiveren Momenten der Citizens war es der Bundesligist, der durch Adeyemis Versuch im Sechzehner eine erste gute Chance ausließ (17.). In der Folge verzeichnete der englische Meister zwar klare Ballbesitz- und Feldvorteile, verfügte aber über keine nennenswerte Durchschlagskraft und verpasste nennenswerte Annäherung an den Heimkasten. In der jüngsten Viertelstunde gestaltete die Terzić Auswahl die Kräfteverhältnisse ausgeglichen und schrammte durch eine unbedrängte Direktabnahme Moukokos nur knapp an der Führung vorbei (36.). Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Aké mit dem Kopf! Der aufgerückte Niederländer erreicht am rechten Fünfereck Fodens Freistoßflanke von der linken Außenbahn. Er bekommt keinen Druck hinter den Ball und nickt ihn weit über das Heimgehäuse.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im Signal-Iduna-Park soll um 60 Sekunden verlängert werden.

43. Moukoko mit dem nächsten Versuch! Der 17-Jährige ist auf halbrechts Adressat eines steilen Anspiels Adeyemis. Obwohl er Aké im Nacken hat, kann er aus vollem Lauf und 17 Metern mit rechts abziehen. Ortega begräbt den tempoarmen Schuss in der halblinken Ecke unter sich.

41. City würde mit einem Remis natürlich leben können, weil damit der Gruppensieg gesichert wäre. Etwas mehr Zielstrebigkeit als bisher dürfte Pep Guardiola von seiner Mannschaft aber schon erwarten.

39. Der BVB kommt mittlerweile auf zwei gute Chancen und hätte die Führung daher durchaus verdient. Sein Torhüter Kobel wartet noch auf die erste echte Prüfung.

36. Moukoko mit dem nächsten Hochkaräter des BVB! Der durch Süles Tiefenpass an die rechte Strafraumlinie geschickte Adeyemi spielt mit dem ersten Kontakt flach und hart nach innen. Moukoko ist einen Schritt schneller als Aké, drückt den Ball aus elf Metern aber knapp an der langen Ecke vorbei.

34. Adeyemi leitet über rechts einmal mehr einen schnellen schwarz-gelben Angriff ein. Er passt vor dem Strafraum nach innen zu Bellingham. Der hat bei der Annahme technische Probleme und wird so durch Stones vom Ball getrennt.

31. Julián Álvarez Man City Gelbe Karte für Julián Álvarez (Manchester City)

Nachdem ihm der Ball im Mittelfeld versprungen ist, streckt der Argentinier Hazard mit einem Tritt auf dessen rechten Knöchel nieder. Die zweite Verwarnung der Partie ist fällig.

31. ... Gündoğans Ausführung mit dem linken Innenrist befördert Hummels am Elfmeterpunkt per Kopf aus der Gefahrenzone.

30. Nach einer seitlichen Grätsche Cans gegen Haaland, mit der den Ball nur leicht und vor allem den Norweger trifft, bekommt City in halbrechter Lage einen Freistoß zugesprochen...

29. Durch Sevillas Sieg im Vorabendspiel gegen Kopenhagen steht übrigens fest, dass die Dänen das Überwintern in den europäischen Wettbewerben verpassen. Im Falle eines Unentschiedens im Signal-Iduna-Park wären alle Plätze fest vergeben.

26. Reyna gegen Ortega! Erneut nimmt Adeyemi im halbrechten Offensivkorridor an Fahrt auf. Er verlagert nach einem Solo über gut 20 Meter an die halblinke Sechzehnerkante zu Reyna, der mit dem rechten Innenrist Maß nimmt. Ortega packt in der rechten Ecke sicher zu.

23. Das Terzic-Team findet bisher eine gute Balance zwischen Phasen mit Ballbesitz und solchen, in denen es den Fokus auf die Defensivarbeit legt. Vor allem die zentralen Abwehrräume hat der BVB gut im Griff.

20. Haaland steht erstmals im Mittelpunkt, als er auf halbrechts steil in den Sechzehner geschickt wird. Hummels stoppt seinen ehemaligen Teamkollegen mit einer sauberen Grätsche im Sechzehner. Die fällige Ecke bringt City nichts ein.

17. Adeyemi mit der Großchance zum 1:0! Der Ex-Salzburger enteilt nach einem Steilpass Süles auf dem rechten Flügel Cancelo, dringt in den Strafraum ein und schießt bei dichter Verfolgung aus elf Metern auf die flache halbrechte Ecke. Ortega pariert dank seines guten Stellungsspiels.

15. Rodri taucht im offensiven Zentrum direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und zieht mit dem rechten Spann ab. Der Ball kullert harmlos weit links am Heimkasten vorbei.

