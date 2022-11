11. Eine FCK-Ecke von links segelt hoch vor das Tor. Vavro kommt zum Kopfball, aber nickt den Ball genau in die Arme von Kobel.

9. Kobel verhindert den frühen Rückstand! Die Dänen gewinnen den Ball tief in der eigenen Hälfte. Über wenige Stationen kombinieren sie sich anschließend schnell nach vorne. Daramy zieht auf dem linken Flügel an Hummels vorbei und bringt den Ball von der Grundlinie hoch nach innen. Bardagji kommt aus zentraler Position zum Kopfball und visiert das rechte Eck an. Kobel reagiert blitzschnell und wehrt mit einer starken Parade zur Seite ab.

6. Auch auf dem Feld zeigen die Kopenhagener von Beginn an, dass sie nicht sieg- und torlos die Gruppenphase beenden wollen. Die Dänen gehen situativ vorne drauf, agieren giftig in den Zweikämpfen und lauern auf Umschaltsituationen.

3. Die erste Ecke geht auf das Konto der Gäste. Hazard zirkelt den Ball von der linken Fahne nach innen. Grabara löst sich von der Linie und fängt die Hereingabe sicher ab.

2. Für den Unparteiischen, Äliyar Ağayev, ist es der erste Einsatz in der Champions League. Der Aserbaidschaner wird an den Seitenlinien von Zeynal Zeynalov und Akif Ämirälı unterstützt.

1. Los geht's! Kopenhagen stößt an und spielt komplett in Weiß. Alle, die dachten, dass es heute um nichts mehr geht, wurden bereits vor dem Anpfiff eines Besseren belehrt. Mit einer beeindruckenden Choreo haben die FCK-Anhänger beide Teams beim Weg ins Stadion begleitet. Die Atmosphäre ist der Königsklasse absolut angemessen!

1. Spielbeginn

Der direkte Vergleich spricht klar für die Dortmunder. Der BVB konnte alle drei Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Im Hinspiel glückte ihnen ein 3:0 mit Treffern von Reus, Guerreiro und Bellingham. Trotzdem ist Kopenhagen nicht zu unterschätzen. Immerhin haben die Löwen ihre zwei Punkte bei ihren Heimspielen gegen Sevilla und Man City eingesammelt.

Beim BVB kommt es durch die vier Wechsel, die Edin Terzić nach dem 2:1-Erfolg gegen die Eintracht vornimmt, zu einer Premiere. Felix Passlack steht erstmals in der laufenden Saison in der Startelf und ersetzt Niklas Süle auf der Rechtsverteidigerposition. Zudem bekommt Vielspieler Jude Bellingham eine hochverdiente Pause. Immerhin spielte der Engländer, abgesehen vom Pokal-Duell in Hannover, jedes Spiel über die volle Distanz. Im zentralen Mittelfeld beginnt Emre Can für ihn. In der Offensive sind dazu noch Gio Reyna und Anthony Modeste für Julian Brandt und Youssoufa Moukoko neu dabei.

Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen den Randers FC nimmt Jacob Neestrup drei Veränderungen vor. Kevin Diks, Christian Sørensen und William Clem beginnen für Elias Jelert, Victor Kristiansen und Marko Stamenić, die alle drei auf der Bank Platz nehmen.

Die Dortmunder sind derzeit in richtig guter Form. Die Schwarz-Gelben blieben vier Pflichtspiele nacheinander ungeschlagen und konnten sogar drei davon gewinnen. Zuletzt holten sie ein eindrucksvolles 0:0-Unentschieden gegen Manchester City und einen enorm wichtigen 2:1-Sieg in Frankfurt. Die aktuelle Serie wollen die Borussen nun natürlich fortsetzen und gleichzeitig Kräfte für den Jahresschlussspurt in der Bundesliga sparen.

Kopenhagen läuft in der heimischen Liga den Ansprüchen hinterher und belegt nur den sechsten Rang. In der Champions League war im Vorfeld bereits klar, dass die Chancen gegen die namhaften Gruppengegner nicht sonderlich gut stehen. Trotzdem hatte sich der amtierende dänische Meister sicherlich mehr erhofft. Nach fünf Spielen haben sie zwei Zähler auf dem Konto und ein Torverhältnis von 0:11. Damit ist der FCK die einzige Mannschaft, die noch komplett ohne eigenen Torerfolg ist. Das soll sich heute natürlich ändern, um zumindest einen versöhnlichen CL-Abschied feiern zu können.

Bereits vor dem Anpfiff sind alle Ränge in der Gruppe G klar verteilt. Der Abstand zwischen den einzelnen Plätzen beträgt zwar jeweils nur drei Punkte, aber aufgrund der direkten Vergleiche stehen die Endplatzierungen bereits fest. Manchester City und der BVB ziehen in das Achtelfinale ein. Für Sevilla geht es in die Europa League. Kopenhagen ist das Schlusslicht und für die Dänen endet die Saison auf internationalem Parkett bereits heute Abend.