13. Cancelo legt sich den Ball auf der linken Außenbahn auf den rechten Fuß und sucht Haaland mit einer effetreichen Hereingabe mit dem Innenrist. Die Flanke ist aber zu hoch angesetzt und segelt daher ins rechte Toraus.

11. Der Favorit streut seine erste längere Ballbesitzphase ein und schiebt den Schwerpunkt des Geschehens allmählich in die heimische Hälfte. Da Dortmund konzentriert verschiebt, findet der Gast noch keine Lücken in der Tiefe.

8. Brandt probiert's direkt! Der Ex-Leverkusener zirkelt den fälligen Freistoß aus halbrechten 22 Metern per rechtem Innenrist über die himmelblaue Mauer. Er verfehlt den rechten Winkel um gut einen halben Meter. Gästekeeper Ortega hat früh erkannt, dass er nicht eingreifen muss.

7. João Cancelo Man City Gelbe Karte für João Cancelo (Manchester City)

Schiedsrichter Massa zeigt Cancelo zu diesem frühen Zeitpunkt die erste Gelbe Karte. Der Portugiese hat nach eigenem Ballverlust den nächsten schwarz-gelben Umschaltmoment gestoppt, indem er Adeyemi zu Boden gestoßen hat.

5. Der BVB konterte gefährlich! Im Rahmen eines Gegenstoßes treibt Brandt den Ball durch die Mitte nach vorne. Im Sechzehner bedient er den mitgelaufenen Can und soll den Ball am Elfmeterpunkt direkt zurückbekommen. Das Anspiel erwischt ihn aber im Rücken, so dass er es nicht erreichen kann.

2. Moukoko setzt aus halblinken 20 Metern einen Schuss mit dem linken Spann ab, der die anvisierte kurze Ecke deutlich verfehlt. Wegen einer Abseitsstellung seines Vorlagengebers Reyna geht in der Folge ohnhein die Fahne des zuständigen Assistenten hoch.

1. Dortmunds Heimspiel gegen City – auf geht's im Signal-Iduna-Park!

1. Spielbeginn

Die Champions-League-Hymne ertönt.

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Der Sevilla FC hat das Vorabendspiel gegen den FC Kopenhagen übrigens mit 3:0 gewonnen, so dass Dortmund einen Punkt holen muss, um den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase zu feiern.

Bei den Sky Blues, die sich bisher nur im Hinspiel gegen den Bundesligisten ein Champions-League-Gegentor einfingen und die den Rückstand auf die Tabellenspitze der Premier League am Wochenende auf zwei Punkte verkürzen konnten, stellt Coach Pep Guardiola nach dem 3:1-Heimsieg gegen den Brighton & Hove Albion FC sechsmal um. Anstelle von Ederson, Laporte, Akanji, Grealish, De Bruyne und Bernardo Silva (allesamt auf der Bank) beginnen Ortega, Stones, Aké, Gündoğan, Foden und Álvarez.

Auf Seiten der Schwarz-Gelben, die vor zwei Jahren im Champions-League-Viertelfinale am aktuellen englischen Meister scheiterten (1:2 und 1:2), hat Trainer Edin Terzić im Vergleich zum 5:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund zwei personelle Änderungen vorgenommen. Can und Hazard nehmen die Plätze von Guerreiro (muskuläre Probleme) und Özcan (Gelbsperre) ein.

Der Manchester City FC hat das Weiterkommen in der Champions League durch drei Siege und ein Unentschieden bereits sicher. Infolge der makellosen Hinrunde ließen die Sky Blues die Zügel beim jüngsten Gastspiel beim FC Kopenhagen etwas schleifen und erlaubte sich ein 0:0. Ihnen reicht beim Wiedersehen mit dem BVB, den sie Mitte September durch zwei späte Treffer mit 2:1 niederrangen, bereits ein weiteres Remis, um Rang eins einzutüten.

In der Bundesliga landeten die Schwarz-Gelben nach drei sieglosen Begegnungen sowie dem erfolgreichen, aber wenig überzeugenden 2:0-DFB-Pokal-Zweitrundenauftritt bei Hannover 96 am Samstag durch einen 5:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart einen Befreiungsschlag. Angeführt von Doppelpacker Bellingham präsentierte die sehr junge Terzić-Truppe einen äußerst attraktiven Offensivauftritt und belohnte sich bei weiterhin vorhandenen Abwehrschwächen mit einem echten Kantersieg.

Nachdem Borussia Dortmund das vorzeitigen Buchen eines Achtelfinalplatzes in der europäischen Königsklasse vor 14 Tagen durch ein 1:1-Heimspielremis gegen den Sevilla FC verpasst hat, droht es in den letzten 180 Minuten der Gruppenphase noch einmal eng zu werden. Bei fünf Punkten Vorsprung und dem gewonnen direkten Vergleich gegen die Andalusier müsste allerdings schon fast alles gegen den BVB laufen, damit dieser das Überwintern in der Champions League noch verpasst.